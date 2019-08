Tabelltips: Hylles for Wolves' braksuksess. Likevel vil han ikke omtale seg selv som en god trener

TABELLTIPSET: 7.-PLASS - WOLVERHAMPTON WANDERERS

I sommer har Wolverhampton fått inn forsterkninger til spillerstallen som ville vært fullstendig ute på viddene og utenkelige hvis vi ser noen få kalenderår tilbake i tid.

Unge og særdeles talentfulle spillere i europeisk sammenheng er i dette overgangsvinduet ankommet fra klubber som Real Madrid og Milan.

For fem år siden hadde Dean Saunders akkurat ført Wolves til nedrykk til League One. Waliseren mislyktes helt i en sesong der forgjengeren Ståle Solbakken var manager det første halvåret. De surrealistiske kontrastene fra datid til nåtid er vanskelig å ta inn over seg.

Wolves' engelske forsvarsspiller Ryan Bennett er en av dem som har hatt en lang og trøblete karriere i det engelske ligasystemet. Med fortid i mindre glamorøse klubber som Norwich, Peterborough og Grimsby prøver han å sette ord den store forskjellen målt opp mot nåværende tilstander.

- Du ser på spillerne som kobles til oss nå, og det er ubegripelig. For meg som kom hit for to år siden, og ser hvem som kobles hit og klubbens status, er det bare en glede å være en del av dette, sier Bennett i et ferskt intervju med lokalavisa Express & Star.

Storstilt oppgradering

Wolverhampton har under nytt eierskap gått fra status som Championship-klubb, via ferskt Premier League-lag, til å være med i Europa League-kvalifisering på litt over to år.

Det hører med til historien at Wolves har brukt 160 millioner pund, eller 1,73 milliarder kroner på spillerforsterkninger bare siden de rykket opp til øverste nivå i mai 2018. Ytterligere 540 millioner kroner ble brukt da klubben fortsatt spilte i Championship.

Styreformann Jeff Shi har en klar visjon for klubben: Ambisjonen er å vinne Premier League og bli en klubb helt i verdenstoppen.

Shi har også vært åpen om at den innflytelsesrike portugisiske fotballagenten Jorge Mendes er en venn av ham, og har vært en verdifull rådgiver i jobben med å stable en suksessrik klubb på beina. Agenter er bannlyst fra å ha eierinteresser i engelske klubber, og kritikere av Wolverhamptons nyrike storsatsing liker ikke koblingene til Mendes. De har likevel ikke funnet forhold som er i strid med FAs regelverk hos Wolves-eierskapet.

OMSTRIDT: Agenten Jorge Mendes. Her avbildet i januar sammen med Cristiano Robaldo under en prisutdeling i Dubai.

Det styrtrike kinesiske selskapet Fosun International overtok som eiere av Wolverhampton Wanderers i 2016. De terminerte avtalen til daværende manager Kenny Jackett, og prøvde seg fram med ansettelser av både Walter Zenga og Paul Lambert den første sesongen. Begge ble avskjediget uten å ha fått jobbe en full sesong. Da riktig mann ble funnet i mai 2017 falt valget på en av Mendes' landsmenn, Nuno Espírito Santo.

Til forskjell fra det en del tror, så står ikke spilleragenten Mendes bak alle overgangene til Wolves de siste sesongene. Faktisk representerte han under halvparten av dem som ble signert i forrige sommervindu. Men at Jorge Mendes har innflytelse på klubbledelsens beslutninger er åpenbart.

De to siste eksemplene på Mendes-klienter som går til klubben er ferske. Bruno Jordão (20) og Pedro Neto (19) ankom begge fra Lazio nylig etter to års utlån der fra Braga i hjemlandet. Ingen av dem har særlig med erfaring fra toppnivået verken i Portugal eller Italia.

Æresdoktor Santo

Trener Santo var faktisk Mendes' første spillerklient i 1996 da han spilte i Portugal. Siden da har den tidligere Champions League-vinneren med Porto gått fra en ellers ganske middelmådig proffkarriere som keeper til å bli en suksessfull trener.

To år etter ansettelsen i Wolves er Nuno Espírito Santo trolig tidenes mest poulære manager i Wolverhampton, både blant fansen og i byen for øvrig. Portugiserens arbeid har blitt satt så stor pris på at han i mai fikk en æresdoktorgrad i sport fra University of Wolverhampton. Den mottok han på Molineux, før lagets siste hjemmekamp i ligaen mot Fulham.

