Spiller for bedre seeding i nasjonsligaen

Før siste runde i VM-kvalifiseringen er Norge på seedingsnivå 3 i C-divisjonen. En norsk seier, kombinert med uavgjort eller tap for et annet lag, kan løfte Norge til nivå 2.

Norge er 638,55 poeng bak Serbia, 663,07 poeng bak Hellas og 963,51 poeng bak Montenegro. Det holder å ta seg forbi en av dem for å klatre til seedingsnivå 2, så lenge Norge ikke passeres av Israel som lurer bare 176,55 poeng bak.

Forskjellen mellom seier og tap med ett måls margin utgjør på den endelige listen 1240 poeng, mellom ettmålsseier og uavgjort 820 poeng.

Montenegro møter Polen borte søndag. Vinner Polen, og Norge noen timer senere tar tre poeng mot Nord-Irland, er Norge på seedingsnivå 2 om ikke Israel skulle slå Spania med 11 måls margin mandag.

Uten polsk hjelp ser det dårligere ut for Norge. Serbia møter Georgia hjemme mandag, Hellas møter Gibraltar hjemme tirsdag. Begge er store favoritter.

Ukjent divisjon for 17 lag

38 av de 55 europeiske nasjonene, blant dem Norge, vet allerede hvilken divisjon de skal spille i når nasjonsligaen arrangeres første gang neste høst. For 17 nasjoner lever spenningen, som utløses senest tirsdag.

Det er allerede klart at Island skal spille i nasjonsligaens A-divisjon. Sverige har en teoretisk sjanse til å komme med i A, men spiller sannsynligvis i B-divisjonen. Danmark ligger også an til plass i B, men kan teoretisk passeres av tre lag og havne i C.

Norge og Finland er helt sikkert deltakere i C-divisjonen, som er nest laveste nivå.

Kroatia og Russland har i øyeblikket de to siste plassene i A-divisjonen, men Wales, Nederland, Sverige, Ukraina og Østerrike har alle mulighet til å gå forbi.

Danmark, Tyrkia og Tsjekkia har de tre siste plassene i B-divisjonen, men Romania, Ungarn, Skottland og Slovenia kan gå forbi.

Litauen har siste plass i C-divisjonen, men utfordres av Aserbajdsjan og Hviterussland.

Utregning

Det er de tre siste kvalifiseringene som gir Norge poeng i nasjonsrankingen, vektet slik at de to siste hver teller dobbelt så mye som den første. Lag som har vært med i noen av de to siste sluttspillene får ekstrapoeng for det.

Seier i kvalifisering med ett måls margin gir 1620 poeng, uavgjort 800 poeng og tap med ett måls margin 380 poeng. Hvert ytterligere mål på seiers- eller tapsmargin gir vel 20 poeng ekstra eller 20 poeng minus.

Norge fikk drøyt 1760 poeng for 8-0-seieren i San Marino, 280 poeng for 0-6-tapet i Tyskland.

Poengtallene er justert for gjennomsnittsutregning. Egentlig gis det 40.000 poeng for hver seier i kvalifiseringen, 20.000 poeng for uavgjort og 10.000 for tap. Hvert scorede mål gir 501 poeng ekstra, hvert innslupne mål 500 poeng i trekk. Poengene vektes deretter og deles på antall spilte kamper.

Kilde: Footballseeding.com.

(©NTB)