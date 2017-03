Skullerud vil ikke høre snakk om Deila-epoken

TABELLTIPSET: 4. PLASS - STRØMSGODSET

(I fjor: 7. plass)

- Jævlig mye, avbryter Marcus Pedersen i det han passerer forbi.

Han snur seg, ser bort på trener Tor Ole Skullerud, og gliser bredt. Pedersen har tydeligvis fått med seg hva sjefen akkurat ble spurt om.

Nettavisen møter Skullerud på Marienlyst stadion. 46-åringen overtok som hovedtrener i Strømsgodset mot slutten av forrige sesong, men det er først nå i vinter at han for alvor har satt sitt stempel på klubben.

I det Pedersen bryter inn, har vi akkurat spurt Skullerud om hva han har endret på i Godset i løpet av de få månedene han har hatt jobben.

Treneren er nok ikke helt enig i at han har endret på så «jævlig mye», som Pedersen litt uventet ropte ut i forbifarten, men trekker på smilebåndet, og fortsetter med setningen han så vidt rakk å starte på.

- Vi har gjort en del med strukturen vår her på Marienlyst, i måten vi skal ha arbeidsdagen vår på. Vi har fått inn mye nye folk, vi er opptatt av å bygge kultur, som alle er, men lage vår kultur og få en ordentlig god treningskultur. Det synes jeg vi har kommet godt i gang med. Vi har trent veldig godt fra vi startet opp og til nå. Jeg tror gutta opplever det som en ny start og de har respondert veldig bra, forklarer han.

- Uinteressant

Drøye tre år har gått siden Strømsgodset snudde både Drammen og Fotball-Norge på hodet med seriegullet i 2013. En ganske guffen høstkveld ble Haugesund feid av banen med 4-0 og gullet ble sikret. Publikum var i ekstase. 43 år hadde gått siden Godset sist tok gull.

Ronny Deila ble hyllet som den store helten og Godset ble trukket fram som en mønsterklubb i norsk fotball. Drammenserne gjorde det meste riktig og fikk mye ut av lite. Og fotballen, den var svært underholdene.

Godset er fortsatt sett på som en toppklubb - det ble tross alt seriesølv under Bjørn Petter Ingebretsen så sent som i 2015 og det drives stadig godt på Gulskogen - men mye har likevel endret seg siden gullhøsten.

Da Ingebretsen ga seg i fjor etter sykdomsproblemer og Skullerud tok over, markerte det på mange måter et nytt kapittel i klubbens historie.

I år er mye nytt, både når det gjelder spillestil, spillermateriell og kultur. Skullerud er klar på at han ønsker å skape sitt eget Godset og ikke gjenskape det samme som har preget klubben de siste ti årene. Han vil ikke høre snakk om sammenligninger med Deila-epoken.

- Det er uinteressant, sier Skullerud.

- Når vi kommer inn her, som nye mennesker, er vi opptatt av at det skal være vår kultur. Alle vet at det som har vært tidligere har vært fantastisk bra og det «peaket» med et seriegull. Men å sammenligne med det, er ikke jeg så opptatt av. Vi starter noe nytt og slik sett så måler jeg det bare ut i fra hva vi får til nå, sier treneren.

- Bygge på nytt

Den tidligere Molde-treneren tok over få runder før slutt i fjor høst og sier selv han ikke rakk å sette sitt preg på laget da, men i løpet av vinteren har Skullerud og klubben altså gjort en del endringer.

NYTT PROSJEKT: Tor Ole Skullerud tok over Strømsgodset sist sesong, men føler han først nå begynner å få ting på plass i klubben.

Ti spillere har forsvunnet ut, flere av dem sentrale skikkelser, og sju mann er nye i troppen fra det laget som avsluttet 2016. Fra gullaget i 2013 er kun Kim-André Madsen, Tokmac Nguen, Lars-Christopher Vilsvik og Mounir Hamoud igjen. På trenersiden er en kontinuitetsbærer som Thomas André Ødegaard borte, mens Skullerud har fått inn flere av sine «egne». Blant dem assistent Martin Foyston og keepertrener Pål Henning Albertsen.

