Styrket Odd toner ned forventingspresset

TABELLTIPSET: 2.-PLASS - ODD

(I fjor: 3.-plass)

Tre dager før seriepremieren borte mot Rosenborg har spillerne og trenerteamet i Odd stengt seg inn i en av garderobene på Skagerak Arena.

Der og da bestemmes det hva Odd skal ha som mål i Elitseserien 2017. Utenfor det lukkede møtet ventes det i spenning.

Øvrige personer i klubben, lokalmediene i Skien, tilhengere fra supporterklubben Oddrane og andre nysgjerrige telemarkinger venter på svar. Stemningen på Falkum er forventningsfull.

Flere av de største avisene og TV-kanalene mener Odd bør være den største utfordreren til nettopp Rosenborg i Elitserien. Oddssettingen hos Norsk Tipping og andre spillselskaper tyder på det samme.

I treningskampene til skienslaget har mye sett seg bra ut. Kanskje med unntak av generalprøven, der det ble et noe oppsiktsvekkende 3-4-tap på hjemmebane mot 1.-divisjonslaget Start.

- Vi fikk oss en liten vekker mot Start. Det kan godt være at der var like greit at vi ikke tror vi er så sinnssykt gode. Det tror vi kanskje selv noen ganger, sier lagkaptein Steffen Hagen til Nettavisen mens han flirer litt.

- Medalje



Men tilbake til målsettingen Odd-gutta har vedtatt. Midtbaneankeret Fredrik Oldrup Jensen (23) forteller litt om hva det ble snakket om bak stengte dører.

- Egentlig hadde vi bare en prat om hva folk tenker. Det går litt på resultater, følelsen vi har og hva vi ser som mulig for klubben. Vi kom fram til at medalje er et bra mål å ha for en klubb som som Odd.

Et mer spesifikt mål om hvilken av de tre øverste plassene man sikter seg inn mot er ikke satt. To tredjeplasser de siste tre åra er det beste Odd har å vise til i serien på en mannsalder. Likevel vil man ikke konstatere at man sikter verken ett eller to hakk høyere i 2017.

- Vi hadde et mål om medalje i fjor også. Når vi sier topp tre, så betyr ikke det tredjeplass. Hvis vi kan velge vil vi selvfølgelig ha gullet. Men det er gjerne små marginer som skiller, bortsett fra i fjor med Rosenborg, utdyper Oldrup Jensen til Nettavisen.

Fredrik Oldrup Jensen.

Fjorårets suverene seriemester venter som første motstander allerede søndag. Selv om Odd vant begge ligaoppgjørene i fjor mot Kåre Ingebrigtsens «the double»-vinnende RBK, er trønderne klare favoritter hos spillselskapene.

- De kan gjerne være favoritter. Rosenborg er jo sterke på hjemmebane. Jeg skjønner jo det at oddsen blir satt sånn. Men vi i Odd er såpass naive at vi tror vi kan gå opp der og vinne, konstaterer Oldrup Jensen.

- Like gode



- Vi vet at hvis vi spiller opp mot vårt beste, så mener jeg at vi er like gode som Rosenborg er på sitt beste. Jeg tror utfordringa vår blir å levere det over en hel sesong, og også ta poeng på de mindre gode dagene. Det blir en utfordring, mer enn selve toppnivået vårt.

23-åringen er inne på mye av det som tok Odd vekk fra alt snakk om seriegull forrige sesong. Formsvikten på seinsommeren og høsten gjorde at luka opp til RBK økte drastisk. Det gikk fra tre poeng etter halvspilt serie, til over 21 poeng da trønderne sikret seg mesterskapet allerede 24 september.



- I år håper jeg vi kan være enda mer stabile. Vi har fått inn litt flere spillere, og har kanskje litt breiere tropp nå enn tidligere. Det er vel det vi håper vi kan forbedre oss på. Gjerne at vi har et bedre bunnivå. Vi bør være oftere oppe på på toppnivå, og sjeldnere nede på vårt dårligste, mener Fredrik Oldrup Jensen.

