Tabelltips: Bournemouth-manager Eddie Howe står overfor nok en utfordring, men det er ikke første gangen for «mirakelmannen»

TABELLTIPSET: 12.-PLASS- BOURNEMOUTH



Situasjonen så verre ut enn noensinne. Etter å ha etablert seg som et lag på nedre halvdel i League One, ble Bournemouth tvunget til å bli satt under administrasjon i løpet av 2007/08-sesongen.

Det førte til et poengtrekk på ti pinner, og sørkystklubben ble sendt ned til League Two. Men det økonomiske rotet var derimot ikke over, og før starten på neste sesong fikk Bournemouth hele 17 poeng fratrukket.

Etter hvert fikk iren Jimmy Quinn sparken, som en følge av flere dårlige resultater, og The Cherrys ansatte en 31 år gammel klubbhelt ved navn Eddie Howe som midlertidig trener den 31. desember 2008.

Til tross for to bortetap som start på Bournemouth-karrieren, bestemte styret seg for å ansette Amersham-mannen på en permanent kontrakt. Det skulle vise seg å være noe av det smarteste klubben har gjort noen gang.

Mirakelet i gang

Skru tiden fram snaue fem måneder og Howe har gjennomført mirakelet. Klubben har overlevd nedrykk, to plasser over streken, og det er nå moroa kan starte.

Neste sesong forandrer Howe mannskapet sitt fra et lag i nedrykkstrøbbel til å rykke rett opp til League One. Men fortsatt sleit Bournemouth med stor gjeld, og de røde og svarte ble pålagt en overgangsnekt. Men til tross for at klubben til tider kun fikk lov til å hente lånespillere under ekstraordinære krisesituasjoner, fortsatte Howe å imponere fotball-England med sitt helt spesielle trenertalent.

OVERLEVELSE: Bournemouth har akkurat unngått nedrykk fra League Two i 2009. Ti år senere er hverdagen hakket annerledes for sørkystklubben.

Dermed var det nok uunngåelig at den tidligere forsvarsspilleren ble plukket opp av en klubb høyere i seriesystemet, og Burnley i Championship skulle bli neste stoppested. Her skulle det derimot ikke bli like god match, og Howe varte kun to år hos The Clarets. Etter å ha sluttet på grunn av «personlige årsaker», fant han tilbake til Bournemouth for å kunne fortsette på sitt allerede igangsatte eventyr i oktober 2012.

Men på tiden klubbhelten hadde vært borte, hadde Bournemouth allerede maktet å rote seg ned til en nedrykksplass. Howe hadde likevel et spillermateriale med uforløst potensiale, og nåværende spillere som Simon Francis, Steve Cook, Charlie Daniels, Harry Arter og Ryan Fraser i troppen.

Et halvt år senere var så nok et mirakel i boks. Etter kun én seier før Howe returnerte, snudde manageren om til et sensasjonelt opprykk til Championship.

- En maskin

Nå hadde omverdenen for alvor fått øynene opp for Bournemouth-sjefen, og den britiske pressen omdøpte han til «The Special One». Den som kanskje beskrev situasjonen siden Howes gjenkomst var daværende kaptein Tommy Elphick.

- Det var ikke et veldig bra sted å være før han kom tilbake. Men da han returnerte endre ting seg dramatisk fra dag én. Jeg kan ikke få skrytt nok av hva han har gjort både for laget og meg personlig, fortalte han til The Independant.

Spesielt Howes lederegenskaper har blitt trukket fram som enestående, men Elphick var også av oppfatning at Bournemouth-treneren er et real arbeidsjern.

- Mannen er utrolig. Han er en maskin. Han er førstemann inn på kontoret og sistemann ut hver dag. Alt dette er hans fortjeneste.

SISTE STEG: Steve Cook og Matt Ritchie feirer etter å ha rykket opp til Premier League. Førstnevnte har vært med helt siden laget spilte i League One.

