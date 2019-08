Tabelltips: Brightons Florin Andone mistet faren sin da han var ti år: - Jeg ble deprimert av fotballen, livet, alt mulig

TABELLTIPSET:

17.plass - Brighton

26 år gamle Andone ankom Amex Stadium sist sommer, og du er unnskyldt dersom du ikke har latt deg blende av ham foreløpig.

Med kun tre scoringer på 23 kamper i Premier League forrige sesong var han alt annet enn en hit.

Begrepet «flopp» brukes gjerne litt for fort, men sammenlignet med spissrivalen Glenn Murrays 13 scoringer på 38 kamper, så er det kanskje et begrep som snart beskriver 26-åringen.

Men bak tallene lurer det seg et arbeidsjern som overhode ikke har noe imot å gjøre drittjobben for spillerne rundt ham. Og nettopp krigerrollen er fort den som oppsummerer mye av Andones liv.

Rumener i Spania

Da han var ti år gammel, så mistet rumeneren sin far i en trafikkulykke. Dødsfallet satte en støkk i familien Andone, og to år senere bestemte de seg for å flytte til Spania for å starte på nytt.

Angriperen fortalte åpenhjertig til The Telegraph at omveltningen fra hjembyen Botosani, som grenser til Moldova, til Castellón-området i Valencia var alt annen enn enkel.

Såpass ille hadde unge Florin det at selv ikke fotballen var noen lykkelig utvei:

- Jeg spilte ikke fotball de første tre årene etter at vi flyttet til Spania. Jeg ble deprimert av fotballen, av livet, av alt. Det var forandringene: det nye landet, skolen, språket, sa Andone.

MOT SPANIA: Florin Andone er en av stjernene på det rumenske landslaget.

Og det handlet ikke bare om å være ny i landet, det handlet også om å være rumener i Spania. Ifølge en rapport fra 2017 fra INE (det spanske institutt for statistikk) er det kun Marokko som har flere innvandrere til Spania enn Romania.

Det har ført med seg visse stereotyper og fordommer, skal vi tro Brightons toppspiss:

- Det er gjerne sånn at folk setter et stempel på deg. Jeg har nok ikke opplevd det så mye, men det skjedde definitivt da jeg var barn. Vanligvis var det noen som ble forbanna og så smalt «der er han rumeneren i gang», sa Andone til avisen La Voz de Galicia, da han spilte i Deportivo La Coruña.

- Det var det samme når noen fortalte at de hadde sett tre rumenere rane noen på TV, og så tittet over på meg. Det var det vanskeligste, sa Andone.

Føttene på jorda

En dag bestemte hans bror for å ta ham med for å spille fotball. Og det ble såpass åpenbart at Florin hadde et unikt talent at etter kort tid i den lille klubben Vinaroz fikk han sjansen i Castellón, og deretter i storklubben Villarreal.

Ungdomsårene i den spanske storklubben, som til daglig spiller i den øverste divisjonen, var magre. Og etter hvert ble det tydelig at han måtte forlate klubben. Redningen ble klubben Atlético Baleares, som nå spiller på tredje nivå i Spania.

Der ble han erstatteren for norske Bjørn Maars Johnsen, som siden hadde tatt turen videre. For Andone ble klubben selve springbrettet opp til eliten av spansk fotball med 12 scoringer på 34 kamper.

Etter hvert kom sjansen i Córdoba, som da spilte i LaLiga, og under trener Miroslav Djukic fikk rumeneren endelig sin sjanse på øverste nivå i 2015. Han scoret i LaLiga-debuten mot Granada.

SUPERDEPOR: Florin Andone jobbet og kriget i Deportivo la Coruña.

