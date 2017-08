Seriegull eller ikke, det er spursmålet

TABELLTIPSET: 5.-PLASS - TOTTENHAM

Pochettino sitter med beina i kryss inne på Westin Hotell i Nashville når et fat med kaffekopper ankommer rommet.

Han takker servitøren for sin «frappuccino» før fokuset rettes mot regningen. Tottenhams pressesjef strekker seg mot den for å betale, men Pochettino reagerer.

«Nei, nei, sett den på mitt rom. Mitt rom!».

Denne sekvensen, gjengitt av Daily Mail, er ganske ubetydelig, men den sier litt om typen Mauricio Pochettino.

Han virker rett og slett som en fin fyr, og Spurs-fansen har for lengst trykket ham til sitt bryst på grunn av akkurat dette.

TV-bildene etter Tottenham-seire er alltid like fascinerende. Som en stolt pappa som nettopp har sett barna score på Ekebergsletta går Pochettino rundt og deler ut bamseklemmer til samtlige spillere som har sørget for triumf.

Manageren Pochettino er i toppklasse, det har han vist over flere sesonger. Tottenham leverte en sesong i toppklasse sist, så hvorfor tror Nettavisen hvittrøyene kommer helt ned på femteplass på tabellen denne sesongen?

Morata-melding

Det er flere ting som skaper bekymring på Tottenhams vegne. Men la oss begynne med det mest åpenbare. Spurs har, som én av bare to klubber, ikke brukt et eneste pund på spillere denne sommeren.

- Det er så vanskelig å overbevise gode spillere om å komme hit og sitte på benken. Det er her problemet starter, sier Pochettino til Daily Mail.

Han røper så en samtale han hadde med den nyinnkjøpte Chelsea-spissen Alvaro Morata. Det han sa tok argentineren på senga.

- Morata sa til meg: «Hvorfor vil du ha meg når du har Harry Kane?» Sånn er det når man forsøker å kjøpe en spiss. Da sier de, «hva trenger du meg til? Å sitte på benken? For jeg kan ikke konkurrere med Kane. Eller Hugo Lloris og andre spillere» illustrerer han.

HVA NÅ? Mauricio Pochettino skal lede laget sitt på en ny hjemmebane.

Han tar også Tottenhams beryktede direktør Daniel Levy i forsvar. Levy har fått et rykte på seg for å være gjerrig, noe som illustreres av historien om da Levy skulle hente nysigneringen Mido på flyplassen.

- Jeg vil aldri glemme da Levy kom for å hente meg fra Roma, og vi var nødt til å reise tilbake med et EasyJet-fly! Da vi ankom flyplassen ba han meg løpe, og jeg spurte hvorfor. Han svarte at det var for å få et bra sete. Jeg klarte ikke slutte å le, røpte Mido i 2013. EasyJet kan sammenlignes med Ryanair.

Pochettino sier:

- Folks oppfatning av Daniel er veldig feil. Greia er, Daniel vil akkurat som meg veldig gjerne signere spillere. Men å finne den rette spilleren er veldig vanskelig, sier Spurs-sjefen.

Argentineren har brukt de siste sesongene på å gjøre vanligvis skjøre Tottenham til et meget solid fotballag. Laget som var kjent for sin ungdommelige uberegnelighet er blitt voksent under argentinerens stødige ledelse.

Bortebane hjemme

Forrige sesong var de laget som ga Chelsea hardest kamp om tronen. Faktisk var hvittrøyene åtte poeng bedre enn Manchester City på tredjeplass.

Så vi vender tilbake til spørsmålet: Hvorfor er ikke Tottenham åpenbare tittelutfordrere denne sesongen?

Mye av årsaken ligger utenfor banen, eller bokstavelig talt på banen. Tottenham skal denne sesongen spille alle hjemmekampene sine på Wembley mens de venter på at nye White Hart Lane bygges ferdig.

Dette skaper stor bekymring før seriestart og trekkes frem som en av hovedgrunnene til at Spurs er et gedigent spørsmålstegn før sesongen sparkes i gang.

- Husker dere da jeg først kom til Tottenham og ble kritisert fordi jeg uttalte at White Hart Lane-matta var for liten? Og nå sier folk at Wembley er for stor?

Mauricio Pochettino er fullstendig klar over ironien.

SKAL TA CHELSEA: Tottenham Pochettino vil ta opp jakten på seriemesterne i blått.

Tottenham spilte totalt fem kamper på Wembley forrige sesong, og det gikk rett og slett «åt skogen».

