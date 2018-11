Slik spiller du et av verdens eldste lotterispill

Keno er et oddsspill som har vært kjent i over 2000 år med røtter til kinesiske lotterier. Spillet ble først etablert av den kinesiske krigsherren Cheung Leung da han trengte penger til å forsørge soldatene sine.

I løpet av de siste par årene har det blitt utrolig populært i Sverige, mens i Norge ser det egentlig ikke ut til at noen forstår noe som helst. Så for å klarne litt opp i det hele, her er en oppskrift på Keno:

Slik virker Keno

Spillet går ut på å krysse ut opptil ti tall mellom 1 og 70, alt etter hvilket Keno-nivå du ønsker å bruke og hvilken rekkepris du vil ha. Det er faste odds, der det trekkes 20 hovedtall av totalt 70 mulige tall.

Det er mulig å spille frem til klokken 20:00 hver dag, trekningen annonseres senere samme kveld. Du velger selv om du ønsker å spille på alt i fra 2 til 10 tall. Dette er de ni Keno-nivåene, som hver har sin egen premiestruktur. Det betyr at fem rette på Keno-nivå 5 resulterer i en annen premie enn på Keno-nivå 10.

Alle premiene oppgis i odds. Premie = odds x rekkepris.

Premieoversikten viser hvor mange riktige tall som er nødvendig for å få premie. Det er mulig å spille Keno på to måter, enten med ferdigutfylt eller du kan fylle ut selv.

Ferdigutfylt spill

Dette er valgene for ferdigutfylte spill:

Liten Keno for kr 25 = 5 rekker à 5 kr, ulike nivåer.

Full Keno for kr 50 = 10 rekker à 5 kr, en på hvert nivå og en ekstra på nivå 10.

Super Keno for 50 kr = 10 rekker à 5 kr, nivå 10.

Fylle ut spillet selv

Velg Keno-nivå. Altså hvor mange tall du ønsker å ha på kupongen din. Du kan velge fra 2 til 10 (9 ulike nivåer). Høyere nivå gir høyere odds som igjen gir høyere premie.

Klikk deretter på tallene du vil ha med.

Enten velger du alle tallene selv, eller så kan du la systemet velge resten.

Det er mulig å maksimalt spille 10 rekker.

Velg rekkepris (mellom 5 og 100 kroner).

Velg antall dager (fra 1 til 14) kupongen skal gjelde.







Slik vinner du store summer Jo høyere nivå, jo høyere pris. Den høyeste oddsen er å ha 10 rette tall på Keno-nivå 10 – det vil si 10 av 10 tall. Da får du 200 000 i odds –altså en rekkepris på fem kroner på dette nivået gir en premie på 1 million kroner gitt at du får 10 riktige.

Nå er du klar til å spille Keno

Så nå er du klar til å begi deg ut på et av de eldste lotterispillene i verden. Kanskje er det du som stikker av med den neste store gevinsten?