I sin første sesong på nivå to i England endte Howes menn på en nokså imponerende 10. plass, men manageren hadde ikke tenkt å gi seg der. Sesongen etter tok han turen til Italia for å studere og lære av Maurizio Sarri, som akkurat hadde rykket opp til Serie A med Empoli.

Den kunnskapen skulle kanskje vise seg å bli utslagsgivende, for akkurat den sesongen skulle Howe gjøre seg selv udødelig. Han sikret nemlig Bournemouths første opprykk til Premier League siden klubbens opprinnelse i 1899.

Eddie Howe hadde løftet AFC Bournemouth fra dypet i League Two til det forgjettede land; Premier League.

Veien videre

Men til tross for å ha løftet klubben fra nærmest dypeste avgrunn, var Howe selv takknemlig på vegne av Bournemouth etter å ha nådd toppen av klubbfotball.

- Denne klubben var på knærne for seks år siden. Vi hadde ingenting. En gruppe supportere holdt klubben i livet med sine egne penger, og nå høster de fortjenesten av det. Det er en klubb jeg vokste opp med å se som liten, og det klubben som ga meg sjansen både som spiller og trener. De (klubben, journ.anm) skal ikke takke meg, det er jeg som bør takke dem. Det er en familieklubb som fortjener sitt øyeblikk i sola, sa han til BBC etter jubelsesongen 2014/15.

Klubbens supportere har nemlig flere ganger bidratt med å redde klubben økonomisk. I 1997 samlet 2000 lojale fans seg til klubbmøte for å hjelpe en lutfattig utgave av The Cherries, med en enorm gjeld. Etter bøssebæring og loddsalg holdt supporterne klubben flytende, med Howe som spiller uten lønn over lenger tid.

NÆRT FORHOLD: Eddie Howe har fått mye skryt gjennom årenes løp for sine lederegenskaper. Her med Harry Arter i debutsesongen på toppnivå.

Det var også rundt denne tiden Howes nåværende assistent, Jason Tindall, ble hentet til Bournemouth takket være et fond opprettet av supporterne selv. I dag har duoen, som forstår klubben bedre enn noen annen, ledet laget i sitt hjertet til å bli en etablert Premier League-klubb rundt midten av tabellen.

Men etter å ha sunket fra en 9. plass i 2017 til 14. plass i 2019, er Howe fullstendig klar på at The Cherries ikke skal hvile på laurbærene en etablert plass gir.

- Fra det øyeblikket til i dag ble klubben ugjenkjennelig, sier han til The Guardian om tiårsjubileumet for Bournemouths dramatiske overlevelse i League Two og fortsetter:

- Selv om vi er glad og fornøyde med hvor vi er i dag, må vi fortsette å være nøkterne. Vi må streve etter å bygge denne fotballklubben for å gjøre den sterkere over en lengre periode.

Og er det én ting Premier Leagues lengstsittende manager for tiden kan, så er det å bygge langsiktig og jobbe nedenfra og opp. Det har han gjort i ti år.

Kilder: BBC, The Independent, Sky Sports, The Guardian.

Analyse av Bournemouth:

Overgangsaktivitet:

INN:

Lloyd Kelly (Bristol City)

Jack Stacey (Luton Town)

Philip Billing (Huddersfield)

Arnaut Groeneveld (Club Brugge)

UT:

Marc Pugh (QPR, frigitt)

Mikael Ndjoli (Gillingham, lån)

Emerson Hyndman (Atlanta United, lån)

Tyrone Mings (Aston Villa, lån gjort permanent)

Connor Mahoney (Millwall)

Lys Mousset (Sheffield United)

Keepere:

Uten tvil Bournemouths svakeste ledd. Verken Asmir Begovic eller Artur Boruc er som de en gang var, og det er ikke etablert hvem som faktisk kommer til å bli førstevalget. Det sier også litt når 20 år gamle Mark Travers kan ende opp med å stå mellom stengene i serieåpningen mot Sheffield United.

Den 191 centimeter høye iren debuterte hjemme mot Tottenham forrige sesong, holdt nullen og ble kåret til banens beste etter en rekke gode redninger. Så gjenstår det å se om Howe heller faller på de mer «rutinerte» karene som sisteskanse.

