Tabelltips: Astrofysikere, sjakkmestere og surfere skal hjelpe Liverpool i jakten på ligagull

TABELLTIPSET: 2.-PLASS LIVERPOOL

- Så du kampen?

- Nei, nei, det bare …

- Vi drepte dem! Jeg har aldri sett noe lignende. Vi burde ha vunnet. Ah, du så det!

Samtalen er den første Jürgen Klopp har med Ian Graham. Klopp kjenner de fleste til. Graham er mindre kjent. Sistnevnte er forskningsdirektør i Liverpool og tre uker etter Liverpools ansettelse av Klopp treffes de to for første gang.

Avgjørende for Klopp-ansettelse

Graham har tenkt lenge på hvordan han skal presentere seg for den nyankomne manageren og bestemmer seg for å trekke fram en fotballkamp Klopp kjenner godt til. I en av sine siste kamper som Borussia Dortmund-trener ryker 52-åringen på et surt tap for sitt tidligere lag, Mainz.

Graham har forsket på kampen, men ikke sett et eneste minutt. Likevel forklarer han Klopp at deres oppfattelse av kampen er den samme: Tapet var enormt ufortjent. Dortmund skapte sjanse på sjanse, men klarte ikke å få ballen i mål. I stedet scoret gultrøyene et selvmål som avgjorde kampen feil vei.

Kampen mot Mainz var symptomatisk for Klopps siste sesong i Dortmund. Laget endte på en skuffende sjuendeplass i Bundesligaen, men Grahams tall viste at manageren ikke var å klandre for den mislykkede sesongen. Alle tall talte nemlig for at laget hadde hatt uflaks. Graham og hans teams analyser viste tydelig at ved normal uttelling skulle de gul-sorte havnet på andreplass.

Foruten Klopps tilstedeværelse og overbevisende vesen, var det disse tallene som overbeviste Liverpool-eier John Henry og formann Tom Werner om at tyskeren til tross for svakere resultater i sin siste sesong hos Dortmund var rett mann for Liverpool.

- Det er disse som er grunnen til at jeg er her, har Klopp selv uttalt om analyseteamet i klubben.

Vil forandre fotballen

Forskning, analyse og uortodokse metoder er stikkord for hva som har vært med på å løfte Liverpool fra en klubb som høsten 2012 lå på 19.-plass i Premier League til å kjempe om både ligatittel og Champions League-seier våren 2019.

I teamet til Graham finner vi nemlig ikke mennesker som tradisjonelt ville vært ansatt i en fotballklubb. Uten å se på video, men ved å lese statistikk kommer de opp med ny innsikt og nye synspunkter på etablerte sannheter i fotball-verden. Sammen med seg på kontoret har Graham fått med seg astrofysikeren Tim Waskett, tidligere sjakkmester Dafydd Steele og Will Spearmann, som innehar doktorgrad i høyenergifysikk.

På to områder prøver kvartetten å hjelpe Liverpool med å utvikle seg i riktig retning; overganger og taktikk. På det siste av de to punktene innrømmer de at de fremdeles har en lang vei å gå. De forsøker å se på viktigheten av bestemte bevegelser, løp, pasninger og skudd i et håp om å kunne kjenne igjen spesifikke mønster man kan dra fordel av.

- Vi stiller spørsmålet: Hvorfor prøver vi ikke å spille fotball på en litt annen måte?, forteller Graham om forskningen de holder på med.

Han innrømmer at man foreløpig ikke har kommet fram til særlige resultater, og at man enn så lenge leter i tåken etter nye måter å spille fotball på. Når det kommer til overganger, derimot, blir analysegruppen brukt flittig.

Salah-statistikken som ble avgjørende

- Wow, hva er dette?

Jürgen Klopps assistent, Peter Krawietz, innrømmer at klubbens trenerapparat fikk seg et lite sjokk første gang de så Mohamed Salah på treningsfeltet på Melwood. Salah var hentet fra Roma for omtrent 350 millioner kroner, og viste allerede fra start at han skulle bli en megasuksess på Anfield. Etter det mange så på som et mislykket opphold i Chelsea tidligere i karrieren, var skepsisen rundt Salah-overgangen til stede. Likevel var det én mann som aldri var i tvil om at Salah kom til å bli en suksess på Merseyside: Ian Graham.

- Det er en utbredt tanke at Mohamed Salah var en flopp i Chelsea. Med all mulig respekt må jeg si at jeg er uenig.

SUPERSUKSESS: Mohamed Salah har prestert langt mer enn forventet i Liverpool.

