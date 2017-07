Siste sjanse for Bardet & co: -Motbydelig avslutning

Dagens etappe er riktignok ikke like hard underveis som gårsdagens, men med Tourens hardeste avslutning og medvind opp Col d'Izoard vil den kunne skape alvorlige endringer i kampen om sammenlagtseieren.

Som fryktet ga den sterke motvinden opp Col du Galibier, det høyeste fjellet på gårsdagens etappe, dårlig forutsetninger for eventuelle angrip på den gule trøya.

Følgelig kom også sammenlagtkanonene inn ganske samlet.

Med unntak av den italienske Astana-rytteren Fabio Aru som tapte 33 sekunder til mannen i gul trøye, Chris Froome, andreplassen Rigoberto Uran og hjemmehåpet Romain Bardet på tredjeplass.

Tre menn mindre enn ett minutt bak



Dermed ser stillingen før siste Alpe-etappe slik ut:

Øverst troner Sky-kapteinen Froome som har 27 sekunder ned til Cannondales Uran og AG2R-rytteren Bardet. De to sistnevnte har nemlig brukt identisk tid på de sytten tidligere etappene.

På fjerdeplass ligger gårsdagens taper, Aru, 53 sekunder bak den gule trøya, mens femteplassen okkuperes av Froomes lagkamerat Mikel Landa. Spanjolen har ett minutt og 24 sekunder opp til Froome.

På sjetteplass finner vi Quick-Steps Dan Martin som ligger to minutter og 37 sekunder bak Froome.

På topp 10s siste plasser (fra syvende og nedover) befinner Simon Yates, Louis Meintjes, Alberto Contador og Warren Barguil seg, men ingen av de har en reel sjanse til å utfordre verken Froome.

For øvrig skiller det ett minutt og 21 sekunder mellom tiendeplass, Barguil, og Damiano Caruso på ellevte.

Avskyelig avslutning



I motsetning til i går er starten på dagens etappe ganske flat. Altså vil det være lettere for Sky å kontrollere avstanden opp til eventuelle brudd.

Faktisk er det først etter drøye fem mil at syklistene får bruk for klatreferdighetene sine.

Da skal de opp til Côte des Demoiselles Coiffées, men toppen ligger på bare 1024 høydemeter og rytterne begynner dessuten klatringen kun184 meter lavere.

Etter Demoiselles Coiffées sykles det videre til Les Thuiles der det venter en innlagt spurt med 88 kilometer igjen. Som følge av at Marcel Kittel brøt underveis i gårsdagens etappe, vil nok Michael Matthews benytte spurten til å befeste sin posisjon i grønn trøye ytterligere.

Matthews ligger med sine 364 poeng hele 160 poeng foran Andre Greipel på andre. Deretter følger Alexander Kristoff som står med 158 poeng.

Fra den innlagte spurten i Thuiles er det 30 kilometer med slak stigning bort til bunnen av dagens første ordentlige utfordring, Col de Vars. Den første-kategoriserte stigningen begynner på 1464 høydemeter, varer i 8,5 kilometer og ender på 2109 meter over havet.

Så skal rytterne kjøre ned omtrent tusen høydemeter fordelt på tjue kilometer før de ankommer Guillestre. Fra Alpe-byen og bort til bunnen av fryktinngytende Col d'Izoard er det nye tjue kilometer, men denne gangen i slak stigning.

Når rytterne kommer til foten av d'Izoard gjenstår det 10,5 kilometer av etappen, men klatringen er mer enn hard nok til å skape store avstander i feltet.

Den HC-kategoriserte stigning starter nemlig på 1542 og slutter på d'Izoards topp som ligger 2360 meter over havet.

At stigningen er bar gjør at vinden spiller en viktig rolle - slik den gjorde i går. I motsetning til under gårsdagens etappe er det i midlertidig medvind.

Altså vil det være lettere for angriperne å skape kaos for Froome.

Nytt Contador-angrep?

Tourens attende etappe er ventet å bli en innholdsrik og Team Sky forbereder seg nok på angrep fra alle sider.

En av de som definitivt kommer til å angripe er Contador. Spanjolen er syv minutter og 45 sekunder bak Froome, men en gloriøs etappeseier vil være Trek-rytterens beste måte å dekke over det som har vært et skuffende ritt for 34-åringen.

Om han går allerede på Col de Vars er vanskelig å si, men om han er tilstrekkelig restituert etter gårsdagens etappe, vil han utvilsom spille en viktig rolle også i dag.

Hjemmehåpet Bardet er annen rytter som kameraene vil fokusere på. Den selvtillitsfylte 26-åringen vil motta massevis av støtte på vei opp d'Izoard, og ettersom franskmannen er dårligere på tempo enn Froome, er han nødt til å angripe i dag.

Likevel er det Froome selv som er den største favoritten til å vinne dagens ritt. Med drahjelp fra lagkamerat Landa kan fjorårsvinneren utnytte d'Izorards bratte stigning til å avgjøre kampen om den gule trøya.

32-åringen er dessuten den eneste av de fire øverste i sammendraget som har til gode å vinne en etappe i årets Tour.

En outsider er gårsdagens etappevinner Primoz Roglic. Den tidligere skihopperen overrasket alle i går, så hvorfor ikke igjen?

De norske



Også i dag vil nordmennene Kristoff og Edvald Boasson Hagen konsentrere seg om å komme innenfor tidslimiten og samtidig unngå velt.

Kristoff falt stygt på gårsdagens etappe, men sa til VG at han satser på fortsette. Med Kittel, Mark Cavendish og Peter Sagan ute av løpet er Oslo-gutten en stor favoritt til å vinne Champs-Élysées-etappen.