UNG LOVENDE: Mark Travers kan fort ende opp med å bli Bournemouths førstevalg mellom stengene.

Forsvar:

Har forsterket forsvaret med to spennende Championship-backer i form av Lloyd Kelly og Jack Stacey. Spesielt førstnevnte kan fort ta venstrebacken, da Charlie Daniels er langtidsskadet, og Diego Rico har slitt med å tilpasse seg engelsk fotball. Adam Smith starter nok som førstevalg på høyrebacken, men har ikke vondt av konkurranse fra raske Stacey.

Ellers har man klart å beholde viktige Nathan Aké, som trolig får enten Simon Francis og/eller Steve Cook/Chris Mepham ved siden av seg, avhengig av om Howe velger å gå for trebackslinje eller ikke. Det må derimot strammes opp i de bakre rekker etter at The Cherrys slapp inn hele 70 mål i fjor. Da hjelper det ikke at det er usikkert om Kelly, Francis og Cook rekker sesongstart. Kontinuitet er ordet (som trengs).

Midtbane:

Har fått inn sårt ettertrengt bredde med det fysiske unikumet Philip Billing og kantspilleren Arnaut Groeneveld. Førstnevnte kan fort ta opp kampen om en plass sentralt, da Dan Gosling er ute til oktober, mens Lewis Cook og Andrew Surman er usikre. Jefferson Lerma er en solid spiller på dette nivået, til tross for at colombianeren pådro seg 12 gule kort sist sesong.

Nederlenderen Groeneveld kan også utnytte skaden til David Brooks (ute til oktober) ved å stjele en plass på vingen. Er en hurtig, dribleglad spiller med god fot, men om han tar nivået med en gang blir et godt spørsmål.

Uansett håper man på at Ryan Fraser fortsetter formen fra sist sesong. Får han med seg en Brooks eller Groeneveld i form, er man godt forspent på vingene. Har også Junior Stanislas og Jordon Ibe i bakhånd, men det er et lite knepp opp til Fraser og Brooks' kvaliteter.

NYSIGNERING: Arnaud Danjuma Groeneveld har to landskamper for Nederland og tar opp kampen om en av de to vingene.

Angrep:

Her kommer vi til en lagdel hvor Bournemouth faktisk er meget godt forspent. Callum Wilson hadde sin hittil beste sesong på toppnivå sist sesong (14 mål), mens vår egen Joshua King endte opp på respektable elleve kasser. Fortsetter de som det, med enda mer konkurranse av januar-kjøpet Dominic Solanke, kan det fort bli mer å juble for på Vitality Stadium. The Cherrys scoret tross alt mest av lagene utenfor topp seks sist sesong.

Spørsmålet blir om typer som Wilson kan holde seg skadefri. Mye ansvar hviler i så fall på Kings skuldre, selv om nordmannen har vist seg fram som alenespiss også. Det er likevel en helt spesiell kjemi mellom Wilson og Fraser som bør utnyttes. Duoen kombinerte sammen på 12 scoringer i fjor, sist slått av Alan Shearer og Chris Sutton i 1994/95 (13 mål sammen).

GOD KJEMI: Callum Wilson og Ryan Fraser har utviklet en helt spesiell kjemi på banen. Kanskje det hjelper at duoen bor i samme gate på sørkysten?

Se opp for: Lloyd Kelly (20)

Lloyd Kelly har tatt den ukonvensjonelle veien opp til profflivet som Premier League-spiller. 20-åringen vokste opp i fosterhjem, før han som 12-åring signerte for akademiet til Bristol City, laget fra hjembyen. Kelly har derimot utviklet seg nærmest i rekordfart og spilte hele 48 kamper for The Robins, som endte opp på en sterk 8. plass, sist sesong.

Atletisk er ordet som beskriver venstrebacken best; rask, sterk, 191 centimeter høy og god i lufta. Men Kelly er også smart i posisjoneringene, har en presis venstrefot og skyr ikke unna muligheten til å dra av en mann. I tillegg har han også spilt stopper i flere kamper for Bristol, noe som gir Howe flere strenger å spille på.