Men selv om suksessen endelig så ut til å komme for krigeren fra Botosani, så nektet han å ta helt av. Det hadde nemlig ikke gått spesielt lang tid siden de magre årene på lavere nivå i Spania:

- Jeg vet at jeg er privilegert, og at familien min jobber for å spise og leve. Uten overdåd. Jeg vet hva det betyr å tjene penger og jobbe, forklarte Andone, og husket tilbake på lærdommen han fikk av sin mor:

- Hun sa jeg skulle se til broren min som jobber på en sementfabrikk, som lar helsa bli verre år for år. At jeg deretter skulle se på hva jeg hadde, det jeg likte å gjøre og de pengene jeg tjente. Og jeg måtte vite og alltid huske at jeg er heldig i livet, forteller Andone.

Offerviljen og krigeregenskapene på topp gjorde at Deportivo La Coruña ikke nølte med å hente ham til Galicia, for å skape en superduo med hjemmeyndlingen Lucas Pérez.

Det skulle dessverre ikke gå veien for klubben tidligere omtalt som «SuperDepor», og da nedrykket var klart i 2017/2018-sesongen var det tid for en forandring for den rumenske angriperen.

En engelsk utfordring

Faktisk hadde Brighton vært på banen ett år tidligere, men da hadde Deportivo blokket overgangen til Premier League. Det samme skjedde igjen seks måneder senere da klubben var på banen på ny.

Ved nedrykket sank utkjøpsklausulen i Andones kontrakt til 5.3 millioner pund, og overgangen ble et faktum. Det eneste problemet? Andone hadde slitt med skader den siste perioden i Deportivo, og tok det med seg til Brighton.

Han maktet fortsatt å finne veien til nettmaskene da han startet sin første kamp fra start mot Huddersfield. Den kom ikke før 1. desember, hvilket illustrerer vanskelighetene til den rumenske spissen.

Ikke minst har han en 35 år gammel ringrev foran seg i køen. Nok en utfordring for en angriper som har overkommet det aller meste:

- Jeg ønsker å spille for da føler man at man er viktig og da scorer man mål. Men det er vanskelig. Jeg har god konkurranse fra Glenn. Han er veldig god både som spiller og person. Jeg respekterer ham veldig, forklarte Andone.

Og så er man tilbake igjen til begrepet man kanskje bruker for en type som Andone: «flopp». For sannheten er at han per nå ikke har slått til i Premier League. Det er fortsatt en mann på 35 som står for ham.

JUBEL: Det kan fort bli mye jubel for Florin Andone i Brighton denne sesongen.

Det mangler fortsatt litt brodd i angrep, og det mangler de målene man kanskje hadde trodd han kunne bringe til laget som med nød og neppe rakk å holde seg i den øverste divisjonen i England.

Kampen for tilværelsen er ingenting nytt for den rumenske spissen, det er på mange måter det som har beskrevet hele livet hans. Og det kan fort vise seg å bli gull verdt for trener Graham Potter og et lag som igjen ser ut til å måtte kjempe med ryggen mot veggen.

- Noen ganger spiller man direkte fotball og da er det viktigste å kunne slåss, å kunne løpe og å holde det gående. Og til syvende og sist, så er det kanskje slik du vinner. Det er den fotballen jeg liker, har Andone sagt om utfordringen i England.

- Dersom det ikke er kontakt, eller jeg ikke får slåss, da spiller jeg ikke. Dette er Florin Andone. Slåssing, løping og å holde det gående.

Kilder: The Telegraph, La Voz de Galicia, ABC Sevilla, Transfermarkt, Business-Review.eu

Analyse av Brighton:

Overgangsaktivitet:

INN:

Matt Clarke (Portsmouth)

Leandro Trossard (Genk)

Taylor Richards (Manchester City)

Lewis Freestone (Peterbrough)

UT:

Bruno (legger opp)

Alexis MacAllister (Boca Juniors, lån)

Will Collar (Hamilton Academicals)

Ben White (Leeds, lån)

Ales Mateju (Brescia)

Leo Østigård (St. Pauli, lån)







Keepere:

Det er fortsatt den australske landslagskeeperen Mathew Ryan som er det solide førstevalget for Brighton. Selv om han kanskje ikke virker like dominant i feltarbeidet hele tiden, så kan Graham Potter vise til en av ligaens desidert beste skuddstoppere. Den eksentriske keeperen bidrar med et vanvittig energinivå bakerst, og har vist seg kapabel til å være matchavgjørende for Brighton.

