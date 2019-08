Tabelltips: Mener sexryktene var med på å ødelegge United-karrieren: - Ingen gjorde noe for å rydde opp

TABELLTIPSET:

15.-plass - Crystal Palace

Crystal Palace med og uten Wilfried Zaha har vært som dag og natt de siste årene. 26-åringen, som vokste opp i England, men som har valgt å representere Elfenbenskysten på seniornivå, kom som en svært lovende unggutt til Manchester som 19-åring i 2013.

Det ble ingen utelukkende positiv opplevelse for den dribleglade kantspilleren. Han tilbrakte mye av tiden i United på utlån i ulike klubber, og signerte til slutt en permanent avtale med Palace i 2015.

Der har han utviklet seg til å bli en svært viktig brikke, men tiden i United har lenge hengt med ham.

Hvorfor maktet han ikke å få ut talentet sitt i én av verdens beste klubber?

Zaha har i ettertid uttalt seg kritisk til behandlingen han fikk i United, og har også måttet avkrefte et spesifikt rykte.

Måtte avkrefte sexrykte

Mens David Moyes trente United, ble det nemlig ryktet at Zaha hadde hatt sex med skottens datter. Zaha har i ettertid uttalt at han var skuffet over at klubben aldri dementerte ryktene, og sa til Daily Mail at han aldri hadde møtt Moyes' datter.

- Det som virkelig frustrerte meg med hele United-greia, var at folk ikke visste hva som faktisk skjedde på treningsfeltet. Det var bare masse rykter som pleide å komme ut, og folk trodde på det, sa han til Daily Mail i 2015 før han fortsatte.

- Det var enten at jeg hadde ligget med David Moyes' datter eller at jeg hadde dårlige holdninger. Det er de to ryktene som ble med meg frem til jeg forlot klubben, fortalte ivorianeren, som også har uttrykt at han skulle ønske United kunne gjort mer for å sette en stopper for ryktene.

- Ingen i klubben gjorde et forsøk på å rydde opp, sa han til Irish Independent.

TRENER: Zaha fikk aldri den sjansen han fortjente under David Moyes.

Etter at Zaha returnerte til Crystal Palace, har han utviklet seg til virkelig å bli en verdensklassespiller.

Spesielt de siste sesongene har hans fravær i startoppstillingen nærmest vært ensbetydende med tap for Palace, noe statistikksentralen WhoScored.com gjorde et poeng ut av i 2017/2018-sesongen.

I Palace' ti kamper uten Zaha fra start ble det null(!) poeng, mens seiersprosenten var på 41,4 med ivorianeren i startoppstillingen.

Crystal Palace with and without Wilfried Zaha starting in the Premier League since the start of the 2017/18 season



For more player stats -- https://t.co/gnmc4TYiHh pic.twitter.com/qsS1XNN0Zd — WhoScored.com (@WhoScored) August 15, 2018

Forrige sesong beviste han igjen sin viktighet for «The Eagles», og endte til slutt på 16 målpoeng. Han er etter rapportene også en svært ettertraktet mann på overgangsmarkedet denne sommeren, og både Arsenal og Everton er i skrivende stund heftig koblet til hans tjenester.

Everton har også bekreftet at de la inn et bud på Zaha som ble avslått tidligere i sommer, men Merseyside-klubben har siden virket å gå for Juventus-spiss Moise Kean.

Også Arsenal skal ha vært ute etter Zaha, men London-klubben ser ut til å ha fått tak i Nicolas Pépé. Det er godt nytt for Palace-fansen, som holder pusten hver gang det dukker opp rykter om Zaha.

Tiden begynner imidlertid å renne ut for klubber som ønsker å sikre seg ivorianeren, og Roy Hodgson kan slå seg svært fornøyd på brystet om han makter å beholde sin stjernespiller gjennom ytterligere et overgangsvindu.