- Universitetet gjør dette fordi dette handler om folk som gjør noe utenom det som er normalt i hverdagen. Nuno har vært en fotballmann til stor inspirasjon. Han har oppnådd noen av de høyeste utmerkelsene både som spiller og manager. Men det han har gjort her i Wolverhampton de siste to årene har ført stolthet, lidenskap og engasjement tilbake i byen, påpekte universitetsprofessor Geoff Layer i en talen før overrekkelsen.

Wolves-treneren var tydelig rørt da professoren begrunnet utdelingen av æresdoktograden. Mange tusen på tribunen begynte å synge «there's only one Doctor Nuno».

Fellesskapsfølelse

45-åringen hevder han aldri så for seg å bli manager da han spilte selv. På spørsmål fra BBC Premier League Show om når han innså at han var god til å trene fotballag, har han svart at han ikke engang anser seg selv som en god trener.

LAGBYGGER: Nuno Espírito Santo har skapt en samarbeidende spillergruppe av alle innkjøpene i Wolves.

- Jeg mener ikke at jeg er god på det. Det handler ikke om deg selv, men vi og oss. Jeg har et veldig godt team rundt meg. Folk som i tillegg til å være veldig profesjonelle også er venner, poengterer Santo i BBC-intervjuet fra forrige sesong.

For ham handler alt om lagarbeid. Også i støtteapparatet han har rundt seg selv og spillerne i klubben. I keeperkarrieren hadde han ofte rollen som reserve for storlagene Porto, Dinamo Moskva og Deportivo La Coruña. Mest spilletid fikk han på utlån i mindre klubber som Mérida og Osasuna i perioden 1998-2001.

Ellers brukte han mye tid på å se lagene sine fra innbytterbenken. Derfra fikk han et perspektiv som har gitt form til fotballfilosofien som nå preger Wolves' stil og tilnærming til alle kamper de spiller. Underholdning og noe fansen kan ha glede av er helt vesentlig i fotball, ifølge eks-keeperen som ble født på øya São Tomé vest for Afrika.

- Vi spiller for å vinne, men måten vi gjør det på er viktig for meg. Du kan aldri noensinne diskutere hvordan vi skal gjøre det. Tankene går aldri til hva vi skal oppnå ved sesongslutt. Jeg vil bare konkurrere. Vi ønsker å spille og gjøre det vi kan for å vinne hver eneste kamp, forteller Nuno Espírito Santo.

Treneren, med etternavn som ligner påfallende på ene delen av Den hellige treenighet, er kanskje ikke en helgen fullt ut.

Bare en vinnerskalle som har klare oppfatninger om hvordan fotballaget hans skal framstå, og som har sin egen versjon av den norske floskelen «vi tar én kamp av gangen».

Analyse av Wolverhampton

Overgangsaktivitet:



INN:

Raúl Jiménez (Benfica, lån gjort permanent)

Leander Dendoncker (Anderlecht, lån gjort permanent)

Jesús Vallejo (Real Madrid, lån)

Patrick Cutrone (Milan)

Pedro Neto (Lazio)

Bruno Jordão (Lazio)

Roderick Miranda (Olympiakos, retur etter lån)

Bright Enobakhare (Coventry, retur etter lån)

Sylvain Deslandes (FC Jumilla, retur etter lån)

Jordan Graham (Oxford United, retur etter lån)

Phil Ofosu-Ayeh (Würzburger Kickers, retur etter lån)

Renat Dadasjov (Estoril)

Hong Wan (Yeovil Town)

Dai Wai-tsun (Oxford United)

Raphaël Nya (Paris Saint-Germain U19)

UT:

Joe Mason (MK Dons)

Michal Zyro (Korona Kielce)

Ivan Cavaleiro (Fulham, lån med kjøpsopsjon)

Hélder Costa (Leeds, lån med kjøpsopsjon)

Rafa Mir (Nottingham Forest, lån)

Kortney Hause (Aston Villa)

João Caiado (Famalicão)

Pedro Gonçalves (Famalicão)

Jack Ruddy (Ross County)

Will Norris (Ipswich, lån)

Ethan Ebanks-Landell (Shrewsbury Town)

Ryan Giles (Shrewsbury Town, lån)