Unggutten, som tidligere denne sesongen ble utnevnt til kaptein for England U20, virker også å ha noe mange fremmadstormende backer ikke har; evnen til å ta helhjertede løp både fram OG tilbake. Man får bare håpe ankelskaden hans nå ikke er for alvorlig.

SPENNENDE: Lloyd Kelly har et skyhøyt potensiale og kan fort legge beslag på venstrebacken.

Manager: Eddie Howe (41)

Det sier litt at Eddie Howe er den Premier League-manageren som har sittet lengst for øyeblikket. Han er høyt respektert etter å ha produsert mirakler på løpende bånd for klubben i hans hjerte. Men det er måten engelskmannen har gjort det på som virkelig har fått storklubbene til å sikle. Howe spiller frisk, offensiv fotball med fokus på bevegelser i lengderetningene. Når ballen først vinnes, skal det gå lynraskt framover.

Howes Bournemouth tør også å spille seg ut av trøbbel, selv mot de store lagene, men problemet spesielt de siste sesongene har vært at de har vært altfor sårbare i forsvar. Med alle mann til pumpene offensivt blir det fort huller bakover noe Howe har erkjent. Med Kelly og Stacey inn håper han nemlig å kunne få to backer som er lojale mot arbeidsoppgavene sine. Har en jobb å gjøre for å forbedre 14. plassen nå sist, men er det én som har både ferdighetene og backingen fra spillergruppa, så er det Howe.

SJEF: Eddie Howe har nærmest legende-status i Bournemouth.

Plusser:

+ På sitt beste et knallsterkt angrep. Wilson og King har bevist at de vet hvor målet står, og duoen får hjelp fra raske, tekniske spillere rundt seg.

+ Har fått beholde en solid sentrallinje med Aké, Lerma, Fraser, Wilson og King. Setter standarden for de rundt seg.

+ Spennede signeringer i Kelly, Stacey, Billing og Groeneveld. Brooks slo til i fjor, og de to førstnevnte kommer også fra Championship-lag. Tar de nivået raskt, har Bournemouth en enda bredere tropp.

Minuser:

- Slapp inn 70 mål ifjor, kun«slått» av Fulham og Huddersfield. Det ødela mye av det positive spillet i angrep og må fikses på om klubben skal lukte på en høyere tabellplassering.

- Utenom Kelly er det ingen åpenbare forsterkninger på laget.

- Det er ikke overflod av penger i klubben, og om man skal hente forsterkninger må man lete på andre hyller enn topp 10-klubbene.

Konklusjon:

Det er alltid noe spennende forbundet med Bournemouth. Man vet de er i stand til å slå alle topplagene om de har dagen, men for hver 4-0-seier over Chelsea er det også et forsmedelig 5-0-tap mot Tottenham ikke langt unna. Det blir imperativt for Howe å få både stabilitet og kontinuitet tilbake i laget, og om noen av nysigneringene kan bite fra seg fra start hjelper det til.

Viktig blir det også å beholde spillere som Wilson, Fraser og King skadefri over en hel sesong. Det er her målene som regel kommer fra, men man har også typer som Brooks, Groeneveld og Solanke.

Vi tror det blir nok en tøff sesong for Bournemouth, men at spillergruppa er ivrige etter å rette opp inntrykket fra sist sesong. Det er tross alt mye guts, vilje og sprut over The Cherrys om alle drar i samme retning.

Treningskamper:

16. juli: Bournemouth - AFC Wimbledon 3-2 (Wilson 2, Fraser)

20. juli: Girona - Bournemouth 2-1 (Fraser)

26. juli: West Bromwich Albion - Bournemouth 0-0

27. juli: Brentford - Bournemouth 1-3 (Ibe, Solanke, Surridge)

2. august: Bournemouth - Lazio 3-4 (Lerma, Solanke, Stacey)

3. august: Bournemouth - Lyon 3-0 (Wilson, Kilkenny, King)