Hodgson bør imidlertid bekymre seg over manglende spillerkjøp denne sommeren. Aaron Wan-Bissaka er forsvunnet fra forrige sesong, og midlene er ikke brukt til å hente inn noen erstattere.

Hodgson har også uttrykt sin frustrasjon i oppkjøringen, og var helt tydelig etter at Palace tapte 2-6 mot lille Barnet tidligere i juli.

- Vi trenger definitivt nye spillere, for troppen vår er veldig liten, sa managerveteranen.

Analyse av Crystal Palace:

INN:

Jordan Ayew (Swansea)

Stephen Henderson (Nottingham Forest)

Jaroslaw Jach (Sheriff, tilbake fra lån)

Alexander Sørloth (Gent, tilbake fra lån)

Jason Puncheon (Huddersfield, tilbake fra lån)

UT:

Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Bakary Sako (Denizlispor)

Julian Speroni (klubbløs)

Lucas Perri (Sao Paulo)

Michy Batshuayi (Chelsea)

Keepere:

Hodgson har i sommer hentet inn veteranen Stephen Henderson på keeperplass, og han utgjør sammen med Vicence Guaita og Wayne Hennessey en forholdsvis sterk keepertrio.

Guaita og Hennessey sto rundt like mange kamper hver forrige sesong, og nå er Henderson, som har en lang karriere i engelsk fotball, hentet inn for å gi de to ytterligere konkurranse.

Forsvar:

Forsvaret er det leddet hvor Palace kanskje er mest svekket. Aaron Wan-Bissaka hadde en fantastisk fjorårssesong, og var så god at Ole Gunnar Solskjær la 50 millioner pund på bordet for å hente ham til Manchester United.

Det betyr at Hodgson står igjen med Joel Ward som høyreback, noe som gjør at klubben er vesentlig svekket i bakre firer. På midtstopperplass har han mye å rutine å velge fra i både Mamadou Sakho, James Tomkins, Scott Dann og Martin Kelly (som også kan spille høyreback), mens klubben er godt besatt på venstreback i solide Patrick van Aanholt.

Det blir interessant å se om Hodgson lander en direkte erstatter for Wan-Bissaka. Klubben har en stor slump penger etter salget av stortalentet, men de store overgangene har hittil uteblitt i forsvarsleddet for Palace.

SOLGT: Crystal Palace må klare seg uten Aaron Wan-Bissaka etter at backen ble solgt til Manchester United tidligere i sommer.

Midtbane/angrep:

Luka Milivojevic blir nok en gang viktig for Palace. Serberen har en giftig dødballfot, og er sikker som banken fra ellevemetersmerket. 28-åringen scoret 12 ganger forrige sesong, og hele 10 av målene kom etter straffespark.

Ved siden av seg på midtbanen får han Cheikhou Kouyaté eller James McArthur, mens Hodgson har gode valgmuligheter på kantene. Både Max Meyer og Andros Townsend er spillere som kan gjøre ting på egenhånd, mens Jeffrey Schlupp innehar ekstrem hurtighet.

Det hersker fortsatt usikkerhet om Palace kommer til å gjøre flere signeringer før overgangsvinduet stenger, men midtbanen virker per nå bra besatt.

TRYGG: Luka Milivojevic er blant de beste straffeskytterne i Premier League.

På topp har de også flere alternativer, og Jordan Ayew er hentet inn tidligere i sommer, og går løs på sin andre sesong i klubben. Ghaneseren var på lån fra Swansea forrige sesong, og Hodgson valgte å gjøre overgangen permanent til tross for at det kun ble ett mål på 20 kamper for 27-åringen.

Han konkurrerer med Christian Benteke og ikke ukjente Alexander Sørloth om den ene spissplassen. Skader på ubeleilige tidspunkt var med på å gjøre at Sørloth aldri kom inn i flytsonen etter overgangen til Premier League, men etter et vellykket utlån til belgisk fotball har den norske landslagsspissen startet med blanke ark i oppkjøringen.

