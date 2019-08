Tabelltips: Elton John anbefaler spillere til favorittklubben Watford: - Kunnskapen hans om fotball er utrolig

TABELLTIPS: 11.PLASS - WATFORD

Musikk-ikonet Elton John har tidligere eid klubben. I dag er han såkalt ærespresident. Men først og fremst er han Watford-supporter på sin hals.

71-åringen tok over som eier og direktør i Watford i 1976, og var med på å gjenreise klubben på det engelske fotballkartet. Elton John var med på å føre klubben fra fjerdedivisjon til førstedivisjon (dagens Premier League), før han solgte klubben i 1987.

ÆRESPRESIDENT: Watford betyr mye for Elton John.

Fotball, og Watford spesielt, fortsatte å være en viktig del av Elton John sitt liv. Kun ti år etter at han solgte klubben, var John tilbake i fotballmanesjen.

I 1997 kjøpte han klubben nok en gang. Han forble eier og direktør frem til 2002, da klubben krevde en fulltidsengasjert leder som kunne styre klubben.

Nåværende sjef i Watford, Scott Duxbury, røpet i et intervju tidligere i år at superstjernen fremdeles har et brennende engasjement for Watford. Til tross for at han ikke lenger eier klubben.

- Han er involvert emosjonelt, han er involvert på daglig basis. Han kommer på kamper så ofte og regelmessig som han kan, sa klubbformann Scott Duxbury i et intervju med TalkSport tidligere i år.

Duxbury kunne fortelle at Elton John har stor kunnskap om spillet. Den dag i dag tipser han Watford om spillere og er i tett kontakt med speidernettverket til Premier League-klubben.

- Han er i konstant kontakt og kommuniserer sine meninger om hvordan laget har spilt. Han har meninger om spillere, hvem vi burde signere og om vi har sett den og den spilleren, sier Duxbury.

Direktøren innrømmer at musikerens kunnskap om ulike spillere har imponert både han og andre ansatte i klubben.

- Kunnskapen hans om fotball er utrolig. Han tekster og mailer meg: «Ser du denne andredivisjonskampen?» Jeg svarer: «Nei, nei jeg gjør ikke det Elton.» Han anbefaler spillere som jeg aldri har hørt om. Jeg sier at jeg sender navnene over til speideravdelingen. De kommer tilbake til meg og sier: «Ja, veldig god spiller. La oss se på dette.»

EIER OG MANAGER: Elton John (t.h) og Graham Taylor utviklet et nært vennskap under deres tid i Watford.

At sir Elton John har en stor kjærlighet for sitt Watford er altså ingen overdrivelse. Klubben fra Hertfordshire har en genuin fotballkjenner i ryggen, som ønsker at Watford skal ta det neste steget i Premier League.

- Han har kunnskap som et leksikon, om spillere i de lavere divisjonene. Det er helt utrolig. Han ser alt og han har ordentlig kunnskap om spillere. Lidenskapen hans for denne fotballklubben er ekte, den er ikke overfladisk, sier Duxbury.

Watfords kaptein Troy Deeney har tidligere snakket varmt om den verdenskjente supersupporteren. I forkant av Watfords FA-cupfinale mot Manchester City forrige sesong, uttalte spissen seg om sir Eltons betydning for klubben og hans egen karriere.

Deeney kom til klubben tilbake i 2010 og har snart spilt i Watford i ti sesonger.

- Jeg ville elsket om jeg kunne fullført ti sesonger for Watford neste år og invitert ham til å spille i min testimonial som en del av hans «farewell world tour». Det ville vært noe helt spesielt. Jeg skal hjelpe han med å kjøre inn det store pianoet i midtsirkelen i pausen, om han ville tatt ett par låter, uttalte Deeney i et intervju med Tribalfootbal tidligere i år.

Duxbury bekrefter at Vicarage Road-klubbens mest kjente supporter står last og brast med Watford. Slik vil det også bli kommende sesong.

- Hans åpenbare kjærlighet er musikk. Hans andre kjærlighet er Watford Football Club. Jeg vil sannsynligvis høre fra ham på daglig basis på en eller annen måte.

KLUBBLEGENDE: Troy Deeney har blitt en klubblegende i Watford og bærer kapteinsbindet i klubben.

