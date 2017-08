Shelvey om den tøffe oppveksten: - Var redd for hva folk tenkte om meg

TABELLTIPSET: 14.-PLASS - NEWCASTLE

Noe av det siste Rafael Benitez gjorde som manager i Liverpool, var å sikre signaturen til en da 18 år gammel Jonjo Shelvey fra Charlton.

Men på Anfield fikk de to aldri jobbet sammen.

En drøy måned etter at Shelvey skrev under for de røde, fikk nemlig den spanske ringreven sparken i Liverpool, etter seks år i klubben.

Dette kunne fort vært slutten på historien om Benitez og Shelvey, men seks år senere ville skjebnen det slik at de to igjen skulle gjenforenes.

I januar 2016 ble nemlig Shelvey hentet til Newcastle fra Swansea og rundt to måneder senere ble Benitez ansatt som klubbens manager.

Og selv om det til slutt endte med nedrykk fra Premier League, var de begge sentrale i å sørge for at Newcastle rykket rett opp igjen.

Hårsykdom

I sommer har Shelvey gjort sitt ytterste for å sørge for at comebacket i den øverste divisjonen blir en suksess og midtbanemannen startet blant annet sesongoppkjøringen én måned før alle andre med en privat treningsleir i Portugal. 25-åringen har spilt Premier League-fotball for både Liverpool, Swansea og Newcastle, men har fortsatt mye å bevise.

Slik har det egentlig alltid vært for Shelvey, helt siden han som guttunge startet fotballkarrieren på akademiet til Arsenal.

Shelvey er nemlig født med sykdommen alopecia og har hele livet opplevd at folk ser litt annerledes på ham, fordi han ikke har hår.

- Det er noe jeg ble født med. I tillegg ramlet jeg ned trappa da jeg var liten og fikk et brudd i kraniet. Jeg tror det ble enda verre da, spøkte Shelvey om sykdommen i et intervju med The Guardian i 2013.

- Som barn gjorde jeg alt for å kurere sykdommen. Jeg forsøkte en krem som skulle smøres på hodet, og jeg måtte sove med en ull-lue om natten i tre måneder. Etter fire dager var det glovarmt oppe i hodet mitt, så jeg tok av meg lua og tenkte: «Hvis du ikke liker det, så ikke snakk med meg».

Det stoppet likevel ikke folk fra å stirre på den hårløse londongutten og Shelvey innrømmer at sykdommen preget ham i oppveksten.

- Da jeg spilte i Arsenal pleide jeg å gå på trening med en caps på hodet, fordi jeg var så redd for hva andre skulle tenke om meg. Jeg husker fortsatt at jeg og søsteren min pleide å gå gjennom Romford og folk stirret på det skalla hodet mitt. Søsteren min ble forbannet og ropte: «Hva f*** stirrer dere på?». Nå har jeg kommet til et punkt der jeg ikke en gang orker å barbere bort håret. Det er bare sånn jeg er.

LANG HISTORIE: Jonjo Shelvey og Rafael Benitez.

Debuterte som 16-åring

Sykdommen hindret imidlertid aldri Shelvey fra å utvikle seg på fotballbanen. Midtbanespilleren kommer fra en skikkelig fotballfamilie og broren George var også sett på som meget talentfull og var innom både West Ham og Tottenham, før karrieren gikk fløyten. Faren Rick på sin side er trener og startet klubben Harold Hill FC, en klubb som har fostret opp flere profiler gjennom årenes løp. I tillegg til Shelvey, har også Carl Jenkinson (Arsenal) og Freddie Sears (Ipswich) kommet opp i Harold Hill.

Overfor The Mirror har pappa Shelvey fortalt at han startet klubben for å gi sønnene en arena til å utvikle seg, men Harold Hill FC har i dag vokst til å bli en viktig del av barne- og ungdomsfotballen i Romford - et tøft nabolag i London, preget av fattigdom og harde vilkår for beboerne.

Fra farens klubb tok Shelvey steget videre til akademiene til Arsenal og West Ham, før han i 2004 ble hentet til Charlton. Der debuterte han på A-laget i en alder av 16 år og 59 dager i april 2008 i The Championship.