10. juli i fjor lå telemarkslaget hakk i hæl på Rosenborg med 33 poeng etter 15 runder. Fra den neste hjemmekampen to uker seinere og ut september samlet Odd bare to poeng på fem oppgjør i Skien.

- Det er jo for dårlig hvis du skal henge med et Rosenborg som var såpass gode som i fjor, erkjenner Oldrup Jensen.

18 år i klubben



Tidlig i vinter gikk trener Dag-Eilev Fagermo ut med et ultimatum til Oldrup Jensen og Rafik Zekhnini. Begge måtte forlenge avtalene sine, som bare varte ut 2017, med Odd om det skulle bli spilletid i serien denne sesongen.

GA STRENG BESKJED: Odd-trener Dag-Eilev Fagermo.

- Hehe. Det ble i alle fall sagt. Det var ikke derfor jeg forlenga avtalen med et år. Hvis jeg hadde villet gå ut kontraktstida, måtte jeg bare ha stolt på at jeg ville fått spille uansett. Men jeg trives i Odd, og jeg har også lyst til at klubben skal få noe igjen for meg hvis jeg eventuelt skulle få muligheten til å prøve meg i utlandet, sier Oldrup Jensen til Nettavisen.

Skiensgutten fyller 24 år i mai. Han har allerede fire sesonger bak seg på som fast inventar på laget. Andre klubblag enn Odd har han aldri spilt for. Oldrup Jensen har utvilsomt lagt ned mye innsats for moderklubben.

- Jeg har jo en drøm om å spille i utlandet. Jeg føler det på meg at det er noe som kan skje snart. Når jeg sier snart, så tenker ikke i løpet av den neste måneden. Men jeg føler meg sånn at jeg kan si det kan hende jeg prøver noe nytt innen noen år, utdyper han.

- Det er jo mye lettere å si at man skal ut, enn at man faktisk klarer det. Det gjelder bare å prestere. Jeg trives veldig godt i Odd, og føler at jeg kan både utvikle meg og vise meg fram her. Derfor har jeg også forlenga med et år. Nå har vi jo etablert oss som et topplag i Norge, så man blir jo sett i Odd, fastslår Oldrup Jensen.

- Viktig for klubben



Lagkaptein Steffen Hagen erkjenner at det har vært nødvendig for klubben å binde seg til lengre avtaler med nettopp Oldrup Jensen og juvelen Rafik Zekhnini.

MEDALJEMÅL: Odd og kaptein Steffen Hagen går for en ny topplassering i 2017-sesongen.

- Det er spesielt viktig å beholde spillere som er i startelleveren og som leverer på banen. Hvis de skal vekk, så er det så klart viktig for klubben å få mest mulig penger for dem. Så får vi se hvor lenge de blir, poengterer Hagen.

Før møtet med gullfavoritt Rosenborg sier kapteinen følgende:

- Vi vet jo at det sannsynligvis er den tøffeste kampen vi har i løpet av året. Laget reiser selvfølgelig oppover og håper å vinne. Men det er ikke sånn at serien avgjøres i første runde. Det spilles om tre nye poeng allerede på onsdag og neste søndag igjen, sier Steffen Hagen.

Analyse av Odd:

Kontinuiteten, og en spillerstall som ikke er svekket, går igjen blant påpekningene til fotballkyndige som prøver å beskrive Odd foran sesongen. Mange er også samstemte om at stortalentet Rafik Zekhnini er klar for å bli en av Elitseriens virkelig store profiler.

Det er vanskelig å være uenig. Foruten en førsteellever som ser meget sterk ut, har Dag-Eilev Fagermos mannskap blant annet fått inn to nye angripere før denne sesongen. Rutinerte Pape Paté Diouf (30) og Haugesund-toppscoreren Torbjørn Agdestein (25) har bevist gjennom at de holder høyt nivå i Norge. Den anvendelige svensken Martin Broberg (26) er et noe mer ubeskrevet blad. Midtbanespilleren ses primært på som indreløper, men kan gå inn å fylle flere roller i skienslaget.