Det meste i angrepet handler imidlertid om Zaha. Deadline Day nærmer seg med stormskritt, og om Palace blir nødt til å selge Zaha må Hodgson på handletur de siste dagene av overgangsvinduet.

Det borger for høye priser, men den tidligere Viking-treneren er nærmest nødt til å dra opp et ess av ermet om Zaha, som sto for 16 målpoeng forrige sesong, forsvinner.

TILBAKE: Alexander Sørloth har returnert til Crystal Palace etter et låneopphold i belgisk fotball.

Se opp for: Max Meyer (23):

I en tropp hvor gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy, er det noe ungt og friskt over Max Meyer.

Den tidligere Schalke-spilleren, med landskamper fra U15-nivå og opp til seniornivå for Tyskland, fikk 29 ligakamper i debutsesongen forrige sesong, og 23-åringen har et stort finteregister på sitt beste.

Om han får ut sitt beste på en av kantene, kan det bli mange gode enkeltprestasjoner å juble for på Selhurst Park med også Zaha i stallen.

LOVENDE: Max Meyer går løs på en ny sesong i Crystal Palace.

Manager:

Mye kan sies om Roy Hodgson, men man vet hva man får med den engelske manageren, og det virker å funke bra med begrensede ressurser i Crystal Palace.

Kjennetegnet med den tidligere Viking-treneren er at hans lag fremstår som godt disiplinerte, og i Palace har han også spisskompetanse i blant andre Zaha og Milivojevic.

Palace-laget vil sannsynligvis kjempe på nedre halvdel av tabellen, og Hodgsons rutine komme godt med om nedrykksspøkelset kryper innpå i løpet av sesongen.

Han har imidlertid mistet Wan-Bissaka etter forrige sesong, og det vil være et kraftig skudd for baugen om også Zaha forsvinner på tampen av vinduet.

Det er også bekymringsvderdig at det ikke er hentet inn vesentlige forsterkninger i troppen. Ayew kan neppe regnes som en «ny spiller», og Hodgson har lenge slitt med å finne en midtspiss som leverer stabilt med mål.

Plusser:

+ Har en erfaren manager i Roy Hodgson, som ikke vil begynne å stresse om laget flørter med nedrykk i løpet av sesongen.

+ Har Wilfried Zaha, som i mange tilfeller er forskjellen på poeng eller ikke for Palace.

+ Har et svært entusiastisk hjemmepublikum på Selhurst Park, og har gode muligheter til å ta hjemmepoeng mot samtlige lag i Premier League.

Minuser:

- Er svært avhengig av enkeltspillere. Om Zaha enten forsvinner eller blir skadd, er laget ekstremt sårbare.

- Tynn backrekke. Mistet fjorårssesongens beste forsvarsspiller, og har ikke klart å erstatte ham.

- Har ingen tydelig midtspiss. Verken Benteke, Ayew eller Sørloth har noe imponerende målsnitt i klubben.

Konklusjon:

Crystal Palace er på mange måter et lag det er vanskelig å bli klok på. Laget er tradisjonelt gode hjemme på Selhurst Park, men tapet av Wan-Bissaka vil garantert merkes.

Hodgson har ikke hentet inn noen signifikante spillere i dette sommervinduet, og er nødt til å få igang sine offensive ess om det skal bli mye å juble for.

Den tidligere Viking-treneren har imidlertid spisskompetanse i sitt lag, spesielt på dødballer. Zaha vil garantert skaffe både mål, frispark og straffespark i løpet av sesongen, og med høyrefoten til Milivojevic kan det borge for mange scoringer fra faste situasjoner.

Scoringer på sentrale spillere er imidlertid svært dårlig nytt for et Palace-lag som bør volde grunn til bekymring for supporterne ettersom lagets viktigste defensive brikke ikke er erstattet.