Sherwin Seedorf (Motherwell)

Christian Herc (Viktoria Plzen, lån)

Ryan Leak (Burgos)

Niall Ennis (Doncaster Rovers, lån)

Cameron John (Doncaster Rovers, lån)

Ben Goodliffe (Sutton United)

Aaron Hayden (Carlisle)

Kevin Berkoe (Oxford United)

Enzo Sauvage (Athlético Marseille)

Carlos Heredia (frigitt)

Diego Lattie (frigitt)

Keepere:

Klubbens nummer 11, Rui Patrício (31), fortsetter som Nuno Espírito Santos førstevalg helt bakerst. Han holdt nullen åtte ganger i Premier League forrige sesong og gikk bare glipp av én ligakamp etter overgangen fra Sporting CP. Portugals landslagskeeper har 81 opptredener for «A Seleção das Quinas», flest av alle målvakter i Europas vestligste land. Patrício fikk med seg en ny tittel sammen med dem da Nations League ble vunnet tidlig i sommer.

John Ruddy (32) er en rutinert reserve med 118 Premier League-kamper under beltet. Den tidligere Norwich- og Everton-burvokteren spilte bare oppgjøret hjemme mot Cardiff i ligasammenheng sist sesong, men fikk også med seg åtte cupkamper. I FA-cupen var engelskmannen med på å slå ut både Liverpool og Manchester United. Forrige sesongs tredjevalg, Will Norris (25), er sendt på utlån. Det samme er Ruddys skotske navnebror Jack Ruddy (21). Dermed rykker Harry Burgoyne (22) fram som Wolves' tredje alternativ. Likevel kan også han kan bli lånt ut før vinduet stenger, ifølge lokale medier.

Forsvar:

De tre midtstopperne som ble brukt mest i fjor ligger an til å fortsette der de slapp. I sesongstarten borte mot Leicester om få dager er kaptein Conor Coady (26) er selvskreven i midten. Den tidligere midtbanespilleren limer forsvarsrekka sammen og styrer leddet med ballsikkerhet og pasninger. Utypisk for en midtstopper så liker ikke Coady seg spesielt godt når det blir kriging i lufta. Kapteinen vant faktisk mindre enn én luftduell i snitt per kamp i Premier League sist sesong.

FORSVARSTRIO: Willy Boly (midten) og Ryan Bennett (bak) har vist seg å utfylle lagkaptein Conor Coady (til høyre) godt i Wlverhamptons midtforsvar.

Da er det godt at han har mer duellglade spillere på begge sider. Til høyre for Coady tok Ryan Bennett (29) et godt grep om plassen en del trodde han ikke ville vinne da Wolves gjorde comeback i Premier League. Sommerens kamper i kvaliken til Europa League viser ingen tegn til at Bennett har mindre tillit. Fysisk sterke Willy Boly (28) kom inn som en kjenning av trener Santo fra Porto og spilte 36 kamper i ligaen sist sesong. Franskmannen fortsetter trolig som lagets tredje midtstopper.

Inn i troppen i løpet av overgangsvinduet er Spanias U21-kaptein og ferske EM-vinner Jesús Vallejo (22) kommet fra Real Madrid på lån. Han har bare tolv kamper å vise til i La Liga foreløpig, men spilte mye da han var utleid til Eintracht Frankfurt i Bundesliga for to sesonger siden. Vallejo ligner med på Coady spillestilmessig, og sammen med fransk-marokkanske Romain Saïss (29) er spanjolen en utfordrer som kan kjempe seg til spilletid i forsvarstreeren.

Midtbane:

På midtbanen er Wolverhampton brølsterkt besatt, i første rekke med trioen Rúben Neves (22), João Moutinho (32) og Leander Dendoncker (24). Sistnevnte er nå blitt klubbens eiendom permanent etter forrige sesongs utlån fra Anderlecht. Da var belgieren stort sett ikke å se på banen det første halvåret, men etter den sterke borteseieren mot Tottenham i romjula gjorde Dendoncker raskt den ene av to defensive roller på midten til sin. I sommer var det derfor ingen som helst tvil om at klubben ville bruke kjøpsopsjonen de hadde på ham.

