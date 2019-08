Tabelltips: Da Ole Gunnar Solskjær overtok Manchester United-jobben var det en større oppgave enn antatt som ventet ham

TABELLTIPSET: 4. PLASS - MANCHESTER UNITED

Det var litt av en scene som møtte Ole Gunnar Solskjær da han først ankom Manchester United i desember 2018.

Nyheten om at nordmannen hadde fått ansvaret for å føre United inn i topp fire-selskapet etter flere måneder med svært skuffende resultater under José Mourinho, slo ned som lyn fra klar himmel.

LES OGSÅ: LIVE: Overgangsvinduet sommeren 2019

De færreste i England hadde særlig tro på at Solskjær var mannen til å snu skuta på Old Trafford, og enda færre trodde vel at han var en reell kandidat til å ta over sjefsjobben på permanent basis.

Et snaut halvår - og et mirakel i Paris senere - var de alle motbevist.

Men hva var det som endret seg da Solskjær kom inn på Carrington, hva var det som gjorde at det snudde? Var det bare den gode karismaen, vennskapet med spillerne, og friheten han ga spillerne som gjorde utslag?

Det var i alle fall tesen i utgangspunktet, men nå viser det seg at det var så langt mer som lå bak den lille revolusjonen i Manchester United.

EN LETTET NORDMANN: Ole Gunnar Solskjær feirer til supporterne etter sin første kamp som manager for United, som endte med seier mot Cardiff.

Djevelen er i detaljene, sies det.

Det er også noe Ole Gunnar Solskjær skal ha vært klar over at han først ankom Manchester United som manager på midlertidig basis.

- Pastabaren ble symbolet på endringene

Ikke bare handlet det om en spillertropp bestående av utmattede spillere som lenge hadde sett ut til å ha mistet all motivasjon til å spille fotball, det handlet også om det som skjedde bak kulissene i klubben.

The Athletic har gjort et dypdykk i hva som har forandret seg i United under Solskjær, og det er noen fascinerende detaljer som dukker opp.

Blant annet har vi kantina - og pastabaren som eksempler. Kantina på Carrington (Uniteds treningsanlegg) tilbereder og serverer mat til over 160 ansatte i løpet av dagen. Det skaper samhold i klubben, men prioriteringene var feil.

Maten ble først servert klokken 12.00, men fotballspillerne i klubben spiste gjerne ikke før klokken 14.00. Da hadde viktige næringskilder ligget under lamper i noen timer allerede.

- De viktigste ansatte som skal spise er fotballspillerne. Hvis du drar den langt, og ser på mat som spinat, så vil det miste næringsinnhold over tid. Uten å virke veldig hard, så kan økonomene i klubben spise sandwicher, forteller en kilde til Athletic.

GOD STEMNING PÅ CARRINGTON: Men holder det til å få Alexis Sánchez i gang denne sesongen?

Solskjær tok tak i problemematikken, og sammen med hovedkokken i United - Mike Donnelly - fikk de åpnet en ny pastabar som sto klar når spillerne returnerte fra sesongoppkjøringen i Asia.

Donnelly fikk også muligheten til å jobbe i helgene, slik at spillerne ville få fersk mat hvis det ble gjennomført ekstra treningsøkter.

Dette er selvfølgelig ikke i seg avgjørende for å føre en klubb i knestående tilbake til toppen av verdensfotballen, men det er små grep som sammen kan utgjøre store forskjeller på sikt.

Dette er oppgaver Solskjær skal ha tatt på seg med glede - noe hans forgjenger José Mourinho skal ha vært klinkende klar på at han ikke hadde behov for.

- Fotballen skal flyte i korridorene

Stemningen i korridorene hos Manchester United skal ikke alltid ha vært like lystbetont under José Mourinho. Atmosfæren som var i klubben under Sir Alex Ferguson, som «alltid» hadde døren på kontoret åpen, var for lengst borte.

Også på dette feltet skal Solskjær tidlig ha gjort endringer.

