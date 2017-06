Stefan Johansen om supertalentet Ryan Sessegnon: - Han kan bli en av verdens aller beste

SANDVIKA (Nettavisen): 36 seriekamper, 11 mål og 8 målgivende pasninger.

Det er fasiten for Fulhams Stefan Johansen etter finnmarkingens første sesong i engelsk fotball. To og et halvt år i Celtic ble etterfulgt av Championship-fotball i London, men en god sesong av Norges landslagskaptein holdt ikke til opprykk for Fulham. Det endte med sjetteplass for klubben, som tapte for Reading i playoff til Premier League.

Det svir, innrømmer Johansen.

- Betyr lite

- Personlig har det gått bra. Jeg har scoret en del mål og hatt en del assist og sånt, men det har ikke så mye å si, egentlig, når drømmen var å komme opp til Premier League, sier han til Nettavisen.

- Det er det man er skuffet over. Men vi får prøve igjen neste sesong.

Han er naturligvis til stede når landslaget har sitt første pressetreff før kampene mot Tsjekkia og Sverige den kommende uken, som kaptein for Lars Lagerbäcks utvalgte menn.

Hjemme i London er det imidlertid en annen mann som har fått mer oppmerksomhet enn Johansen den siste tiden.

Lagkamerat jaktes av storklubbene

Unggutten Ryan Sessegnon, som i mai fylte 17 år, har tatt Fulham med storm, og talentet er blitt koblet til flere storklubber før transfervinduet åpner i sommer.

Lenge har Liverpool vært favoritter til å hente venstrebacken, men lokalavisa Liverpool Echo meldte i forrige uke at samtalene mellom merseysiderne og Sessegnons representanter hadde skjært seg, og nyheten ble møtt med fortvilelse fra Liverpool-fansen som sikler etter signeringen.

Manchester United ryktes også å være interessert i 17-åringen, men akkurat nå er det Tottenham som har seilet opp som favorittene til å kapre supertalentets underskrift.

Uansett hvor han måtte havne er Stefan Johansen full av lovord om tenåringen, når Nettavisen ber ham si to ord om Sessegnon.

- To ord blir vanskelig, ler han.

- Han er et enormt talent. Han får sjansen på et bra lag i Championship og leverer helt sinnssykt bra. Han er et stort, stort talent, sier finnmarkingen.

- Fremtiden hans ser lys ut

Sessegnon fikk 17 kamper fra start for Fulham denne sesongen, og rakk å vise frem sine offensive kvaliteter som back. Gutten som ikke fylte 17 før etter at Fulham røyk ut av playoff-kampene mot Reading, noterte seg for fem mål og tre assist for londonklubben.

- The sky is the limit for han, mener Stefan Johansen.

- Han kan bli en av verdens aller beste i sin posisjon. Han er en utrolig jordnær person som jobber steinhardt hver dag. Fremtiden hans ser veldig lys ut, sier Norges kaptein.

- Hvor spiller han neste sesong, tror du?

- I Fulham, svarer Johansen med et lurt blunk.