De to portugiserne Neves og Moutinho tok Premier League med storm og var viktige bidragsytere til Wolves' mange sterke resultater gjennom sesongen. Neves med ro og styrende egenskaper i dyp rolle, samt evner til å bryte motstanderes spill og sende raske gjennombruddspasninger. Moutinho med rutine, iherdighet og strøkne avleveringer fra en litt mer offensiv posisjon. Duoen er dessuten i besittelse av gode dødballføtter.

VINNENDE KVARTETT: Wolves-spillerne Rui Patrício (fra venstre), Rúben Neves, João Moutinho og Diogo Jota var alle med på å vinne Nations League-trofeet med Portugal i juni.

I bakhånd har man også det anvendelige stortalentet Morgan Gibbs-White (19). Han er kanskje aller best offensivt, men kan fint også gli inn på en av de andre plassene sentralt på midtbanen uten at laget svekkes merkbart. Gibbs-White har også spilt i angrepet i enkelte kamper denne sommeren. Romain Saïss blir trolig mest en reserveløsning defensivt i lagdelen denne sesongen.

Bredt i banen foretrekker Santo å bruke mer defensivt skolerte vingbacker enn klassiske kantspillere. Det har sendt flere som tilhører den siste sorten på dør. Matt Doherty (27) holdt høy klasse ute til høyre sist sesong. Iren leverte hele åtte scoringer og ti assist da, om vi tar med statistikk fra FA-cupen i tillegg til ligakampene. Akkurat nå er Doherty skadd i kneet, og har varslet at han i beste fall er tilbake i trening noen få dager før sesongpremieren. Spanske Adama Traoré (23) er det åpenbare andre alternativet ute til høyre. På motsatt side er trolig Traorés landsmann Jonny (25) knepent førstevalg, men han kan vente seg enda tøffere konkurranse fra unge Rúben Vinagre (20) denne sesongen. Klubbens norske innslag, John Kitolano (19), tilhører fortsatt U23-stallen og må trolig fortsette der.

Angrep:

Forrige sesongs toppscorer Raúl Jiménez (28) fant veien til nettet 17 ganger i Premier League og er et sikkert førstevalg også i sin andre sesong for klubben. Han var også nest sist på ballen ved scoringer sju ganger. Mexicaneren måtte imidlertid byttes ut med en skade i foten i Wolves' hittil siste kamp mot Crusaders i kvalifiseringa til Europa League. Jiménez hadde da allerede notert seg for to mål, men nå er det uvisst om han rekker ligastarten.

GOALGETTER: Mexico-spiss Raúl Jiménez (nummer to fra høyre) har satt inn mål på bestilling for Wolves, Han fortsatte sånn i EL-kvalifiseringen mot Crusaders i Belfast på kunstgressarenaen Seaview.

Diogo Jota (22) var en god nummer to med ni ligamål og åtte målgivende sist sesong, året etter at han sto for 17 scoringer i Championship. Den tidligere Porto-vingen fant seg godt til rette også som midtspiss i tospann med Jiménez sist vår. Trener Santo gjorde om til en 3-5-2-formasjon den siste halvdelen av forrige sesong, og gikk dermed litt bort ifra sin vante 3-4-3/5-4-1-variant. Jota ble da plassert mer inne i banen som en rein angrepsspiller. I første kamp i den rollen satte portugiseren like gjerne inn tre mål i 4-3-triumfen hjemme mot Leicester.

Wolves har i sommer kjøpt inn unge Patrick Cutrone (21) fra Milan for et beløp som tilsvarer knappe 180 millioner kroner. Han kommer inn etter et skuffende år i Serie A, men har i tidligere sesonger vist seg som en ypperlig avslutter. Med usikkerheten rundt Jiménez' skade kan Cutrone bli kastet inn blant ulvene allerede i første seriekamp. Met det er kanskje mer sannsynlig at italieneren må finne seg i innbytterstatus de første ukene, ettersom han ennå ikke har vært i aksjon i kamp for sin nye arbeidsgiver.

Manager:

Nuno Espírito Santo (45) står for prinsippene sine og viker ikke ifra spillestilen han har innført og videreført i klubben siden ankomsten til England. De tre midtsopperne er fast sementert i portugiserens kampplaner, og ser ut til å være det i overskuelig framtid. Tre spillere i angrepet ble derimot redusert til to et stykke ut i forrige sesong da treneren så at han ikke helt fikk det beste ut av mannskapet sitt.