Opptakten til den første seriekampen mot Rosenborg på Lerkendal tyder på at 35 år gamle Olivier Occéan fortsatt er Odds midtspiss fra start. Til venstre for ham spiller trolig Rafik Zekhnini (19) mer eller mindre fast. Dersom unggutten har lagt skadeproblemene bak seg, blir han en mer eller mindre konstant trussel for motstanderne. Diouf vet hvor målet står og seiler opp som en god kandidat til å få mye spilletid på den andre siden av angrepet. Men Riku Riski (27) er en annen rutinert eliteseriespiller og en større bakromstrussel. Finnen kan bli foretrukket når Odd møter lag som ikke legger seg så lavt i banen.

Nyervervelsen Agdestein scoret ti mål for FKH forrige sesong, men må nok bruke tid på å spille seg inn i startoppstillinga. Det samme gjelder nok Stefan Mladenovic 22) og Sigurd Hauso Haugen (19).

Martin Broberg startet på midten i generalprøven mot Start. Men hvis Jone Samuelsen (32) holder seg unna skader, må Broberg finne seg i å stille litt bak i køen i kampen indreløperplassene. Den energiske duoen Samuelsen og Fredrik Nordkvelle (31) framstår som klare førstevalg i Fagermos vante 4-3-3-formasjon. I form er Samuelsen kanskje Odds viktigste mann. Han bidrar ikke bare med løpskraft, men også presise framspill og scoringer. Nordkvelle har 16 seriemål de to siste sesongene, og har virket målfarlig også i vinter. Mellom dem skal Fredrik Oldrup Jensen (23) balansere et aggressivt Odd-lag som ofte vil legge seg høyt i banen for å presse fram feil hos mostanderne. I bakhånd har man spillere som Oliver Berg (23), nevnte Broberg og Erik Eikeng (20) som alternativer. Joakim Våge Nilsen (25) kan også være en mann for en rolle i midtbanetreeren. Veteranen Ardian Gashi (35) har bare kontrakt med Odd ut juli. Avtalen kommer ikke til å bli fornyet, og han får neppe noen viktig rolle i laget.

Både spillerne som antageligvis starter på Odds midtbane, og dem som aspirerer til en plass ser sterke ut. De gjør at lagdelen framstår som et av de mest solide midtbaneleddene i Eliteserien.

Det samme kan på mange måter sies om forsvarsrekka. Som i fjor er kaptein Steffen Hagen og landslagsspiller Fredrik Semb Berge de foretrukne midtstopperne. Duoen flankeres etter alt å dømme av tidligere landslagsspiller Espen Ruud til høyre og Thomas Grøgaard til venstre. Begge sidebackene sendes mye framover i angrep. Det blir nok rom å kontre i når man møter Odd også i år. Særlig Hagen kan havne i tempotrøbbel mot de aller hurtigste angriperne hos motstanderlagene. Likevel tyder lite på at de nevnte fire faller ut av førsteelleveren. Stoppertalentet Vegard Bergan og Våge Nilsen er også spillere som kan gjøre en solid forsvarsjobb.

Det største usikkerhetsmomentet på Skagerak Arena ser ut til å være keeperplassen. Sondre Rossbach er fortsatt trenerens førstevalg. 21-åringen starter også i seriepremieren på Lerkendal. Rossbach får tilliten, selv om han bare har spilt én treningskamp siden hofteoperasjonen før jul. Odds unge sisteskanse var tydelig kamprusten da han endelig var tilbake mot Start nylig.

SKADD I VINTER: Odd-burvokter Sondre Rossbach. Her avbildet på La Manga tidligere i år.

