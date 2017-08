Supporternes hets såret Wenger: - Jeg kommer aldri til å glemme det

TABELLTIPSET: 4.plass - Arsenal

Sjelden har en fotballtrener vært mer polariserende enn Arsene Wenger. Franskmannen har hatt styringen i Arsenal siden 1996, og vil huskes som en av Arsenals største trenere noensinne. Hans ettermæle vil likevel utfordres denne sesongen.

Dette er nemlig det første året under Wenger at Arsenal ikke spiller Champions League. Med en supporterskare som tidvis virket mer og mer lei 67-åringen sist sesong, så er han fort avhengig av å vise alle at han fortsatt har noe igjen av magien som gjorde han til en av verdens beste trenere.

Flybannere, Coldplay-konserter og wrestling

2016/2017-sesongen til Arsenal ble etter hvert en slags såpeserie der det aller meste skulle handle om treneren, og hans fremtid. Der supportere ulte og skrek på diverse YouTube-kanaler om at Wenger måtte gå, fant de sine motstandere som ropte enda høyere om at Wenger måtte bli.

Bannere med motstridene meldinger fra supportere ble funnet på alt fra Coldplay-konserter i Singapore til wrestling-forestillinger i USA. Høyere og høyere ble ropene om at den legendariske franskmannen måtte gå.

Den verste seansen var borte mot West Bromwich der Wenger selv måtte oppleve to bannere fly over stadion der ett hadde ordene «In Wenger we trust» (vi stoler på Wenger) påskrevet, mens det andre bar ordene «No contract - Wenger out» (ingen kontrakt - Wenger ut).

I LUFTA: Det ble fløyet flere bannere over diverse stadioner i England der Arsenal spilte, der meldingen var at Wenger måtte gå.

Blant de som hadde sett nok av både situasjonen og Wenger, var Liverpool-legenden Mark Lawrenson.

- Det har ikke vært en uttalelse fra noen av de som styrer fotballklubben rundt Wengers fremtid. Det er helt latterlig. Noen ganger, til tross for bra du har gjort det, så er det faktisk tid for å takke for seg, sa Lawrenson på BBC Radio.

Men Wenger, slik han alltid har gjort, lot seg ikke rikke. Etter å ha avsluttet sesongen i sin kjente, gode stil, sikret han klubben FA-cupen. Kort tid etter sikret han også slutten på spekulasjonene.

- Jeg kommer aldri til å glemme det



Seieren i FA-cupen mot Chelsea gjorde kanskje at fornyelse av Wengers kontrakt med to år, ikke ble møtt med den største motstanden. Franskmannen har gjort det til en slags vane å alltid lande på beina.

Det er nemlig slik at etter en sesong der Arsenal, for første gang under Wengers tid, endte utenfor topp fire, så er det lett å tro det er over. Etter å bli ydmyket av Bayern München i Champions League, så er det også lett å tro at Wenger ikke er mannen som skal lukke gapet mellom de røde og Europas absolutte elite.

Men desto vanskeligere vil det også bli å glemme for hovedpersonen selv.

- Mangelen på respekt har vært skammelig, og det kommer jeg aldri til å akseptere. Det er forskjell på å bli kritisert og å bli behandlet på en måte som ingen mennesker fortjener, sa Wenger i et åpent intervju med BBC før cupfinalen mot Chelsea.

Det var en av de aller første gangene Wenger virkelig snakket om måten han hadde blitt behandlet det året.

DYPE TANKER: Arsene Wenger har nok hatt mye å tenke på det siste året.

- Jeg kommer aldri til å glemme det. Oppførselen til enkelte mennesker er det som sårer meg mest fordi bak arbeidet og respekten, så finner vi verdiene til denne klubben, sa Wenger, som også la vekt på sin misnøye ved hvordan klubben hans hadde blitt fremstilt.

Wenger har senere innrømmet at det å utsette kontraktsforhandlingene til etter foregående sesong muligens var en blemme. Det er uansett klart det siste året kan ha skapt et anspent forhold, ikke bare fra supporterne til Wenger, men kanskje også andre veien. De vil uansett trenge hverandre hvis de skal bidra til ny Arsenal-sukseess.

Chiles store sønn

Et annet av de store spørsmålene inn mot denne sesongen er fremtiden til lagets superstjerne, Alexis Sánchez. Chileneren har ett år igjen av kontrakten med de rødkledde.

Ryktene om overgang til enten Manchester City, Bayern München eller Paris Saint-Germain har versert hele sommeren, men inn mot den nye sesong ser det ut til at Wenger tviholder på sin nummer syv.

Selv var ikke Sánchez behjelpelig med å drepe ryktene da han snakket med media hjemme i Chile denne sommeren.

