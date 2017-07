Sjebnekampen: - Kan de klare det utrolige?

Norges to første kamper i EM har vært skuffende både resultatmessig og med tanke på prestasjonene.

Etter å ha tapt 1-0 i åpningskampen mot Nederland, var det en revansjesugen gjeng som møtte Belgia forrige torsdag. Likevel endte oppgjøret med historiens første belgiske seier over Norge i damesammenheng.

Et tøft 0-2-tap for de norske damene som ligger elleve plasser over belgierne på FIFA-rankingen.

Dermed står Norge med verken mål eller poeng før kveldens skandinaviske oppgjør mot Danmark, men avansement til sluttspillet er fortsatt mulig.

I kveld er vi alle nederlendere



Før oppgjørene i kveld ser gruppe A slik ut:

Øverst troner Nederland med seks av seks mulige poeng og en positiv målforskjell på to. Deretter ligger Danmark og Belgia på henholdsvis andre- og tredjeplass.

Begge landene har tre poeng, men danskene slo belgierne 1-0 i åpningskampene deres og ligger derfor foran på grunn av innbyrdes oppgjør.

Til slutt ligger altså Norge med 0 poeng og -3 i målforskjell.

Det er viktig å merke seg at poeng og målforskjell i innbyrdes oppgjør går foran generell målforskjell om to eller flere lag ligger à poeng.

Altså vil norsk seier mot Danmark bety at begge lag står med tre poeng etter ferdigspilt gruppespill. Håpet er at Belgia taper sin kamp mot Nederland slik at også de ender på tre poeng.

For å avgjøre gruppens andreplass vil man i så fall sette opp en tabell bestående av Norge, Danmark og Belgia basert på innbyrdes oppgjør.

Skal Norge ende opp på toppen av denne tabellen, er de avhengig av å slå Danmark med minst tre mål. Riktignok er dette bare mulig om Belgia går poengløse av banen mot den nederlandske vertsnasjonen.

Må gå i seg selv



En nøkkelspiller for norsk suksess er Ada Hegerberg. Stjernespissen har underprestert så langt, men sier til NTB at hun skal se seg selv i speilet før kveldens kamp og lover bedre prestasjoner:

- Vi må stå i det og kunne se oss selv i speilet. Hver av oss har et ansvar for å finne ut hva som skal gjøres. Vi har selv satt oss i denne posisjonen, og vi er nødt til å prestere bedre. Det skal vi gjøre mot Danmark.

Årsaken bak Norges frustrerende resultater er todelt.

Først og fremst er det umulig å vinne fotballkamper uten å score mål, men det norske angrepet har i midlertid skapt nok av sjanser, spesielt i Belgia-kampen. Skulle Ada & co. få hull på byllen vil det bli en utfordrende kamp for den danske målvakten Stina Lykke Petersen.

Likevel har det norske laget også problemer bakover på banen, og da spesielt i markeringsspillet. Allerede i treningskampen mot Frankrike var det tydelig at Norge var sårbare på innlegg.

Faktisk er samtlige innsluppede mål kommet etter at høye baller har blitt spilt inn i den norske sekstenmeteren og endt opp hos umarkerte motstandere.

Mot Nederland var det et innlegg fra den nederlandske venstresiden som endte opp hos høyrevingen Shanice van de Sanden.

Van de Sanden var den eneste nederlenderen i boksen mot hele Norges backrekke, men var likevel helt fri da hun headet inn kampens eneste mål.

Innlegg fra venstresiden var også oppskriften da Belgia scoret deres første mål mot Norge, men da var det utrolig nok like mange belgiere som nordmenn innenfor Norges straffeområde.

Det siste belgiske målet kom etter et innkast som Maren Mjelde feilberegnet. Ballen spratt over 27-åringen og dermed sto Belgia-spissen Janice Cayman helt alene foran det norske målet.

Å få kontroll på markeringsspillet er derfor en nøkkel om Norge skal slå Danmark med tre eller flere mål.

Jevnt i EM



Når det gjelder tidligere oppgjør mellom Norge og Danmark i EM-sammenheng, er poengene jevnt fordelt. To kamper har endt med norsk seier, en med Danmark-seier og to ganger har det blitt uavgjort.

Heldigvis for Norge tyder all statistikk på at Nederland slår Belgia. Sistnevnte har bare vunnet en gang på ti oppgjør dem i mellom.

Både Norge-Danmark og Nederland-Belgia begynner 2045.