Kontorene til Mike Phelan og Michael Carrick ble utvidet, og analyse-teamet fikk også nye lokaler, like i nærheten av Solskjærs eget kontor. Nordmannen skal ha ytret et ønske om at den fotballfaglige praten skal flyte i korridorene - og han etterspør regelmessig de siste GPS-tallene om spillerne sine.

Solskjær var faktisk den som bragte tilbake bruken av GPS i Manchester United, etter at José Mourinho valgte å kutte bruken av GPS i sin periode som United-sjef.

Solskjær skal tidlig ha identifisert behovet for å se nærmere på blant annet løpsmønsterne til spillerne sine, og systemet kan også brukes for å enklere identifisere hvilke spillere som nærmer seg muskelskader og lignende.

– Solskjær er åpenbart en stor tilhenger av GPS-teknologien som han bruker som et verktøy til å overvåke den fysiske formen til spillerne sine. I flere intervjuer har du selv sett hvor irritert han var over at spillerne hans ikke var i form til å takle det fysiske nivået spillestilen hans kreves. Han gjorde selv et poeng av hvor stor betydning det hadde for formduppen deres på slutten av forrige sesong, sier Cian Caroll, Content Manager for selskapet som leverer GPS-systemet til Manchester United, til Nettavisen.

StatSports er selskapet som har laget APEX-serien, som leverer GPS-system til flere av topplagene i Premier League og andre store ligaer.

Caroll er tydelig på hvorfor United da Solskjær først tok den ene seieren etter den andre - og United ved sesongslutt, var to vidt forskjellige utgaver.

– ­United-troppen kunne rett og slett ikke lkke takle de fysiske kravene til Solskjær etter den umiddelbare gode rekken med resultater. De begynte å pådra seg muskelskader, og flere spillere var rett og slett tomme for energi mot tampen av sesongen. Men så langt i sommer, så ser det veldig bra ut. Allerede kan vi se at de har løpt ti prosent mer i snitt i hver kamp, og høyintensitets-løpingen har økt med 50 prosent. Med andre ord, så stiller de mye sterkere denne sesongen på det fysiske, understreker Caroll til Nettavisen.

Analyse av Manchester United:

Overganger:

INN:

Daniel James (Swansea)

Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Harry Maguire (Leicester)



UT:

Ander Herrera (PSG)

Antonio Valencia (LDU Quioto)

James Wilson (Aberdeen)

Keepere:

Her vil det vel neppe overraske noen at David de Gea vil vokte buret for Manchester United også neste sesong. Den spanske målvakten har vært klubbens mest stabile spiller i en årrekke, til tross for at nivået kanskje sank noe forrige sesong. Nå tyder mye på at keeperen også undertegner en ny langtidskontrakt med Manchester United, etter noen sommere med sterke koblinger til Spania og Real Madrid. Bak De Gea finner vi Sergio Romero, som er blant Premier Leagues beste andrekeepere.

Argentineren er tilsynelatende helt komfortabel med sin rolle i laget, selv om det er liten tvil om at Romero kunne spilt førstelagsfotball i en annen klubb. Romero har faktisk aldri vært et rent førstevalg i noen av klubbene han har vært i - bortsett fra på det argentinske landslaget. Dean Henderson tilbringer også neste sesong på utlån til Sheffield United.

Forsvar:

Manchester Uniteds store akilleshæl de siste sesongene - midtforsvaret - har fått seg en real ansiktsløftning i sommer med ervervingen av Harry Maguire. 26-åringen ble den dyreste midtstopperen gjennom tidene i samme slengen. Det er dog liten tvil om at United sårt har trengt en stabil midtstopper, som etter alle solemerker skal danne par med Victor Lindelöf i midtforsvaret. Eric Bailly er ute til juletider etter en skade han pådro seg i sesongoppkjøringen, og dermed spøker det kraftig for United-karrieren til den svært lovende ivorianeren.

Phil Jones, Chris Smalling og Marcos Rojo blir nødt til å kjempe seg tilbake i laget. På backplass har også United forsterket kraftig i sommer med Aaron Wan-Bissaka.

Det er grunn til å tro at United-supporterne gleder seg stort over at Ashley Young ikke lenger vil være et førstevalg på backplassen, ettersom Antonio Valencia har forlatt klubben. Ecuadorianeren var helt ute i kulda hos Solskjær. På venstrebacken vil Luke Shaw fortsette å kjempe for å bevise at han er verdt summen United valgte å betale Southampton i 2014 - da Shaw ble verdens dyreste tenåring i en overgang som enda ikke helt har slått ut i full blomst.

Det er lite sannsynlig at Matteo Darmian vil få en stor rolle denne sesongen. United skal være svært interessert i å selge den anvendelige forsvarsspilleren - som skal ha flere interessenter i Serie A.

Les også: Dette må du vite om Harry Maguire

Midtbane:

Det er fristende å trekke frem akilleshæl også her. United har mistet Ander Herrera og Marouane Fellaini, uten å få på plass en reell erstatter. Paul Pogba har gjort lite for å legge skjul på at han ønsker seg bort fra klubben i sommer, men i skrivende stund er det lite som tyder på at det er en overgang som vil materialisere seg.

Slik situasjonen står i dag, går Manchester United inn i en ny sesong med et svakere midtbaneledd enn det de avsluttet forrige sesong med.

Paul Pogba, Nemanja Matic, Scott McTominay, Fred, Andreas Pereira og til dels Juan Mata og Jesse Lingard er spillerne Solskjær har tilgjengelig på midtbanen, noe avhengig av systemet han ønsker å spille.

Alt tyder på at det er en tradisjonell 4-2-3-1-formasjon, og da ser dekningen på de to sentrale midtbaneplassene noe tynt ut.

Angrep:

Også her er det noen usikre elementer før den nye sesongen sparkes i gang.

I skrivende stund er det Daniel James, Alexis Sánchez, Marcus Rashford, Anthony Martial og Romelu Lukaku som utgjør den rene angrepsrekka til United. Det er dog store spørsmålstegn rundt fremtiden til Lukaku, som ser ut til å være i Serie A - og ikke i Manchester.

Det er heller ingenting som tyder på at Solskjær ønsker å erstatte Lukaku med en ny spiss, og nordmannen skal heller ha et ønske om å satse på Anthony Martial på spissplass. Det kan jo bety at Martial igjen får tilbake 9´eren han måtte gi fra seg da Zlatan Ibrahimovic i sin tid kom til United.

Kanskje er grunnen til at Solskjær tilsynelatende tar en Lukaku-overgang med knusende ro en spiller som allerede befinner seg i klubben, som har gjort seg bemerket på aldersbestemte lag og i sesongoppkjøringen for United denne sommeren. Det er også han vi mener man skal se opp for denne sesongen.

Se opp for: Mason Greenwood (17)

Bradford-fødte Mason Greenwood fikk sin førstelagsdebut i den nå sagnomsuste oppgjøret mot Paris Saint-Germain i Champions League forrige sesong, i den nette alder av 17 år og 156 dager. Det gjorde Greenwood til Manchester Uniteds yngste Champions League-spiller gjennom tidene.

Greenwood noterte seg for hele 26 mål og åtte målgivende for aldersbestemte United-lag forrige sesong, på til sammen 29 kamper.

I sommer har unggutten vært en del av Uniteds sesongoppkjøring, og kom på scoringslisten både mot Leeds og Inter. Solskjær bekreftet også at Greenwood er aktuell for en plass i laget allerede i sesongåpningen mot Chelsea.

GJENNOMBRUDD? Det forventes at Mason Greenwood vil få flere muligheter under Solskjær i Premier League denne sesongen.

Manager: Ole Gunnar Solskjær (46)

Ole Gunnar Solskjær startet sin trenerkarriere der han nå håper at den skal avsluttes - i Manchester United.

Solskjær tok over reservelaget til United i 2008, etter en periode som spisstrener for førstelaget til United under Sir Alex Ferguson. På reservelaget trente Solskjær da spillere som Paul Pogba og Jesse Lingard, som han i dag også har under seg på førstelaget til United.

Veien gikk videre til Molde, hvor det ble seriegull i hans første sesong i sjefsstolen. Etter hans første sesong i Norge, skal Aston Villa ha tatt kontakt om den ledige jobben i Birmingham, men Solskjær skal da ha ønsket å bli værende i Tippeligaen.

Det førte til klubbens andre seriegull på rappen, men sesongen etter skulle bli langt tyngre i Rosebyen, men til tross for en ytterst svak seriestart klarte Molde til dels å redde sesongen - og endte til slutt på en respektabel sjetteplass i Tippeligaen, og den langt mer gjeve cupfinale-seieren mot Rosenborg.

Da Premier League-muligheten med Cardiff bød seg, var den en mulighet som var umulig å takke nei til for Solskjær, som også vant sin første kamp som manager for Wales-klubben mot Newcastle i FA cupen. Ironisk nok var det et tap mot nettopp Newcastle som skulle sende Cardiff rett ned igjen til Championship, og Solskjær forlot klubben etter en svak start på den påfølgende sesongen i Championship.

Etter to og en halv sesong tilbake i Molde, var det duket for Solskjærs desidert største oppgave så langt i trenerkarrieren:

19. desember 2018 fikk en nordmann fra Kristiansund ansvaret med å berge resten av sesongen til Manchester United, en jobb han gjorde så bra at klubben valgte å gjøre han til den permanente manageren.

Plusser:

+ Tydelig forsterket forsvarsleddet - et problemområde i mange sesonger.

+ Innført en spillestil som går i tråd med klubbens tradisjoner.

+ Har massiv støtte fra supporterne, optimismen er tilbake .

Minuser:

- Mangler bedre dekning i de offensive leddene.

- En lønnstruktur som gjør det vanskelig å avlaste overflødige spillere.

- Hvem skal stå for målene? Står uten en klar spisskandidat når Lukaku forlater klubben.

Konklusjon:

Manchester Uniteds (svært) svake sesongavslutning kan langt på vei skyldes spillere som ikke hadde bein til å takle Solskjærs spillestil. Nordmannen krever mye løping fra sine spillere, og et høyt offensivt press. Nå har de fått en hel sommer til å trene seg opp, og burde i så måte være bedre rustet for det som venter.

Når det er sagt, så mangler fortsatt Manchester United bredde i flere viktige posisjoner, og det er flere nøkkelspillere som har ytret et ønske om å spille andre steder neste sesong. Det er vanskelig å si hvordan dette vil påvirke sesongen som venter. Klarer for eksempel Paul Pogba å riste av seg skuffelsen over å bli værende i United ytterligere en sesong?

United er også avhengig av at nysigneringene slår til umiddelbart, og spesielt Harry Maguire må takle overgangen fra Leicester til United med verdens dyreste midtstopper-stempelet hengende over seg.

På den litt mer positive siden, så er det flere uhyre spennende (offensive) spillere som antageligvis kommer til å være en fast del av førstelaget denne sesongen. Angel Gomes, Tahith Chong og nevnte Mason Greenwood er alle spådd store fremtider, og samtlige har overbevist i sesongoppkjøringen. Spørsmålet er om de også overbeviser på den største scenen av dem alle.

Vi tror fortsatt at gjengen fra den røde delen av Manchester kommer til å motbevise mange kritikere denne sesongen, og at de klarer å kapre den uhyre viktige fjerdeplassen foran nese på Arsenal denne sesongen.

Treningskamper:

13. juli: Manchester United - Perth Glory 2-0 (Rashford, Garner)

17. juli: Manchester United - Leeds 4-0 (Greenwood, Rashford, Jones, Martial)

20. juli: Manchester United - Inter 1-0 (Greenwood), International Champions Cup

25. juli: Tottenham - Manchester United 1-2 (Martial, Gomes), International Champions Cup

30. juli: Kristiansund - Manchester United 0-1 (Mata, str.)

3. august: Manchester United - AC Milan, International Champions Cup 2-2 (United vant 5-4 på straffer) (Rashford, Lingard)