- Jeg ønsker å spille i Champions League. Det er ikke jeg som bestemmer, jeg må vente på Arsenal. Jeg har tatt mitt valg, og nå venter jeg på Arsenals svar, sa Sánchez til chilensk radio, og antydet at han ønsket set vekk fra London-klubben.

SKAL, SKAL IKKE: Spørsmålene rundt Alexis Sánchez' fremtid i Arsenal er mange.

Med 24 scoringer og elleve målgivende sist sesong er det lett å forstå hvorfor Arsenals svar til Sánchez' ønske skal være et rungende nei. Wenger selv var i hvert fall veldig klar på at han ikke ønsker å miste sin superstjerne.

- Det jeg kan si er at han er veldig fokusert, og mitt valg er klart: han blir, og det skal han respektere. Så enkelt er det, sa Wenger inn mot sesongen. For en mann som selv vet litt om rykter og usikkerhet, så kan det virke som et veldig høyt spill å holde på en spiller som tilsynelatende kan tenke seg en ny hjemmearena.

Sist sesong handlet mye om Wengers fremtid. Denne sesongen vil, så lenge Sánchez er i klubben, handle om chileneren. Om Wengers kontraktsforhandlinger burde ha vært løst tidligere, så vil nok mange mene at akt to av Arsenal-dramaet er i full gang. Denne gangen med Alexis Sánchez i hovedrollen.

Vil ikke sammenlignes

Likevel er det grunn for Arsenal-fansen til å være optimistiske. Chelseas fravær fra Champions League i fjor gav dem et godt grunnlag å bygge sin ligatriumf på. Om Arsenal velger å fokusere fullt og helt på hjemlig serie vil nok mange mene at Wenger sitt med et ess i ermet.

I tillegg ser han ut til å ville bygge ut 3-5-2-systemet som gav gode resultater mot slutten av fjoråret. Med anskaffelsen av Sead Kolasinac har han også, muligens, funnet en herremann til å styrke bredden helt bakerst.

Det er uansett Alexandre Lacazette det snakkes mest om. Franskmannen ankom for mye penger fra Lyon i sommer, og det ventes at han går rett inn i startelleveren på bekostning av Olivier Giroud. Med 37 mål i fjor, og skryt fra idolet, og Arsenal-legende, Thierry Henry, ankommer 26-åringen med gode skussmål.

LEGENDARISK: Utenfor Emirates Stadium står statuen til ære for Thierry Henry.

Selv er han ikke like fornøyd med å bli sammenlignet med forbildet.

- Da jeg var yngre var jeg stor fan av Thierry Henry. Men da jeg vokste opp forstod jeg at enhver spiller er forskjellig, og jeg burde ikke prøve å imitere noen. Jeg vil bare skrive min egen historie, jeg vil ikke bli sammenlignet med ham, sa Lacazette til BT Sport.

Denne sesongen kan Lacazette se frem til å spille sammen med Mesut Özil og Alexis Sánchez. Samtidig vil det bety at det forventes mer av Arsenals nyervervelse. Han må nok også finne seg i at skyggen av Thierry Henry kommer til å våke over ham når sesongen sparkes i gang. Med over 20 de fire siste sesongene i Frankrike virker det sannsynlig at Lacazette klarer å leve opp til forventningene i Arsenal-trøya.

Arsenal går inn i 2017/2018-sesongen med ryggen mot veggen, og supportere som krever mer enn det foregående året. Wenger vil nok ikke glemme supporterne som vendte han ryggen, men de vil nok aldri glemme han skulle han sjokkere og ta hjem tittelen 2017/2018. Og det er jo gjerne slik med Wenger at han alltid klarer å lande på beina ..





Analyse av Arsenal

Overganger:

INN:

Sead Kolasinac (Schalke 04)

Alexandre Lacazette (Lyon)

UT:

Takuma Asano (Stuttgart, lån)

Chris Willock (Benfica)

Kaylen Hinds (Wolfsburg)

Yaya Sanogo (Toulouse)

Daniel Crowley (Willem II, gratis)

Marc Bola (Bristol Rovers, lån)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Emiliano Martínez (Getafe, lån)

Keeper:

I mange år har Arsenal slitt på keeperplass, men ser ut til å ha funnet en sikker sisteskanse i Petr Cech. Den rutinerte tsjekkieren er inne i sin tredje Arsenal-sesong, og sin 14. sesong totalt i Premier League.

Med David Ospina i bakhånd så sitter Arsenal på meget rutinerte keepere, selv om begge har vist at de har hatt sine flauser opp igjennom årene. Den duoen gir likevel et solid grunnlag inn mot neste sesong.

