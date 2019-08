Tabelltips: Norwichs forvandling kom brått på mange, men var nøye planlagt

TABELLTIPSET: 16.-PLASS - NORWICH CITY

Det er gått litt ove tre år siden Norwich sist spilte Premier League-fotball. Ikke så altfor lang tid i fotballens verden. Utgaven av «The Canaries» som skal gjøre et nytt forsøk på å etablere seg i den øverste ligaen nå er likevel en helt annen enn den som endte nest sist på tabellen våren 2016.

Ligacupvinneren fra 1962 og 1985 har de siste 15 sesongene kjørt heis mellom de tre øverste divisjonene, og har prøvd seg i Premier League i tre perioder. Den fjerde starter med ligasesongens åpningskamp fredag 8. august på Anfield. Bare norske Alexander Tettey er igjen fra spillertroppen som sist klarte opprykk vi play-off med finaleseier mot Middlesbrough i 15. mai 2015.

Norwich ledes nå av en tysk trener, Daniel Farke, og har en spillertropp der sju tyskere utgjør den største delegasjonen med spillere av samme nasjonalitet. Ytterligere tre spillere har doble statborgerskap og Tyskland som andre nasjon. Utlånsavtaler som er inngått i sommer gjør at klubbens seks gjenværende engelskmenn nå er nummer to på lista over nasjonaliteter i a-stallen.

En omfattende restrukturering i Norwichs satsing begynte like før Farkes ankomst i mai 2017. I ny jobb fikk 42-åringen fra Steinhausen i Paderborn-distriktet allerede fra oppstarten færre pundsedler å bruke på spillere enn forgjengerne i managersetet.

FORVANDLINGENS BAKMANN: Norwich-trener Daniel Farke. Her avbildet i forbindelse med treningskampen mot Atalanta i juli.

Farke måtte rett og slett se seg om etter billigere arbeidskraft, mens klubbledelsen sendte spillere på høye lønninger fra forrige Premier League-tropp videre til andre klubber. Med en bortimot total overhaling av stallen på bare noen få år, ble Norwich og den nye lagledelsen i tillegg nødt til å gi flere yngre talenter sjansen.

Det førte naturlig nok til en del vekslende resultater. En åttendeplass og ti poeng opp til play-off om opprykk fra Championship i 2017, ble etterfulgt av en 14.-plass og 15 poeng opp til play-off da Farkes første sesong var ferdig våren 2018.

Uforutsett vendepunkt

Derfor kom det som en stor overraskelse da Norwich etter hvert viste seg som det klart sterkeste laget på nivået under eliten sist sesong. Heller ikke fjorårets sesonginnledning var spesielt lovende. Én seier og fire poeng viste fasiten da de fem første rundene var spilt i slutten av august. Etter 0-3 for ligaleder Leeds hjemme på Carrow Road begynte avstanden opp til toppen allerede å nærme seg ti poeng.

Snuoperasjonen begynte i september, og fra det tidspunktet Daniel Farkes angrepslystne stil og tyskepregede maskineri virkelig å sette farge på Championship.

- Norwich er et lag som er bygd opp for å angripe. Det betyr ikke at de ikke forsvarer seg godt, lagprofilen er kreativ, lød det gode skussmålet fra Leeds-trener Marcelo Bielsa. Trenerlegendens beskrivelse kom like før lagens skulle møtes for andre gang i sesongen på Elland Road.

I begynnelsen av februar var det bare Leeds som lå over Norwich på tabellen, tre poeng foran. Toppkampen 2. februar ble som et tronskifte å regne. Gutta i kanarifuglfargene viste seg som klart giftigere foran mål, vant 3-1, og overtok tabellteten på målforskjell. Knappe to uker etterpå var Bielsas Leeds en gjestevisitt tilbake på førsteplassen, etter Norwichs hittil siste nederlag i seriespill mot Preston. Men derfra og ut tapte ikke Farkes mannskap en eneste kamp og overtok teten for godt.

