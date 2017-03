Stefan Johansen blir Norges nye kaptein

LONDON (Nettavisen): Stefan Johansen (26) er det norske herrelandslagets nye lagkaptein, melder TV 2.

Fulham-spilleren ble klappet inn av lagkameratene før starten på onsdagens treningsøkt i London.

Blogg: Johansen et soleklart kapteinsvalg

Johansen tar dermed over kapteinsbindet etter Per Ciljan Skjelbred, som tidligere i vinter gjorde det klart at han mangler motivasjonen som trengs for å spille på landslaget.

Lars Lagerbäck sa følgende til Nettavisen da han ble spurt om hva han ser etter i en kaptein:

- Han skal kunne representere gruppen innad på en bra måte. Siden er det viktig at han gir et ansikt til laget utad. Han må jo blant annet ta et større ansvar med kontakten med dere. UEFA-reglene sier jo at lagkapteinen helst skal delta på pressekonferanser før kamper.

- Han kan være en leder både verbalt og spillemessig, fordi man har så liten sjanse til å kommunisere med spillerne under kamp.

Lars Lagerbäck leder det norske laget for første gang i møtet med Nord-Irland i Belfast førstkommende søndag.

Norge har kommet skjevt ut i VM-kvalifiseringen og må trolig vinne fem av seks gjenstående kamper for å ha muligheten til å kvalifisere seg til VM i Russland i 2018.

Lars Lagerbäck har tatt ut følgende spillere til møtet med Nord-Irland:

Keeper: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Fredrik Semb Berge, Omar Elabdellaoui, Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Gustav Valsvik.

Midtbane: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit.

Angrep: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.