Skulle de to keeperne bli skadet, så vil nok Matt Macey, så fremt han ikke lånes ut, være et valg som tredjekeeper. Arsenal har mistet både Emiliano Martínez og Wojciech Szczesny denne sommeren. Dermed kan man argumentere for at det er noe tynt helt bakerst hos «The Gunners».

Forsvar:



Arsene Wengers evolusjon som trener har ledet han til å forsøke en treer bakerst for Arsenal, og hans ene forsvarskjøp vitner om at dette prosjektet lever videre denne sesongen.

Sead Kolasinac kan spille både back og midtstopper, og vil nok bli brukt mye i begge posisjoner denne sesongen. Sjefen helt bakerst er uansett Laurent Koscielny som fortsetter å bære kapteinsbindet med stolthet. Sammen med Shkodran Mustafi er han Arsenals viktigste brikke i et forsvar som slapp inn så mye som 44 mål sist sesong. Det var like mange som Everton, som endte på 7.-plass.

BOSNISK OKSE: Sead Kolasinac er hentet inn.

Klubbkaptein Per Mertesacker spilte én kamp sist sesong, og vil nok ikke spille så altfor mye mer, mens Gabriel Paulista fortsetter å vokse i Arsenal-trøya. Rob Holding blir nok også å finne i stor grad denne sesongen.

Dersom Alex Oxlade-Chamberlain blir værende i klubben vil han nok rotere med både Héctor Bellerín og Nacho Monreal på de vingbackplassene.

Kieran Gibbs kan også vikariere på backplass, men med bare 16 kamper i fjor, så er han nok en av de som fort kan forsvinne før overgangsvinduet stenger.

Midtbane:

Sentralt i banen skulle Arsenal ha fått en oppgradering sist sesong da de brukte rundt 300 millioner kroner på å hente inn Granit Xhaka. Sveitseren slet med å virkelig få vist sine ekstreme kvaliteter, men med en sesong på baken i Premier League forventes det store ting fra hardhausen.

En annen det vil stilles forventninger til i år er Aaron Ramsey. Waliseren var en av Premier Leagues beste spillere for et par sesonger siden, men er konstant skadeplaget. Skulle han endelig klare å gå en sesong uten de store avbrekkene så vil han være et ess i Arsene Wengers erme. Det samme kan sies for Jack Wilshere som er tilbake fra låneopphold i Bournemouth. Han er fortsatt ansett som en av engelsk fotballs mest talentfulle midtbanespillere, men klarer rett og slett ikke å holde seg skadefri.

Dermed kan det fort være duket for en «hardhaus-duo» der Mohamed Elneny eller Francis Coquelin går inn sammen med Xhaka. Det kan også stemme bra skulle Arsenal ønske å skape mer kreativ frihet fremover i banen.

Det er fortsatt slik at Mesut Özils venstrefot kan sammenlignes med Merlins tryllestav, og tyskeren får selv de vanskeligste pasninger til å se ut som verdens enkleste sak.

Mye av nøkkelen til Arsenals angrep vil være å frigjøre tyskeren mest mulig. Mot slutten av sist sesong stoppet nemlig de målgivende pasningene å komme like hyppig, litt fordi lag la seg dypere og tvang tyskeren til å komme dypere også. En en spillesugen Özil betyr likevel store smil for de rødekledde.

Angrep:

I angrep handler fortsatt veldig mye om Alexis Sánchez. Fremtiden til den chilenske stjernespilleren er fortsatt uviss, men så lenge han er Arsenal-spiller så kommer Wenger til å satse hardt på syveren sin.

Det er ventet at chileneren vil bli å finne mer w400 i Arsenals angrep. Der kan han skjære innover, men også rullere i posisjon med blant annet Özil. Målfarligheten, pasningene og de lekre detaljene er fortsatt helt essensielle i Arsenal. Såpass viktig er det, at Wenger ser ut til å være villig til å la Sánchez gå inn i sitt siste kontraktsår uten fornyelse.

En som kan være med å gjøre jobben til Sánchez litt enklere er Alexandre Lacazette. Spissen som er hentet inn fra Lyon kan minne litt om Thierry Henry, og søker mye mer rom bak spissene enn for eksempel Olivier Giroud. Dette kan fort vise seg å bli skummelt for enhvert forsvar.

BREDE SMIL: Det er ventet at Alexandre Lacazette starter på topp for Arsenal i år - på bekostning av Olivier Giroud.

Lacazette endte på 37 mål på 45 kamper i fjor for Lyon, og skulle han finne tonen med Özil og Sánchez snakker man fort et trekløver som kunne vært godt nok til å skyte Arsenal til sitt første ligatrofee siden 2004.