Analyse av Watford:

Overganger:

Inn:

João Pedro (Fluminense, ankommer i 2020)

Craig Dawson (West Bromwich)

Bayli Spencer-Adams (Gratis)

Tom Dele-Bashiru (Manchester City)

Sam Dalby (Leeds)

Ut:

Obbi Oulare (Standard Liege)

Miguel Britos (frigitt)

Tommie Hoban (frigitt)

Jerome Sinclair (Venlo, lån)

Michael Folivi (AFC Wimbledon, lån)

Dodi Lukebakio (Hertha Berlin)

Keepere:

Hos Watford finner vi to svært rutinerte keepere som danner kjernen i keeperteamet på Vicarage Road.

Ben Foster har rukket å bli 36 år og spilte samtlige 38 kamper i Premier League forrige sesong. Foster vil bli førstevalget også denne sesongen og vil fungere fint for Watford. Mannen med åtte kamper for England skal helst slippe inn noen færre mål, enn de 59 ballene han måtte hente ut av nettet forrige sesong.

Foster kan varte opp med noen ekstreme redninger, men det vil også bli noen blemmer iløpet av sesongen.

Heurelho Gomes var Watfords cup-keeper forrige sesong. Brasilianeren tar ytterligere en sesong på benken og vil tilføre rutine, men heller ikke så mye mer enn det.

Svenske Pontus Dahlberg ble hentet fra IFK Gøteborg for nærmere 40 millioner kroner tilbake i 2018. 20 åringen ses på som et langsiktig prosjekt, og kan muligens lukte på benken allerede i år.

KEEPEREN: Ben Foster blir førstekeeper for Watford også denne sesongen.

Forsvar:

Watford har et rutinert forsvar og vil bygge videre på den samme kjernen kommende sesong. Til tross for mye erfaring, slapp de inn godt med mål forrige sesong, 59 i tallet, flere baklengs enn de andre lagene rundt dem på tabellen. De har hentet inn Craig Dawson fra West Bromwich, en mann som kommer inn med mer rutine uten at det lukter svidd av overgangen av den grunn.

Det er flere robuste typer og mye tyngde sentralt i forsvaret. Fysikk og duellstyrke er det nok av. Mariappa, Catchcart og Kabasele utgjorde midtblokken forrige sesong og vil også i år få mye ansvar. Dawson kommer inn og kan vise seg å bli en fin forsterkning.

På backene kan fort Masina utkonkurrere en aldrende Holebas iløpet av sesongen. Janmaat og Kiko Femenia konkurrerer om høyreback-plassen.

Watford sliter defensivt når det går hurtig langs bakken rundt dem. De spiller en kompakt formasjon og forsøker å holde lag på utsiden av seg selv.

FORSTERKNING: Craig Dawson har kommet fra West Bromwich og kan bli en god tilvekst i forsvaret.

Midtbane:

I midtbaneleddet er det mye kreativitet i en mann som Roberto Pereyra. Mye av ansvaret for å skape sjanser hviler på hans skuldre. Den sentrale midtbanen er godt forspent med Abdoulaye Doucoure, Will Hughes, Etienne Capoue, Tom Cleverley og Nathaniel Chalobah.

Det er gjort få investeringer på midtbanen i sommer. Tom Dele-Bashiru har kommet inn fra Manchester City og unggutten blir sett på som et stort talent.

Bortsett fra Bashiru satser Watford på stammen fra fjorårssesongen, ispedd ett par unge talenter som fort kan få sitt gjennombrudd kommende sesong. Mest spennende er nok Domingos Quina. 19-åringen fra Guinea-Bissau (spiller for Portugal) har allerede vært innom Chelsea og West Ham, før han endte opp i Watford.

STABILISATOR: Abdoulaye Doucouré er en sentral brikke på midtbanen til Watford. Han blir viktig også kommende sesong.

Angrep:

Helt der fremme har Watford en miks av tyngde, aggressivitet og duellkraft. Kaptein Troy Deeney gir alltid hundre prosent, det samme gjør Andre Gray. Isaac Success vil kunne avlaste de to, men ingen av de tre er noen utpregede storscorere.

