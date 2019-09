Slik ble Steve Bruce favoritt på Anfield

Stephen Roger Bruce ble født på nyttårsaften i 1960 i Corbdrige i England. Den lille byen ligger 2,6 mil vest for Newcastle, og naturlig nok ble Bruce fan av den nærmeste store klubben.

Som ung spilte han for Wallsend Boys Club, hvor Newcastle har hentet flere spillere, men han fikk ingen kontrakt med klubben. Nei fikk han også fra Sunderland, Derby og Southport. Som fjortenåring så det ut som det ble en framtid som rørlegger istedenfor fotballspiller.

Noen speidere hadde likevel sett på to spillere fra Wallsend. Tredjedivisjonsklubben Gillingham hadde sett noe talent hos Steve Bruce, og en av hans lagkamerater - Peter Beardsley. Gillingham ga kontrakt til Bruce som raskt ble flyttet fra midtbanen til forsvar.

Bruce spilte i Gillingham fra 1977 fram til 1984 da han ble kjøpt av Norwich, og ble kåret til banens beste da laget vant ligacupen i 1985. To år senere, etter stor suksess, ble han kjøpt av Manchester United. Et lag han spilte for fram til 1996, noe som betydde tre seriemesterskap, tre FA Cup-seire, en ligacup og en cupvinnercup i Europa. Bruce la opp som spiller i 1999, da som spillende manager for Sheffield United.

Bruce har senere vært manager for Huddersfield Town, Wigan Athletic to ganger, Crystal Palace, Birmingham, Sunderland, Hull, Aston Villa, Sheffield Wednesday og nå til slutt Newcastle.

Som manager har han møtt Liverpool 24 ganger. Det har endt med 5 seire, 8 uavgjorte kamper og 11 tap. Kun en av seirene har likevel kommet på Anfield, i 2004 da han var manager for Birmingham med blant annet Emilie Heskey i startoppstillingen.

Hvorfor klapper Liverpool-fansen for Steve Bruce?

Liverpool-fansen har noen motstandere og managere de har spesielle sanger for. En av disse er Steve Bruce.

Sangen er enkel og grei: Steve Bruce he's got a big fat head. I svært mange år sang Liverpool-fansen sangen, men etter at Bruce gjorde en genial og enkel ting i en kamp i 2010 har det skjedd noe i forholdet mellom den tidligere Manchester United-legenden og the Kop.

Rett etter at Liverpool-fansen nok en gang hadde sunget You'll Never Walk Alone begynte man på den tradisjonelle sangen om Steve Bruce. Da tok rett og slett Steve Bruce på seg hetten han hadde på treningsjakka til øredøvende jubel fra fansen på Liverpool. Som han selv sa:

- Jeg skulle ha gjort det for 10 år siden...

Like legendarisk ble han på pressekonferansen i en kamp senere i samme sesong. Den kan du se i videoen over.

Siste kamp mellom Liverpool og Steve Bruce

Sist Bruce møtte Liverpool som manager var i 2015. Da var fortsatt Brendan Rodgers manager for Liverpool, og Liverpools tre framme het Sterling, Ibe og Balotelli. Kampen endte 1-0 til Hull etter scoring av Michael Dawson. Hull rykket ned det året til championship.

Rodgers fikk sparken som manager i Liverpool høsten 2015. Bruce sa opp sin jobb som manager for Hull etter 2016-sesongen.

Hva er oddsen?

Oddsen på seier til Liverpool er 1,12. Tror du derimot Newcastle vinner på Anfield får du 18 ganger pengene igjen.

Newcastle og Liverpool

Det er særdeles mange legendariske kamper mellom Liverpool og Newcastle, og lagene har møtt hverandre 175 ganger i offisielle kamper. Sist det ble målløst mellom Liverpool og Newcastle var i 1974.

I fjorårssesongen vant Liverpool 3-2 borte og 4-0 hjemme.

Live, tv-sending og fakta om Liverpool-Newcastle

Liverpool har før kampen mot Newcastle følgende spillere på skadelisten:

Nathaniel Clyne, Alisson og Naby Keita

Newcastle har før kamoen mot Liverpool følgende spillere på skadelisten:

Florent Lejune, DeAndre Yedlin, Allan Saint-Maximin, Sean Longstaff, Dwight Gayle, Matt Ritchie, Andy Carroll

Kampen sendes på TV 2 Sumo klokken 13:30

Du kan også følge kampen live under: