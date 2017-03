Supertalentet fra Vålerenga bodde på gata i Oslo: - Folk vet ikke hva jeg har vært gjennom

TABELLTIPSET: 15. PLASS - KRISTIANSUND

(I fjor: 1. plass, OBOS-ligaen)

Da Kamer Qaka var 15 år ble han ansett som et av Norges absolutt største fotballtalent. Han ble den yngste til å signere proffkontrakt med Vålerenga, og som 15-åring scoret han i debuten mot Oppsal i cupen.

Klubber som Barcelona og Werder Bremen hadde supertalentet på sine blokker, men utviklingen gikk ikke slik man hadde håpet. I 2013 forlot Qaka Vålerenga til fordel for Raufoss. Nå er han en av Kristiansunds viktigste spillere i deres første sesong i Eliteserien siden 50-tallet.

Historien om hva som egentlig skjedde med supertalentet Kamer Qaka på veien dit, er det likevel få som vet.

- Folk gikk rundt og sa «Kamer har dårlige holdninger», men de vet ikke hva jeg har gått igjennom. Det vil jeg at de skal vite nå, sier Qaka til Nettavisen.

- Da jeg var i Vålerenga var jeg del av et dårlig miljø, og jeg tok så mange gale valg. Istedenfor å trene så gikk jeg og kompisene rundt og drev med småkriminelle ting. Jeg drev med så mye tull da jeg var 15-16 år. Det var nok det som ødela for meg, jeg var ung og dum, forteller Qaka.

Livet på gata



Han forteller at han flyttet til Oslo som 14-åring, og bodde sammen med en lagkamerat. Det fungerte dårlig, hvilket førte til at Qaka måtte ta et drastisk valg.

YNGST: Kamer Qaka var 15 år da han signerte proffkontrakt med Vålerenga.

- Jeg kom til Vålerenga da jeg var 14, og dit jeg flyttet var det veldig kaotisk. Etter det så sov jeg på gata. Jeg bodde to-tre uker på Oslo S.

Tilværelsen på gata valgte han å holde hemmelig for familien, og spesielt faren som han var redd for å skuffe. Likevel turte han å åpne seg for noen andre.

- Jeg fortalte lagkameratene mine at jeg sov på gata, og sa ifra om dette til trenerne, sier Qaka.

Sjokkmeldingen om at en av spillerne sov på gata skal ha blitt videreformidlet til ledelsen i klubben, men Qaka opplevde ikke at det ble gjort noe for å hjelpe hans situasjon.

- Oppfølgingen av meg på den tiden var en ren skandale. Jeg bærer ikke nag, og jeg flyttet til slutt tilbake til Brandbu der jeg kommer fra. Jeg tenker jo at dette er ting som burde være i orden når du flytter til en ny klubb. Spesielt når du er så ung som jeg var, sier Qaka.

Det har gått flere år siden Kamers dramatiske ungdomstid i Vålerenga, og klubben har gjort flere endringer, forteller nåværende utviklingssjef Thomas Hasselgren.

- Kamers situasjon er før min tid, og selv om det kanskje skal ha vært en del utfordringer der, så lar jeg det være historie. Det er ikke mange som var her da som fortsatt er her nå for eksempel, sier Hasselgren til Nettavisen.

Kompleks sak



- I dag jobber vi veldig tett med spillerens tidligere klubb og finner ut hva slags utfordringer man kanskje må vente seg. Vi har også et samarbeid med videregående skole, nå med Wang og så skal vi også samarbeide med den nye skolen, Valle Hovin videregående skole, som nesten er vegg i vegg med klubben.

Hasselgren er klar på at det ligger et stort ansvar på klubben når unge spillere flytter til Oslo, men at ting har endret seg veldig. Den kanskje største endringen er at Vålerenga i dag har åtte fulltidsansatte som jobber med aldersgruppen 13 til 19 år.

- Vi forsøker jo alltid å plukke opp signaler dersom noe er i veien utenfor fotballen, og har et apparat som jobber med dette. Når det gjelder Kamer så er nok dette en veldig spesiell sak. Det er ikke ofte vi har spillere som bor på hybler i Oslo, sa Hasselgren.

Han er også klar på at om det skulle forekomme et tilfelle der en spiller kommer med lignende problemer som Qaka gjorde så ville han reagert.

