Tabelltips: Hvordan Nicolas Pépé ble Arsenals «drømmekjøp»

TABELLTIPSET: 5. PLASS - ARSENAL

(I fjor: 5. plass)

Aaron Ramsey forsvant gratis ut av klubben. Ryktene rundt et overgangsbudsjett på knappe 45 millioner pund begynte å svirre. Kaptein Laurent Koscielny nektet å bli med klubben til treningsleir i USA.

Det var i det hele tatt lite som så ut til å stemme for Arsenal Football Club i løpet av sommerens overgangsvindu.

Så hentet «The Gunners» plutselig U21-EMs beste spiller, Dani Ceballos, på lån, tett etterfulgt av den talentfulle stopperen William Saliba.

Spørsmålene fulgte derimot med de to nyervervelsene til London; «har Arsenal kun råd til å hente lånespillere nå?», «hvorfor henter de ikke en midtstopper som kan forsterke klubben umiddelbart?».

- Fantastisk

Dagene gikk og de færreste hadde tro på en høyprofilert signering på Emirates Stadium.

Men plutselig, litt ut av ingenting, kom meldingene om at Arsenal hadde fått godkjent et bud på Lille-vingen Nicolas Pépé. Ivorianeren hadde akkurat lagt bak seg sin hittil beste sesong på senior-nivå, med 22 mål og elleve målgivende på 38 kamper.

Problemet var bare at de fleste trodde den talentfulle 24-åringen ville ende opp i Napoli. Både Liverpool og Manchester United hadde i tur og orden blitt ryktet med Pépé, bare for å forsvinne av radaren hans igjen. Men denne gangen var det altså snakk om at londonerne skulle være favoritter til en overgang.

NY KANON: Nicolas Pépé endte til slutt opp i Arsenal.

Og med ett var det gjort; Arsenal hadde betalt hele 72 millioner pund for å sikre seg navnetrekket til Pépé. Klubben som «ikke hadde penger å handle for» sprengte like så greit sin egen overgangsrekord for en av Europas mest ettertraktede spillere.

Plutselig var engasjementet tilbake igjen for Unai Emerys mannskap. Såpass mye at tidligere Frankrike- og Chelsea-stopper Frank Leboeuf ikke var i tvil om hva som var det beste kjøpet av Pépé til Arsenal, Harry Maguire til United eller Tanguy Ndombele til Tottenham.

- Fantastisk, helt fantastisk. Jeg liker ham, nei, jeg elsker ham, sa EM- og VM-vinneren om ivorianeren til ESPN FC.

- Keeperrollen hjalp meg

Men historien om Nicolas Pépé startet i lokalklubben Solitaire Paris Est, 20 minutter utenfor sentrum av Frankrikes hovedstad, og en snau times kjøretur fra vingens fødested, Mantes-la-Jolie.

Det var her en ung Pépé startet fotballkarrieren sin, men helt fram til 14-årsalderen spilte han faktisk keeper.

- Jeg pleide å like å være keeper. Noen ganger var det riktig nok kjedelig fordi vi pleide å vinne så mye, og jeg fikk ikke noe å gjøre, fortalte han til «The Ligue 1 Show» på beIN Sports.

Pépé visste derimot at han kunne bli en god utespiller, men det var først etter flere tilbakemeldinger fra lagkamerater at han turte å ta sjansen ute på banen. Det er han glad for i dag.

- Jeg forstår bevegelsene til keepere nå, og det har virkelig hjulpet meg når jeg skal skyte, forklarte han videre til TV-kanalen.

- Bare en lek

Pépés første seniorklubb ble så Poitiers, på nivå fem i Frankrike, og den da 17 år gamle utespilleren ble raskt lagt merke til av andre storfisker.

I 2013 signerte han dermed for Ligue 2-klubben Angers, men spilte hele den første sesongen for reservelaget etter å ha blitt veid for lett. Det var også her ungdomstrener Abdel Bouhazama reagerte på holdningene til unggutten.

