Skal revansjere sine landsmenn

De historiske rammene er store rundt oppgjøret England-Tyskland, og selv på U21-nivå har lagene en innholdsrik fortid.

Sist gang England tok seg til sluttspillet i et U21-EM, gikk de hele veien til finalen. Dessverre for engelskmennene endte det med et knusende 4-0-tap mot et tysk maskineri bestående av blant annet Mesut Özil, Manuel Neuer, Jerome Boateng og Sami Khedira.

Nå møtes de to rivalene for første gang i U21-sammenheng siden det engelske finaletapet for åtte år siden, men også denne gangen er tyskerne å regne som favoritter.

Kontrollerte seg gjennom gruppespillet

U21-EM består av tre grupper der de tre førsteplassene og den beste andreplassen går videre til semifinaler. I gruppe A var det England som trakk det lengste strået.

Engelskmennene åpnet riktignok med et 0-0-resultat mot Sverige, men etter 2-1-seier Slovakia og 3-0 mot Polen, avanserte de ubeseiret til semifinale.

Der møter de altså Tyskland, som i motsetning til England har hatt en ganske nervøs åpning på mesterskapet.

Beste toer

Det er nemlig et lettet tysk lag som møter engelskmennene tirsdag.

Som følge av 1-0-tapet mot Italia i siste gruppespillskamp, endte tyskerne på andreplass i gruppe C på grunn av innbyrdes oppgjør. Dermed var de avhengige av målforskjell for å ta seg videre, og det gikk så vidt.

Etter tapet mot Italia, 2-0-seier mot Tsjekkia og 3-0 mot Danmark, avsluttet øl-landet gruppespillet med fire plussmål. Det var to mål bedre enn andreplass i gruppe B, Portugal, og ett mål bedre enn toeren i Englands gruppe, Slovakia.

Altså kunne semifinalistene fra forrige U21-EM puste lettet ut og starte semifinale-forberedelsene.

Tapt fem av åtte semifinaler.

Det engelske A-landslaget har aldri vært kjent som noe strålende sluttspillslag. Snarere tvert imot er Englands sluttspillshistorie fullspekket med skuffelser og U21-laget er intet unntak.

Til sammen har engelskmennene nådd semifinale åtte ganger, men bare tre av gangene maktet de å kapre en finaleplass.

Tyskland har i midlertidig vunnet to av sine tre semifinaler, men til gjengjeld bare løftet trofeet en gang, mens England har to finaleseire å vise til.

Knepne favoritter

På tross av den sjanglete prestasjonen i gruppespillet, kommer tyskerne til semifinalen med et ørlite favoritt-stempel. I alle fall om man tar utgangspunkt i Norsk Tipping og deres odds.

Der ligger England-seier på 2,75 (H) og tysk seier på 2.20 (B), mens uavgjort etter 90 minutter er 3,10 (U).