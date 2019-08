Tabelltips: Den hjemvendte sønn skal løfte Burnley

TABELLTIPSET: 13. PLASS – BURNLEY

Den fantastiske sesongen 2017/2018 gikk over all forventning for Burnley og endte med en historisk syvendeplass og europacupspill.

I fjor vil mange si at laget var tilbake «på normalen» da de landet på 15. plass og var nærmere nedrykk enn Europa-spill. Burnley forbereder seg på enda en sesong hvor manager Sean Dyche vet at de må jobbe beinhardt for å overleve.

Med bare 73 000 innbyggere er Burnley laget som kommer fra den minste byen i Premier League. Klubben var en av de tolv klubbene som stiftet «the Football League» i 1888. Ingen Premier League-klubb har en manager som har sittet lengre i sjefstolen og nå ha altså en av deres egne stjerner, som har vokst opp i Burnley, kommet hjem igjen.

Storscoreren Jay Rodriguez snakker om menneskene i byen og klubben som sin familie.

- Familien min og vennene mine er her. Jeg vokste opp her og det er her jeg hører hjemme. Å komme tilbake til Burnley er fantastisk for meg og min familie, sier Jay Rodriguez til klubbens nettsider.

Les også: De 15 verste Premier League-signeringene gjennom tidene (Nettavisen Pluss)

- Surrealistisk

Syv år etter at han forlot moderklubben for å prøve lykken i Premier League med Southampton, er 29-åringen tilbake i klubben hvor han gikk gradene i akademiet.

Etter debuten for førstelaget i 2007 spilte han for klubben i seks sesonger og noterte seg for 129 kamper og 41 mål. Supporterne gleder seg over hjemkomsten til «one of our own», etter overgangen fra West Bromwich.

- Det er veldig bra å være tilbake. Det er en stund siden jeg dro og dette er litt surrealistisk, men jeg er virkelig glad for dette og nå skal jeg fortsette og jobbe hardt for klubben, sier Rodriguez, som har signert en to-årskontrakt med opsjon på enda et år.

LIVE: Vi følger overgangsvinduet direkte her

Rodriguez kjenner på seg at tiden som fotballspiller er knapp og vil gjøre det meste ut av returen til moderklubben.

- Jeg ser tilbake på tiden jeg var her, for noen år siden. Jeg husker trenerne mine sa at fotballkarrieren går fort, men jeg er veldig glad for å være tilbake. Å representere klubben fra hjembyen i Premier League er en drøm som jeg skal gripe med begge hendene, sier Rodriguez.

Jay Rodriguez er en spiller som kan passe godt inn i Dyches system. Han kan passe med både Ashley Barnes og Chris Wood på topp, og har vist lovende scoringsform. I fjor scoret han i annenhver kamp for Championship-klubben West Bromwich, med 22 mål på 45 kamper.

KLAR FOR NY START: Burnleys Jay Rodriguez

Manager Sean Dyche er trygg på at nysigneringen vil passe godt inn i laget.

- Han har vært borte en stund, men han kjenner denne klubben og vår historie. Jay vet hva dette dreier seg om. Jeg tror han virkelig vil passe inn i det vi bygger her og jeg håper han får stor suksess, sier Dyche og fortsetter.

- I de siste sesongene har han vist at han kan score mye, men han har også et svært sterkt konkurranseinstinkt som blir viktig for han og oss.

Les også: Thomas var på tur med familien da Klopp ringte: - Den viktigste telefonsamtalen i mitt liv (Nettavisen Pluss)

- Fjoråret var tøft

Burnley hadde noen stygge tapsrekker gjennom fjorårets sesong og avsluttet altså på 15. plass, seks poeng over nedrykksplass, etter tre strake tap i innspurten. Den 48 år gamle manageren medga at fjorårets sesong var vanskelig.

- Forrige sesong var tøff, og vi måtte virkelig slite og tvinge oss til en posisjon der vi fortsatt kan være i Premier League, sier Dyche.

Etter oppkjøringskampen mot franske Nice, som de vant hele 6-1, var han fornøyd med hvordan laget fremstod og røpet at vi kan se en litt mer variert spillestil fra hans menn i årets sesong.

- Vi viste i fjor at vi kan jobbe hardt og slite oss til poeng, men vi ønsker å variere måten vi spiller på, ut fra hvilket lag vi møter. Det mestret vi godt mot Nice. Resultatet satt til side, måten vi fremstod på, detaljer vi har prentet fungerte og vi hadde mye energi. Det lover godt, sier Dyche.