Fjorårets topscorer Gerard Deulofeu er opprinnelig kantspiller, men har blitt flyttet mer oppover og inn sentralt i banen i det siste. 12 scoringer forrige sesong er en brukbar statistikk for den 24 år gamle spanjolen og han skal helst øke det tallet kommende sesong.

Spennende navn som Adalberto Peñaranda og Cucho Hernández kan også få muligheter. Unge spillere fra Sør-Amerika som har kommet inn som følge av Watfords sterke speidernettverk.

LITEN OG KVIKK: Gerard Deulofeu har en fortid i Barcelona og Everton. Han må holde scoringsformen ved like om Watford skal få suksess.

Se opp for: Domingos Quina

Domingos Quina er en offensiv midtbanespiller som er født i Guinea-Bissau, men han representerer Portugal. Han har gått gradene i Benfica, Chelsea og West Ham før han ble hentet til Watford i 2018. Quina var på banen i åtte kamper for Watford i Premier League forrige sesong og noterte seg for en scoring. Han ble tidenes yngste målscorer for Watford i Premier League, med sitt mål mot Cardiff. Unggutten anses som et vidunderbarn og Watford har store forventninger til sin juvel. Noen tendenser til stjernenykker har det vært hos unggutten, men om Quina kan få orden på dette blir han fort en snakkis i Premier League denne sesongen.

SVÆRT LOVENDE: Domingos Quina kan bli en spennende mann å følge for Watford-fansen fremover.

Manager: Javi Gracia (49)

Javi Gracia går litt under radaren hos de som følger Premier League. Han jobber i det stille og stjeler sjeldent de store overskriftene. Spanjolen har bygget opp karrieren i mindre klubber i Spania, før han tok turen til Russland og Rubin Kazan.

Han har hatt ansvaret i Watford siden januar 2018.

Gracia har tilført stabilitet til klubben til tross for et relativt lite budsjett å handle for på overgangsmarkedet. Han tenker rasjonelt og utnytter den troppen han råder over til det fulle.

Spanjolen har ofte brukt en noe uvanlig 4-2-2-2-formasjon i Watford. Han bruker sjelden utpregede kantspillere, men vil ha backene høyt i banen slik at de kan bidra offensivt. To sentrale midtbanespillere holder balansen i laget og ligger som et skjold foran forsvaret defensivt.

BALANSERT MANAGER: Javi Gracia har har sørget for stabilitet og utvikling i Watford.

Plusser:

+ Stabilitet i laget og lite utskiftninger.

+ Rutine i alle lagdeler og en trener som har bevist at han kan få det beste ut av mannskapet.

+ Flere spennende talenter på vei opp. Spesielt offensivt kommer det flere navn som kan ta Watford et steg videre.

Minuser:

- Mangler den store og naturlige målscoreren.

- Flere sentrale brikker begynner å dra på årene og kan ha sett sine beste år.

- Savner mer tempo i forsvaret.

Konklusjon:

Endelig har Watford funnet stabilitet på managerplassen. De har også få utskiftninger i troppen, noe som i Watford sitt tilfelle må ses på som positivt. Laget kan spille uten press og det er ikke forventninger om å kjempe om topp seks plasseringer. Selv uten den store aktiviteten på markedet i sommer, så har Watford en jevnt besatt tropp med kvalitet i alle ledd. Troppen bygges med rutine bakfra og spes på med kreativitet og ungdommelig talent lenger frem i banen.

Watford har nok kvalitet til å plukke poeng mot de fleste, men bredden i troppen vil ikke være god nok til å henge seg på helt i toppen.

Klubben har en italiensk eier som er sterkt involvert i klubben. Gino Pozzo og hans far Giampolo er ikke redd for å gjøre investeringer i Watford og de har et godt samarbeid med den italienske klubben Udinese, som eies av Giampolo. Javi Gracia har uttalt at han sikter høyere enn forrige sesong, men vi tror Watford holder seg på stedet hvil denne sesongen, og ender sesongen på 11.plass.

Treningskamper:

18.juli Ajax-Watford 2-1 (Gray)

20.juli Bayer Leverkusen-Watford 1-2 (Hughes, Gray)

27.juli Queens Park Rangers-Watford 0-1 (Capoue)

3.august Watford-Real Sociedad 2-1 (Gray, Gray)

