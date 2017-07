Sjefen ser 3-6 seierssjanser for Boasson Hagen

Det sørafrikanske laget har lagt slagplanen som forhåpentlig skal resultere i suksess i Frankrike de kommende tre ukene. Uten noen sammenlagtkandidat i den ni mann store troppen handler alt om å vinne enkeltetapper.

Mark Cavendish, Stephen Cummings og Edvald Boasson Hagen er de fremste kortene i jakten på nettopp det. Den britiske seiersgrossisten Cavendish blir som vanlig mannen å stole på i de flate spurtene, men overfor NTB er teamsjef Douglas Ryder tydelig på at også Boasson Hagen vil få sine sjanser.

– Den store utfordringen for Edvald er at de etappene han har sett seg ut, er de samme etappene som Peter Sagan fokuserer på. Sånn sett har «Eddy» litt av en utfordring, sier han – og tilføyer:

– Vi har sett nøye på løypa og hvilke etapper han kan ha en sjanse på. Han vil akkurat som i fjor få sine muligheter. Den gangen siktet han i første rekke mot etappe nummer to, men veltet dessverre på åpningsetappen og hadde vondt dagen etterpå.

Øremerket

– Hvor mange Boasson Hagen-muligheter ser du rent konkret i årets ritt?

– Jeg ser en håndfull. Tre til seks etapper har vi øremerket for ham. Det kommer samtidig litt an på Cavendish også, svarer Ryder, som understreker at det er de såkalte mellomharde etappene Boasson Hagen skal sikte seg inn på.

– I tillegg må han jakte brudd. Det er slike sjanser han må se etter, sier Dimension Data-sjefen.

Mark Cavendish har slitt med kyssesyke i oppkjøringen til årets Tour de France og kommer til Frankrike med usikker form. Inntil nylig var det usikkerhet rundt om briten i det hele tatt ville rekke sesongens store høydepunkt.

Skulle det vise seg at mannen med 30 etappeseire på samvittigheten ikke er så skarp som man måtte håpe, kan det endre ting for Boasson Hagens del.

– Hvis Cavendish ikke er i form, vil han være ærlig å gi beskjed om at laget må jobbe for Boasson Hagen. «Eddy» er rask, og er han i god posisjon i en lang sprint der det for eksempel er litt motvind kan han gjøre det veldig bra, sier Douglas Ryder.

Gul plan

Mandagens etappe til Lowry, som avsluttes med en kort stigning der de raskeste spurterne trolig vil falle av, blir første anledning for Boasson Hagen til å skinne.

– Absolutt. Det er en nøkkeletappe for ham, sier teamsjef Ryder.

– Han kan ta den gule ledertrøya der også?

– Det kommer an på (prestasjonen i) prologen, men det er helt klart noe vi har planlagt for. Vi har sett på den muligheten både når det gjelder Edvald og Stephen Cummings. Mandagsetappen er nok samtidig mer en Edvald-etappe enn en Steven-etappe, men alt kommer an på prologen, sier Ryder.

Thor Hushovd er så langt den eneste nordmannen som har båret den gule ledertrøya i Tour de France-historien. Grimstad-gutten hadde den i totalt sju dager.

– Det hadde vært fantastisk for Eddy å oppleve det. Han har vært en så lojal og dedikert del av dette laget at det ville vært fortjent, sier Ryder.

Første svar på om den gule drømmen kan være innen rekkevidde kommer på dagens 14 kilometer lange prolog i Düsseldorf.