Shelvey var fortsatt bare en skolegutt på den tiden.

- Etter debuten hadde jeg fortsatt én uke igjen med skole og jeg måtte spørre manager Alan Pardew om jeg skulle være med på oppkjøringen til neste sesong. Jeg måtte nemlig gi beskjed til en jente om hvorvidt jeg kunne være med på skoleballet. Pardew ga meg beskjed om å si til jenta, og lærerne, at det ikke ble noe dansing på skoleballet for meg.

Skjelte ut Ferguson

Mens den eldre broren George skuslet bort sitt talent og valgte nattklubber, fester og damer, foran fotballen, var unge Jonjo fast bestemt på at han ville noe mer med livet. Han ville komme seg opp og fram.

- George var egentlig bedre enn meg, men han gikk ned feil vei. Det hadde vært lett for meg å gjøre det samme, men jeg hadde et ønske om å være dedikert. Mens kompisene mine var ute og moret seg, satt jeg hjemme og så på DVD-er med Steven Gerrard. Jeg visste at om jeg holdt riktig fokus, så hadde jeg talent nok til å bli noe her i livet.

Etter 49 kamper og åtte mål for Charlton, var det altså at Rafael Benitez fikk øynene opp for den talentfulle midtbanespilleren våren 2010.

Tiden i Liverpool ble imidlertid ikke helt slik verken Shelvey eller Liverpool hadde håpet. Etter Benitez' avgang i 2010 gikk klubben inn i en turbulent periode og Shelvey hadde i løpet av tiden i klubben tre forskjellige managere, Roy Hodgson, Kenny Dalglish og Brendan Rodgers.

I Liverpool huskes han kanskje aller best for å bli utvist i derbyet mot Manchester United i september 2012, for så å skjelle ut United-manager sir Alex Ferguson etter alle kunstens regler på vei ut i garderoben.

BLE UTVIST: Jonjo Shelvey mot Manchester United.

- Jeg fikk en del «high fives» av folk i Liverpool etter det, men det var uprofesjonelt av meg. Du gjør rett og slett ikke noe sånt. Jeg tok sir Alex til siden og ba om unnskyldning etter kampen, forklarte Shelvey til Liverpool Echo tre år etter den famøse episoden på Anfield.

- Sir Alex svarte meg: «Jeg liker det. Du har baller, gutt», minnes Shelvey.

- Ikke interessert i penger

Sommeren 2013 ble Shelvey solgt videre til Swansea for rundt fem millioner pund og midtbanemannen hadde noen gode år, og scoret noen utrolige mål, for den walisiske klubben. Han dro for å få mer spilletid.

- Det var en stor avgjørelse å ta, men jeg måtte det for min egen utvikling. Jeg elsket byen og folka i Liverpool, men jeg trivdes ikke med fotballen. Jeg ville spille mer. Folk prøvde å si til meg at jeg var ung og tjente masse penger, og at jeg burde være fornøyd med å sitte på benken i Liverpool, men jeg var ikke interessert i penger. Jeg ville spille fotball.

Møtet med nettopp gamleklubben Liverpool i september 2013 ble en spesielt minneverdig affære for Shelvey. Både på godt og vondt.

Shelvey scoret sitt første mål for Swansea, gjorde to store feil som begge resulterte i mål for Liverpool og assisterte Swanseas andre mål.

- Jeg scoret, men ga også Liverpool to mål gratis. Du kan rynke på nesa av de feilene. Jeg hadde lyst til å slå ned kameramannen som filmet meg på vei inn i pausen. Men greit, han gjorde jo bare jobben sin, men jeg følte meg så elendig der og da. Jeg ville be Michael Laudrup om å ta meg av banen, men jeg klarte det ikke, og tenkte at jeg må bevise hva jeg kan.

