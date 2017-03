Stabæks forsvarsfirer er «født» på Nadderud: - Et «fuck you» til Fagermo

TABELLTIPSET: 14. PLASS - STABÆK

(I fjor: 14. plass)

- Hva sier Hanche, hvor er han?

Stabæk-kaptein Morten Morisbak Skjønsberg kaster et olmt blikk mot medie- og kommunikasjonsansvarlig Oddbjørn Vistnes, som trekker mobilen ned fra øret.

- Han svarer ikke på telefonen. Men han skulle være her om to minutter.

- Det sa han jo for fem minutter siden!

Skjønsberg går rastløst frem og tilbake. Han har en avtale han må rekke, og har egentlig ikke tid til å bli igjen på Nadderud stadion etter trening. Han skal bare stille opp sammen med resten av forsvarsfireren for en fotoshoot til Nettavisens tabelltips, så må han løpe. Men nå har altså forsvarskollega Andreas Hanche-Olsen forsvunnet sporløst.

Vistnes trekker oppgitt på skulderen og trykker på anropsknappen på nytt. Denne gangen får han svar i den andre enden. Han mumler noen ord, og legger på.

- Han kommer straks.

- Når da? stresser Skjønsberg.

- Om to minutter.

11 av 23

Det er en grunn til fotoshooten med Stabæk-forsvaret. Denne fireren, bestående av Håkon Skogseid, Andreas Hanche-Olsen, Morten Skjønsberg og Jeppe Moe, har vært førstevalget i forsvar gjennom vinterens treningskamper. Og alle de fire guttene er født og oppvokst et lite steinkast fra Nadderud stadion.

Stabæk, som tok gull i 2008 og bronse så sent som for to år siden med en nokså utenlandsk stall, har «gått lokalt».

- Er det et lite «fuck you» til Fagermo, dette her?

- Ja, Inge André Olsen (sportslig leder i Stabæk, red.an.) var i hvert fall veldig bevisst på det, at vi er enda mer lokale enn det Odd er, svarer Håkon Skogseid, når forsvaret er samlet inne på klubbhuset for en prat etter fotosesjonen.

SLENGER MED LEPPA: Stabæks sportslig leder, Inge André Olsen, slang med leppa mot Odd-trener Dag-Eilev Fagermo etter at telemarkingene hadde hentet Pape Paté Diouf til Skien.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo har både engasjert og provosert med sitt fokus på telemarkinger i troppen, som han ikke akkurat har lagt skjul på i møte med mediene heller.

Men nå er det ikke sikkert at Fagermo kan skryte av Eliteseriens mest lokale lag lenger.

En rask kikk på Stabæk-troppen forteller oss at 11 av de 23 spillerne er bæringer. I tillegg er tre av spillerne nabogutter fra Oslo, mens Edvard Linnebo Race fra Moss har tilbrakt sine juniorår i Stabæk. Det vet sportslig leder Inge André Olsen å skryte av.

- Han var raskt ute å melde at vi kom til å ha et forsvar som bare var fra Bærum. Det sa han vel etter at Odd hadde signert Pape Paté Diouf, sier Skogseid, som har vendt tilbake til gamleklubben etter ti år i Notodden, Viking, OB og Lillestrøm.

Fremtvunget lokalsatsing

Forsvarsgjengen er enig om at den lokale satsingen er en bevisst strategi, men også tvunget frem av en vanskelig økonomisk situasjon.

ERFARING: Jeppe Moe hadde ikke spilt eliteseriefotball for Stabæk før fjorårssesongen. I løpet av 2016-sesongen ble det imidlertid 17 seriekamper på 21-åringen, derav 12 fra start. Her fra kvalikkampen mot Jerv på Nadderud i desember.

- Men det er også positivt for de unge gutta, for de får ansvar tidlig. Det er ikke positivt at økonomien ikke er bedre enn den er, men det er positivt på andre måter. Unge spillere får sjansen. Det er gøy, sier Skogseid.

At fansen også syntes det er morsomt, merker lokalguttene godt.

- Ja, man merker det når man går gjennom Bekkestua, at folk synes det er litt morsommere. Det er mer i sesong, da. Nå om vinteren får vi kanskje ikke så mye oppmerksomhet, sier Jeppe Moe.

- Essensielt

Stabæk-trener Antoni Ordinas har selv jobbet med andrelaget og juniorlaget i klubben for han tok over hovedansvaret i juli i fjor. Han legger ikke skjul på hva han mener den lokale satsingen betyr for klubben.

