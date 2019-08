Tabelltips: Han gjorde noe ingen av forgjengerne hans maktet

TABELLTIPSET: 14.-PLASS - SOUTHAMPTON

Ting så mørkt ut for Southampton forrige sesong.

Da kalenderen viste desember måned, hadde klubben fra østkysten i England spilt 11 Premier League-kamper, og kun sanket seks poeng på veien. Én seier på 14 kamper, inkludert Carabou Cup. Klubben på nedrykksplass i Premier League.

Det var blytungt, og det var en dårlig skjult hemmelighet at Mark Hughes sine dager på St. Marys virket talte, men hvem skulle klubben se til?

Allerede hadde Claude Puel, Mauricio Pellegrino og Mark Hughes prøvd å gjenskape flyten og vinnerviljen klubben hadde under Ronald Koeman (2014-2016), uten hell.

Da valgte Southampton-styret å se til Bundesliga, og en svært spennende trener som hadde gjort store ting i RB Leipzig: Ralph Hasenhüttl.

Hasenhüttl hadde da nylig terminert kontrakten sin med den tyske klubben, fordi det allerede var kjent at han ville bli erstattet av Julian Nagelsmann. Østerrikeren mente nok at han hadde gjort mer for klubben for å fortjene et slikt endelikt, og han hadde også et poeng:

I sin første sesong som Leipzig-trener, tok han nemlig det nyopprykkede laget til en knallsterk 2. plass i Bundesliga. Den påfølgende sesongen endte med en sjetteplass en sjetteplass som ifølge Hasenhüttl selv langt på vei kunne forklares med uenigheter om fremtiden til Leipzig.

- Klubben er vel innenfor sine rettigheter når de ikke forlenger kontrakten min, men jeg og trenerstaben min var også klare på at å gå inn i det siste kontraktsåret under en klar visjon for fremtiden ikke var ideelt. Jeg trodde jeg var viktig for fremtiden til klubben, og jeg ville selvfølgelig likt å få et betryggende ja, heller enn et klart nei. Det er grunnen til at jeg har bedt om at kontrakten min termineres tidlig, sa Hasenlhüttl til Bundesligas egen hjemmeside.

Der det tyske laget tvilte, var Southampton sikre i sin sak: Hasenhüttl var mannen til å ta klubben opp fra nedrykksplass, og tilbake til den øvre halvdelen av tabellen.

Og klubben fikk fort betalt for sjansen de tok. Allerede i sin første hjemmekamp ble det seier mot Arsenal, og laget tok noen uker også poeng borte mot Chelsea. Da sesongen var kommet til mars måned, og seieren mot Tottenham på St. Marys var et faktum, var det klart at Hasenhüttl hadde slått to topp seks-lag på eget gress på tre forsøk, noe som tok de tre forrige managerne i Southampton 14 kamper å klare.

På sine første 17 kamper i sjefsstolen på St. Marys, så ble det seks seiere i Premier League. For å sammenligne, så vant hans forgjenger Mark Hughes bare fem kamper på 27 forsøk.

Målene begynte også å komme. Southampton scoret 37 mål i Premier League i 2017/18-sesongen, men Hasenhüttls Southampton-lag scoret 21 mål på hans første 15 kamper - nok et tegn på at ting endelig begynte å fungere igjen på St. Marys.

Nå gjenstår det bare å se om Ralph Hasenhüttl kan vise at han er mer enn bare en brannslukker i Premier League. Nå har han fått en fullverdig sesongoppkjøring med Southampton, og vi tipper at det akkurat vil holde for å holde klubben i det øverste selskapet.

INGEN SUKSESS: Mark Hughes fikk det ikke til i Southampton.

Analyse av Southampton

INN:

Danny Ings (Liverpool)

Che Adams (Birmingham)

Moussa Djenepo (Standard Liege)

UT:

Matt Targett (Aston Villa)

Sam Gallagher (Blackburn)

Jordy Clasie (AZ)

Steven Davis (Rangers)

Jack Rose (Walsall)

Keepere:

Alex McCarthy var den soleklare førstekeeperen til Southampton for to sesonger siden, men hadde en mer trøblete kampanje forrige sesong. Målvakten klarte aldri å ta med seg formen videre inn i den nye sesongen, og mistet til slutt plassen sin mellom stengene til Angus Gunn midtveis i sesongen.

McCarthy var ikke lenger den autoritære skikkelsen i feltet, og slapp inn flere enkle mål enn det er tillatt som førstekeeper i Premier League.

Angus Gunn hadde flere gode kamper for Southampton forrige sesong, spesielt mot slutten av sesongen, og all den tid klubben har til gode å hente en ny målvakt i sommer, så ser det ut som det er de to som vil ta opp konkurransen om rollen som førstekeeper også neste sesong.

Forsvar:

Southampton slapp inn 67 mål i Premier League forrige sesong, og hadde et snitt på 1,71 baklengsmål per kamp. Det sier seg selv at det gjør det vanskelig å klatre stort på tabellen.

Det ble kun med syv kamper i serien uten baklengsmål, og ifølge Premier Legues egne nettsider gjorde forsvarsrekka hele ti åpenbare feil (tabber) som førte til baklengsmål.