Selv om Shelvey må kunne karakterers som en løs kanon under tiden i Swansea, fikk han også mye oppmerksomhet for det han gjorde utenfor banen. Midtbanespilleren har alltid vist omsorg for de som sliter med lignende problemer som han selv vokste opp med, og knapt et øye var tørt da Shelvey i 2014 sørget for at sju år gamle Harry Jacobs, som også lider av alopecia, fikk gå ut hånd i hånd med favorittspilleren under et oppgjør med Southampton på Liberty Stadium, foran 20.000 mennesker.

FORBILDE: Jonjo Shelvey tok med seg sju år gamle Harry Jacobs som maskot under en kamp i 2014. Begge lider av sykdommen alopeica.

Totalt ble det 96 kamper og 10 mål for Shelvey under tiden i Swansea. Han fikk også sin landslagsdebut for England mens han var i klubben. Vinteren 2016 la Newcastle, i et forsøk på å styrke troppen og redde plassen i Premier League, 12 millioner pund på bordet for spilleren.

I mars samme år, ble han altså gjenforent med Rafael Benitez.

Det var likevel ingen selvfølge at spanjolen skulle stole blindt på mannen han hadde hentet til Liverpool seks år tidligere og tidlig under Benitez' regime i klubben, slet Shelvey med å få spilletid. Det ble en åpenbaring.

Endret på livsstilen

Midtbanemannen ansatte en egen kokk, for å få orden på kostholdet og fokuserte enda mer på treningen. I år, som i fjor, har Shelvey holdt det gående gjennom hele sommeren. Under familieferien på et Disney-cruise kjørte han daglige økter i gymmen og deretter dro han til Portugal i tre uker med daglige økter både i styrkerommet og med løping.

- Når du ikke spiller regelmessig for en klubb i The Championship, når du har landskamper for England, så er det lett å tenke at nå er det over. Jeg fikk ikke starte de første kampene og jeg mistet litt selvtillit. Men da jeg først fikk sjansen til å spille, tok jeg den, og har ikke sett meg tilbake, fortalte 25-åringen i et intervju med Daily Mail nå rett før sesongstart.

Det er derfor en topptrent Jonjo Shelvey som nå er tilbake i Premier League. Midtbanespilleren har ambisjoner for både seg selv og klubben, og mener selv han kan kapre en plass i Englands VM-tropp i 2018.

CHARLTON: Jonjo Shelvey fikk sin debut som 16-åring.

- Hvis du ser på de spillerne England har, så er det ikke tvil om at nasjonen skriker ut etter en slik type midtbanespiller som meg. Det er i hvert fall min mening. Men i dag handler mye om hva du sier i pressen og hvordan du oppfører deg. Slikt flisespikkeri, sa Shelvey til Daily Mail.

- Bevise meg tilliten verdig

Det at klubben nå har full tillit til Shelvey, fikk vi bevis på sist sesong. Midtbanemannen ble suspendert i fem kamper og ble bøtelagt med 100.000 pund for å ha kommet med rasistiske bemerkninger mot Wolves-spilleren Romain Saiss, noe han fortsatt nekter for å ha gjort, men fikk i etterkant full støtte av både Benitez og klubben, og kom sterkt tilbake.

Han var sentral i å spille Newcastle tilbake i Premier League.

- Det kunne gått begge veier, egentlig. De kunne kastet meg under bussen, men de valgte å stole på meg. De hadde fortsatt troen på meg og jeg føler at jeg betalte dem tilbake for den tilliten, fortalte Shelvey.

- Manageren har så stor tillit til meg at han valgte å beholde meg i klubben. Det viktigste for meg er å bevise meg den tilliten verdig.

Når Newcastle serieåpner mot Tottenham hjemme på St. James' Park søndag 13. august, er det trolig med Shelvey som motoren og lederskikkelsen på midtbanen. Og med 25-åringen tilbake i Premier League, er det trolig duket for smått geniale pasninger, susende skudd fra distanse, høy temperatur, kontroverser, og tøffe taklinger.

Som regel servert med en dose britisk lidenskap som tilbehør.

