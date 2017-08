Sikret historisk opprykk. Nå venter den store scenen for Brighton

TABELLTIPSET: 19. PLASS - Brighton & Hove Albion



Den sjuende mai 2016 var Brighton & Hove Albion involvert i et utrolig opprykksdrama. Etter 45 spilte kamper i Championship, stod Brighton og Middlesbrough begge med 88 poeng hver.

Burnley hadde allerede sikret seg den første av de to direkte opprykksplassene, så det var den siste av de to plassene som gjenstod å kjempe om for Brighton og Middlesbrough. Ironisk nok er det nettopp de to lagene som møtes i den siste serierunden denne maidagen.

Kampen, som ble spilt på Boros hjemmebane, Riverside Stadium, ender til slutt 1-1 og dermed uavgjort. Siden lagene begge står med 89 poeng, er det opp til målforskjellen å avgjøre hvem som sikrer seg milliardbilletten opp i Premier League. Middlesbrough stod igjen med 32 plussmål.

Brighton?

30.

Den direkte opprykksplassen glipper på grunn av to enkle måls forskjell. Bedre lykke neste gang.

OPPRYKKET GLAPP: Brighton var på vei mot opprykk i 2016, men gikk glipp av den direkte opprykksplassen i siste serierunde. I stedet endte det ble play-off mot Sheffield Wednesday.

Styremøte etter nedturen



I stedet for direkte opprykk, ventet play-off for Brighton. Der ble Sheffield Wednesday for sterke over to kamper.

- Etter å ha vært så nær å rykke opp, var dagen etter tapet mot Sheffield Wednesday tung, sier Brighton-styreleder Tony Bloom til The Guardian.

- Vi hadde planlagt et styremøte, og den dagen ble med det den første dagen av den nye sesongen, fortsetter han.

To dager etter nedturen mot Sheffield Wednesday, fikk Hughton en ny fireårskontrakt med klubben. Det skulle vise seg å bli en genial avgjørelse.

- Det var en klar beskjed fra Tony, og forhåpentligvis vil hans avgjørelse friste andre klubbeiere til å gjøre det samme, og sørge for litt stabilitet, sier Hughton.

I stedet for å la den enorme nedturen ødelegge laget, satset Brighton på å bygge videre på det allerede solide fundamentet i klubben.

- Vi hadde faktisk en veldig god inngang til sesongen siden vi allerede hadde veldig gode spillere. Det er en god start, sier Hughton til The Guardian.

Hughton og hans team lot seg ikke friste til å signere en flokk nye spillere, men pekte i stedet på svakhetene i laget, for så å tette nettopp de hullene.

STYRELEDER: Styreleder Tony Bloom feirer opprykket til Premier League.

Sikret opprykket



Spillere som Shane Duffy, Steve Sidwell, og Glenn Murray kom inn dørene på Amex Stadium.

- Vi visste hva vi hadde klart å få til den forrige sesongen, og hentet inn de riktige spillerne. Ikke mange, men vi startet sesongen med en bedre spillertropp enn året før, sier Hughton.

- Det handlet ikke bare om at vi var så nære året før. Jeg tror hele laget likte det å være i den enden av tabellen. Å vinne flere kamper enn vi tapte. Laget bestemte seg, og ønsket mer av det, sier han.

- Hadde jeg forventet å være i toppen mer eller mindre hele sesongen? Kanskje ikke, men jeg forventet at vi skulle gi de andre hard kamp.

Klubben leverte en ny god sesong på nest øverste nivå i England, og lå lenge an til å vinne divisjonen. En svak avslutning på sesongen, og en tilsvarende god avslutning av Newcastle, sørget for at Newcastle snek seg forbi i siste serierunde.

Brightons 93 poeng var uansett mer enn nok til å sikre laget den andre direkte opprykksplassen.

Nøkternt overgangsmarked



Foran årets sesong, kan mye sammenlignes med det Brighton gjorde før opprykkssesongen. Mathew Ryan er hentet inn som ny førstekeeper, mens Ingolstadt-duoen Pascal Gross og Markus Süttner vil styrke laget henholdsvis offensivt og på venstreback.

Der konkurrentene i Premier League har stått for noen av de mest spektakulære spillerkjøpene denne sommeren, er kjøpet av den australske keeperen Mathew Ryan til 6 millioner euro, eller omtrent 55 millioner kroner, sommerens dyreste Brighton-kjøp.