SCENESKIFTE: Leeds United og Barry Douglas lå lenge et hestehode foran etter en glimrende sesonginnledning, men ble grundig passert av Norwich City og Teemu Pukki i månedene etter de gulgrønnes seier på Elland Road.

Likheter og ulikheter

Wolverhamptons plutselige forvandling i 2017-2018, fra et ustabilt presterende lag under midten i Championship, til suveren ligavinner på samme nivå, ligner på den snuoperasjonen Norwich har vært igjennom. I alle fall resultatmessig. Trolig kommer både spillerne og trener Farke til å bli bedt om å kommentere likhetene med Wolves under portugisiske Nuno Espírito Santos ledelse i ukene og månedene framover.

Det tok riktignok en sesong mer for Norwich å gå fra middelmådighet til et overbevisende opprykk fra den nest øverste divisjonen. Med til den historien hører også en kursendring Norfolk-klubben valgte å gjøre før Farke-ansettelsen, da de mislyktes med å klatre direkte opp igjen i ligasystemet etter Premier League-nedrykket i 2016. Hvis du spør den jevne fotballekspert i engelske medier om Norwich kan bli et nytt Wolverhampton på øverste nivå, og ta seg rett opp på øvre halvdel, får du nok mest negative svar. Pengebruken er en klar forskjell på de to siste sesongenes vinnere av Football League Championship trophy.

- Spør du meg, så ville jeg heller ha kjøpt en midtbanespiller for ti millioner pund, eller en spiss til 15 millioner pund. Det ville gjort livet mye enklere. Men hvis du ikke har det, må du kjempe med de verktøyene du har. Vi gjør det på vår måte, og vi har full tiltro til den framgangsmåten, har Daniel Farke tidligere uttalt, ifølge Telegraph.

De gulgrønne fra East Anglia bruker ikke lenger dyre summer på spillerkjøp og lønninger. De siste par åra har man isteden konsentrert seg om sårt tiltrengte utbedringer ved treningsanlegget i Colney, finne billige spillerforsterkninger utenfra, samt å gi sjansen til yngre spillere fra egne rekker. Det er en oppskrift som har fungert bortimot perfekt.

To av tre akademispillere som tok steget opp i a-stallen i fjor sommer, backene Max Aarons og Jamal Lewis, spilte seg raskt til faste startplasser. En tredje fra Norwichs yngre rekker, kanten Todd Cantwell, kan meget vel få flere sjanser fra start denne sesongen. I tillegg ankom storscorer Teemu Pukki gratis, og den offensive altmuligmannen Emiliano Buendía har sett ut som et røverkjøp til bare 1,5 millioner pund.

Tettere med Tettey?

Klubbens norske innslag, Alexander Tettey, har ennå ikke spilt kamper i sommerens sesongforberedelser på grunn av skadetrøbbel. Det var en stund frykt for at 33-åringen måtte opereres for å blitt kvitt plager i en legg.

Trener Farke la ikke skjul på at Tettey var et savn nylig, da Norwich fikk svi for flere individuelle feil og tapte 1-4 mot Champions League-klare Atalanta fra italiensk Serie A. Sjefen gikk også langt i å antyde at nordmannen kan få en viktig rolle når Norwich skal demme opp for kontringer mot sterkere motstandere kommende sesong.

NY PL-SJANSE: Alexander Tettey går løs på sin åttende sesong med Norwich, og en tredje periode i Premier League med klubben.

- Det er gode nyheter, det blir ingen operasjon. Vi må håndtere det sånn som situasjonen er nå. Men det er fortsatt ikke mulig å forutse når vi har ham tilbake, fordi blødningen i leggmuskelen må bort, kommenterte Farke overfor det lokale fotballnettstedet The Pink Un etter Atalanta-oppgjøret.