Grahams tall og analyser viste nemlig at Salah hadde prestert nesten like bra i Chelsea som i klubbene han spilte for både før og etter London-klubben. De 500 minuttene han fikk for blåtrøyene endte ikke med nok sluttresultater, men den underliggende statistikken var god. Dermed håpet analytikeren at Liverpool kunne dra nytte av en vanlig oppfatning om at det kreves noe spesielt for å lykkes i England.

To år senere har Salah blitt toppscorer to ganger og årets spiller én gang. Han har vært delaktig i at Liverpool har vunnet Champions League og han har hjulpet klubben til å ta del i tittelkampen i Premier League. Analysene til Graham var korrekte, og Salah-kjøpet blir i ettertid sett på som et scoop.

Av andre spillere analysegruppen har anbefalt klubben å kjøpe, finner vi Philippe Coutinho, Sadio Mané og Naby Keita. De to førstnevnte viste seg som suksesser og det stilles store forventninger til Keitas kommende sesong på Anfield.

Tror på utvikling av egne spillere

Denne sommeren har Liverpool forholdt seg rolig på overgangsmarkedet. Til tross for at klubben rent økonomisk går bedre enn noen gang, har Klopp vært bestemt på at klubben ikke kan kaste store penger etter spillere som uansett skal slite med å spille seg inn i en startellever.

I stedet har Liverpools trenerapparat troen på at det å utvikle de spillerne som allerede er i klubben er veien å gå.

- Vi støtter våre egne spillere. De må kjempe for plassen - internt er det en stor konkurranse om startplassene - men du kommer ikke til å se Jürgen kaste noen under bussen. Det er også sant at vi tror på våre egne spilleres evner til å utvikle seg positivt gjennom veiledning og systematisk arbeid, har Krawietz uttalt denne sommeren.

STØTTEAPPARAT: Pep Lijnders (t.v.), Jürgen Klopp (i midten) og Peter Krawietz (t.h.) har ansvaret for Liverpool-spillerne.

I tillegg til å trene på spesifikke taktikker, utholdenhet og teknikk, har klubben valgt å bruke ekstern hjelp i deler av spillet som dagens trenerapparat ikke har sin ekspertise.

Innkasttrener og profesjonell surfer

Nettavisen har tidligere snakket med Thomas Grønnemark, dansken som forrige sesong var ansvarlig for Liverpools innkast. Han var helt klar på at der de fleste lag i snitt har 40 til 50 innkast per kamp. Den samme statistikken Grønnemark viser til, forteller at de fleste lag beholder ballen i under 50 prosent av tilfellene når man tar innkast og er under press. I Liverpool beholdt de imidlertid ballen mellom 75 og 100 prosent av gangene under press forrige sesongen etter at dansken ble ansatt.

- Jeg tilbyr min hjelp til alle som ønsker å bli dyktigere på innkast. Og det er ikke bare på de lange innkastene, men innkast over hele banen, påpekte Grønnemark til Nettavisen tidligere i sommer.

Før den kommende sesongen har det også blitt kjent at den profesjonelle surferen Sebastian Steudtner har vært inne hos Liverpool-spillerne for å hjelpe de med pusteteknikker, samt å lære de hvordan man håndterer stress og panikk når det gjelder som mest.

I kombinasjon med trenerapparatets egne treningsøkter, håper klubben at det er nettopp det å ta seg tid til detaljer som innkasttrening, spillanalyse og stresshåndtering som skal bli avgjørende den kommende sesongen. På den måten håper Liverpool å kunne straffe de andre lagene som har vist seg mer aktive på sommerens overgangsmarked.

Kilder: Liverpool Echo, New York Times, The Athletic, The Times, Transfermarkt



Analyse av Liverpool:

Overgangsaktivitet:

INN:

Sepp van den Berg (PEC Zwolle)

Harvey Elliott (Fulham)

Adrian (Gratis)

UT:

Rafael Camacho (Sporting Club)

Danny Ings (Southampton, lån gjort permanent)

Daniel Sturridge (uten kontrakt)

Alberto Moreno (Villarreal)

Adam Bogdan (uten kontrakt)

Connor Randall (uten kontrakt)

Juanma (uten kontrakt)

Conor Masterson (uten kontrakt)

Glen McAuley (uten kontrakt)

Corey Whelan (uten kontrakt)

Ben Williams (uten kontrakt)

Sheyi Ojo (Rangers, lån)

Marko Grujic (Hertha, lån)

Allan Rodrigues de Souza (Fluminense, lån)

Kamil Grabara (Huddersfield, lån)

Ben Woodburn (Oxford United, lån)

Harry Wilson (Bournemouth, lån)

Gerorge Johnston (Feyenoord)

Nathaniel Phillips (Stuttgart, lån)

Keepere:

Fjorårets rekordsignering, Alisson Becker (26), hadde en strålende debutsesong for Liverpool, og her har Liverpool endelig fått orden i en posisjon hvor de har slitt i mange år. Brasilianeren var svært delaktig i at klubben var ligaens gjerrigste lag, og det er lite som tilsier at Liverpool vil slippe til noe særlig mer den kommende sesongen. I tillegg til å være en god målstopper, er Alissons evner med ballen i føttene et angrepsvåpen som kan gi scoringer riktig vei for Liverpool.