Jason Steele er et godt andrevalg, og burde ha muligheten til å pushe Ryan i store deler av sesongen. I sine ungdomsdager ble han omtalt som et av Englands aller største talenter på keeperplass, men maktet aldri helt å forvalte det talentet til stjernestatus. Han voktet buret for Storbritannia under OL på hjemmebane i 2012, og har vært innom både Blackburn og Sunderland etter at han forlot Middlesbrough. Klubbnomaden David Button, som kan vise til hele 13 ulike låneopphold i sin karriere, er mannen som blir tredjevalg for Brighton.

Forsvar:

Ryktene svirret rundt forsvarssjef og kaptein Lewis Dunk i sommer, men Graham Potter har fortsatt midtstopperen på plass. Det betyr at Brighton har en klar leder i det bakre ledd, og en som kan gå foran i krigen når klubben trykkes tilbake i banen av bedre lag i løpet av sesongen. Han får med seg «partner in crime» Shane Duffy, og sammen skal de forsøke å polstre sammen et Brighton-forsvar som «kun» slapp inn 60 mål i fjor. Til sammenligning slapp Southampton, Burnley og Bournemouth, som endte på plassene over Brighton, inn 65, 68 og 70 mål.

FORSVARSSJEF: Lewis Dunk.

Leon Balogun er en mann med mye erfaring, og skal være den som pusher Duffy og Dunk til å fortsette å levere på høyt nivå for Potters mannskap. Matt Clarke er hentet fra Portsmouth, og kan fort blir et fjerdevalg på stopperplassen.

På backene er det fort Gaëtan Bong som får tillit ute til venstre, men kan få en utfordrer i brasilianske Bernardo. Han kan fint brukes høyere i banen også, men også Markus Süttner er tilbake etter låneopphold. På høyre er det Martín Montoya som får tillit, og i skrivende stund er det nok Ezequiel Schelotto som er hans nærmeste utfordrer.

Midtbane:

Den kreative kraften i Brighton har ett navn: Pascal Gross. Tyskeren gikk glipp av store deler av forrige sesong med skader, men skal være skadefri og klar for starten av 2019/2020-sesongen. Han tok Premier League med storm da han ankom fra Ingolstadt, og har det i seg til å levere målpoeng i bøtter og spann i den engelske toppdivisjonen. Han er uansett avhengig av støtte fra midtbanesliterne Davy Pröpper og Jack Stephens, som gjør mye av det defensive sentralt i banen. Manchester City-talentet Taylor Richards er hentet inn på midten, og kan spille både dypt, og litt mer sentralt i banen, og blir en spennende tilvekst for Potters mannskap. Både Beram Kayal og Yves Bissouma er også i troppen, men vil nok ikke være spesielle oppgraderinger.

Bredt i banen venter Brighton fortsatt på at iranske Alireza Jahanbaksh skal vise hvorfor klubben brukte store summer på ham fra AZ Alkmaar, og må denne sesongen bevise mye skal han spille fra start. Det er nok først og fremst Solly March og Jürgen Locadia som er øremerket de brede plassene i Potters 4-2-3-1/4-3-3-formasjon. Også storkjøpet Leandro Trossard vil være med å kjempe om en plass i denne startoppstillingen etter overgangen fra Genk. Driblefanten José Izquierdo har også vist at han takler nivået i Premier League, men prestasjonene svinger såpass at det er vrient å argumentere for at han burde ha en fast plass i dette Brighton-laget.

SKADEFRI: Pascal Gross.





