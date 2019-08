Tabelltips: Den nye Newcastle-manageren Steve Bruce har nærmest en «umulig» oppgave foran seg

TABELLTIPSET: 18. PLASS - NEWCASTLE

Det kom som et lite sjokk da Rafael Benitez valgte å gi seg som Newcastle-manager i sommer. Med en begrenset spillerstall gjorde spanjolen en kjempejobb forrige sesong, og klarte å lande trygt på tabellen med en 13. plass og 45 poeng.

Da slo det ned som en liten bombe at 59-åringen trakk seg den 24. juni i år. Det var ingen hemmelighet at Benitez hadde et anstrengt forhold til Newcastle-eier Mike Ashley.

Spanjolen sa flere ganger offentlig at han ikke følte at klubbens styre tok situasjonen alvorlig nok, at de ikke var villig til å bruke de ressursene som var nødvendig for å kunne hevde seg.

Les også: Rafa Benitez ferdig i Newcastle

Da begge parter ikke ble enige om en ny kontrakt før 30. juni 2019, var det derfor over og ut for Benitez. Da ble det knyttet stor spenning over hvem som skulle ta over.

POPULÆR: Rafael Benitez var elsket av Newcastle-supporterne, og forlot klubben med en bismak etter et dårlig forhold med Newcastle-eier Mike Ashley.

Tabelltips: Han ble beskrevet som den beste spilleren sir Alex Ferguson hadde sett. Nå kan han holde Sheffield United i Premier League

- Dypt skuffende

Etter noen uker med heftige spekulasjoner ble det offentliggjort at Sheffield Wednesday-manager Steve Bruce skulle ta over laget. Det vakte sterke reaksjoner blant en rekke supportere.

Sommerkampanje: Få Nettavisen Pluss i 10 uker for 10 kroner

- Dette er en uambisiøs ansettelse av en uambisiøs eier. Fra å gå fra en verdensklasse-manager i Rafael Benitez, som brakte stabilitet og samhold, til Steve Bruce som helt ærlig ingen andre Premier League-klubber ville ha ansatt, er dypt skuffende. I Bruce har Mike Ashley hentet en manager som har rykket ned flere ganger. Dette er nok en gang et bevis på Ashleys mislighold av dette laget. var beskjeden fra en supportergruppe like etter ansettelen.

Les også: LIVE: Sommervinduet 2019

Bruce sin ansettelse var altså enda mer bensin på bålet i forholdet mellom Newcastle-fansen og eier Mike Ashley.

UPOPULÆR: Mike Ashley er ingen populær mann blant Newcastle-fansen.

Les også: De 15 verste Premier League-signeringene gjennom tidene (Nettavisen Pluss)

Har trent erkerivalen

Bruce har rykket ned med Birmingham og Hull ved to anledninger hver, ifølge statistikk fra BBC Sport. Det synes mange supportere er urovekkende i seg selv, men det er en annen grunn som også plager fansen oppe i Tyneside.

58-åringen har trent Sunderland, Newcastles argeste rival, og nummer en klubb å hate. Det er noe som faller tungt for brystet hos flere supportere.



Bruce trente rivalen fra 2009 til 2011 og endte opp med å få sparken. Han fikk også sparken i Huddersfield og Aston Villa i fjor, en statistikk som uroer mange i «Toon Army».

Tabelltips: Var umoden og slet med dårlig oppførsel: Nå skal «nye» Jack Grealish sørge for at Aston Villa overlever

- Som et friskt pust

Etter flere mishagsytringer mot Bruce, mente Newcastle-spiller Jonjo Shelvey at nå fikk nok være nok. Under klubbens Kina-turné gikk Shelvey ut i mediene for å forsvare sin manager.

- Rafa er ikke her lenger. Vi må komme oss videre. Steve har kommet inn og det har vært som et friskt pust, sa Shelvey, ifølge Sky Sports.

STØTTE: Newcastle-spiller Jonjo Shelvey stiller seg bak sin nye manager som har fått hard medfart.

Midtbanespilleren fulgte opp med å forklare den nye mentaliteten Bruce har bragt inn i laget.