- Det er jo litt irriterende at vi ikke kan prate om hvor mange dager det vil ta. Irriterende selvfølgelig for ham også, siden han så bra ut før det. Jeg gleder meg til han er tilbake. Særlig i en kamp som denne, der vi ble nødt til å forsvare oss mot alle kontringene i sluttminuttene. Jeg ville gjerne hatt en defensiv aktør å sette inn, men sånn er det. Jeg håper å ham tilgjengelig ganske snart, fortsatte Norwich-treneren.

Når laget denne sesongen skal omstille seg fra offensiv festfotball til å forsvare seg i mye større grad, kan den rutinerte nordmannen bli en verdifull spiller å ha i mannskapet.

Tettey var tidvis lagkaptein for «The Canaries» på veien mot opprykket forrige sesong, men også store deler av våren ble han rammet av skadeavbrekk. Overfor TV 2 har den tidligere Rosenborg- og Rennes-spilleren erkjent at han neppe kommer til å spille hver helg for Norwich i sin tredje Premier League-periode med klubben. Det er likevel liten tvil om at trønderens egenskaper som lederfigur for de yngre spillerne settes pris på av lagledelsen.

Analyse av Norwich



Overgangsaktivitet:



INN:

Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach)

Patrick Roberts (Manchester City, lån)

Ralf Fährmann (Schalke 04, lån)

Sam Byram (West Ham)

Archie Mair (Aberdeen)

Daniel Adshead (Rochdale)

Rocky Bushiri (Oostende)

Aidan Fitzpatrick (Partick Thistle)

Rob Nizet (Anderlecht)

Charlie Gilmour (Arsenal U23)

UT:

Ivo Pinto (Dinamo Zagreb)

Marcel Franke (Hannover 96)

Nelson Oliveira (AEK Athen)

Yanic Wildshut (Maccabi Haifa)

James Husband (Blackpool, lån)

Carlton Morris (Rotherham, lån)

Sean Raggett (Portsmouth, lån)

Steven Naismith (Hearts)

Matt Jarvis (kontrakt utløpt)

Ben Marshall (kontrakt terminert)

Jordan Rhodes (Sheffield Wednesday, retur etter lån)

Felix Passlack (Borussia Dortmund, retur etter lån)

Marlon Bloomfield (Crawley Town, lån)

Ciaren Jones (Eastbourne Borough, lån)

Josh Coley (Dunfermline, lån)

Anthony Spyrou (Chesterfield, lån)

Charlie Gilmour (Telstar, lån)

Keepere:

Tim Krul (31) signerte tidligere i sommer på en ny treårsavtale med Norwich etter en solid førstesesong mellom stengene. Den rutinerte nederlenderen sto en årrekke i målet til Newcastle i perioden 2006-2017. Han ankom Norfolk i fjor sommer, etter en sesong der han ikke fikk ligakamper for Brighton, og et år på utlån i hjemlandet for Ajax og AZ året i forveien. Krul har fortsatt noen år igjen på toppnivået. Han debuterte for Newcastle allerede som 18-åring i 2006, og har rikelig med erfaring fra høyt nivå i engelsk fotball. Han får etter alle solemerker ny tillit som førstevalg etter å ha stått samtlige kamper da Norwich tok steget opp fra Championship.

ERFAREN BURVOKTER: Tim Krul.

Inn som et annet målvaktsalternativ er Ralf Fährmann (30) ankommet på lån fra Schalke. Tyskeren ble utkonkonkurrert fra rollen som førstekeeper i bundesligaklubben forrige sesong og er en erfaren på øverste nivå i hjemlandet. Fährmann gir Krul mer konkurranse om en startplass. 30-åringen har dog ikke overbevist helt i sesongforberedelsene, og har nok litt igjen før han er høyaktuell for en startplass. Nordirske Michael McGovern (35) fikk 20 ligakamper for Norwich for noen år tilbake, men har siden stort sett blitt henvist til en reserverolle. Denne sesongen ser han ut til å bli tredjekeeper på Carrow Road.