Angrep:

En ny sesong, og et nytt år der Glenn Murray ser ut til å bli værende hovedspiss for Brighton. Han har rukket å bli 35 år, og blir 36 i september, men viser fortsatt at han er en ringrev i og rundt motstanderens boks. Han vartet opp med 13 scoringer totalt i Premier League forrige sesong, og er undervurdert hva angår å spille med ryggen mot mål, og involvere flere av sine lagkamerater i oppbyggingen av angrep. Da Brighton ikke har forsterket seg nevneverdig på denne posisjonen så blir Murray livsviktig.

Lengst fremme er det fort Florin Andone som skal utfordre for Murrays posisjon, men rumeneren har til gode å ta med seg den gode formen han viste i sitt opphold med Deportivo La Coruña. Det gjør at Tomer Hemed fort er en annen som kan få tillit dersom Murray trenger en hvil, eller Potter ønsker en annen måte å angripe motstanderen på. Til nøds kan også Jürgen Locadia oppta posisjonen lengst frem i banen der han kan bruke farten sin.





Se opp for: Leandro Trossard (24)

Den tidligere Genk-profilen er det man kan anse som sommerens stjernesignering for Brighton. En individualist av rang, han var en av de absolutt største stjernene på Genk-laget som sikret seg belgisk seriegull den foregående sesongen.

Har et vanvittig driv med ballen i beina, og virker tidvis kapabel til å kunne rive seg forbi et helt forsvar alene. I tillegg til dette har også avslutningsferdighetene bare blitt bedre og bedre for 24-åringen.

Han har ved flere anledninger blitt kalt opp til det belgiske a-landslaget, men har til gode å debutere for Belgia. Har gått den samme skolen som profilerte stjernespillere som Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois og Yannick Ferreira-Carrasco.

STJERNEN: Leandro Trossard.





Manager: Graham Potter (44)

Mannen fra Solihull i England er selve bevist på at inni mellom må man ta litt utradisjonelle veier for å komme frem til målet. Han startet sin trenerkarriere i Östersund, der han ble værende fra 2010 til 2018.

Han tok svenskene ut i Europa League, der de blant annet sjokkerte Arsenal, og ble også cupmester i Sverige i 2017. Hans tilnærming til lagbygging er alt annet enn tradisjonell, og i Östersund fikk han blant annet laget til å bedrive reindrift, sette opp et kunstgalleri og lage en produksjon av teaterstykket «Svanesjøen».

Det er kanskje derfor en slags herlig ironi over at han selv tok over Swansea der han blant annet var nære ved å sende Manchester City ut av FA-cupen. Flere gode prestasjoner gjorde at engelskmannen til slutt skulle få prøve seg i Brighton.

Plusser:

+ Graham Potter er en innovativ trener, som vet hvordan han skal få lag til å slå over egen vekt

+ Pascal Gross kommer skadefri inn i sesongen

+ Har beholdt viktige typer i forsvarsleddet, som kan bli deres bærebjelke

Minuser:

- Er fortsatt veldig avhengig av Glenn Murray

- Har de egentlig forsterket troppen noe særlig?

- Midtbanen er fortsatt for veik og smal

Konklusjon:

Det blir en lite artig sesong på Amex Stadium i år, og Brighton skal nok slåss mot nedrykk også i 2019/2020. De har flere enkeltspillere (Gross, Murray, Locadia) som har vist at de innehar øyeblikks magi, og det kan fort være det som gjør vei i vellinga utover i sesongen for Graham Potters mannskap. De har ikke nødvendigvis forsterket seg spesielt mye, selv om Potter selv kan vise seg som en slags forsterkning. Brighton vil fort spille Premier League også i 2020/2021-sesongen, men det er på hengende håret.

Treningskamper

13. juli: FC Liefering - Brighton 2-5 (Dunk, Murray, Locadia, Trossard, Andone)

19. juli: Crawley Town - Brighton 0-1 (Richards)

20. juli: Fulham - Brighton 2-1 (Gross)

27. juli: Birmingham - Brighton 0-4 (Murray, Locadia, Duffy x2)

2. august: Valencia - Brighton