- Han spilte fotball som om han spilte med kompisene sine, som om han spilte mot en husvegg eller på skolen, fortalte han til Bleacher Report.

BEGYNNELSEN PÅ NOE: Nicolas Pépé helt i slutten av Angers-karrieren, sommeren 2016. Ett år senere skulle han bli solgt til Lille. Til høyre ser man Famara Diedhiou og Ismael Traore.

Ifølge Boihazama var fotball bare fritidssyssel for Pépé på den tiden, noe han gjorde for gøy.

- Tall som mål og assist var alt nytt for ham, forklarte treneren.

Til tross for å ha fått sin debut i både serie og cup i løpet av høsten 2014, ble Pépé så lånt ut til Orléans i 2. divisjon for sesongen 2015/16.

Med sin fart og dribleferdigheter hjalp vingen like så greit «Les Guêpes (Vepsene, jour.anm)» til opprykk, før han så sluttet seg til Angers igjen, som nå hadde rykket opp til Ligue 1. Etter kun tre mål på 33 kamper var likevel Lille såpass imponert at de kjøpte ivorianeren for det som er rapportert å være ti millioner euro.

Rollebytte: - Brilliant

Klubben fra nord i Frankrike ble da trent av ingen ringere enn Marcelo Bielsa, som selv hadde sett alle kampene til Pépé på video, og kantspilleren ble kjapt omgjort til spiss. Det skulle gå nokså greit, men mot slutten av sesongen byttet Lille trener til Christophe Galtier. Dermed var ivorianeren over på vingen igjen.

13 mål på 36 kamper var slettes ikke verst til å være den første sesongen i ny klubb, men rollebyttet skulle virkelig sette fart på målpoengene til Pépé.

Neste sesong var han nemlig i fyr og flamme, og den franskfødte spilleren ga seg ikke før han hadde scoret 22 mål på 38 kamper.

- Han spilte egentlig på topp under Marcelo Bielsa, men så aldri komfortabel ut der. Siden Galtier flyttet han ut til han foretrukne høyrekantrolle, etter å ha tatt over for Bielsa i januar 2018, har han vært helt brilliant, fortalte den franske fotballeksperten Tom Williams til Sky Sports tidligere i sommer.

FEIRING: Nicolas Pépé ble godt vant til å feire mål sist sesong for Lille.

Han beskriver Pépé som en rask, smidig og fremoverrettet spiller som spesialiserer seg på sugende løp fra dype posisjoner.

- Flere av målene hans forrige sesong kom etter at han plukket opp ballen på midtbanen og bare bølget forbi forsvarerne, før han iskaldt avsluttet med innsiden av venstrefoten, sa Williams.

En plass på årets lag, og nest-flest scoringer i ligaen bak PSG-stjernen Kylian Mbappé, var dermed bare bonuser som regne etter at Pépé så fikk drømmeovergangen til Premier League og Arsenal.

For om Emery skal få plass til både Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette og Mesut Özil, kan Pépé være den siste puslespillbrikker i en 4-2-3-1-formasjon. Da kan fort ting begynne å stemme igjen for Arsenal.

Kilder: beIN Sports, The Guardian, Express, Football London, WhoScored, ESPN FC

Analyse av Arsenal:

Overgansaktivitet:

INN:

Gabriel Martinelli (Ituano)

Dani Ceballos (Real Madrid, lån)

William Saliba (Saint-Étienne)

Nicolas Pépé (Lille)

UT:

Aaron Ramsey (Juventus)

Danny Welbeck (uten kontrakt)

Stephan Lichtsteiner (uten kontrakt)

Petr Cech (legger opp)

David Ospina (Napoli)

Cohen Bramall

Charlie Gilmour (Norwich)

Julio Pleguezuelo

Jordi Osei-Tutu (Bochum, lån)

Daniel Ballard (Swindon Town, lån)

Vantae Daley-Campbell (Leicester)

Xavier Amaechi (Hamburg)

William Saliba (Saint-Étienne, lån)

Laurent Koscielny (Bordeaux)

Keepere:

Mye var snakket og skrevet om Bernd Leno før han kom til klubben, og praten ga seg heller ikke ettersom tyskeren vartet opp den ene tabben etter den andre. Utover i sesongen fikk derimot Leno vist seg fra sin bedre side, og den tidligere Bayer Leverkusen-sisteskansen var plutselig ikke lengre det største problemet i Arsenal-forsvaret.