- Det har vært ganske store endringer her i både troppen og i støtteapparatet. Sammen har vi gjort veldig mye annerledes. Vi skal bygge på nytt og er selvfølgelig veldig fornøyd med det vi har på plass.

- Går dere i en helt ny retning nå?

- Nei, det synes jeg ikke. Klubben drives på samme måte som den har gjort hele tiden. Så det er likt sånn sett. Vi spiller en litt annen formasjon enn det som er gjort her tidligere, men spillestil og tankene om hvordan vi skal spille fotball er ganske like det Godset har hatt framgang med de siste årene. Vi bryter ikke med det som har vært tidligere, men det er ny trener, litt nye ideer og så får vi se, da.

Spiller 4-4-2

Én tydelig forskjell på 2017-utgaven av Strømsgodset er at det nå skal spilles 4-4-2 (4-2-3-1) i stedet for 4-3-3. Det er litt av grunnen til at det er gjort såpass store endringer i spillergruppa til drammensklubben.

- Det handler ikke så mye om formasjon. Det viktigste er at du har et spillermateriell som passer til den. Det mener jeg at vi har. Det at vi mistet så mange spillere, gjør jo at vi kan hente inn spillere som passer i de rollene vi ønsker. Jeg tror det blir litt annerledes, men forhåpentligvis i nærheten av det som har vært her før.

- Nå spiller vi litt annerledes og det er jeg mest spent på når vi starter. Hvor godt sitter det og hvor langt er vi kommet? Jeg er opptatt av at vi skal komme i gang og prestere bra. Vårt høyeste nivå er bra, det har vi vist i oppkjøringen, men vi har også vist at vi kan være sårbare og hatt et laveste nivå som ikke har vært bra, forteller Kongsvinger-mannen.

Når det gjelder endringene i trenerteamet er Skullerud klar på at det ikke utelukkende er han som har ønsket dette, men hele klubben. Da en tro tjener som Thomas André Ødegaard forsvant ut, var det noen om hevet øyenbrynene, selv om den tidligere keeperen var klar på at han hadde ambisjoner som hovedtrener og gikk til Lyn.

Skullerud mener det ikke er noe oppsiktsvekkende med utskiftingene.

- Det er vel naturlig, det vel? Sånn er det med de fleste trenere rundt omkring at man har folk man samarbeider med og har samarbeidet med godt, så det var en kombinasjon av flere faktorer, sier treneren.

- Jeg opplever også at da jeg kom inn var det en klubb som var veldig på samme sporet, så vi synes det var greit å gjøre endringer. Det er ikke jeg som gjør dette her, det er klubben, men jeg har fått med meg veldig mange flinke folk og det har blitt veldig mange nye mennesker.

- Små grep

Nytt av året er det også at 23 år gamle Jakob Glesnes er klubbens nye kaptein. Han erstatter Lars-Christopher Vilsvik i den rollen.

GODSETS NYE KAPTEIN: 23 år gamle Jakob Glesnes.

Glesnes ble hentet i fjor sommer og har opplevd klubben både med og uten Skullerud. Han mener endringene som har blitt gjort, er positive.

- Da jeg kom inn var det også mange dyktige folk her og mange av dem er i klubben fortsatt. Det er selvfølgelig litt nytt, fra det som var tidligere, men for min del er det stort sett det samme, sier han.

- Vi holder på å bygge opp en treningskultur i gruppen nå og det er vi på god vei til. Det er en fantastisk kultur i gruppa og vi er en fantastisk sammensveiset gjeng. Det ser lovende ut. Selv om det er en del nytt, er ikke alt forandret. Det er små grep som er tatt, men i bunn og grunn er det mye av det samme, forteller den unge midtstopperen.

Når det gjelder selve treningene, forteller Glesnes om et økt fokus på det defensive, sammenlignet med det han opplevde sist sesong.

- Tor Ole er veldig tydelig på at vi skal være tette bakover og at det skal gå raskt framover. Det er kanskje litt mer fokus på det defensive nå, sammenlignet med i fjor. Da var det veldig mye offensivt. Nå er det litt mer balanse og vi ønsker å være mer kompakte, sier han.

Det er også innført noen nye regler som spillerne må forholde seg til. De skal være med å spleise Godset-gutta sammen til en god gjeng.