Forsvar:

Den bakre fireren til Norwich kommer også kommende sesong til å bestå av tre unge og talentfulle briter, samt en litt mer erfaren stopper som binder leddet sammen. I flesteparten av forrige sesongs ligakamper stilte man med ettertraktede Ben Godfrey (21) i tospann med Christoph Zimmermann (26) som midtforsvar, stortalentet Max Aarons (19) som høyreback og Jamal Lewis (21) på venstrebacken. Mye tyder på at de samme fire skal fortsette i samme roller denne sesongen, men fra Premier League-starten må Norwich klare seg uten Zimmermann. Tyskeren, som er en kjenning av trener Daniel Farke fra tida med Borussia Dortmund reservelag, holder fortsatt på med å lege en meniskskade som holder ham ute av spill i de to-tre første serierundene.

Det kan åpne for enten Timm Klose (31) eller klubbens eks-kaptein Grant Hanley (27) på stopperplass. Et annet problem er at også Hanley, som har Premier League-erfaring fra tidligere, sliter med en skade han pådro seg i lysken i treningsskampen mot Luton Town. Skotten kan komme seg tilbake i trening om ikke lenge, men ligastarten kan være i fare. Svetiseren Klose spilte en del kamper i første halvdel av forrige sesong før Godfrey overtok som førstevalg. Siden har 31-åringen slitt med å få spilletid, og han har heller ikke imponert i sesongoppkjøringa.

SANNSYNLIGE MAKKERE: Norwich City's Ben Godfrey (foran) og Christoph Zimmermann.

Sam Byram (25) er kjøpt inn, relativt rimelig for rundt åtte millioner kroner, fra West Ham og gir mer konkurranse på sidebackene. Høyrebacken fikk aldri spilt seg til fast plass i Hammers etter overgangen fra Leeds i januar 2016 og får nå prøve seg i nye omgivelser. Sjansen er kanskje noe større for en startplass på bekostning av Lewis, og da eventuelt ved at Aarons flyttes over til venstre. En annen mulgihet helt til venstre i forsvaret er Philip Heise. Han ankom fra Dynamo Dresden i januarvinduet, men har spilt veldig lite førstelagsfotball siden da.

Midtbane:

I trener Farkes foretrukne 4-2-3-1-oppsett er det plass til mange midtbanespillere. Sesongforberedelsene har imidlertid bydd på skader blant flere viktige navn i lagdelen. Bosnisk-tyske Mario Vrancic (30) var en av de første spillerne Farke kjøpte inn etter ansettelsen for drøye to år siden. I fjorårets opprykkssesong slo Vrancic spesielt godt ifra seg på midtbanen. Særlig i perioden fra november til begynnelsen av februar, da laget bare tapte én kamp, men også helt på tampen av sesongen da han vant tilbake startplassen etter en periode der han oftest kom inn fra benken. Vrancic endte opp med ti scoringer og sju målgivende pasninger. En skade har gjort at han bare har spilt 20 minutter som innbytter i sommer, i den hittil siste treningskampen da det ble tap 1-4 mot Atalanta. Før det hadde Vrancic bare vært med på to treningsøkter med laget. 30-åringen kaprer muligens en av to balanserende roller sentralt når han kommer seg tilbake i matchform, men kan også brukes i mer offensive roller.

Ved siden av ham ser det åpent ut mellom skotske Kenny McLean (27), tyskeren Tom Trybull (26) og troppens eldste utespiller, Norges tidligere landslagsmann Alexander Tettey (33). Alle fikk tillit mot slutten av forrige sesong. Tettey har nå spilt hele sju år i Norwich, og har høy anseelse i klubben. Han fikk bære kapteinsbindet i 19 kamper sist sesong, men fikk også store deler av våren spolert på grunn av skader i fot og ankel. Denne sommeren har nordmannen slitt med en skade i leggen, og det er ennå uklart om han rekker sesongens første uker. En annen viktig spiller er Marco Stiepermann (28), enda en av trenerens landsmenn med fortid i Borussia Dortmund-systemet. Han får etter alt å dømme fortsatt tillit i den sentrale rollen offensivt på midten. Høyreiste Stiepermann noterte seg for ni mål og åtte assist forrige sesong.