Petr Cech la til slutt også hanskene på hylla, men her vil nok ikke londonerne merke noe særlig til savn. Ei heller etter at David Ospina forsvant. Emiliano Martínez kommer nemlig rett fra et meget suksessfullt lån i Reading, til å bli Arsenals neste andrekeeper.

VIKTIG BRIKKE: Bernd Leno står overfor sin andre sesong i Arsenal-drakta.

Forsvar:

Helt klart Arsenals svakeste ledd. Har mistet kaptein Laurent Koscielny, Stephan Lichtsteiner, som i utgangspunktet ikke er noen klar svekkelse, men spesielt lederegenskapene til førstnevnte vil bli savnet. Hvem er sjefen i den bakre fireren nå? Problemet for de rødkledde er også at de ikke har hentet noen umiddelbare forsterkninger til en lagdel som sårt skriker etter kvalitet.

Har Héctor Bellerín og Ainsley Maitland-Niles som alternativer på høyre- back/vingback, og Nacho Monreal/Sead Kolasinac på motsatt side. Helt OK, men høyresiden er kanskje der det er knyttet mest usikkerhet rundt.

Stopperne derimot er en helt annen historie. Sokratis tar fort den ene plassen, men hvem skal bekle den andre? Rob Holding var kanskje blant de beste i Arsenal-forsvaret mot slutten av sist sesong, men det sier egentlig mest om situasjonen. Ellers har man den tabbeforfulgte Shkodran Mustafi og Calum Chambers, som spilte mest anker for Fulham på lån i fjor, og unggutten Konstantinos Mavropanos. Det blir mildt sagt meget spennende å se om Emery kan sette en solid forsvarsfirer/femmer denne sesongen.

Midtbane:

Her kommer vi til en lagdel som egentlig også kunne trengt litt oppussing. Men så hentet Arsenal Dani Ceballos på lån fra Real Madrid og ting ser brått mye lysere ut. Spanjolen kan både spille som én av to sittende, med for eksempel Lucas Torreira ved siden av, eller som en ren 10'er.

GENERAL: Dani Ceballos er ventet å få en plass på midtbanen.

Problemet her er at bredden ikke er den beste, og man kan stille spørsmål ved om typer som Mohamed Elneny og Granit Xhaka holder nivået. I sommer har derimot Joe Willock vist seg fram og det er ikke utenkelig at 19-åringen kan få flere kamper i år.

På vingene så det også litt tynt ut fram til nevnte Nicolas Pépé kom inn døren. Ivorianeren får nok høyrekanten som sin egen, mens Alex Iwobi, Henrik Mkhitaryan og Reiss Nelson kan kjempe om den andre siden. Da hjelper det nok ekstra at både Maitland-Niles og Pierre-Emerick Aubameyang kan steppe inn om nødvendig som ving, selv om sistnevnte antakeligvis er best som spiss.

I tillegg kan man heller ikke glemme Mesut Özil helt her. Tyskeren har virket frisk i sommer, men det er som regel vanskelig vite hva man får ut av ham over en hel sesong.

Angrep:

Uten tvil Arsenals beste ledd og her spares det ikke på kruttet. Alexandre Lacazette og Aubameyang fikset til sammen 40 mål seg i mellom sist sesong, og årets sesong vil nok stå og falle på om duoen kan varte opp med lignende eller ikke.