I en Champions League-gruppe supporterne beskrev som en drømmetrekning endte Spurs opp med å bli slått rett ut.

På Wembley-gresset ble fasiten totalt tre tap, én uavgjort og én sørgelig seier mot henholdsvis Chelsea (FA-cupsemi), Monaco, Leverkusen, Gent og CSKA Moskva.

Det stemte mildt sagt ikke for Kane & co. på deres nye «hjemmebane».

Dermed blinker varsellampene for fullt før Tottenham, forrige sesongs beste hjemmelag uten tap på eget gress, skal spille samtlige kamper på forrige sesongs marerittarena.

Pochettino har tidligere sagt at han faktisk foretrekker å spille på en stor bane som Wembley, for det gjør det lettere å finne rom mot lag som legger seg bakpå når de spiller borte mot Tottenham. Allerede i 2014 gjorde han som fersk Spurs-manager et poeng ut av dette.

- Spillestilen vår gjør at vi trenger plass, for vi spiller en posisjonsbasert stil. Det er sant at White Hart Lane er trang, noe som er bra for motstanderne når de ligger dypt, uttalte han.

White Hart Lane-matta (den gamle) var 100 meter lang og 67 meter bred. Wembley er 105 meter lang og 69 meter bred, større enn noen av de andre gressmattene i Premier League, ifølge The Guardian.

Pochettino, kjent for sine detaljfikserte forberedelser inn mot kamp, skjønte raskt at det ville bli annerledes for spillerne å få en ny hjemmebane. En gressmatte er ikke en gressmatte. Det gjør noe med referansene til dem som løper utpå der at det plutselig er fem meter lenger fra midtsirkelen til sidelinjen enn de er vant til.

Han bestemte seg dermed for å ta grep. Før hver eneste bortekamp skulle Tottenhams treningsbane modereres slik at den ble lik den de skulle spille på i neste kamp.

Denne idéen har han ført med seg videre, og ifølge The Guardian trener Tottenham nå utelukkende på en spesialtilpasset gressmatte som er eksakt like lang og bred som Wembley.

Tottenham får nemlig ikke lov av FA å bruke nasjonalarenaen som treningsanlegg før kamper.

Pochettino mener uansett at tiden for bortforklaringer er forbi. Nå må Spurs gjøre Wembley til hjemmebane.

- Når man én uke spiller på White Hart Lane, og neste uke på Wembley, er det veldig vanskelig å omstille seg mentalt. I hvert fall når man er så komfortable som vi var på White Hart Lane. Men neste sesong er det utelukkende Wembley, og da er det ingen unnskyldninger. Jeg er sikker på at det blir totalt annerledes fra dag én, sier Pochettino ifølge The Guardian.

Tottenham serieåpner på bortebane mot Newcastle 13. august. Første «hjemmekamp» spilles 20. august mot Chelsea.

STOR BANE: Her skal Tottenham spille alle sine hjemmekamper kommende sesong.

Analyse av Tottenham:

Kjøp/salg:

Inn:

Foreløpig ingen

Ut:

Filip Lesniak (frigitt)

Luke McGhee (Portsmouth)

Connor Ogilvie (Gillingham, lån)

Kyle Walker (Manchester City)

Clinton N'Jie (Marseille)

Federico Fazio (Roma)

Joshua Onomah (Aston Villa, lån)

Keeper:

Tottenham har et meget solid keeperpar i Hugo Lloris og Michel Vorm. Lloris har de siste årene stått frem som en av verdens beste keepere og var en av få Tottenham-spillere som fikk godkjent i Champions League forrige sesong. Lloris er både reaksjonssterk og god i feltet, og med sin proaktive spillestil er han flink til å avverge farer når ballen blir slått bak Tottenhams høye forsvarslinje. I nederlandske Vorm har Tottenham en svært god reserve, som har vist at han er mer enn god nok for Premier League de gangene han har fått sjansen.

Forsvar:

Tottenham-forsvaret var Premier Leagues gjerrigste forsvar forrige sesong og slapp bare inn 26 mål på 38 kamper. Det er fenomenalt bra og i egen klasse. Nå skal de forsvare seg på en større bane på Wembley, og der kan lagets presspill få seg en utfordring. Borte fra førsteelleveren er Kyle Walker, som spilte over 30 kamper for Spurs forrige sesong. Han erstattes av Kieran Trippier, som flere mener er like god som Walker. Trippier har sin styrke i det offensive, og har blant annet en meget sterk høyrefot, men har fått kritikk for noe svakere defensive egenskaper. Backup for Trippier er ironisk nok en unggutt ved navn Kyle Walker-Peters, som sees på som den nye Kyle Walker.

