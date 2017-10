Skullerud ikke bitter over svak start: - Går ikke an å tenke slik

DRAMMEN (Nettavisen): Strømsgodset har plukket 23 poeng på de ti siste kampene i Eliteserien. Det står i sterk kontrast til klubbens åpning på sesongen, der den kun tok 15 poeng på de 15 første kampene.

Etter halvspilt serie lå drammenserne nede på kvalifiseringsplassen, men kun ti kamper senere lever medaljehåpet i beste velgående for klubben.

Etter 25 serierunder ligger Godset som nummer seks i Eliteserien, men det er kun seks poeng opp til Molde som ligger på andreplassen.

Søndag spiller klubben borte mot Sandefjord.

Det er kun én klubb som kan matche drammensernes poengfangst de ti siste rundene, suverene Rosenborg, som har tatt 25 i samme periode.

- Kan ikke tenke sånn

Med en bedre start på sesongen ville Tor Ole Skulleruds menn trolig ledet an i kampen om medaljene bak trønderne, men treneren vil ikke være med på at det er bittert at laget fant vinnerformen så sent på året.

Godset står blant annet med fire strake seire på de fire siste kampene.

- Er det litt bittert å tenke på nå, at dere plukket så lite poeng i vår?

- Det går ikke an å tenke slik, at det er bittert, det tenker i hvert fall ikke jeg på. Vi har vært igjennom en beintøff vårsesong, der det har vært store forventinger til oss, og det ble til mange dårlige resultater. Vi har kjempet oss ut av det, og kommet tilbake, sier Skullerud til Nettavisen.

- Det er det jeg er opptatt av. Det gjør oss veldig sterke som gruppe. Vi har kjent på motgangen og fått medgangen, sånn som nå. Det vet vi gjør oss både robuste og sterke, sier Strømsgodsets hovedtrener videre.

Til tross for at Godset fikk en tøff start på året og flørtet med nedrykk en periode, har ikke Skullerud og hans team tatt noen spesifikke grep for å endre på ting gjennom sesongen, og i stedet vært trofast mot egne ideer.

- Det er mange forskjellige årsaker til at det har snudd. Vi har en gruppe som har fått mange bedre opplevelser gjennom sommeren og høsten. Vi har sett mye uforløst i det vi har drevet med, hatt litt marginer imot, men jobbet tett og strukturert rundt de ideene vi har og det vi tror på, mener Skullerud.

- Vi har snudd en vanskelig og dårlig trend. Spillerne har trodd på dette hele veien, og da kommer ting sakte, men sikkert på plass, sier han.

- Gode kamper i vår

På de ti siste kampene har det kun blitt ett tap for drammenserne og det kom hjemme på Marienlyst mot nettopp serieleder Rosenborg.

- Vi har vunnet kamper og det gir oss selvtillit, selv om vi kanskje spilte flere kamper på våren som var bedre enn de vi har vunnet i høst. Det er snakk om marginer, men fortsetter vi å vinne, så er vi i en god posisjon.

Én viktig årsak til at det har løsnet for Godset, er at Eirik Ulland Andersen virkelig har funnet storformen og levert mål og assists.

Fakta: Poengfangst ti siste kamper

RBK - 25 poeng Godset 23 poeng Molde - 20 poeng Haugesund - 17 poeng Sarpsborg - 17 poeng Sandefjord - 15 poeng Brann - 13 poeng Odd - 13 poeng Stabæk - 13 poeng Kristiansund - 12 poeng* Lillestrøm - 11 poeng Tromsø - 11 poeng Vålerenga - 11 poeng Viking - 9 poeng Sogndal - 8 poeng AAFK - 3 poeng*



* Utregingen er gjort før lørdagens kamp mellom Aalesund og Kristiansund, der det endte med ett peong til hvert lag.

Han ble hentet til klubben i fjor sommer, og imponerte høsten 2016, og derfor var det selvsagt store forventinger til 25-åringen denne sesongen.

Så langt i 2017 har det blitt åtte mål og tre assists på Andersen.

- Vil til Europa

Etter den siste tids gode form i Eliteserien, er Strømsgodset-profilen klar på at det nå er et mål å kvalifisere seg for spill i europacupen.

- Det blir spennende. Vi har alt å spille for og kan blande oss inn der oppe. Vi vil ut i Europa, og det er målet vårt, sier han til Nettavisen.

- Hvorfor har det snudd for dere nå i høst?

I STORFORM. Strømsgodsets Eirik Ulland Andersen.

- Det er et godt spørsmål. Jeg synes vi gjorde gode kamper i vår, også, men manglet effektivitet og marginer. Nå har det snudd for oss og vi har fått mye bedre selvtillit. Vi har blitt bedre som lag, både taktisk, på å forsvare oss og på å angripe. Alt har egentlig vært mye bedre, sier han.

- Vi har stort sett jobbet med de samme tingene helt fra starten av sesongen, og ikke tatt noen store grep, forteller Andersen videre.

På de fem resterende kampene møter Godset Sandefjord (borte), Sogndal (hjemme), Haugesund (borte), Brann (hjemme), og Aalesund (borte).

Sogndal og Aalesund er for øvrig de to lagene som har plukket minst poeng på de ti siste kampene, med henholdsvis åtte og tre poeng. (Aalesund fikk med seg ett poeng da de tjuvstartet den 26. serierunden mot Kristiansund lørdag, etter at vår utregning ble gjennomført).

P.S. Nettavisen tippet Strømsgodset på en fjerdeplass før sesongen.