Analyse av Burnley:

Overgangsaktivitet:

INN:

Erik Pieters (Stoke City)

Joel Senior (Curzon Ashton)

Jay Rodriguez (West Bromwich Albion)

Ryan Cooney (Bury)

UT:

Jon Walters (frigitt)

Stephen Ward (Stoke)

Anders Lindegaard (frigitt)

Peter Crouch (lagt opp)

Mark Howarth (frigitt)

Nysigneringene i forsvarsrekka, Ryan Cooney (19) og Joel Senior (19), er først tiltenkt en plass i Burnleys U23-stall.

Keepere:

Burnley har foreløpig god dekning på keeperplass med to keepere med landslagserfaring for England. Tom Heaton (33), som var Sean Dyches første signering i 2013, tok tilbake plassen som førstekeeper da han returnerte fra skade. I begynnelsen av august signerte han for Aston Villa, etter at klubben ga keeperkollega Nick Pope (27) en ny tre-årskontrakt.

Pope viste gode takter som førstevalg på keeperplass, etter overgangen i 2016, før en skade satte han ut av spill. I fjor signerte Burnley den tidligere landslagskeeperen Joe Hart (31). Han kan fortsatt kan ha mange år i mål foran seg, selv om pilen til karrieren hans har pekt radig nedover siden Pep Guardiola vraket han i Manchester City.

Hart har kun ett år igjen av kontrakten og har ikke råd til å sitte på benken på dette tidspunktet i karrieren. Nick Pope (27), som allerede har debutert for England, er klar til å plukke opp hanskene vil gi sin kollega knallhard kamp om plassen.

Han har slitt litt med en lyskeskade i sesongoppkjøringen, som taler i Joe Harts favør i spørsmålet om hvem som vokter buret i seriestarten mot Southampton.

Forsvar:

Rutinerte Stephen Ward har forsvunnet ut portene på Turf Moor etter over 100 kamper for klubben. Han erstattes av en annen rutinert herremann, Erik Pieters, med flere enn 150 Premier League-kamper for Stoke. Pieters vil gi konkurranse til Charlie Taylor som la beslag på venstrebackplassen i fjor. Phil Bardsley (34) og Matthew Lowton (30) delte broderlig høyrebackplassen med 19 kamper hver i fjor. Ingenting å si på rutinen på den plassen, men de offensive bidragene var begrenset fra begge backene i 2018/19.

Det gir Burnley færre valgmuligheter i angrep og gjør de samtidig langt mer forutsigbare. Ben Mee (29) og James Tarkowski (26) dannet et godt midtstopperpar, men manager Sean Dyche vet at han kan slite med å beholde sistnevnte. Dersom Manchester United signerer Harry Maguire fra Leicester, ryktes det at Leicester-manager Brendan Rodgers har sett seg ut Tarkowski som hans erstatter.

Spørsmålet er om Sean Dyche har råd til å vente med å forsterke på stopperplass? En Maguire-overgang i slutten av vinduet kan potensielt gi han hodebry hvis Tarkowski plutselig reiser. Rekordkjøpet til 15 millioner pund, midtstopper Ben Gibson, kom fra Middlesbrough før fjorårssesongen. Han har skuffet stort og er antakelig å finne i en annen klubb når sesongen sparkes i gang.

Midtbane:

Ashley Westwood hadde en god sesong i fjor, men bidro kun med to scoringer, mens Jack Cork og Jeff Hendrick scoret tre hver. Steven Defour er stadig skadeutsatt og sliter med et dårlig kne. Det gjør nok at Sean Dyche jobber litt ekstra for å sikre seg en forsterkning sentralt på midtbanen, før vinduet stenger. Stortalentet Dwight McNeil tar plass på venstrekanten og Robbie Bradys retur fra skade gir manager Dyche valgmuligheter. På motsatt kant har Jeff Hendrick fått mye spilletid, selv om han opprinnelig hører hjemme mer sentralt. De andre alternativene er Johann Gudmundsson og Aaron Lennon, som ikke akkurat dominerte i fjorårssesongen. Selv om førstnevnte noterte seg for nest flest målgivende pasninger (7), kunne Burnley trengt en sterkere høyreving.

Angrep:

Angrepet er antakelig den lagdelen hvor Burnley er sterkest. Hjemvendte Jay Rodriguez gir Sean Dyche verdifulle valgmuligheter fremme og gjør angrepet mindre sårbart dersom de to toppscorerne, britiske Ashley Barnes og Chris Wood fra New Zealand, skulle bli skadet. Sammen sto de for nær halvparten av klubbens seriemål, med 13 scoringer hver i 2018/2019. Wood virker å være godt i rute før sesongen og noterte seg for tre scoringer i forrige treningskamp mot Nice. De to på topp holdt 38 år gamle Peter Crouch på sidelinjen, etter at han signerte for klubben i januar. Engelskmannen la opp etter fjorårets sesong og endte med 677 kamper og 187 mål for 12 klubber på toppnivå.