Olivier Giroud vil fortsatt fungere som et mer fysisk alternativ dersom han kommer fra benken, mens Theo Walcott er en ringrev enten på kant eller som spiss.

Det er ventet at Lucas Pérez forsvinner, hvilket fort kan åpne opp enda mer for Alex Iwobi. Unggutten har fått mye tillit under Wenger, og det er nok ventet at han får større ansvar i år. En annen som Arsenal gjerne vil at skal klinke til er Danny Welbeck. Med både Giroud og Lacazette foran seg i køen, er det dog usikkert hvor mye Manchester-gutten spiller denne sesongen.

Det kanskje aller mest spennende for Arsenal-supportere i år er likevel unggutten Reiss Nelson. Han imponerte vanvittig under sesongoppkjøringen, og Wenger skal være klar til å gi han en plass i førstelagstroppen. Med fart, teknikk og målfarlighet kan det ungdommelige pågangsmotet til 17-åringen fort bli en viktig faktor denne sesongen.

Manager:

Arsene Wenger går inn i sin 21. sesong som Arsenal-trener, og er den mest rutinerte Premier League-treneren, med god klaring. Det er også 13 år siden Wenger sist hevet Premier League-trofeet over hodet.

PRESS: Arsene Wenger signerte en toårskontrakt med Arsenal i mai.

FA-cupen sist sesong vil ha smakt godt for Wenger, som tidvis ble kjeppjaget av egne supportere. Forsmedelige tap og titler som har glippet har nesten begynt å bli franskmannens varemerke. Det spekuleres i om han også var veldig nære ved å forlate London-klubben denne sommeren.

Ny toårskontrakt burde likevel bety ny giv, og mer sikkerhet rundt Wenger. Med anskaffelse av Alexandre Lacazette har han også brukt litt penger, hvilket har vært etterlyst fra supporterne. Han skal også ha øyne for Monaco-duoen Thomas Lemar og Kylian Mbappé hvilket vil glede de rødes supportere.

Det er noe uoppfylt ved både Wenger og Arsenal, og med en sesong der han kanskje i større grad kan fokusere på ligaen fremfor spill på kontinentet, så kan det fort vise seg å være et viktig moment for «The Gunners» i år.

Skulle Wenger gå nok en sesong uten å virkelig kjempe for ligagull, så vil nok hylekoret vise seg igjen denne sesongen. Og denne gangen kan det fort bli vanskelig å finne en akseptert unnskyldning for fiasko.

Se opp for: Reiss Nelson (17)



17-åringen imponerte de aller fleste under sesongoppkjøringen, og leverte gode prestasjoner mot lag som Benfica og Bayern München. Det har ført til at Arsene Wenger har uttalt at Nelson er «meget, meget nær» en plass på førstelaget. Selv om han han først og fremst er angriper, så imponerte han også på vingback for Arsenal i sommer. Med ni mål på ti kamper for Englands U17-landslag, er det uansett ventet at han først og fremst blir i regne med fremover i banen.

POTENSIALE: Reiss Nelson kan fort bli spennende for Arsenal i år.

Med sin vanvittige hurtighet er han ikke redd for å utfordre forsvarere, og har vist at han har teknikken til å drive fremover i banen med ballen i beina. Pasningene inn i boksen har også vært giftige, og han stod for en målgivende da Olivier Giroud scoret mot Benfica. Han kan fort vise seg å bli en liten joker skulle han fortsette prestasjonene sine denne sesongen. Arsene Wenger ser i hvert fall ut til å ville gi den unge angriperen sjansen.

Plusser:

+ Har fått på plass en skikkelig målgarantist i Alexandre Lacazette

+ Virker å ha en klar struktur defensivt

+ Spiller ikke Champions League. Velger de å fokusere på Premier League over Europa League kan det fort bety suksess.

Minuser:

- Usikkerheten rundt Alexis Sánchez

- Mangel på ballfordeler sentralt i banen dersom Ramsey/Wilshere blir skadet

- Spørsmålene rundt Wengers fremtid kan blusse kraftig opp igjen om de skulle de få en lei start på sesongen

Konklusjon:

Det er litt «kitt eller dynamitt» med Arsenal denne sesongen. For med en målscorer i Lacazette og fullt fokus på Premier League ser ting riktig så bra ut, men dette vil endre seg drastisk dersom man mister Alexis Sánchez. Det er vanskelig å forestille seg et scenario der Arsenal snapper gullet denne sesongen, men en retur til Europas gjeveste klubbturnering burde være innen rekkevidde.

Nettavisen tror Arsenal ender på 4.-plass i Premier League.