- Nå møter vi litt tidligere og spiser frokost sammen på stadion. Vi har også to økter, to ganger i uken, der vi får litt mer tid sammen som et lag. Det er positivt, mener 23-åringen.

- Blir ikke sjokkert

Trener Skullerud forteller at de nye reglene er utarbeidet i samråd med spillerne, men vil ikke gå detaljert inn på hvilke regler som gjelder.

- Det er et sett med samværsregler. Det har vel alle grupper, og dette har spillerne vært med å utarbeide selv. Det handler om hvordan vi skal opptre som fotballspillere 24 timer i døgnet, hvordan vi oppfører oss når vi er på jobb og til dels når vi ikke er på jobb, sier Skullerud.

- Jeg tror ikke du hadde blitt sjokkert over reglene her, det er mye sunn fornuft, men det er en del av disse tingene det er helt greit å regulere, og snakke litt om og ha et bevisst forhold til. Det er ikke så mye revolusjonerende der, men vi skal drive seriøst og ordentlig, sier han.

- Hvordan har dette påvirket spillerne?

- Responsen på det har vært veldig god. Det er energi og gode treninger, så jeg opplever at de har sett veldig positivt på det. Jeg er happy med det vi har gjort og det jeg ser av spillerne i forbindelse med trening og kamp, forteller Strømsgodset-treneren.

Søndag 2. april får Godset og Skullerud sin første skikkelige test for sesongen når Haugesund, laget som altså ble feid av banen da klubben sikret gullet i 2013, kommer på besøk til Marienlsyt stadion.

Analyse av Godset:

De to siste årene har Espen Bugge Pettersen (36) vært et klart førstevalg i mål for Strømsgodset. Veteranen har spilt samtlige ligakamper siden han kom til klubben i 2015. Pettersen er en ledertype og en stabil sisteskanse og etter en god vinter var han nok fortsatt et førstevalg mellom stengene, men i mars pådro han seg en skade og er nå ute i rundt tre måneder.

Dermed er det trolig Sosha Makani (30), hentet på lån fra Mjøndalen, som vokter Godset-buret innledningsvis denne sesongen. Mannen fra Iran kom til norsk fotball sist sesong og fikk med seg 13 kamper og slapp inn 14 mål. Makani har også fått en del spilletid i vinter og framstått som en solid utfordrer til keeperplassen. Men der Pettersen er erfaren og trygg, har Makani virket en smule mer eksentrisk i stilen og prestasjonene har svingt i de kampene han har spilt. Det kan hevdes at Makani har et høyere toppnivå enn Pettersen, men han mangler den Eliteserie-erfaringen som 36-åringen kan skilte med. Det at iraneren fortsatt ikke er helt trygg på språket kan også bli en utfordring for spillerne rundt sisteskansen.

Med Pettersen ute i tre måneder må Godset ut på keeperjakt før sesongstart. Unggutten Morten Sætra (19) har nemlig gått på lån til Nybergsund/Trysil og det skal ikke være aktuelt å hente ham tilbake.

UTE I TRE MÅNEDER: Keeperveteran Espen Bugge Pettersen.

Backrekka er et ledd der Godset har gjort få endringer fra forrige sesong. Klubben mistet solide Gustav Valsvik til tysk fotball midtveis i forrige sesong, men erstattet ham raskt med den svært lovende Jakob Glesnes (23). Stopperen, som blant annet har vært på prøvespill i Liverpool tidligere i karrieren, etablerte seg raskt som en viktig mann i Godset. Han spilte elleve ligakamper fra start etter overgangen fra Sarpsborg i fjor og det er ventet at Glesnes vil ta nye steg denne sesongen. Med seg i midtforsvaret får han trolig Kim-André Madsen (28). Oslogutten er én av få som er igjen fra gullaget til Ronny Deila og er en kontinuitetsbærer i de bakre rekker. Etter en periode med mye skader, var Madsen for alvor tilbake og spilte 18 ligakamper fra start forrige sesong. De to vil gi laget en fin blanding av duellstyrke og ballferdigheter der bak. Ingen av de to er ruvende kjemper, men Glesnes har bra høyde med sine 188 centimeter. Madsen er kun 182 centimeter på strømpelesten, men smart og rutinert.