Nå får klubben tilbake Cedric Soares og Wesley Hoedt, som har vært på utlån hos henholdsvis Internazionale og Celta Vigo, men det er stadig usikkert om begge disse er å finne i troppen når serien sparkes i gang. Det er heller ikke gjort noen andre tilskudd til backlinja så langt i sommer.

FORSVARSREKKA: Her feirer de etter mål i riktig retning, men neste sesong handler det om å tette igjen bakover på banen.

Midtbane:

Her kan Southampton vise til flere spennende spillere, både på det offensive og det defensive planet. Et av de store spørsmålstegnene her er om klubben klarer å beholde Mario Lemina, som ikke har lagt særlig skjul på at han kunne tenke seg en ny utfordring i sommer. Han la nemlig ut en aldri så liten CV på Twitter:

I KNOW WHAT I CAN REACH AND I WILL FIGHT FOR IT ⚡️⚡️ #TonicLikeLeminade pic.twitter.com/nZ2BwOv7bj — Mario Lemina (@LeminaM_13) July 10, 2019

Så langt har det blitt med en åpen søknad, men det er ikke umulig at midtbaneeleganten blir plukket opp av en større klubb før seriestart.

I tillegg har klubben fått tilbake Sofiane Boufal fra utlån, og en spennende nyerverving som vi kommer tilbake til litt lenger ned i saken.

Angrep:

Der Premier League-målene rant inn i andre enden hos Southampton forrige sesong, var ikke veien til nettmaskene på andre siden av banen like enkel å finne.

Southampton landet på 45 nettkjenninger i Premier League, og det var faktisk Nathan Redmond, en midtbanespiller, som noterte seg for flest mål for Southampton forrige sesong. Like bak på lista kom Danny Ings, som kanskje blir den det forventes mer av neste sesong, nå som han er signert på permanent basis i klubben.

Håpet for The Saints er at nysigneringen Che Adams blir en umiddelbar hit. 23-åringen banket inn 22 mål for Birmingham i Championship forrige sesong, og har allerede vist seg frem i sesongoppkjøringen for Southampton.

Se opp for: Moussa Djenepo.

20-åringen fra Mali har allerede vist hva han er god for i Belgia, og ble Southamptons første kjøp i sommer da de lokket han bort fra Standard Liege tidligere i sommer - med sterk konkurranse fra klubber som AC Milan.

Mye tyder på at Djenepo er tiltenkt en kantrolle i Hasenhüttls foretrukne 4-2-2-2-formasjon, men han kan også brukes helt på topp. Djenepo er driblesterk, god med begge bein, og har en direkte angrepsstil - som går godt overrens med hva hans nye trener ønsker fra en offensiv midtbanespiller.

EN Å FØLGE MED PÅ: Moussa Djenope kan fort vise seg som en hit for Southampton denne sesongen.

Manager: Ralph Hasenhüttl (51).

Hasenhüttl har en lang spillerkarriere bak seg, som ble avsluttet på andrelaget til Bayern München i 2004.

Han startet sin trenerkarriere som ungdomsstrener for SpVgg Unterhaching, før han senere tok over jobben for A-laget i samme klubb. Veien gikk videre til VfL Aalen, også dette i Tysklands tredjedivisjon. Etter å ha tatt klubben opp til 2. divisjon, valgte Hassenhüttl å si opp jobben også her, etter uenigheter med styret.

Østerrikeren fikk like etter jobb i Ingolstadt 04, og ble den første treneren i klubben som tok de opp til Bundesligaen. Han klarte også det mesterstykket å holde klubben i den øverste divisjonen den påfølgende sesongen, men valgte igjen å ikke forlenge kontrakten sin med klubben.

Eventyret i Leipzig har vi allerede vært gjennom - og i desember 2018 ble Hassenhüttl offisielt den første østerriske treneren i Premier Leagues historie.

Plusser:

+ Treneren har supporterne i ryggen

+ Spennende spillerkjøp og spillere tilbake fra utlån

+ Får en hel sesongoppkjøring med ny trener

Minuser:

- Usikkert om de beholder sentrale spillere

- Behov for at angrepsrekka leverer denne sesongen

- Må få det defensive på plass

Konklusjon:

Det er liten tvil om at Southampton tilsynelatende har funnet tilbake til sin identitet under Ralph Hassenhüttl, og vi forventer derfor at det vil bli en forbedring fra forrige sesong. Det er dog fortsatt noen spørsmålstegn som gjenstår - og det er heller ingen automatikk i at østerrikeren klarer å bygge videre på den gode flyten de tok med seg fra siste halvdel av forrige sesong.

Southampton må enkelt og greit score mer og slippe inn mindre mål, og det blir interessant å se om Hassenhüttls foretrukne 4-2-2-2-formasjon kan være nøkkelen til dette. Forrige sesong handlet om å berge plassen, men nå skal de bevise om de kan gjøre mer enn bare dette.

For oss nordmenn vil det selvfølgelig også være svært hyggelig om dette kan bli nøkkelen for Moi Elyounoussi, som hadde en svært skuffende sesong for Southampton forrige sesong.

Treningskamper:

14. juli: Rheindorf Altach - Southampton 1-1 (Adams)

20. juli: Preston North End - Southampton 1-3 (Ings 2, Vokins)

23. juli: Guangzhou R&F - Southampton 0-4 (Adams, Long, Valery, Klarer)

28. juli: Feyenoord - Southampton 1-3 (Adams, Yoshida, Boufal)

3. august: Southampton - FC Köln