TALENT: Dwight McNeil.

Se opp for: Dwight McNeil (19)

Da flere av de mer rutinerte og faste på laget slet med skader, tok 19-åringen virkelig vare på muligheten. Det endte med 26 kamper fra start og tre scoringer. Han ga hodebry til en rekke profilerte forsvarsspillere i fjor, bare spør Trent Alexander Arnold etter at 19-åringen herjet med han på Anfield. Den dribleglade vingen fikk sitt store gjennombrudd og tiltrakk seg oppmerksomhet fra de største klubbene i Premier League. Det gikk også rykter om Juventus i begynnelsen av sommeren. Han har fortsatt med å imponere i treningskampene og kan bli en enda viktigere spiller for Sean Dyche i sesongen som kommer. Manageren er svært fornøyd med det han har sett av sin unge juvel i sesongoppkjøringen.

- Jeg nyter å se han spille for tiden. Jeg har bedt han om å forbedre blikket for spillet ytterligere og det har han virkelig tatt til seg. De beste spillerne orienterer seg raskest og han er på god vei dit. Han har hatt en god oppkjøring og ser veldig sulten ut, sier manager Sean Dyche til klubbens nettsider.

Manager: Sean Dyche

Med over 300 kamper og seks år i sjefsstolen er manager Sean Dyche den lengstsittende manageren i sin klubb, sammen med Bournemouths Eddie Howe.

Han har fått god tid til å sette sitt synlige preg på laget siden første opprykk til Premier League i 2013/2014. Mens mange har kalt det kjedelig fotball har Sean Dyche gjentatte ganger forsvart Burnleys spillestil og lagt vekt på resultater og effektiv spillestil, fremfor underholdning.

Han eksperimenterte med en rekke formasjonsvarianter med både én og to spisser i første halvdel av fjorårssesongen, før han falt ned på 4-4-2 de siste 18 kampene.

Statistikken til Burnley kan fortelle mye om spillestilen, de slo mye lange baller i fjor, noe som gjenspeiles i hvor mye de holdt i ballen. Kun nedrykksklare Cardiff hadde lavere ballbesittelse i ligaen. De slo flest upresise lange baller av alle lag i ligaen, men vant samtidig flest hodedueller per kamp i fjor, slik som de to foregående sesongene. I tillegg til at de skyter aller minst og slipper til flest skudd.

Sean Dyche liker å fremheve at Burnley stadig er underdogs mot de store klubbene og at spillestilen ofte må tilpasses deretter. De er et hardtarbeidende lag, som legger ned mange kilometer i løpet av 90 minutter.

Plusser:

- God bredde i angrep, med to målhungrige spisser og en hjemvendt storscorer.

- Et lag som løper mye og jobber beinhardt.

- Erfaren manager, som nyter stor tillit i styrerom, garderobe og på tribunen

Minuser:

- Forutsigbar spillestil med lite variasjon

- Slipper inn for mange mål

- Trenger et par forsterkninger, men har begrenset budsjett

Konklusjon:

Burnley har en tydelig spillestil, som de lykkes bra med. Spørsmålet er hvordan de håndterer en lengre motgang uten de store mulighetene til å variere. Angrepsspillerne har fått gode baller å jobbe med og 26 mål fra de to på topp, for et lag som nærmet seg nedrykksstreken, er imponerende. De burgunerkledde er avhengige av at det fortsetter å stemme i angrep. Den hjemvendte sønn, Jay Rodriguez kan utvilsom bidra til dette. Stemningen i og rundt klubben er god, tross fallet på åtte plasser fra det historiske fjoråret. Burnleys store svakhet er at de slipper inn for mye mål. Og ideelt sett hadde manager Sean Dyche trengt et par signeringer til for å styre klubben et par plasser høyere opp på tabellen.

Treningskamper:

Burnley – Fulham: 1-0

Port Vale – Burnley: 1-3

Crewe Alexandra – Burnley: 1-0

Fleetwood – Burnley: 0-2

Wigan – Burnley: 2-2

Burnley – Nice: 6-1

Kilder: Lancs Live, Lancashire Telegraph, Whoscored.com, Clarets-mad.co.uk

Ta gjerne også en titt på våre tidligere tips:

Nettavisens tabelltips for Premier League 2019/2020

Nettavisens tabelltips for Premier League 2017/18

Nettavisens tabelltips for Premier League 2016/17