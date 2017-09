Shearer tror Kane slår hans egen målrekord i Premier League

Lørdag scoret Tottenham-spissen to mål da Spurs vant 3-2 borte mot byrival West Ham. Det gjør at 24-åringen nå har scoret totalt 82 ganger i Premier League.

Det er fortsatt et godt stykke igjen før han er i nærheten av Shearers rekord på 260 mål, men den tidligere storscoreren mener Kane har gode muligheter til å ta fra ham rekorden.

- Jeg tror at Kane kan klare det og vil klare det, forteller Shearer i en kommentar til The Sun.

- Det har kun tatt ham 122 kamper å scorer 82 mål. Det har han klart på én kamp mindre enn Ruud van Nistelrooy og seks færre kamper enn Sergio Aguero, og de er to av de beste spissene vi har sett. Med nærmere et tiår igjen av karrieren, så vil rekorden min være innenfor rekkevidde for Kane, forklarer Shearer.

- Helt spesielt å gjøre det for din egen klubb

Den tidligere Blackburn- og Newcastle-spissen skryter voldsomt av den engelske landslagsspissen.

- Han kan sette inn de enkle målene og han kan ta frem det spektakulære. Tottenham er veldig heldige som har ham i laget. Det store spørsmålet fremover er om laget fra Nord-London klarer å matche hans ambisjoner, mener Shearer.

Han tror større klubber vil være svært interessert i å sikre seg Kane i årene som kommer, men Shearer tror også Kane vil ha problemer med å forlate Spurs.

Selv vant han Premier League med Blackburn i 1994/95-sesongen, men forlot klubben i 1996 til fordel for Newcastle hvor han hadde vokst opp. Det gjorde han til tross for at han også var sterkt ønsket av sir Alex Ferguson og Manchester United.

- Jeg vet hvordan det føles å score for sin lokale klubb. Til tross for at jeg ikke klarte å vinne med Newcastle slik jeg gjorde i Blackburn, så ville jeg ikke endret på noe, forklarer Shearer.

- Det er noe helt spesielt å gjøre det for din egen klubb, forteller Shearer.

Lukaku også en kandidat



Samtidig som den tidligere Newcastle-stjernen trekker frem Kane som en het kandidat til å ta rekorden hans, mener Shearer at også Manchester United-spiss Romelu Lukaku er en god kandidat.

Belgieren er for øyeblikket toppscorer i Premier League med seks mål så langt denne sesongen. Totalt har Lukaku scoret 91 mål på øverste liganivå i England.

- Han har scoret ni mål mer enn Kane, men han har spilt 70 flere kamper. I en klubb som Manchester United vil han få sjansen til å øke antall mål i hver kamp. For en start han har hatt på karrieren i Manchester United. Han har gitt klubben det de har manglet de siste årene, forteller Shearer.