- Det er helt essensielt, sier spanjolen til Nettavisen.

- Helt ærlig, så mener jeg vi som fotballklubb har et ansvar for å satse på de lokale spillerne. Til syvende og sist betyr det lojalitet til klubben. For det første har en spiller som er født her en drøm om å spille for Stabæk. For det andre er det enklere for ham å være lojal overfor klubben. Og for det tredje vil familien og vennene hans sørge for å sitte på tribunen når han spiller.

- Men Stabæk tok gull i 2008 og bronse i 2015 med et lag som nesten bare besto av utenlandske spillere, og fansen elsket det?

- Ja, enig. Alle liker en vinner.

- Betyr ikke det at resultater betyr mer enn lokal tilhørighet?

- Jeg tror ikke du trenger å sette det opp mot hverandre. Stabæks mål er å kunne konkurrere i Eliteserien med våre egne spillere. Vi vil være så høyt oppe på tabellen som mulig, men med lokale spillere. Og de vi henter utenfra, skal kunne gi oss det lederskapet vi trenger, sier Ordinas.

- Og det finnes ingen unnskyldninger. Jeg bruker ikke lokale spillere som en unnskyldning dersom resultatene svikter. Da kan jeg bare dra hjem, legger han til.

Vitenskapelig prinsipp

Spanjolen er en fascinerende mann å møte. Mannen er engasjert når han snakker, og virker oppriktig interessert i å fortelle hvordan han ønsker å lede laget til ny eliteseriekontrakt.

- Det finnes et vitenskapelig prinsipp som mange kjenner til. Det var Charles Darwin som kom med det. Det er ikke den sterkeste som overlever, og det er ikke den mest intelligente som overlever. Det er den som har evnen til å forandre seg og tilpasse seg, som overlever. I Stabæk må vi bruke dette prinsippet hver eneste dag.

NÆR NEDRYKK: To mål i sluttminuttene av Ohi Omoijuanfo sørget for at Stabæk vant andre kvalikkamp mot Jerv 2-0 i desember i fjor, og reddet dermed eliteseriekontrakten med 2-1 sammenlagt. Antoni Ordinas tok over treneransvaret i Stabæk i juli, og laget sikret kvalikplassen i aller siste serierunde.

Ordinas’ mål er at laget hans kan forandre spillestil og spillplan flere ganger i løpet av en kamp. At spillerne selv forstår når de bør stå høyt, og når de bør stå lavt. Når de bør spille mer direkte, og når de bør holde ballen mer i laget.

- Andre trenere sverger til et mer fast spillemønster. Det er vel vanskeligere for spillerne å skifte spillplan flere ganger i løpet av en kamp?

- Jeg er ikke sikker. Det krever mer oppmerksomhet, antakelig. De må ta egne beslutninger på banen, for vi på benken er ikke ute på matta. Men dersom de utvikler den evnen, kan det påvirke spillet mye.

- Og det er jo ikke så vanskelig for en spiller å forstå at laget må fremover på banen når de ligger under før slutt.

- Nei, men det der er desperate situasjoner. Jeg vil utvikle et lag som kan gjøre dette ikke fordi vi desperat trenger et mål, men fordi vi ser at det kan vippe kampen til vår fordel.

- Det driter jeg i

Han vil ikke snakke så mye om tabellplasseringer, ikke en gang om hva Stabæk selv har som mål, før seriestart, men nøyer seg med å ta én kamp om gangen.

TRYGG SISTESKANSE: Mandé Sayouba har vært fast inventar på Stabæk-laget siden 2012, og har bøttevis av erfaring fra toppdivisjonen.

Forsvarsfireren, derimot, har sine meninger.

- Hvilken plass tror dere at Nettavisen tipper dere på?

- Det driter jeg i, sier Morten Morisbak Skjønsberg med et glis, før han hiver seg i bilen for å rekke avtalen sin.

De tre andre viser mer interesse. Til en viss grad.

- Hva er deres eget mål?

- Hvor mange er det som er med, a? 14 lag? spør venstreback Jeppe Moe.

- 16 lag. Vi spiller 30 kamper, belærer Håkon Skogseid ham.

- Det er vanskelig å si, mener Andreas Hanche-Olsen.

- Jeg legger meg på en sjuer, lander Jeppe Moe på.

- Ja, på øvre halvdel, samtykker Skogseid.

- Det er ambisiøst?

- Ja, men det skal det være.