Marius Høibråten (22) er også et godt alternativ på stopperplass, selv om den tidligere LSK-spilleren kanskje ikke har utviklet seg helt slik Godset hadde håpet da de hentet ham. Høibråten er likevel fortsatt ung og har alle muligheter til å ta ytterligere steg. 22-åringen vil trolig få en del kamper og gir klubben flere strenger å spille på. Sondre Solholm Johansen (21) er fjerdemann på stopperplass, men han er ganske uerfaren og dermed kan det bli en smule tynt i midtforsvaret om noen av de tre andre stopperne ryker ut med skade samtidig.

På backene er Strømsgodset godt skodd med folk som Jonathan Parr (28), Lars-Christopher Vilsvik (28), Mounir Hamoud (32) og nykommer Stian Ringstad (25). Under Skulleruds ledelse er det ventet at Godset vil ha litt større fokus på balanse i laget sammenlignet med tidligere, og det kan bli noe færre muligheter for backene til å storme framover, selv om også Godsets nye trener ønsker offensive backer som kan bidra i begge ender av banen. Parr og Vilsvik er trolig per nå førstevalg, men Ringstad, som ble hentet hjem fra utlendighet i portugisiske Braga i vinter, kommer nok til å gi Parr skarp konkurranse på venstresiden. Parr kan også figuere i en venstre kantposisjon og slik sett kan vi også få se begge på banen samtidig. Den kvikke veteranen Hamoud vil på sin side utfordre Vilsvik, som ikke hadde sin beste sesong i fjor, om spilletid. Denne konkurransen vil nok holde alle fire på tå hev og Godset har kvalitet, bredde og erfaring på backplass.

Totalt sett har Godset på papiret et brukbart forsvar, men er avhengig av at Glesnes vokser videre i sin rolle. Det hadde nok vært ønskelig med ett ekstra alternativ på stopperplass, men under oppkjøringen i vinter har det defensive sett meget bra ut og de har hengt godt sammen i møte med sterke motstandere i treningskampene.

BACKPROFIL: Jonathan Parr kan bli viktig for Godset.

Der drammenserne har beholdt mye av stammen i de bakre rekker, kan ikke det samme sies om midtbanen. Spillere som Nana, Martin Ovenstad, Petter Vaagan Moen, Mohammed Abu og Øyvind Storflor er alle borte fra sist sesong. Inn har Henning Hauger (31) og Christian Rubio Sivodedov (19) kommet, samtidig som Bassel Jradi (23) er hentet tilbake fra lån i Lillestrøm. De skal sammen med Kristoffer Tokstad (25), Eirik Ulland Andersen (23), Francisco Junior (25), Tokmac Nguen (23) og unggutten Mathias Gjerstrøm (19) fylle Godsets midtbane.

Skullerud vil spille 4-4-2 og dermed er det plass til to mann inne sentralt. Hauger er en erfaren «hard man» på midtbanen og vil nok få en litt defensiv rolle. Med seg sentralt kan det se ut til at den tidligere landslagsspilleren får «maskinen» Kristoffer Tokstad. Han har blitt flyttet inn på midtbanen i vinterens oppkjøring og har imponert stort der. 25-åringen har stor løpskapasitet og er en solid ballvinner som kan bidra både framover og bakover på banen. Han kan fort bli drivkraften i laget. Tokstad er også allsidig og kan spille ute på kanten.

Nykommer Sivodedov, med en fortid i tyske Schalke 04, er en type som kan fylle en lignende midtbanerolle som Tokstad. Speider Bjørn Petter Ingebretsen hadde fulgt den talentfulle svensken i lengre tid før han ble signert nå i vinter og 19-åringen har et håp om å få fart på karrieren i norsk fotball. Svensken er fortsatt ung og hvorvidt han vil tilpasse seg den norske ligaen med én gang er usikkert, men han kan bli en spennende bidragsyter. Francisco Junior er en mann som kan fylle både den litt mer defensive rollen og en mer drivende «boks-til-boks»-rolle på midtbanen og portugiseren begynner etter hvert å bli varm i trøya. Sist sesong var han involvert i 20 ligakamper for drammenserne, 16 av dem fra start, og han vil nok gi spesielt Hauger hard kamp om plassen. Når det gjelder Gjerstrøm er han en mann for framtiden, men det er store forhåpninger til 19-åringen i Drammen. Unggutten vil nok bli matchet forsiktig, med noen innhopp her og der, men har potensial til å gjøre seg bemerket.