Bak Alisson har Liverpool hentet Adrian (32) som Simon Mignolets arvtaker. Den tidligere West Ham-målvakten har vist seg som en habil Premier League-målvakt tidligere og har også rutine fra La Liga. Det blir trolig mest cupspill på spanjolen denne sesongen.

NYSIGNERING: Adrian er Liverpools nye reservekeeper.

Forsvar:

Tre av fire i forsvarsrekka til Liverpool er enkelt å plassere. Trent Alexander-Arnold (20) har gjort høyrebacken til sin, mens Andy Robertson (25) er eneste reelle valget på motsatt back. Virgil van Dijk (28) var kanskje verdens beste midtstopper forrige sesong, og vil ta venstre midtstopperplass.

Så er det usikkert hvem Jürgen Klopp velger å stille med ved siden av van Dijk. Joel Matip (27), Dejan Lovren (30) og Joe Gomez (22) spilte alle kamper for Liverpool i fjor, og etter skadeavbrekk på de to sistnevnte, gjorde Matip plassen til sin i sesonginnspurten.

Kun 22 innslupne mål forrige sesong gjør nok at Liverpool føler seg trygge på at midtstopperplassen ikke blir et problem, og bredden er i alle fall god nok. Merseyside-klubben har ikke vært spesielt aktive på overgangsfronten i sommer, men 17 år gamle Sepp van den Berg har kommet inn fra PEC Zwolle. Midstopperen har allerede prestert i Nederland, og forventes en stor karriere. Den kommende sesongen vil han likevel trolig nyte best av å trene med A-laget til Liverpool og spille kamper med reservene.

Backene leverte rekordmange målpoeng forrige sesong, og vi tror de vil fortsette med dette i 2019/20-sesongen. Robertson og Alexander-Arnold er begge blant ligaens beste backer, og Liverpool ser råsterke ut i denne posisjonen.

Det at Klopp ikke har valgt å hente inn reserver i disse posisjonene tyder på at ungguttene Ki-Jana Hoever (17) og Yasser Larouci (18) kan få sine muligheter i løpet av sesongen. I tillegg kan både James Milner (33) og Joe Gomez bekle backplasser om det skulle være nødvendig. Nathaniel Clyne (28) er fremdeles i klubben, men har pådratt seg en stygg skade som holder han ute fra store deler av sesongen.

Midtbane:

Midtbanen til Liverpool er kanskje den minst «sexy» lagdelen. Den er likevel maskineriet som får Klopps fotball til å fungere. Bredden er god, og rødtrøyene har flere alternativer i alle de tre rollene. Fabinho (25) er førstevalget i den dypeste posisjonen og hadde en fantastisk vinter og vår for Liverpool. I tillegg har Adam Lallana (31) blitt faset inn i sekser-rollen, noe som skaper mer bredde her.

Georginio Wijnaldum (28) kan også spille i den posisjonen, men blir trolig foretrukket som indreløper. Det gjelder også kaptein Jordan Henderson (29), som hadde en strålende avslutning på forrige sesong. I tillegg til disse, vil Naby Keita (24) ta fatt på sin andre sesong med Klopp-fotball og Alex Oxlade Chamberlain (25) er tilbake fra skade. På toppen av det hele er James Milner en erfaren og god backup-spiller i omtrent alle posisjoner.

Som vi kan se, har Liverpool sju mann som kjemper om tre posisjoner på banen. Det er liten tvil om at dekningen her er god. I tillegg har de to siste sesongene vist at kvaliteten på disse spillerne ikke står tilbake for særlig mange andre, når det kommer til å gjennomføre den jobben Jürgen Klopp krever.

De røde har samlet en gruppe spillere som høyst sannsynlig kommer til å plage livet av motstanderne den kommende sesongen. Tar vi i tillegg en kikk på alderen til disse spillerne, er omtrent samtlige inne i det som gjerne regnes som de aller beste årene fotballspillere har. Det er dermed grunn til å forvente mye av disse spillerne også den kommende sesongen.

Angrep:

Liverpools beryktede fronttrio scoret totalt 56 mål i Premier League forrige sesong, og det hersker liten tvil om at de også i 2019/20 kommer til å være fryktet blant motstandernes forsvarere.

Mohammed Salah (26) ble delt toppscorer i ligaen, blant annet sammen med lagkamerat Sadio Mané (26) forrige sesong. De endte begge på 22 mål. Salah har nå prestert i to strake sesonger for Liverpool, og lite tyder på at det skal stoppe der.