- Lei av kvalik

Hanche-Olsen mener laget har utviklet seg mye siden i fjor.

- Vi har jo som sagt et ungt lag, men alle har blitt ett år eldre. Jeppe og jeg hadde jo ikke noe eliteserieerfaring før i fjor, for eksempel. Hvor setter dere oss?

- Kvalik.

- I år også? Vi er lei av kvalik. Det var en kald opplevelse. Men morsomt de siste fem minuttene, da, sier unggutten.

- Sender dere Kristiansund og Sandefjord rett ned, da? Hvem har dere på plassen over oss? spør Skogseid.

Forsvarsspillerne ser på tabellen som Nettavisen har satt opp, og kaster et blikk på 13.-plassen.

- Jeg tror egentlig mer om dem. Jeg synes de har hentet ekstremt mye rart, men treningskampene tilsier at de kommer litt høyere.

KLAR FOR BENDTNER: - Hva er det egentlig Nicklas Bendtner er god på? lurer Stabæk-forsvaret på. De har strategien klar før møtet med den danske Rosenborg-spissen.

Trioen som er igjen etter at Skjønsberg har forlatt stadion mener at Rosenborg er soleklare favoritter.

- Hvis Nicklas Bendtner bare trives i Trondheim, tror jeg han blir farlig. Spissene til Rosenborg får så mange sjanser, og han er en god avslutter, sier Håkon Skogseid.

- Hva er planen deres for å stoppe ham?

- Stå høyt. Så rask er han ikke, gliser 29-åringen.

Andreas Hanche-Olsen nikker enig.

- Hva er det han er god på, egentlig?

Analyse av Stabæk:

ÅTTENDE BEST: Etter at Antoni Ordinas overtok treneransvaret i Stabæk i juli i fjor, var Stabæk det åttende beste laget i Tippeligaen.

Ingen var helt sikre på hva Stabæk ville levere da suksesstreneren Bob Bradley forlot klubben før fjorårssesongen. Billy McKinlay – en velrennomert spiller, men et ubeskrevet blad som trener – kom inn, og styrte Stabæk mot nedrykk før han fikk sparken i juli. Han ble erstattet av Stabæks egen juniortrener, Antoni Ordinas, som ledet laget til kvalikplass med en uhyre viktig seier over allerede nedrykksklare Start i siste serierunde. Med Ordinas ved roret var Stabæk det åttende beste laget i serien. I kvaliken så Stabæk lenge ut til å bli sendt ned av Jerv, men to mål av Ohi Omoijuanfo i sluttminuttene betydde at eliteserieplassen ble berget med et nødskrik.

Spanjolen Ordinas virker å ha en klar plan for hvordan han skal utvikle klubben videre, men den store utfordringen ligger i spillermaterialet. Årets Stabæk-tropp kan nemlig virke bekymringsverdig tynn. Bakerst har laget en solid sisteskanse i Mande Sayouba, som til tross for enkelte brølere sist sesong er en matchvinnertype i mål, og kaptein Morten Morisbak Skjønsberg er en tydelig leder i forsvar. Håkon Skogseid er tilbake i klubben, og kommer til å være fast i forsvarsfireren. Så er klubben avhengig av at de lokale ungguttene viser seg frem. Klubbens heteste unggutt de siste årene, Birger Meling, har forsvunnet til Rosenborg, og det blir spennende å se hvordan tomrommet etter ham blir fylt.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KORTVARIG COMEBACK: Det ble kun åtte seriekamper og ett mål i Alanzinhos comeback i Stabæk. Nå er brasilianeren borte igjen.

Fremover på banen ble Alanzinhos comeback i Stabæk aldri den hiten som fansen hadde håpet på, og det ble for dyrt å beholde den brasilianske juvelen som dermed er borte fra klubben igjen. Det samme er Cole Grossman og Giorgi Gorozia, to viktige brikker på midtbanen i fjor. Ernest Asante forsvant i august, mens Muhamed Keita er tilbake i Lech Poznan etter låneavtalen med Stabæk i fjor. Dermed er mange av fjorårets spillere borte fra årets stall. Det er knyttet spenning til hvordan nysigneringene El-Hadji Ba og Tortol Jonathan Lumanza kan prege midtbanen, og Tonny Brochmann fra Jerv er også en spennende nykommer.