Analyse av Newcastle:



Overgangsaktivitet:

INN:

Christian Atsu (Chelsea)

Florian Lejeune (Eibar)

Stefan O'Connor (Arsenal)

Josef Yarney (Everton)

Javier Manquilo (Atletico Madrid)

Jacob Murphy (Norwich)

Mikel Merino (Borussia Dortmund, lån)

UT:

Florian Thauvin (Marseille)

Kevin Mbabu (Young Boys)

Matz Sels (Anderlecht, lån)

Haris Vukic (Twente)

Lubomir Satka (DAC 1904)

Vurnon Anita (Leeds)

Alex Gilliead (Bradford, lån)

Tom Heardman (Bury, lån)

Adam Armstrong (Bolton, lån)

Yoan Gouffran (Göztepe Spor Kulübü)

Daryl Murphy (Nottingham Forest)

Sean Longstaff (Blackpool, lån)

Lewis Gibson (Everton)

Keeper:

På keeperplass hersker det fortsatt en del tvil for Newcastle. Tim Krul har fått beskjed om at han ikke lenger er ønsket i klubben, mens Karl Darlow kan bli solgt. Unggutten Freddie Woodman blir sett på som klubbens framtidige burvokter, men U20-landslagskeeperen har ytret et ønske om å gå ut på lån denne sesongen. Dermed står klubben kun igjen med veteranen Rob Elliott. Manager Rafael Benitez har vært klar på at han ønsker en rutinert målvakt inn denne sommeren, men i skrivende stund har ikke spanjolens keeperjakt gitt resultater. Benitez-kjenningen Josep Manuel Reina og West Hams Adrian har blitt nevnt som mulige løsninger.

Forsvar:



På plassene foran keeperen har Newcastle mer å velge i. Sist sesong var Ciaran Clark og kaptein Jamaal Lascelles førstevalg på stopperplass, men de to har i sommer fått sterk konkurranse av franske Florian Lejeune, som har imponert stort i La Liga, før han kom til Tyneside. 26-åringen kan fort vise seg å bli én av sesongens kupp i Premier League. Siden Lascelles har hatt en noe ustabil formkurve og Clark har slitt en del med skader, kan den nyankomne franskmannen fort blir et førstevalg for Benitez.

SPENNENDE SIGNERING: Franske Florian Lejeune.

På backene er det trolig DeAndré Yedlin og Paul Dummett som foretrekkes i skrivende stund. I tillegg har Newcastle også Grant Hanley i bakhånd på stopperplass, mens nykommer Javier Manquillo og Massadio Haidara tilfører bredde på hver sin back. Jesus Gamez kan også bekle høyrebacken, men fikk lite spilletid sist sesong. Chancel Mbembe ryktes å være på vei bort fra klubben, men kan bekle flere roller i de bakre rekker. Achraf Lazaar har fått beskjed av Benitez om å finne seg en ny klubb.

Midtbane:



I Benitez’ 4-2-3-1-system er det plass til tre inne sentralt i midtbaneleddet og det er i all hovedsak Jack Colback, Jonjo Shelvey, Isaac Hayden, Mohammed Diame og nykommer Mikel Merino som kjemper om disse plassene. Siem De Jong har også fått spilletid i oppkjøringen, men det ventes at nederlenderen forsvinner til en annen klubb. Colback har tidligere bekledd den mer defensive midtbanerollen, men med Merinos ankomst fra Borussia Dortmund kan den rødhårede tøffingen fort bli henvist til benken. Merino er en dynamisk og anvendelig spanjol, med god fysikk, teknikk og pasningsfot, som har sin forse i å kvikt vende spillet fra forsvar til angrep. Han kan slik sett bli helt sentral i den kontringsfotballen manageren ønsker. Merino får trolig Jonjo Shelvey ved siden av seg som en motor på midten, mens Diame er aktuell som den offensive i trioen. Senegaleseren kan imidlertid bekle flere posisjoner om nødvendig. Hayden gir Newcastle flere strenger å spille på, og Arsenal-produktet kan også ta flere roller på lagets midtbane.

MIDTBANEMANN: Spanske Mikel Merino.