DYNAMISK DUO: Vingene Emi Buendia (til venstre) og Onel Hernandez er viktige angrepsvåpen for Norwich. Her feirer de scoring i hjemmekampen mot Hull forrige sesong.

Likevel er det kanskje fra vingene vi kan vente oss at Norwich skaper aller flest mål og sjanser. Både argentinske Emi Buendía (22) og cubansk-tyske Onel Hernández (26) imponerte stort på veien mot Premier League-opprykket. Buendía (åtte mål og tolv målgivende) ankom klubben fra Getafe i fjor sommer, som en slags erstatter for James Maddison da sistnevnte ble solgt til Leicester. Hernández (åtte mål og ti målgivende) var ikke langt bak på statistikken. I tillegg blir Todd Cantwell (21) stadig bedre, og har vist at han kan steppe inn på begge kantene. I sommer er dessuten Patrick Roberts (22) lånt inn fra Manchester City som nok en spennende valgmulighet. Moritz Leitner (26), enda en tysker med Dortmund-bakgrunn, spilte mye de første månedene av forrige sesong. Nå blir han kanskje mest aktuell for en rolle som vikar for landsmann Stiepermann.

Angrep:

Teemu Pukki (29) ble en virkelig kassasuksess helt i front i sin første Norwich-sesong med 29 mål på 43 kamper. Det ga finnen en klar toppscorerstatus på Englands nest høyeste nivå, på første forsøk etter overgangen fra Brøndby. Mange har stilt spørsmålstegn ved om den tidligere Celtic- og Schalke-spilleren har det som skal til for å lykkes i en toppliga. Det gjenstår å se om Pukki klarer å omsette like mange sjanser i tellende resultat.

Om han ikke skulle få det helt til, har Norwich fått kloa i sveitsiske Josip Drmic (26) gratis fra Borussia Mönchengladbach som et annet spissalternativ. Det har gått noen år siden Drmic sist greide tosifra antall scoringer i Bundesliga, men han har i alle fall vist at han vet hvor målet står i sommerns oppkjøringskamper. Norwich har en tysk valgmulighet også i denne lagdelen i Dennis Srbeny (25). Han har dog bare to ligamål å vise til på halvannen sesong for de gulrøde og virker lengre unna en startplass.

FULLKLAFF: Storscorer Teemu Pukki hadde en stor del av æren for at Norwich kunne løfte Championships vinnertrofe etter seieren på Villa Park tidlig i mai.

Manager:

Hovedtrener Daniel Farke (42) kom inn og overtok styrespakene for laget på Carrow Road i 2017, etter to sesonger som reservelagstrener hos Borussia Dortmund. Farke har tatt med seg et merkbart tysk preg inn i laget, både hva spillestil angår, og med tanke på mange av spillerne som er kommet inn stadionportene etter ham. 42-åringen må nok titt og ofte se seg nødt til å tåle sammenligninger med den mer kjente landsmannen Jürgen Klopp i Liverpool, som passende nok er sesongens første motstander i Premier League.

Det er likevel et hav av forskjell på økonomiske ressurser opp til Champions League-vinneren. En sammenligning med forgjengeren til Farke i jobben som trener for Dortmunds reserver, som også reiste videre til engelsk fotball, er nok derfor langt mer rettferdig. Norwichs sportsdirektør Stuart Webber hadde tidligere hadde en tilsvarende rolle i Huddersfield. Direktøren fant Farke samme sted som han rekrutterte David Wagner fra til Huddersfield i 2015. Wagner var mannen som trente «The Terriers» opp i Premier League i 2017, og styrte klubben til fornyet status der den påfølgende sesongen. Den nåværende Schalke-treneren skilte lag med Huddersfield i januar, da laget lå desidert sist og hadde stø kurs mot nedrykk.