I tillegg viste Mané en stabilitet forrige sesong som har vært etterlyst i flere år. Roberto Firmino (27) er selve bindeleddet i lagets angrepsspill, og er høyt respektert hos Jürgen Klopp. Med effektiv og lekker teknikk, samt et fotballhode utenom det vanlige, vil Firmino nok en gang bli avgjørende for Merseyside-klubben.

Bak de tre superstjernene er det mulig å finne noen mangler. Nyankomne Harvey Elliott (16) vil muligens få noe spilletid, men man skal ikke forvente for mye av unggutten.

I stedet er det trolig spillere som Xherdan Shaqiri (27), Divock Origi (24) og stjerneskuddet Rhian Brewster (19) som må levere ved frafall hos den foretrukne fronttreeren. Shaqiri var god i fjor høst, men slet med både skader og spilletid i vår.

Han har likevel en teknikk og en skuddfot som kan være med på å endre kampbilder. Origi ble en kulthelt på Merseyside etter å ha avgjort Champions League neste sesong, men spørsmålet er om han kan levere like godt over en hel sesong. Brewster er uprøvd på dette nivået, men det knyttes likevel store forventninger til 19-åringen.

FORVENTNINGER: Det forventes mye av stjerneskuddet Rhian Brewster den kommende sesongen.

Liverpool var koblet til en spiller som Nicolas Pépé gjennom store deler av sommeren, og vi mener at et slikt kjøp ville gjort mye for klubbens tittelsjanser. Det å ha én ekstra spiller av topp, topp kvalitet i front ville vært til stor hjelp i kampen om ligagullet. Hadde man fått inn dette er det mulig vi kunne tippet Liverpool helt til topps i Premier League 2019/20.

Se opp for: Rhian Brewster (19)

Jürgen Klopp har uttalt at dette er sesongen unge, lovende Brewster skal få sjansen. Det har vært snakket om 19-åringen i flere år, men en alvorlig skade satte han ut av spill i ett års tid. Nå er han tilbake for fullt og har scoret flere mål i treningskampene. Ikke siden Michael Owen kom gjennom fra Liverpools akademi har det vært stilt større forventninger til en akademispiller hos klubben. Vi gleder oss til å knytte tettere bekjentskap med Brewster i månedene som kommer!

Manager: Jürgen Klopp (52)

Tyskeren trenger neppe noen lang beskrivelse. Forrige sesong kom endelig Champions League-tittelen til Liverpool under Klopps ledelse. Siden han tok over i Liverpool i 2015 har han ledet laget til en finale i Europa League og to finaler i Champions League. Han har også gjort Liverpool til en tittelkandidat igjen, og forrige sesong plukket de hele 97 poeng i ligaen.

Fotballen til Klopp er effektiv, underholdene og lynhurtig. Samtidig ser 52-åringen ut til å ha skapt et svært godt miljø blant spillerne i klubben og han framstår som en tydelig leder. I Liverpool har Klopp igjen vist at han er blant de dyktigste managerne i Europa, og den kommende sesongen ønsker han å endelig kunne levere en ligatittel til det sulteforede Anfield-publikummet.

Plusser:

+ Tok 97 poeng forrige sesong og har ikke blitt svekket i sommer.

+ Startelleveren har superstjerner i alle ledd.

+ Slapp inn færrest mål forrige sesong og forsvaret bidro også med offensiv skyts.

+ Kjenner Klopps spillestil og vet hvordan man utfører denne best mulig.

Minuser:

- Mangler litt bredde i de fremre rekker sammenlignet med Manchester City.

- Har ikke forsterket seg i sommer.

- Mange spillere spilte mesterskap i sommer. Tåler de å gå rett på en ny sesong?

Konklusjon:

Til tross for lite overgangsaktivitet, er Liverpool-troppen av både høy kvalitet og god bredde. Vi tror klubben nok en gang vil kjempe helt i toppen, men at det også i år vil være ett lite hakk bak den etterlengtede ligatittelen.

Treningskamper

11. juli: Tranmere - Liverpool 0-6 (Clyne, Brewster 2, Jones, Origi, Duncan)

14. juli: Bradford - Liverpool 1-3 (Milner 2, Brewster)

20. juli: Borussia Dortmund - Liverpool 3-2 (Wilson, Brewster)

22. juli: Sevilla - Liverpool 2-1 (Origi)

25. juli: Liverpool - Sporting Lisboa 2-2 (Origi, Wijnaldum)

28. juli: Liverpool - Napoli 0-3

31. juli: Lyon - Liverpool 1-3 (Firmino, Wilson, selvmål)