Rossbach har allerede spilt to fulle sesonger som førstekeeper på det øverste nivået. Foreløpig har ikke 21-åringen stått fram som som en eliteseriemålvakt helt i toppklasse. Feltarbeidet må fortsatt jobbes med, og rekkevidden på streken er heller ikke like sterk som hos de beste konkurrentene. Trener Fagermo uttalte tidligere i år til Nettavisen at Rossbach må bli bedre med beina. Jevngamle Viljar Myhra har stått de aller fleste treningskampene i vinter. Selv om han nylig fikk debutere på U21-landslaget i tapet for Portugal, må Myhra finne seg i en rolle som andrekeeper fra sesongstart. Også han bør bli tryggere i det han foretar seg ute i feltet.

Se opp for:

Oldrup: - Zekhnini. Vi håper at han kan holde et høyt nivå over flere kamper. Vi vet at han har et høyt toppnivå. Utfordringa blir jo det å holde ham i gang over en hel sesong. Å hjelpe ham med det er også opp til oss andre.

Hagen: - Zekhnini.

Hagen og Oldrup Jensen om Nettavisens tips (2.-plass):

- Det er et tegn på at vi har bra spillere og har vært gode over tid. At vi blir tippet der er bare hyggelig. Det et kompliment og et kvalitietstegn at folk har tro på oss, sier lagkaptein Steffen Hagen.

- Det er jo ikke så langt unna det vi har som målsetting nå. Sånn som jeg ser laget vårt, så mener jo jeg at vi skal være med og kjempe helt der oppe. Det er vel et ålreit tips, så får vi se åssen det går. Det er små marginer som skiller om vi er med der eller om vi blir hengende litt etter. Det er lett å si i forkant. Vi har fortsatt ikke spilt om noen poeng.

Plusser:

+ Energisk og tydelig spillestil med ambisjon om å styre de fleste kampene. Odd påstår de er bedre trent i år. Hvis det stemmer, kan laget holde seg nærmere toppnivået over lengre tid.

+ Rafik Zekhnini spås en sterk sesong om han holder seg unna skader. Kanskje forsvinner juvelen fra Skien for en stor sum penger allerede i sommer.

+ Odd er et farlig lag på dødballer. Espen Ruud har en bedre høyrefot enn de fleste. Grøgaard slår presist med venstrebeinet. Spillere som Occéan, Semb, Hagen og Diouf bli sterke trusler inne i boksen.

Minuser:

- Må finne tilbake til stablitieten fra første halvdel av 2016. En tilsvarende formdupp som inntraff seinsommeren og høsten i fjor holder ikke til å kjempe i toppen.

- Usikkerhet på målvaktsplassen, der førstevalget Rossbach har vært ute lenge. Han bør ta noen steg fram om Odd skal være en reell gullutfordrer.

Overganger siden forrige sesong:

INN:

Torbjørn Agdestein (Haugesund)

Martin Broberg (Örebro SK)

Pape Paté Diouf (Molde)



UT:

Chukwuma «Bentley» Akabueze (Boluspor)

Ole Jørgen Halvorsen (Sarpsborg 08)

Eric Kitolano (Notodden)

Lars-Kristian Eriksen (lagt opp)

Treningskampene til Odd:

Odd - Kalmar 3-1 (selvmål, Riski, Haugen)

Odd - Zenit 1-1 (Nordkvelle)

Lillestrøm - Odd 1-3 (Samuelsen, Occéan, Diouf)

AaB - Odd 2-1 (Berg)

Odd - Notodden 4-0 (Riski, Kaasa, Diouf 2)

Odd - Viking 4-1 (Nordkvelle, Hagen, Riski, Grøgaard)

Odd - Jerv 3-2 (Samuelsen, Ruud, Haugen)

Aalesund - Odd 1-3 (Nordkvelle, Semb Berge, Berg)

Elfsborg - Odd 2-1 (selvmål)

Odd - Start 3-4 (Nordkvelle, Occéan, Diouf)