- Jeg tror at Steve er mer rett på sak med deg. Med en gang han kom inn, forventet han kun hardt arbeid. Hvis du jobber hardt, så vil det gå veldig bra. Det er akkurat hva vi må få til, hevdet 27-åringen.

Hovedpersonen selv sa til Sky Sports i Kina at han forstår kritikken, men at han vil gjøre sitt beste for å levere resultater.

- Uansett hvem som hadde gått i Rafas sko, ville det blitt en tøff oppgave. Det er en Champions League-vinner og en som var populær hos alle i klubben. Det er uansett mitt mål de neste månedene å få klubben til og utvikle seg, og bygge videre på det som Rafa har fått til de to sesongene.

Les også: Newcastle kjøpte Joelinton for 40 millioner pund

Da gjenstår det å se om Bruce kan vinne Newcastle-supporternes hjerter, eller ender opp som hakkekylling og eventuelt må se seg om etter en ny arbeidsgiver.

Kilder: Evening Chronicle, BBC Sport, Sky Sports, Daily Express og Transfermarkt.

Les også: Alle Premier League-overgangene sommeren 2019

Analyse av Newcastle:

Overgangsaktivitet:

Inn:

Joelinton (Hoffenheim)

Kyle Scott (Chelsea)

Jake Turner (Bolton)

Ut:

Ayoze Perez (Leicester)

Joselu (Alaves)

Mo Diame (frigitt)

Keepere:

På denne posisjonen er det ingen tvil. Slovakiske Martin Dúbravka er klubbens udiskutable førstevalg. 30-åringen sto alle de 38 serierundene forrige sesong, og er en solid og moderne keeper i riktig alder. Han er reaksjonssterk og god med ballen i beina. Rob Elliott og Karl Darlow er helt ålreite «back-ups» som vil få minutter i noen cupkamper.

Skulle imidlertid Dúbravka bli solgt i løpet av overgangsvinduet, da blir det litt krise på keeperplassen for Newcastle.

GOD: Martin Dúbravka er Newcastles udiskutable valg mellom stengene.

Forsvar:

Newcastle slapp inn 48 mål i fjor i ligaen, noe som absolutt ikke er verst med tanke på at de endte på 13. plass. Jamaal Lascelles og sveitsiske Fabian Schär danner et solid stopperpar, ellers er backene helt ok, hverken mer eller mindre. Sannsynligvis blir det Paul Dummett og DeAndre Yedlin som vil okkupere backene. På papiret har «The Magpies» en solid forsvarslinje, og Bruce er kjent for å implementere en stram backfirer i sine lag.

Skal laget slippe inn mindre enn 48 mål kommende sesong, noe som trolig da vil lede til at de klarer seg, så må nok kaptein Lascelles ta ytterligere steg. Da er det også mulig at det kommer en telefon fra landslagssjef Gareth Southgate.

FORSVARSSJEF: Jamaal Lascelles må prestere kommende sesong, hvis Newcastle skal overleve.

Midtbane:

Sentrallinja er kanskje klubbens svakeste ledd. Matt Ritchie og Jonjo Shelvey er gode fotballspillere, men er ikke kreative nok og scorer heller ikke nok mål. Ghaneseren Christian Atsu er en morsom spiller på sitt beste, men er altfor ujevn. Ellers består midtbanen av arbeidsjern med begrensede ferdigheter ellers. Foreløpig har Bruce handlet lite, og en målfarlig midtbanespiller burde stå på blokka til Newcastle-manageren.

Det er likevel verdt å nevne at 21 år gamle Sean Longstaff kan bli en joker. Under Benitez fikk han tillit ved flere anledninger før han ble skadet. Nå er han tilbake og kan bli spennende å følge kommende sesong.

MIDTBANESJEF: Jonjo Shelvey (til venstre) er Newcastles sjef på midtbanen. Her i klinsj med Tottenhams Dele Alli.

Angrep:

Klubben solgte Ayoze Perez og Salomon Rondon etter sesongen, noe som i utgangspunktet er store tap, men nå har de fått inn brasilianeren Joelinton for 40 millioner pund, klubbens dyreste signering noensinne. Paraguayeren Miguel Almirón vil også starte denne sesongen med en full oppkjøring bak seg, så dette tospannet kan bli veldig spennende.

