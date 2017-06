Storavis: Griezmann forlenget med Atletico

Den franske stjernespissen Antoine Griezmann har skrevet en ny femårskontrakt med Atlético Madrid.

Det skriver den spanske storavisen Marca mandag.

Griezmann gamle kontrakt med hovedstadsklubben hadde utløp sommeren 2021. Dermed har franskmannen forpliktet seg til ytterligere ett år.

Også den spanske sportsavisen AS omtaler kontraktsforlengelsen. Den hevder at Griezmann har fått oppjustert sin lønn, hvilket skal ha overbevist franskmannen om at avtalen burde signeres.

26-åringen har vært satt i forbindelse med flere klubber den siste tiden, blant dem Manchester United. Nylig ble det imidlertid klart at Atlético Madrid ikke får kjøpe spillere i sommerens overgangsvindu som følge av brudd på regelverket rundt signering av spillere under 18 år.

Klubben fikk straffen allerede i 2015, men har siden anket den både til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Begge instanser avviste anken.

Dersom Griezmann hadde blitt solgt denne sommeren, vil det med andre ord ikke latt seg gjøre å hente inn en erstatter.

Franskmannen kom til Atlético Madrid fra Real Sociedad i 2014. Han har scoret 83 mål på 160 kamper for den spanske storklubben.

(©NTB)