- Vi må jo ta med oss lærdom fra en slik sak, selv om jeg ikke var i Vålerenga da dette skjedde. Skulle dette skje nå så hadde vi jo tatt dette på alvor. Spilleren sier jo ikke at han bor på gata dersom det ikke stemmer, og da hadde vi involvert de nødvendige partene for å finne en løsning. Ansvaret ligger på familien, skolen og fotballklubben, som alle er involvert i spillerens liv, sa Hasselgren.

En som var i Vålerenga under Kamers tid var Andrea Loberto. Den nåværende Fredrikstad-treneren var utviklingssjef i 2011 og er veldig glad for at ting har gått bra for sin tidligere elev.

GLAD PÅ QAKAS VEGNE: Andrea Loberto var utviklingssjef i 2011 da Qaka fortsatt var i Vålerenga.

- Jeg er ekstremt glad for at han har fått det til, og det er jo det viktigste. I Kamers tilfelle, slik som i andre spilleres tilfelle, evaluerte vi i Vålerenga alltid hvordan vi kunne gjøre ting bedre. Likevel synes jeg det blir feil å kommentere enkelte situasjoner, sa Loberto til Nettavisen.

- Kamer var en veldig god fotballspiller, og det vi ser nå bare bekrefter det jeg og andre mente. Situasjonen rundt Kamers hverdag var likevel kompleks og krevde en del. Intensjonen vår var jo at han skulle få det til i Vålerenga, og derfor ble han løftet opp til førstelaget, sa Loberto.

Vedrørende Qakas bosituasjon er Loberto åpen om at det oppstod problemer.

- Først og fremst er det viktig å påpeke at i Vålerenga var det ingen som satte han ut på gata. Det var en situasjon som oppstod der ting ikke fungerte i en vertsfamilie, og i påvente av ny leilighet pendlet han fra Brandbu. Der kan det ha oppstått situasjoner som vi ikke var informert om, sa Loberto.

Loberto forteller også at klubben senere flyttet Qaka til en leilighet i gangavstand fra Valle Hovin.

Måtte vekk



Selv om Qaka er åpen om at han gjorde veldig mange gale valg, og ødela mye for egen utvikling, så lurer han på hvor han kunne vært om oppfølgingen hadde vært bedre. Han sammenligner sitt eget utgangspunkt med et annet norsk supertalent.

- Se på Martin Ødegaard og den oppfølgingen han har fått. Hadde jeg fått den samme behandlingen, så er jeg ikke nøyaktig sikker på hvor jeg hadde vært, men jeg vet jeg hadde spilt på et høyere nivå enn jeg gjør nå, sier Qaka.

- På en måte så fikk jeg nok ikke samme sjansen som Ødegaard. Han spilte fast uansett og herjet med ligaen. Jeg tror det finnes et hav av talent der ute som bare trenger å få spille. Sander Berge herjet jo han også. Men man må ta sjansen når man får den.

ELITESERIEN: Kamer Qaka har tidligere spilt i Eliteserien med blant annet Sarpsborg 08.

Etter mislykkede opphold både i Hønefoss og Sarpsborg, har 21-åringen nå funnet hjem i Kristiansund, og på Vestlandet. Qaka er veldig klar på at han trengte å komme seg bort fra alt sammen.

- Det hjalp å komme seg vekk fra Østlandet. Her er det rolig og ting handler om å trene og komme seg hjem. Det har passet meg helt perfekt. Klubben er som en familie, og de gjør det de kan for å hjelpe meg.

Sist sesong var Qaka en åpenbaring for Kristiansund da han ble flyttet ned på midtbanen, og fikk lov til å styre spillet. Han er også klar over at det gikk opp et lys for han om at det var «nå eller aldri» for et liv som toppfotballspiller.

- Jeg bestemte meg for at jeg skulle bli god i fotball. Jeg ser jo at folk jeg har spilt med før, som Ghayas Zahid i Vålerenga, har tatt steget. Jeg tenkte «hvorfor ikke jeg også?» Så da satset jeg skikkelig, og siden har det jo gått veien.

Drastisk endring



Borte fra det tøffe miljøet og feilskjærene har Qaka fått en ny vår i Kristiansund. Med et lag som er i vinden og en ny sjanse på det øverste nivået i Norge er han mer skjerpet enn noensinne.

Noe av hemmeligheten bak dette forteller han at er en ganske stor endring på hjemmebane.