Joelinton er en stor og sterk spiss med god fart som også jobber knallhardt. Han har gått en god skole i tyske Hoffenheim, hvor han ble trent av Tysklands aller største trenertalent i Julian Nagelsmann. Sammen med Almirón som er en leken og kreativ type med eksplosiv hurtighet kan dette bli riktig så bra. Minuset for Newcastle er at erstatterne er langt dårligere, og derfor tåler ikke klubben skader på disse to.

VIKTIG: Den nye spissen Joelinton blir svært viktig for Newcastle denne sesongen.

Se opp for: Sean Longstaff

21-åringen har allerede blitt nevnt som en joker overfor her, og var en betrodd mann hos Benitez forrige sesong til han ble skadet. Longstaff er en hardtarbeidende midtbanespiller med et godt overblikk. Mange sammenligner han med Michael Carrick, en spiller som alltid hadde tid med ballen og aldri stresset, men som også hadde gode pasninger. Rykter vil også ha det til at Manchester United og Solskjær følger spilleren tett.

Longstaff er en slik type, og blir veldig spennende å følge denne sesongen. Bruce har brukt han en del i treningskampene, så det virker rimelig sikkert at han vil starte sentralt på midtbanen i tospann med Shelvey.

TALENT: Sean Longstaff (til høyre) kan bli Newcastles nye midtbanestjerne. Her gratuleres han av Jonjo Shelvey etter en scoring mot Hibernian i en treningskamp.

Manager: Steve Bruce (58)

Bruce har allerede lang erfaring på det øverste nivået som manager. Han har tidligere trent Birmingham, Wigan, Sunderland og Hull i Premier League, men har ikke vært i Premier League siden 2015.

Det bør være en revansjesugen Bruce som kommer tilbake for å bevise noe i Premier League, men som vi allerede har vært inne på, så får han en svært tøff oppgave med Newcastle. 58-åringen kan være pragmatisk i sine taktiske disposisjoner, men bruker ofte en 4-2-3-1 formasjon som blir en til stram 4-5-1 når laget skal forsvare seg. Denne formasjonen er avhengig av en isolert spiss som må jobbe mye alene og bruke fysikken, sånn sett er Joelinton perfekt i denne formasjonen.

NY: Steve Bruce er Newcastles nye manager kommende sesong.

Plusser:

+ Kommer fra en av Englands største byer og har mange supportere i ryggen.

+ Har kontinuitet i spillerplassen ispedd en meget god signering i Joelinton.

+ Blir dømt nord og ned av flere, har derfor en sterk motivasjon til å motbevise dette.

Minuser:

- Mike Ashley, enkelt og greit. Newcastle-eieren er eksentrisk og sterkt mislikt blant de fleste supportere. Det er ingen som vet hva han vil finne på.

- Bruce må ta opp arven etter Benitez. Møter han motgang i starten vil supporterne kreve hodet hans på en hoggestabbe.

- Har sprengt banken for å hente inn Joelinton, men har ellers ikke forsterket noe som helst.

Konklusjon:

Steve Bruce er under et intenst press fra omgivelsene. Det er ingen som forventer noe gull selvfølgelig, men må levere greie nok resultater til at det ikke blir snakk om sparken. Laget har en middelmådig 11-er, og enda dårligere brede i stallen.

Har vært svært lite aktive på overgangsmarkedet, og må forsterke seg i hvert eneste ledd utenom spissplassen. Dessverre er Newcastle-eier Mike Ashley kjent for å være noe gnien, så det blir spennende å følge med på om Bruce får midler før overgangsvinduet stenger. Hvis han ikke gjør vi det, så er dette Newcastle-laget høyst ordinært og vi tror de rykker ned.

Treningskamper:

17. juli: Newcastle-Wolves 0-4

20. juli: Newcastle-West Ham 1-0 (Muto)

27. juli: Preston-Newcastle 2-1 (Shelvey)

30. juli: Hibernian-Newcastle 1-3 (Joelinton, Longstaff, Lascelles).

3. august: Newcastle-Saint Etienne

Ta gjerne også en titt på våre tidligere tips:

Nettavisens tabelltips for Premier League 2018/2019

Nettavisens tabelltips for Premier League 2017/18

Nettavisens tabelltips for Premier League 2016/17