Til tross for at flere er borte fra i fjor, har Godset erstattet bra og tatt grep som gjør at den sentrale midtbanen ser solid ut for 2017. Også på midten kan det kanskje bli litt tynt og uerfarent om mange sentrale spillere blir skadet samtidig, men da kan unggutta gripe sin sjanse.

Tidligere år har kantspillet vært en viktig faktor i Godsets spillestil og det vil det også være under Skullerud. Tokmac Nguen startet forrige sesong på forrykende vis, men skader gjorde sitt til at han ikke ble like sentral i siste halvdel av sesongen. I år er det igjen forhåpninger om at «Tokki» skal finne fram sitt beste, og gjør han det, har Godset en joker offensivt. Skiftet fra 4-3-3 til 4-4-2 vil imidlertid stille større krav til kantenes defensive bidrag, men det er også uttalt at spillerne vil få stor kreativ frihet innenfor visse rammer i spillemønstret. Spesielt i kampen mot Sogndal i mars viste Nguen at han har noe på gang. 23-åringens fart, teknikk og uforutsigbarhet er kvaliteter Godset vil nyte godt av, så lenge kantspilleren holder seg skadefri. I kamper der Skullerud ønsker defensiv trygghet foran offensiv slagkraft, må nok likevel «Tokki» belage seg på å vike for Parr på venstrekanten.

Eirik Ulland Andersen er også en spennende kanttype med en X-faktor. Andersen har stor fart i beina og vil nok gjøre livet surt for oppasserne. 23-åringen slår meget gode og presise dødballer og kan fint erstatte Storflors silkefot på det området. Han er også målfarlig og har nettet fire ganger i vinterens kamper. I tillegg til Nguen og Andersen, er Bassel Jradi en mann som Skullerud ser ut til å ha tro på. Selv om dansken ikke fikk det til på første forsøk i Drammen, har Skullerud hentet ham tilbake og han vil trolig få langt mer tillit denne gangen. Jradi er også en offensiv kantspiller / midtbanespiller med et godt skuddbein og etter to år i norsk fotball, bør han nå være rustet til å få sitt gjennombrudd.

JOKER: Kantspilleren Tokmac Nguen.

I angrep har Godset flere å velge mellom. Marcus Pedersen (26) er lagets store spiller og toppscorer. Kraftspissen vil trolig igjen bli en sentral mann på topp. Det er naturlig å tro at den duellsterke sluggeren vil bli en håndfull å håndtere for et hvert forsvar, så lenge skadene ikke kommer snikende. Sist sesong ble det kun åtte ligamål på Pedersen i en litt trøblete sesong, men 26-åringen i toppform er noe av det bedre Eliteserien har å by på av spisser. Svenske Pontus Engblom (25) ser ut til å bli Pedersens makker på topp og en såkalt bakromspiss i Skulleruds system. Engblom har bøttet inn mål for Sandnes Ulf og kan fort finne på å gjøre det samme for Godset, selv om han ikke helt har blomstret i vinterens sesongoppkjøring. Svensken vil nok også få tøff konkurranse av Marco Tagbajumi (28) om plassen. Han har nemlig sett livlig ut i vinter og scoret tre mål. Tagbajumi gjorde i tillegg sine saker meget bra sist han var i Godset, høsten 2015. Nå har spissen en god oppkjøringsperiode i kroppen og kan fort bli en «hit» i årets Eliteserie.

Bak denne trioen jakter unggutten Andreas Hoven (19) på spilletid. Han forlenget nylig kontrakten med drammenserne og blir sett på som en spennende spiss. Hoven scoret sitt første A-lagsmål i treningskampen mot Sogndal i vinter og gir angrepet bredde. 19-åringen kan i likhet med flere av spissene også trekke ned i en kantposisjon. Spennende er også unggutten Loti Celina (16). Han er i utgangspunktet ikke en del av Godsets A-stall enda, men har fått prøve seg i vinter og er en spiller klubben har stor tro på. Det kan derfor bli noen innhopp på 16-åringen. Abdul-Basit Agouda (17) er en annen spennende unggutt i troppen, mens Tommy Høiland (27) ser ut til å være et lite stykke fra en startplass.

