Svensson om Europa-marerittet: - Vi k**et det til

SANDVIKA (Nettavisen): - Da jeg kom til AZ utenfor sesong merket jeg at fysikken ikke var helt der den skulle. Men nå er den som den skal være, sier Jonas Svensson.

Den eneste rene høyrebacken i landslagstroppen som møter Tsjekkia og Sverige på henholdsvis lørdag og tirsdag, etter at både Martin Linnes og Omar Elabdellaoui måtte melde forfall, har levert et godt førstehalvår i den nederlandske klubben, og er klar for å vise seg frem med flagget på brystet.

- Jeg fikk en god avslutning på sesongen i Nederland med 90-minuttere, og jeg kjente at kroppen holder, sier høyrebacken.

Totalkollaps

Men om avslutningen for Svensson personlig var god, kan ikke det samme sies om klubben hans, AZ.

Klubben havnet på sjetteplass på tabellen i den nederlandske eliteserien, noe som ga plass i en egen play-off for Europa League-spill. I semifinalen ble Groningen feid av banen med 8-2 over to kamper, og AZ hadde halvannen fot i neste års europacup etter 3-0 over Utrecht i den første finalekampen.

Men i bortemøtet gikk alt galt.

Åtte minutter før full tid scoret Utrecht 3-0-målet som sikret ekstraomganger, og kampen gikk til slutt til straffesparkkonkurranse. Den vant Utrecht 4-3, og dermed kunne AZ se langt etter Europa League-deltakelse neste sesong.

- Vi k**ket det til. Det kan du ikke skrive, men vi rotet det til iallfall. Vi måtte dra derfra med ingen verdens ting i bagasjen, sier Svensson til Nettavisen, og innrømmer at tapet sved skikkelig.

- Utstillingsvindu

- Det er bittert, ja. Alle vil jo ut og konkurrere i Europa. Man har en relativt kort fotballkarriere, og man vil gjøre så mye som mulig.

I årets Europa League kom laget til 16.-delsfinale, der AZ ble utklasset av franske Lyon med 2-11-tap over to kamper. Likevel ga utslagsrunden mersmak for nordmannen som på det tidspunktet nettopp var kommet til klubben.

- Sånne ting vil man jo være med på. Også er det et utstillingsvindu, selvfølgelig. Det er ikke noe å legge skjul på. Gjør man det bra i Europa League, så blir man lagt merke til, sier trønderen.

Nå må han vente minst ett år på muligheten til å vise seg frem på kontinentalt nivå.

- Når vi har det resultatet fra første kamp mot Utrecht, skal vi ikke klare å rote det bort. Men det er sånn fotball er. De fikk et tidlig mål, fikk energi og fikk med seg publikum. Det var et j***a trøkk der, sier den tidligere Rosenborg-spilleren.

- Så fikk vi et rødt kort etter en time, cirka. Det gjorde det enda tøffere. Så da fikk vi som fortjent.

- Går på stoltheten

Nå må han vise seg frem med flagget på brystet i stedet, mot Tsjekkia og Sverige. Dersom han får spille, i hvert fall, noe høyrebacken tror at han får.

- Jeg føler meg i bra form. Så jeg håper det jeg gjør på treningen her, og det jeg har gjort på klubblaget den siste måneden, er nok til en startplass, sier han.

Svensson innrømmer at det norske laget trenger en seier.

- Det er en stund siden vi vant sist. Vi vant mot San Marino på hjemmebane, men det teller liksom ikke helt. Vi vil ha en god seier nå. Holde nullen. Spille bra fotball. Vise at vi lykkes med Lars (Lagerbäck), og får inn det han vil at vi skal gjøre, sier han.

- Du kan si at kampene er betydningsløse, for vi er allerede ute av et VM, men det går litt på stoltheten. Vi vil gjerne vise at norske fotballspillere ikke er så dårlige.