Ellers består trolig fireren av Jan Vertonghen, Toby Alderweireld og Danny Rose. Forsvaret fremstår som Spurs sin kanskje mest solide lagdel.

Rose har for øvrig vært skadet siden slutten av januar, og forventes tilbake i løpet av høsten. Ben Davies fungerer som hans erstatter, og klarte oppgaven fint mot slutten av forrige sesong.

Backup i midtforsvaret er hovedsakelig Kevin Wimmer (24), som var lovende de gangene han fikk sjansen i sin første sesong, men hadde en noe skuffende sesong sist. Eric Dier er også en mulig backup på stopperplass. Av unggutta har Spurs en lovende spiller i Cameron Carter-Vickers som er i A stallen, men 19-åringen får neppe flust av sjanser i år.

Midtbane:

Spurs-midtbanen ser bra komponert ut og har alle de viktige ingrediensene: Fysikk, løpskraft, «smartness» og kreativitet. Anført av artistene Dele Alli, Christian Eriksen og Mousa Dembélé, hjulpet av maskinene, ballvinnerne og de gode pasningsleggerne Victor Wanyama og Eric Dier, ser det unektelig både solid og imponerende ut. Dele Alli og Eriksen er også store bidragsytere foran mål, og duoen sto for imponerende 26 scoringer i Premier League forrige sesong. Dette skal det hardt gjøres å kopiere, men få midtbaner i den engelske toppdivisjonen ser like stere ut som Spurs sin.

I bakhånd har Tottenham Erik Lamela, som snart er tilbake fra skade. Han kan nesten sees på som en ny signering. Moussa Sissoko kan også bli å regne med denne sesongen, og franskmannen har vist lovende takter i oppkjøringen. Han må uansett opp noen hakk fra fjorårssesongen om han skal få noe særlig med spilletid.

Angrep:

Storscorer Harry Kane har vunnet gullstøvelen to sesonger på rad og er selvsagt essensiell for at Spurs skal nå målene sine. I bakhånd har de Vincent Janssen og Heung-min Son, og særlig sistnevnte er en god spiller, selv om han nok trives enda bedre noe dypere i banen. Janssen har slitt med å få ut potensialet sitt i Premier League. Men hvis Kane fortsetter å levere på vante nivå er det ingen som bekymrer seg noe særlig for hva reservene driver med.

HVA NÅ? Tottenhams Harry Kane er blitt toppscorer i Premier League to sesonger på rad.

Manager:

Mauricio Pochettino har fått sving på Tottenham og ga Chelsea kamp om troféet forrige sesong. Argentineren har strammet opp bakover og stimulert til kreativitet fremover i banen. Resultatet er blitt et lag som er fryktelig vanskelig å slå, og ingen lag tapte færre kamper enn Tottenham forrige sesong. Spurs har slitt mest med å få hull på lag som legger seg dypt, men det problemet kan en stor Wembley-matte hjelpe til med å løse. Pochettino har selv sagt at hans spillestil passer en stor bane, nå får vi endelig se det i praksis uke etter uke.

Se opp for:

Harry Winks (21). Ble sammenlignet med Andrés Iniesta av Pochettino i fjor, og fikk en del spilletid før han ble skadet. Imponerte da, er tilbake fra skade nå og har et håp om å spille seg inn i den engelske VM-troppen. Får trolig flere muligheter utover sesongen.

Plusser

+ Meget solid klubbøkonomi

+ En av ligaens beste managere

+ Ligaens beste målscorer

+ Et forsvar som slipper til svært lite.

Minuser:

- Må spille på «bortebane» hver helg.

- Har ikke forsterket laget siden forrige sesong

- Har ingen fullgod erstatter til viktige Harry Kane

Konklusjon:

Tottenham er et stort spørsmålstegn før vi sparker i gang, og det er umulig å si hvordan de takler å spille på Wembley. Forrige sesongs første tegn var ikke lovende. Men hvis alt klaffer, har Tottenam et lag som kan utforde til seriegull. Forsvarsrekka er samspilt og solid, midtbanen har en herlig miks av kvaliteter og relativt god dekning, og på topp finner man Harry Kane som fort kan ta toppscorertittelen denne gangen også. Men vi i Nettavisen tror den enorme hjemmebanefordelen Tottenham hadde forrige sesong blir hemmet av Wembley denne sesongen, og det tror vi er nok til at topp fire glipper for Pochettino og hans menn.