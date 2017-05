Siste tittelmulighet for Barcelona

Atletico Madrids mangeårige hjemmearena er vertskap for årets spanske cupfinale. Der skal Barcelona forsøke å ta sesongens første tittel mot Alaves.

Luis Enrique tar farvel som trener for den spanske fotballstorheten med lørdagens kamp. Spanjolen ga tidlig beskjed om at han gir seg i klubben etter årets sesong. Noen erstatter er inntil videre ikke på plass, men Ernesto Valverde er et hett navn.

Valverde, som nylig trakk seg nylig som Athletic-trener, spilte for Barcelona fra 1988 til 1990.

Må redde stumpene

Den katalanske fotballgiganten har en skuffende sesong bak seg. I ligaen ble det sølv bak erkerival Real Madrid, og i mesterligaen ble det exit i kvartfinalene. Det er langt unna der klubben til Lionel Messi ønsker å være.

Med seier lørdag reddes deler av æren.

- Selv om dette kan kalles det minst betydningsfulle av alle trofeer, er det fortsatt en tittel vi kan ta, sier midtbaneveteranen Andrés Iniesta.

- Dette gir oss muligheten til å avslutte sesongen med en opptur, tilføyer han.

Barcelona har vunnet den spanske cupen de to siste sesongene. Dermed kan klubben lørdag gjøre reint bord i turneringen i Luis Enriques tid som trener.

Uttakstrøbbel

Barca-sjefen har samtidig utfordringer rundt laguttaket foran sesongens siste kamp. Både Luis Suárez og Sergi Roberto er suspenderte etter å ha blitt utvist i semifinaleduellen med Atlético Madrid i februar.

Det er ventet at Paco Alcacer får en sjelden sjanse i angrepet, mens den argentinske veteranen Javier Mascherano kan bli benyttet som høyreback. Sistnevnte sliter riktignok med en lårskade og kan miste finalen.

Vicente Calderon har i mer enn 50 år huset Atletico Madrids hjemmekamper. Etter årets sesong rives den ærverdige arenaen. Atletico flytter neste sesong inn i klubbens nye storstue i en annen del av den spanske hovedstaden.

Klubbens nye hjemmebane har plass til 70.000 tilskuere, 15.000 flere enn på Vicente Calderon. Fra neste uke er sistnevnte historie som fotballarena.

Kampen starter 21:30 og kan følges i Nettavisens livesenter. Kampen sendes på Eurosport Norge.