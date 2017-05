Slik spilles 2. runde i cupen

Det ble klart da Norges Fotballforbund offentliggjorde oppsettet for cupens 2. runde tirsdag.

Oppsettet viser blant annet at Kråkerøy, som slo ut Fredrikstad i forrige runde, tar imot Vålerenga. Tittelforsvarer Rosenborg reiser som nevnt til Tynset, mens Molde skal møte 2012-vinneren Hødd.

– Vi prøver å skape flest mulig fotballfester og synes vi har fått til en del gode oppgjør. Det vi har tatt hensyn til er at de lavest rangerte lagene får motstander fra Eliteserien eller OBOS. Så må vi også tenke på toppklubbene som er i en hard fase av sesongen med mange kamper, og prøver derfor å begrense reisingen for dem, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon i NFF, Rune Pedersen.

– Det er en vanskelig kabal, men jeg tror det blir mange fine kamper og håper oppsettet blir godt mottatt, tilføyer han.

Slik spilles kampene: Kråkerøy – Vålerenga, Moss – Sarpsborg 08, Grorud – Elverum, Skeid – Strømsgodset, Asker – Stabæk (spilles 25. mai), KFUM – Bærum, Strømmen – Kjelsås (spilles 25. mai), Ull/Kisa – Alta, Nybergsund – Kongsvinger (spilles 25. mai), Brumunddal – Lillestrøm, Raufoss – Sogndal, Mjøndalen – Kvik Halden, Ørn-Horten – Sandefjord, Pors – Odd, Arendal – Notodden (spilles 25. mai), Jerv – Bryne, Fløy – Start, Egersund – Viking (spilles 25. mai), Vard Haugesund – Haugesund, Lysekloster – Brann, Åsane – Fyllingsdalen, Nest-Sotra – Sandnes Ulf, Florø – Fana, Tynset – Rosenborg, Verdal – Kristiansund, Byåsen – Aalesund, Ranheim – Stjørdals-Blink, Hødd – Molde, Mosjøen – Levanger, Sortland – Bodø/Glimt, Fløya – Tromsdalen, Finnsnes – Tromsø.

Kampene spilles 24. og 25. mai.