Analyse av Brighton & Hove Albion:

Overganger:

INN:

Mathew Ryan (Valencia)

Pascal Groß (Ingolstadt)

Josh Kerr (Celtic)

Markus Suttner (Ingolstadt)

Mathias Normann (Bodø/Glimt)

Izzy Brown (Chelsea, lån)

Steven Alzate (Leyton Orient)

Henrik Bjørdal (IFK Göteborg, lån avsluttet)

UT:

Vegard Forren (frigitt)

Elvis Manu (Gencerbirigli)

Jordan Maguire-Dew (Lincoln, lån)

Davild Stockdale (Birmingham)

Christian Walton (Wigan, lån)

Rob Hunt (Oldham)

Oliver Norwood (Fulham, lån)

Manager og keeper:



Manager Chris Hughton har sagt at han foretrekker å stille opp laget i en 4-4-1-1-formasjon. Om dette er fordi han faktisk foretrekker å spille med en enslig spiss, eller om det er fordi også han innser at laget knapt har spisser av kvalitet, er ikke kjent.

I mål er australske Mathew Ryan hentet inn fra Valencia, og vil trolig være førstevalget foran finske Niki Mäenpää. Ryan tilbragte forrige sesong på utlån hos belgiske Genk, men får nå altså muligheten hos Premier League-ferskingene.

Forsvar og midtbane:



BRIGHTON-MANAGER: Chris Hughton.

Kaptein Bruno kommer til å ta plass på høyre backplass, mens Lewis Dunk og Shane Duffy trolig danner midtstopperpar. Markus Süttner har blitt hentet inn fra tyske Ingolstadt før årets sesong, kommer til å gjøre krav på venstrebacken.

Anthony Knockaert legger seg trolig på høyrevingen, men siden han pådro seg en skade i treningskampen mot Fortuna Dusseldorf, har franskmannen gått glipp av store deler av oppkjøringsperioden til årets sesong. Derfor er det usikkert om han vil spille fra start i sesongåpningen mot Manchester City. Når han derimot er tilbake i form, er det ventet at han inntar plassen på Brightons høyrekant.

Dale Stephens og Beram Kayal er ventet å bli foretrukket sentralt på midtbanen, og de to har også startet i de fleste treningskampene i sommer. På den venstre vingen er det hakket mer usikkert, men trolig blir det Solly March som blir å finne på den plassen. I alle fall når Knockaert er tilbake på høyresiden.

Angrep:



Siden Hughton foretrekker 4-4-1-1, er det ventet at Pascal Gross legger seg litt bak Glenn Murray, som inntar spissplasen. Også Gross ble hentet fra Ingolstadt før årets sesong. Murray var en viktig mann i jubelsesongen i Championship i fjor, og nettet 23 ganger på 45 kamper for Brighton.

Angrepet ser fryktelig tynt ut. Selv om Murray scoret bra med mål i Championship, er det ingen spillere som stikker seg ut som en solid nok backup for spissen. Tomer Hemed virker å være andrevalget på spissplassen hos Brighton, men om spissen fra Israel holder nivået som trengs, gjenstår å se.

I tillegg er unggutten Isaiah «Izzy» Brown lånt inn fra Chelsea. Brown vil kunne fylle samme rolle som Gross, i tillegg til å kunne bidra med dekning på begge vingene.

Se opp for: Isiah Brown (20)



Unggutten skrev under på en ny kontrakt med Chelsea, før han senere samme dag ble sendt ut på et nytt låneopphold. Forrige sesong ble tilbragt hos Huddersfield i Championship, og nå er han altså klar for sin første skikkelige sesong i Premier League. En hurtig ving som kan tilføre Brighton litt X-faktor, i tillegg til å avlaste førstevalgene i de offensive posisjonene.

FORSTERKNING: Tyske Pascal Gross er hentet inn fra Ingolstadt som forsterkning før årets sesong.

Plusser:

+ Har noen gode enkeltspillere i Knockaert og Dunk.

+ Kommer til å få en ny giv i det å være ferske i Premier League.

Minuser:

- Troppen har ikke blitt styrket nok etter opprykket.

- Virker å være tynt besatt på spissplass.

Konklusjon:

Chris Hughton har klart å sette sammen et mannskap som har levert stabilt godt i Championship de siste sesongene. Overgangen til Premier League er likevel stor, og det ser ikke ut til at Brighton har klart å få på plass de forsterkningene som trengs for å holde seg på det øverste nivået. Spesielt offensivt ser laget ut til å være tynt besatt, og kommer nok til å slite mot bedre motstand enn det man møter i Championship.

Nettavisen tror Brighton & Hove Albion ender på 19.-plass i Premier League.