Selnæs klar for toppoppgjør mot Neymar

Ole Kristian Selnæs og Saint-Étienne gjester fredag kveld hovedstaden for å møte PSGs stjernegalleri i et realt toppoppgjør i den franske ligaen.

Begge lag har vunnet sine tre første kamper, og Selnæs har startet samtlige for Saint-Étienne. Norges landslagssjef Lars Lagerbäck har bitt seg merke i den gode jobben Selnæs har gjort for sin franske klubb.

– Jeg er klart imponert over Selnæs. Jeg har sett ham i to kamper, sier Lagerbäck til NTB og roser spesielt Selnæs' defensive jobbing i Saint-Étienne.

PSG har full pott på tre kamper, og ikke mindre enn 11-2 i målforskjell.

Selnæs og hans lagkamerater har så langt slått Nice, Caen og Amiens. Fredag blir det langt tøffere når verdens dyreste fotballspiller, Neymar, står på andre banehalvdel. Den brasilianske superstjernen har så langt levert varene for sin nye franske klubb etter overgangen fra Barcelona. I sine to kamper for PSG har han notert seg for tre mål, og vært involvert i de fleste av lagets øvrige seks mål.

Også spillere som Dani Alves, Thiago Silva, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Ángel Di María og Falcao står sammen med Neymar når 23-åringen fra Trondheim entrer Parc des Princes.

Også Alexander Søderlund er i Saint-Étienne, men har ikke vært med i troppen så langt, og han er trolig på vei ut.

Oppgjøret mellom PSG og Saint-Étienne starter fredag klokken 20.45.