Pépé kan fort også steppe inn som spiss om det trengs, men man må heller ikke glemme stortalentet Eddie Nketiah. 20-åringen nettet flere ganger i pre-season og virker å være en mann Emery har store forventninger til.

Men det skal først og fremst handle om duoen Aubameyang-Lacazette. Spørsmålet blir hvilken konstellasjon som passer dem best i år, nå som en viss ivorianer er med i bildet.

FARLIG DUO: Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang blir nok en gang livsviktige for Arsenal.

Manager: Unai Emery (47)

Emerys første sesong i Arsenal skulle aldri bli enkel, etter å ha tatt over for tidenes mestvinnende manager i klubben, Arsène Wenger. Spanjolen viste riktig nok prov på taktisk kløkt og tok londonerne helt til finalen i Europa League.

Det som må rettes opp til årets sesong, er derimot å komme til Champions League. Det ligger fundamentert i klubben og vil bli sett på som en skuffelse om det ikke oppnås en topp fire-plassering. I tillegg tapte de rød og hvite alt for mange kamper borte fra Emirates Stadium. Her må Emery knekke koden, og da spesielt i forsvaret. Klarer han det, samtidig som Pépé glir sømløst inn i en stadig målkåt angrepsrekke, kan det fort begynne å svinge av fotballen i nord-London.

HÆRFØRER: Leder Unai Emery Arsenal til topp fire i år, mon tro?

Se opp for: Gabriel Martinelli (18)

Brasilianeren Gabriel Martinelli startet opprinnelig som futsal-spiler, men ble etter hvert oppdaget av Serie D-laget Ituano (fjerde nivå). Fikk seniordebuten mars 2018, men det var året senere han virkelig slo igjennom, med seks mål i Sao Paulo-sluttspillet.

Beskrives som en svært spennende ving, som også kan spille helt på topp, med fart, teknikk og et øye for mål. Med Cristiano Ronaldo som forbilde er det ikke umulig å se for seg hva slags spillertype Martinelli er på banen. Kan fort slå igjennom om han får sjansen i år.

Plusser:

+ Angrepet. Enkelt og greit.

+ Lystne på å revansjere fjoråret, med finaletap og tabellplassering utenfor topp fire.

+ Spennende nysigneringer i form av Ceballos og Pépé. Begge kan gå rett inn i laget.

Minuser:

- Forsvaret. Rett og slett.

- Er midtbanen sterk nok? Ceballos en forsterkning, men hvem andre enn han holder nivået, kanskje utenom Torreira?

- Sleit voldsomt på bortebane sist sesong. Kan bortespøkelset ryddes bort i år?

Konklusjon:

Arsenal har forsterket to lagdeler med to veldig spennende spillere, i form av Ceballos og Pépé. Keeperplassen har Leno gjort til sin egen, men spørsmålet hviler på det siste leddet; forsvaret. Her har ikke londonerne gjort en eneste signering (i hvert fall for årets sesong), og det rant tidvis inn bak Leno forrige sesong.

Om Emery kan få orden på fireren/femmeren bakerst, kan det fort bli gøy å være Arsenal-supporter i år. Angrepet ser meget solid ut, og midtbanen kan på sikt også bli god nok. Men som sir Alex Ferguson sa; man starter bakerst for å bygge et mesterlag.

Treningskamper:

16. juli: Colorado Rapids - Arsenal 0-3 (Saka, Olayinka, Martinelli)

18. juli: Bayern München - Arsenal 1-2 (selvmål, Nketiah)

20. juli: Fiorentina - Arsenal 0-3 (Nketiah 2, Willock)

24. juli: Real Madrid - Arsenal 2-2 (Lacazette, Aubameyang)

28. juli: Arsenal - Lyon 1-2 (Aubameyang)

31. juli: Angers - Arsenal 1-1 (Nelson)

4. august: Barcelona - Arsenal 2-1 (Aubameyang)