På kant er det Rolando Aarons, Matt Ritchie, Christian Atsu og nysigneringen Jacob Murphy som kjemper om spilletid. Ritchie, som tidligere har spilt Premier League-fotball med Bournemouth, stiller trolig opp på høyreving, mens Aarons har vist lovende takter på motsatt kant i sommer. 21-åringen har likevel slitt med skader og spilte lite forrige sesong. Atsu kan bekle flere roller i angrepet, men trives best på høyresiden eller som hengende spiss. Murphy, hentet fra Norwich, har sett bra ut i oppkjøringen og er en sterk utfordrer på venstrekanten.

Angrep:



På topp er Dwight Gayle den ubestridte storscoreren og spissen satte inn 23 ligamål sist sesong. 27-åringen er per nå fortsatt et førstevalg helt fremst på banen. Sluggeren Aleksandar Mitrovic gir Benitez muligheten til å variere med muskler og luftstyrke når det trengs, men serberen har ikke helt fått ut potensialet i Newcastle og har kun 15 mål så langt for klubben, men er en fin innslagsspiller å ha på benken og han kan endre kampbildet på egenhånd. Kraftkaren har imidlertid blitt koblet med franske Lyon i sommer. Ayoze Perez er et annet alternativ på topp, men kan også spille i den offensive midtbanerollen og er en konkurrent til Diame der. Spanjolen scoret ni mål på 36 kamper i The Championship sist sesong. Veteranen Daryl Murphy ryktes å være på vei bort fra Newcastle, mens floppen Emmanuel Riviere ganske sikkert forsvinner fra klubben.

Manager:



Newcastles kanskje største styrke er nettopp Benitez. Den tidligere Liverpool-sjefen er en ringrev og er kjent for nøye forberedelser til hver kamp og stram organisering av laget. Benitez er pragmatisk nok til å kunne stjele poeng på bortebane og har tilstrekkelig med kvalitet i laget til at Newcastle bør plukke en del poeng på hjemmebane.

SE OPP FOR: Jacob Murphy.

Se opp for: Jacob Murphy (22)

Kantspilleren Jacob Murphy har lenge blitt sett på som et stort talent og i sommer la Newcastle rundt 12 millioner pund på bordet for å hente spilleren til klubben. I en treningskamp mot Bradford viste Murphy at det kan være vel brukte penger og satte inn to mål. Murphy imponerte også for England under U21-EM i sommer. Kantspilleren har både fart og nese for mål. Han er direkte i stilen og har et meget godt skuddbein. I en alder av 22 bør Murphy nå være klar for å hevde seg i Premier League.

Plusser:

+ Rafael Benitez er en rutinert og taktisk klok manager

+ Har mange spillere med Premier League-erfaring

+ Florian Lejeune og Mikel Merino er spennende nykommere

Minuser:

- Mangler i skrivende stund en klar førstekeeper

- Eier Mike Ashley er en løs kanon, som kan skape uro

- Mye ansvar hviler på Dwight Gayle i angrepet

Konklusjon:



Kort oppsummert har Newcastle en brukbar gruppe spillere for et nyopprykket lag å være og flere av spillerne har godt med erfaring fra Premier League. Laget har likevel sine klare svakheter og både defensivt og offensivt er det flere spørsmålstegn. Dummett er på ingen måte en utpreget back og kan fort bli et svakt punkt i den bakre fireren. Han er ikke spesielt trygg med ballen i beina og har lite å tilby offensivt. Akkurat det kan være en grunn til at Benitez har testet ut Clark på venstrebacken i oppkjøringen. Der framme er det Gayle som skal sørge for målene, men han scoret kun 15 ganger på tre sesonger i Premier League for Crystal Palace. Newcastle er avhengig av at spissen gjenskaper målformen fra forrige sesong, med mindre det kommer inn en ny spiss før overgangsvinduet stenger, noe Benitez etter sigende ønsker. På midtbanen står og faller mye på at Merino tilpasser seg den engelske ligaen kjapt, mens Shelvey virkelig må vise seg som mer enn en talentfull spiller og levere jevnt, uten for mye tull utenom. På venstresiden kan det fort bli litt tynt med unggutta Aarons og Murphy. Vi tror likevel Newcastle styrer unna nedrykkskampen og ender på en 14.-plass.