Hovedoppgaven for Farke blir utvilsomt også å berge plassen i Premier League. Greier han å justere lagets tilnærming til kampene -til et mer kynisk mannskap som konsentrerer seg om å unngå feil- og uten at det får for store konsekvenser for angrepsspillet, er tyskeren godt på vei til å klare oppgaven. Bare Manchester City hadde flere scoringer enn Norwich i de to øverste divisjonene sist sesong, men samtidig var det hele sju lag i Championship som slapp inn færre baklengsmål enn Farkes elever i 2018-2019. Makter ikke laget å tette igjen bedre foran eget bur kan det bli et tøft år i det beste selskapet.

Se opp for: Max Aarons (19)

Her kunne vi like gjerne pekt ut to av de tre andre i Norwichs antatte forsvarsfirer, men den 19 år gamle høyrebacken Aarons får tilliten. Litt på grunn av det udiskutabelt store potensialet, men også fordi han allerede i såpass ung alder har vist hva han kan bidra med på høyt nivå. Den engelske U19-landslagspilleren leverte en strålende førstesesong på kanarifuglenes seniorlag, en sesong endte med et skråsikkert opprykk og en klar førsteplass i The Championship.

JUVEL: Unggutten Max Aarons er på manges lepper før debutsesongen i Premier League.

Aarons' prestasjoner i 2018-2019 har ført til at langt større klubber i England har begynt å følge ham tett. Backen leverte seks målgivende pasninger og scoret to ganger på 41 opptredener da Norwich fullførte sesongen med sterke 94 poeng og bare tapte seks ganger på 46 ligarunder.

Som en del av en ung forsvarsrekke på et nyopprykka lag blir Aarons satt på betydelig tøffere prøver i Premier League. Og det hele starter attpåtil med en sesongpremiere borte mot Liverpool på Anfield, trolig med Sadio Mané, en av ligaens aller beste og målfarlige spillere, stormende mot ham på samme side. Da får vi en pekepinn på om 19-åringen allerede er moden for spill i en større klubb.

Plusser:

+ Angrepsvillig og sjanseskapende stil kan gi mange motstandere trøbbel

+ En i utgangspunktet lite profilert gjeng har blitt en sterk lagenhet kjapt

+ Godt med publikumsstøtte og engasjement gir mange fylte hjemmetribuner



Minuser:

- Feilprosenten med ballen fra treningskampene må ned. Unødvendige balltap får langt større konsekvenser på Premier League-nivå

- 57 innslupne mål sist sesong. Høyeste antall for et opprykkslag siden Norwich selv slapp inn 58 tilbake i 2010-2011.

- En god del av stammen i førsteelleveren mangler rutine.

Konkulusjon:

Dersom prosjektet til sportsdirektør Stuart Webber og trener Daniel Farke ikke lykkes på toppnivået, kan Norwich bli klubben med den tvilsomme æren av å ha flest nedrykk i Premier League-historien. Degaradering derfra har nemlig skjedd fire ganger tidligere siden første halvdel av 1990-tallet.

Et helt annet fundament er lagt i bunnen før enda et comeback blant de beste. Planen har fungert meget bra så langt. Flere andre PL-klubber har en tendens som peker nedover, mens Norwichs kurve gikk kraftig oppover i en overbevisende opprykkssesong. Kombinasjonen med særdeles spennende unggutter og mer rutinerte ledertyper, som har årevis av erfaring fra klubb- og landslagsfotball på høyt nivå, traff midt i blinken i fjor. Nettavisen tror Norwich redder Premier League-statusen, fortsetter framgangen og kan by på flere sterke resultater mot mer ressursterke konkurrenter kommende sesong.

Treningskamper:

14. juli: Arminia Bielefeld - Norwich 2-2 (Srbeny, Drmic)

19. juli: Schalke 04 - Norwich 1-2 (Pukki, Leitner)

24. juli: Norwich - Brentford 1-3 (Buendia)

27. juli: Luton Town - Norwich 1-5 (McLean, Drmic 3, Roberts)

30. juli: Norwich - Atalanta 1-4 (Cantwell)

3. august: Norwich - Toulouse