STJERNESPISS: Sluggeren Marcus Pedersen.

Kort oppsummert har Godset en spennende gruppe spillere som gir trener Skullerud mulighet til både å rullere og sette sammen et lag med ulike kvaliteter avhengig av hva som kreves mot ulike motstandere. Det er god dekning i de fleste posisjonene, selv om dekningen optimalt sett kunne vært enda et hakk bedre på midtstopperplass og sentralt på midtbanen. Som alltid vil Strømsgodset bli en tøff nøtt å bryne seg på, spesielt på Marienlyst, og vi tror Skulleruds organisering av laget gjør det godt rustet til å hente flere poeng på bortebane enn sist sesong (12 poeng). Nettavisen har tro på Skulleruds prosjekt og tipper laget på en 4. plass.

Plusser:



+ God bredde og dobbel dekning i mange posisjoner

+ En erfaren trener i Tor Ole Skullerud

+ Marcus Pedersen er blant ligaens beste spisser

Minuser:

- Mange utskiftninger i spillergruppa

- Espen Bugge Pettersen ute i rundt tre måneder

- Ny spillestil, som kan det kan ta litt tid før fungerer optimalt

Se opp for:

Mathias Berg Gjerstøm (19) er siste tilskudd i rekken av en lang rekke lovende Godset-unggutter. Han kom til drammensklubben fra Nordstrand i 2013 og har blant annet et fire dager langt prøvespill med storklubben Manchester United i beltet. Sist sesong var Gjerstrøm utlånt til Kongsvinger og fikk 12 ligakamper i Obos-ligaen, før han ble hentet tilbake til Godset og fikk fem kamper i Eliteserien mot tampen av sesongen, én av dem fra start. Det er ventet at 19-åringen vil ta nye steg denne sesongen og kan fort få et lite gjennombrudd.

Tor Ole Skullerud om Nettavisens tips (4. plass):

- Det tenker jeg at ikke er så veldig overraskende. Vi ble nummer sju i fjor og ønsker definitivt å være bedre enn det. Jeg tror ikke Nettavisen er så fryktelig langt unna å være inne på noe der, sier Godset-treneren.

Overganger siden forrige sesong:

INN:



Stian Ringstad (Braga)

Marco Tagbajumi (Nakhon Ratchasima)

Bassel Jradi (tilbake fra lån, Lillestrøm)

Christian Rubio Sivodedov (Schalke 04)

Pontus Engblom (Sandnes Ulf)

Sosha Makani (Mjøndalen, lån)

Henning Hauger (Elfsborg)

UT:

Øyvind Storflor (Ranheim)

Bismark Adjei-Boateng (tilbake etter lån, Man. City)

Petter Vaagan Moen (Ham-Kam)

Flamur Kastrati (Sandefjord)

Anders Gundersen (Arendal)

Mohammed Abu (Columbus Crew)

Martin Rønning Ovenstad (Sturm Graz)

Saibou Keita (Arka Gdynia)

Łukasz Jarosiński (HamKam)

Borger Bergmann Thomas (Åsane)

Strømsgodsets treningskamper:



Fram - Strømsgodset 1-6 (Pedersen 3, Andersen, Hamoud, Agouda)

Strømsgodset - Kalmar 1-1 (Andersen)

LASK Linz - Strømsgodset 0-2 (Andersen, Jradi)

Strømsgodset - Dinamo Kiev 0-2

Strømsgodset - Hebei CFFC 0-0

Lokmotiv Moskva - Strømsgodset 0-1 (Tokstad)

Strømsgodset - Lillestrøm 2-0 (Parr, Tagbajumi)

Sarpsborg 08 - Strømsgodset 2-1 (Hauger)

Strømsgodset - Sogndal 5-0 (Glesnes, Nguen, Tagbajumi 2, Hoven)

Strømsgodset - Sandefjord 2-2 (Andersen, Pedersen)