- Jeg har jo fått meg kjæreste og hun ordner det meste for meg. Hun lager maten og tar vare på ting, så jeg slipper å gjøre noe som helst. Dette har jo endret på ting, nå kan jeg ikke bare tenke på meg selv, jeg må tenke på henne også, forteller Qaka.

Til tross for å endelig ha funnet roen og et sted der han føler seg verdsatt, tror den karismatiske 21-åringen at han ikke blir å finne i norsk fotball i tiden som kommer.

- I år tror jeg at jeg kommer til å herje med hele ligaen. Gi meg seks måneder til et år og så er jeg borte fra norsk fotball. Så høyt nivå har jeg inne. Jeg har en ulik stil fra nordmenn flest, og jeg vet innerst inne at jeg er bedre, sier Qaka.

Og det er nettopp denne selvtilliten som nå gjør at unggutten tror han har en fordel inn mot den nye sesongen.

- Selvtilliten gjør det nok enklere for meg, men nå har jeg vært klar for å spille i Eliteserien en stund. Jeg tror alle vet hvor god jeg er, og i år skal de få se det selv.

Landslagsdiskusjonen



Qaka ble utnevnt til årets spiller i OBOS-ligaen av NTB i 2016, og har tidligere representert Norge på G15, G16 og G17-nivå. Han har dog ikke vært nevnt i landslagsdiskusjonen på U21-nivå.

Det er han selv veldig skuffet over.

- Jeg vet faktisk ikke hvorfor jeg ikke er tatt ut. Det kan jo være fordi jeg spilte OBOS-liga i fjor. Jeg kjenner mange av gutta på U21-landslaget godt, og jeg vet hvilket nivå de ligger på. Hva de har som ikke jeg har, vet jeg ikke, sier Qaka.

Nå åpner han for å følge i fotsporene til spillere som Bersant Celina og Valon Berisha, som begge hadde valget om å representere Norge eller fedrenes Kosovo.

- Jeg kommer nok til å velge å spille for Kosovo. Jeg og det kosoviske fotballforbundet har ingen direkte dialog, men det er ryktet at de ønsker meg. Dersom jeg må velge et land i dag, så blir det dem, forteller midtbanejuvelen.

SMIL: Ting gikk ikke veien i Vålerenga, men i Kristiansund har Kamer Qaka grunn til å smile.

Han forteller at han tror det er mulig at fortiden, og hans dårlige dager fra ungdomsårene, har satt et varig preg på folks oppfatning av han. Uansett er han klar på at han nå ser frem til å bevise at kritikerne har tatt feil.

Qaka er dog klar over at det er mange som har tippet klubbens hans på nedrykk, blant dem er Nettavisen. Han tror norske fotballsupportere kommer til å få seg en overraskelse.

- Vi skal spille vårt spill og da tror jeg det går veien. Jeg tipper det er mange som tror at de fjellfolka fra vest ikke er gode, men vi kan spille fotball vi også. I Eliteserien er det alltid et lag som overrasker, i år så blir det nok oss, mener Qaka.

På spørsmål om hva midtbanejuvelen tenker om Nettavisens valg å plassere Kristiansund på 15. plass bryter 21-åringen ut i latter.

- Det kommer ikke til å skje så lenge Kamer spiller her. Laget har vært klasse, men det er noe magisk med Kamer.

Analyse av Kristiansund:

Kristiansund har valgt å øke treningsdosen denne vinteren inn mot den nye sesongen. Til tross for at dette er første gangen de er oppe på øverste nivå siden 50-tallet, så er ønsket om å holde seg i den øverste divisjonen stort.

SJEFEN: Christian Michelsen er mannen som har ledet Kristiansund opp i Eliteserien.

- Vi er en ærgjerrig gjeng, og godt vant med å vinne fotballkamper. Dette er en egenskap vi ikke må glemme. Likevel må vi nok ta større hensyn til motstanderne i år enn vi har gjort de siste par årene. Da har vi på mange måter vært klare på å spille vårt spill, og få frem våre styrker, sa Kristiansund-trener Christian Michelsen til Nettavisen.