Men hvem skal score målene? Franck Boli var god for Stabæk sist han var i klubben, men fjoråret var bare middels for spissen som da spilte for Aalesund. Han er uansett ikke tilbake i full trening før til sommeren, etter å ha pådratt seg en leddbåndskade i høst. I kvaliken viste Ohi Omoijuanfo hva han kan bety for klubben når han blir brukt som spiss, men var langt ifra noen målgarantist gjennom 2016-sesongen. Unggutten Sindre Mauritz-Hansen (22) har bøttet inn mål for Asker, men det er stor forskjell fra 2. divisjon til Eliteserien. Da står laget igjen med 18-åringen Oskar Johannes Løken og 17-åringen Sebastian Pedersen, og det er for mye å forlange at det er de som skal skyte Stabæk til suksess.

Stabæk er avhengig av to ting for å krabbe oppover på tabellen: At nyankommerne leverer akkurat så godt som, og helst enda bedre enn, det som er forventet av dem. Og at kollektivet i Bærum kan veie opp for det som måtte mangle av individuelle matchvinnere.

Vi tror det er litt for mye å håpe på, og at laget må belage seg på en ny runde med play-off – på tross av Andreas Hanche-Olsens forsikring om at klubben er lei av nettopp det.

Plusser:

+ Har en tydelig trener som kjenner godt til klubben, og vet hva han vil med laget

+ Hevet seg på høstsesongen i fjor, med spill som imponerte selv i kamper laget tapte, og kan dra med seg formen inn i vårsesongen

+ Flere av de yngste spillerne har fått ett års erfaring siden i fjor

Minuser:

- En skjør økonomi som betyr at klubben må håpe at en allerede tynn stall skal klare seg

- Mangler en utpreget matchvinner i angrep, og den nærmeste – Franck Boli – er skadet frem til sommeren

- Er avhengig av at nyinnkjøpte spillere leverer fra start

Se opp for:

NYSIGNERING: Danske Tonny Brochmann, her for Jerv mot Stabæk i kvaliken, er en spennende nyervervelse på midtbanen i bærumsklubben.

Tonny Brochmann (27) kan være akkurat hva Stabæk trenger, i en stall som er preget av mange unggutter og få rutinerte spillere utenom kaptein Morten Morisbak Skjønsberg (34). Dansken imponerte for Jerv sist sesong, og holdt på å sende nettopp Stabæk ned i kvaliken med imponerende spill. En anvendelig midtbanespiller som ofte er involvert i sjanser kan være livsviktig for Stabæk dette året. I tillegg passer han godt inn i måten laget spiller fotball på.

Antoni Ordinas om Nettavisens tips (14. plass):

- Jeg vil være ærlig med deg; jeg tenker ikke på tabell og plasseringer nå. Spør du meg, så er målet mitt første kamp mot Aalesund. Så neste kamp mot Sogndal. Så mot Odd. Så tar vi det derfra, fra uke til uke. Og når vi kommer til juli, inviterer jeg deg tilbake hit. Da kan du spørre meg hva jeg tenker. Kanskje er svaret å havne blant topp fem, eller kanskje målet er mellom femte- og tiendeplass. Eller å unngå å spille kvalifisering, eller unngå nedrykk. Jeg tror det er det ærligste svaret jeg kan gi deg.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Tonny Brochmann (Jerv)

Franck Boli (Aalesund)

Sindre Mauritz-Hansen (Asker)

Tortol Jonathan Lumanza (Waasland-Beveren)

Håkon Skogseid (Lillestrøm)

Ahmed El Amrani (Ljungskile)

Tobias Ødegård (HamKam)

El-Hadji Ba (Charlton Athletic)

UT:

Muhamed Keita (tilbake etter lån, Lech Poznan)

Mynor Escoe (tilbake etter lån, Deportivo Sarprissa)

Alanzinho (kontrakt utløpt)

Cole Grossman (kontrakt utløpt)

Giorgi Gorozia (kontrakt utløpt)

Marcus Nilsson (kontrakt utløpt, Pohang Steelers)

Birger Meling (Rosenborg)

Stabæks treningskamper:

Bærum - Stabæk 1-2 (Selvmål, Brochmann)

Stabæk - Kongsvinger 2-0 (Skjønsberg, Njie)

Vålerenga - Stabæk 2-1 (Omoijuanfo)

Stabæk - Strømmen 3-3 (Pedersen, Mauritz-Hansen 2)

Stabæk - Sandefjord 1-0 (Omoijuanfo)

Sarpsborg 08 - Stabæk 3-1 (Omoijuanfo)

Mjøndalen - Stabæk (26. mars)