Santo er som tidligere nevnt en vinnerskalle. Han liker ikke å få stilt spørsmål om taktikken han er lagt opp til, i alle fall ikke om Wolves nettopp har tapt. Formasjoner og hvordan andre fotballinteresserte definerer disse med ulike tallkombinasjoner er heller ikke noe 45-åringen bryr seg nevneverdig mye om.

Det fikk en av journalistene som møtte opp på 45-åringens pressekonferanse på Molineux etter lagets 0-2-nederlag hjemme mot Liverpool i desember. Journalisten var (trolig) i ferd med å spørre om hva tanken bak Wolves midtbanefemmer var, og hvorfor man droppet de offensive vingene, da han ble avbrutt av en brysk trener.

Santo begynte med å antyde at journalisten trolig ikke hadde sett laget i mer enn denne ene kampen og ba ham svare på hvem disse vingene han etterlyste var. Da han nevnte Ivan Cavaleiro og Adama Traoré, fikk en et resolutt nei fra Wolves-sjefen, som korrigerte dette til Matt Doherty og Jonny Otto Castro. Deretter ble videre forsøk på å forklare spørsmålet avvist før neste reporter fikk muligheten.

Se opp for: Morgan Gibbs-White (19)

MED ENORMT POTENSIAL: Morgan Gibbs-White.

Riktignok fikk Gibbs-White bare fem startsjanser i Premier League av Santo forrige sesong, men 19-åringen var såpass tett på førsteelleveren at han kom inn fra benken i 21 andre kamper.

Gibbs-White var med på Englands U17-landslag som vant et overbevisende VM-gull i 2017, og bidro med mål i både kvartfinalen og finalen den gangen. I de tre siste kampene av den turneringa var det Phil Foden (Manchester City), Rhian Brewster (Liverpool) og Callum Hudson-Odoi (Chelsea) som utgjorde Englands mest offensive kvartett fra start sammen med Wolves-talentet. Et bra selskap å få tillit i som midtpunkt i treeren bak spissplassen. Seinere har Gibbs-White spilt seg inn på både

Beskrivelsen han fikk av den rutinerte Crusaders-keeperen Sean O'Neill på Twitter etter kampene mot Wolverhampton i europaligakvaliken nylig sier det meste. Ifølge nordiren har Gibbs-White en eim som minner om «himmelen». Verken mer eller mindre.

Plusser:

+ Klar og tydelig stil der spillerne vet hva de skal forvente av lagkompisene

+ Høyt toppnivå. Tok poeng i åtte av tolv kamper mot topp seks-klubbene i fjor

+ Optimismen rår i byen og det er ingeting å si på ambisjonene. «Sky is the limit».

Minuser:

- Må bli bedre til å styre kamper og vinne mot defensive lag. Dette ble nevnt allerede da klubben var i Championship. Likevel tapte man for eksempel to ganger mot tabelljumbo Huddersfield sist sesong.

- At Wolves trolig deltar i Europa League kan muligens gjøre belastninga i overkant stor for trenerens mest betrodde spillere.

- Trener Santo roterer relativt lite på laget og de som ikke får tilliten er nødt til å jobbe steinhardt. Ikke alle kan takle vraking over tid like godt som Dendoncker i fjor.

Konklusjon:

Wolverhampton går sannsynligvis for mye av det samme mannskapet som dro lasset mot den sterke 7.-plassen i fjor, men med noen nye unge spillere som kan utfordre de etablerte og heve prestasjonskravet enda et hakk. En fornuftig tilnærming til oppfølgersesongen etter året der Wolves var en plage for nær sagt alle større stjernelag i ligaen. Det skulle vel egentlig bare mangle etter de gode resultatene og det forrige sommervinduets kjøpefest.

Vi tror gjengen fra West Midlands kan true de beste igjen og er gode nok til å gjenskape samme tabellplassering som de endte på sist sesong.

Treningskamper:



17. juli: Newcastle - Wolverhampton 0-4 (Jota 2, Gibbs-White, selvmål)

20. juli: Wolverhampton - Manchester City 0-0, 3-2 etter straffer

25. juli: Wolverhampton - Crusaders 2-0 (Jota, Vinagre) Europa League-kvalik

1. august: Crusaders - Wolverhampton 1-4 (Jimenez 2, Bennett, selvmål) Europa League-kvalik

8. august: Pyunik - Wolverhampton, Europa League-kvalik