De vant OBOS-ligaen under 2016-sesongen der den defensive soliditeten var nettopp en av de største styrkene. Med kun 30 innslupne var det kun Sandnes Ulf (28) som slapp inn mindre enn Michelsens menn. Det er derfor interessant at det kanskje er det defensive de har gått ut og styrket mest. Sean McDermott har blitt gitt keepertrøye nummer én foran svenske Conny Månsson, som har vært i klubben siden 2014. Kristiansund var også suksessfulle i å starte en kronerulling for å sikre estiske landslagsspilleren Nikita Baranov fra Flora Tallinn, og det er verdt å tro at forsvaret vil bygges rundt han. Henrik Gjesdal har ankommet fra Tromsø som gir Michelsen sikring i forsvar. Likevel spilte kaptein Dan Petter Ulvestad midtstopper i samtlige kamper i OBOS-ligaen sist sesong, mens Andreas Hopmark også er et alternativ i midtforsvaret. Michelsen kan variere veldig i hvordan han bruker forsvarerne sine, og mot Sandefjord prøvde han blant en 3-5-2.

En som har forsvunnet fra KBK-forsvaret er tidligere kaptein Espen Næss Lund, som ikke fikk fornyet kontrakten sin før 2017-sesongen. På høyrebacken spiller Aliou Coly fast så lenge han er skadefri, mens Joakim Bjerkås tilbyr en verdig utfordrer. På venstrebacken slet Michelsen i fjor da Erlend Ernst Sivertsen fikk en alvorlig skade. Vingspiller Tor Erik Torske ble flyttet mye ned på backen, men anskaffelsen av Christoffer Aasbak fra Hødd gir fleksibilitet. Unggutten Sondre Sørli har også muligheten til å spille på venstrebacken, så vel som i en kantrolle, men kan fort få flere kamper i det bakre leddet denne sesongen.

- Vi har fått inn en del spillertyper som kan komplimentere det vi har, og som gir oss forskjellige muligheter i ulike type kamper. Vi har mange som har vært i klubben en god stund, men fellesnevneren for troppen denne sesongen er at vi har mange som har noe å bevise, som nå får den sjansen, og i tillegg har et høyt ambisjonsnivå, sier Michelsen om sammensetningen av troppen.

På midtbanen kommer mye an på om Michelsen går for en treer eller en toer. Kamer Qaka var OBOS-ligaens beste spiller i fjor, og mye av spillet vil gå igjennom den pasningssikre 21-åringen. Ved siden av han finner man Kristiansunds «Mr. Reliable» i Sverre Hjelle Økland. De to tilbyr både energi, ballsikkerhet og duellstyrke sentralt i banen. Skulle Michelsen velge en treer kan de fort få selskap av svenske Liridon Kallura. Han kan spille sentralt, men er nok enda mer effektiv ute på kanten. En annen som kan bli en viktig brikke sentralt i banen er Pål Erik Ulvestad. Han tilbyr et defensivt alternativ, mens Thompson Ekpes fysiske tilstedeværelse også kan bli en faktor både offensivt og defensivt for Kristiansund. Andreas Hopmark spilte seg også inn på laget under store deler av fjorårssesongen, da som midtstopper, men kan også trå til på midtbanen, mens Andreas Rødsand tilbyr rutine. På midtbanen har Michelsen et hav av alternativer, men spørsmålet blir om nivået er høyt nok.

MÅLMASKIN: Daouda Karamoko Bamba hamret inn 20 mål for Kristiansund sist sesong.

- Vi vil angripe på vår måte, men vi må ta et par forholdsregler vi ikke har hatt tidligere. Vi varierer nok i større grad hvordan vi går ut på hjemme- og bortebane, og vi må klare å tilnærme oss nivået kjappest mulig. Vi ønsker ikke å se på denne sesongen som en hederlig innsats der et OBOS-lag rykket opp med OBOS-ligaspillere som nesten var gode nok. Den følelsen vil vi ikke sitte igjen med, sier Michelsen.

Lengst fremme på banen er nok der mye vil bli avgjort i år for Kristiansund. Dersom Daouda Karamoko Bamba klarer å ta med seg OBOS-ligaformen til Eliteserien er det grunn for å tro på fornyet kontrakt. Sammen med Jean Alassane Mendy suste de både på kontringer og skapte vei i vellinga for vestlendingene. Med 20 ligascoringer i fjor vil mye av ansvaret hvile på Bamba.

