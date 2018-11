Skrekk historier fra uheldige Lotto-millionærer

De fleste kan vell plumpe ut med «hadde jeg bare vunnet i Lotto», og vanligvis er det bare lykke og glede som er assosiert med å vinne store summer.

Likevel finnes det eksempler på at det har gått skikkelig dårlig med folk som er «heldige» nok til å vinne i Lotto. Her er dermed tre eksempler fra USA på hva du ikke skal gjøre om du skulle komme til å stikke av med førstepremiepotten.

Ble personlig konkurs

I 1993 vant Janite Lee $18 millioner. Hun valgte å bruke alle pengene på veldedighet og støtte saker som hun synes var viktige. Ikke bare førte dette til at hun fikk navnet sitt på en av lesesalene til Washington University. Hennes store økonomiske bistander førte også til at hun fikk spise middag med for eksempel Bill Clinton og Al Gore.

Denne drømmen sprakk dessverre etter kun åtte år, da hadde hun kun $700 igjen på konto og hele $2.3 millioner i gjeld. Uunngåelig førte dette til at hun måtte erklære seg selv personlig konkurs.

Fra $16 millioner i Lotto til $500 000 i gjeld.

Amerikaneren William Post III vant $16 millioner, og trodde med det at alle hans problemer skulle være over. Han kunne ikke tatt mer feil. Kun tre måneder etter at han stakk av med potten hadde han ikke bare klart å bruke opp alle pengene men han hadde også klart å dra på seg $500,000 i gjeld.

I løpet av månedene hadde han også klart å egge på seg flere av sine nærmeste. Det gikk så langdt at broren hans leide en leiemorder til å drepe ham. Lotto-vinneren overlevde dette, men endte i fengsel for å avfyre skytevåpen mot en av dem som kom for å hente pengene han skyldte. William påsto at han var mye lykkeligere før Lotto-seieren.

Dømt til å gi eks- ektemannen hele førstepremiepotten

Da Denise Rossi vant $1.3 millioner, bestemte hun seg for å holde det hemmelig for ektemannen som hun hadde vært gift med i 25 år. Ettersom hun ikke ønsket å dele noe av pengene med han valgte hun også å skille seg fire dager etter at hun ble millionær.

Dette ble en sak for domstolene, som fant henne skyldig i bedrageri. Som straff for at hun hadde bløffet om seieren, ble hun dømt til å gi eks-ektemannen hele førstepremien.

Vinner-telefonen forblir en lykke beskjed

Heldigvis har Norsk Tipping gode rutiner på hvordan de formidler premiene og ikke minst følger opp ferske Lotto-millionærer. Alle som vinner 2 millioner kroner eller mer i et av Norsk Tippings spill, tilbys økonomisk veiledning, med basisveiledning gjennom en nøytral tredjepart.

Om du er heldig nok til å stikke av med store summer, er det dermed lagt til rette for at du skal unngå feilene som er beskrevet over. Heldigvis betyr dette at vinner-telefonen kan forbli en lykke beskjed og ingenting annet.