Likevel har Michelsen vist kløkt i anskaffelsen av Benjamin Stokke fra Levanger. Han dunket inn 14 mål i OBOS-ligaen i fjor, og tilbyr Kristiansund en større fysisk tilstedeværelse med sine 191 centimetere. Dermed har man variasjon lengst fremme. Den store «x-faktoren» er Rocky Lekaj. Den tidligere Sandefjord-spilleren har rukket å bli 27 år nå, men er tidvis helt ustoppelig når han beveger seg inn enten fra en bred angrepsposisjon eller ute på vingen i en 4-4-2.

Til tross for at han fortsatt er litt ustabil i prestasjonene, er han fort en viktig brikke. Da Lekaj kom inn så det ut til at Jonas Rønningen ville være den som mistet sin plass i laget, men 26-åringen viste sin anvendelighet ved å tiltre flere roller i KBK-angrepet. Med sin arbeidskapasitet vil han dermed kunne gi Michelsen flere strenger å spille på i det offensive leddet denne sesongen, og kan fort bli foretrukket i en kantrolle. Det er også verdt å tro at unggutten Jesper Isaksen vil kunne spille en rolle i en sesong Nettavisen tror ender med nedrykk for Kristiansund.

- Vi gleder oss! Vi er i angrepsposisjon, og har 30 cupfinaler som venter oss i år. Historisk sett er dette steintøft, og vi tror overhodet ikke at vi allerede er klare for flere sesonger i toppen. Det vi vet er at vi spiller 30 Eliteserie-kamper i 2017, sa Michelsen.

BALLFANTAST: Rocky Lekaj kan bli svært viktig i KBKs offensive spill i år.

Plusser:

+ Har absolutt alt å vinne

+ Stødig sentrallinje, og dekning på de fleste posisjoner

+ Miksen mellom pragmatisme og høyt ambisjonsnivå

Minuser:

- Mangler erfaring på øverste nivå

- Mangler en «plan b» dersom Bamba ikke scorer, kan Benjamin Stokke være løsningen?

- Har ikke midlene til å handle på øverste hylle dersom ting ser vanskelig ut til sommeren

Se opp for:

Daouda Karamoko Bamba (22) kan fort bli spilleren som skyter Kristiansund til fornyet plass i Eliteserien. Ivorianeren har til gode å spille på toppnivå i Norge, men med 20 mål sist sesong var han vestlendingenes giftigste spiller. Er en typisk målsnik som bruker farten sin til å skape liv og røre for motstandernes forsvarere, og kan være like effektiv på egenhånd som for å åpne rom for medspillere. I tospann med Jean Alassane Mendy (27) var de en fryktinngytende duo i fjor, og kan bli viktige denne sesongen for Christian Michelsens menn.

Christian Michelsen om Nettavisens tips (15. plass):

- Det er helt naturlig å sette oss på 15.plass. Dette er vår første tur opp i Eliteserien, og vi har mye å lære. Samtidig så er vi ambisiøse og vi liker å vinne fotballkamper, så vi legger ikke en eneste energidråpe i tabelltips. Vi vil bevise at vi er gode nok, og motivasjonen vår er å spille på øverste nivå i Norge. Så tabelltips, og dette kan du sitere meg på, bryr meg midt i ræva!



Overganger siden forrige sesong:

INN:

Benjamin Stokke (Levanger)

Sean McDermott (Ullensaker/Kisa)

Christoffer Aasbak (Hødd)

Henrik Gjesdal (Tromsø)

Nikita Baranov (Flora Tallinn)

Thompson Ekpe (Molde, lån)

UT:

Alexander Hovedevik (Ranheim)

Victor Grodås (tilbake etter lån, Sogndal)

Thompson Ekpe (tilbake etter lån, Molde)

Espen Næss Lund (kontrakt utløpt)

Serigne Mor Mbaye (kontrakt utløpt)

Alexander Hovdevik (kontrakt utløpt)



Kristiansunds treningskamper:

Sogndal - Kristiansund 2-0

Aalesund - Kristiansund 0-2 (Bamba, Stokke)

Ranheim - Kristiansund 2-2 (Bamba, Mendy)

Kristiansund - FC Ufa 0-1

Kristiansund - Sandefjord 1-0 (Aasbak)

Kristiansund - Aalesund 1-1 (Sørli)

Kristiansund - Levanger 1-1 (Sørli)

Lillestrøm - Kristiansund (24. mars)