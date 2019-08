Tabelltips: Ragnvald Soma glemmer aldri sin tid i West Ham: - Vi måtte lete etter Rio Ferdinands øredobb. Den kostet et par hundre tusen

TABELLTIPSET: 10.plass - West Ham

I Stratford, øst i London, finner vi fotballklubben West Ham. Stiftet i 1895 under navnet Thames Ironworks, før de fem år senere ble etablert slik vi kjenner dem i dag, som West Ham United Football Club.

Drøye 100 år senere skulle den første nordmannen entre dørene på klubbens daværende hjemmebane Boleyn Ground.

RETT TIL LONDON: Ragnvald Soma reiste fra Bryne til West Ham United på starten av 2000-tallet.

West Ham hadde akkurat solgt stopperstjernen Rio Ferdinand til Leeds, 18 millioner pund gjorde engelskmannen til verdens dyreste forsvarsspiller på det tidspunktet. Inn kom norske Ragnvald Soma. Nordmannen hadde tidligere vært på prøvespill i klubben og ble hentet fra Bryne i januar 2001.

- Jeg husker godt da jeg var på prøvespill i klubben. Rio Ferdinand var der enda, før han ble solgt til Leeds. Etter den ene treningen måtte vi ut og lete etter øredobben han hadde mistet. Det ble sagt at den kostet ett par hundre tusen kroner, sier Soma til Nettavisen.

STJERNENYKKER: Rio Ferdinand hadde dyre øredobber under sin tid i West Ham

Kort tid senere var Ferdinand solgt for ny britisk overgangsrekord, og Soma ble kjøpt inn som erstatter i midtforsvaret.

- For min del ble alt vanvittig stort. Klubben, byen, alt var stort. Jeg flyttet fra et lite tettsted på Jæren, til en gigantisk storby som London. Jeg skiftet ut en liten klubb som Bryne, med en enormt stor klubb som West Ham. Forandringene var enorme. Treningsfeltet var på størrelse med en passe stor bondegård og stadion med 35 000 supportere på kamp.

- Alle er klare til å støtte laget før kamp og mange er klare for å lynsje laget etter et dårlig resultat. Meget entusiastiske supportere, på godt og vondt. De lever og ånder for West Ham, da gjorde det vondt å spille uavgjort eller tape på hjemmebane, sier Soma til Nettavisen.

Soma kom inn og fikk to kamper fra start i andre halvdel av Premier League den sesongen, for et West Ham-lag som endte på 15.plass.

Sesongen etter gikk det bedre for klubben. 7.-plass var en stor opptur for en spillertropp som bestod av flere gode spillere. Soma fikk kun én kamp fra start den sesongen, og avsluttet etterhvert sin tid i West ham med totalt syv Premier League-opptredener.

- Klubben hadde utrolig mange gode spillere da jeg var der. Paolo Di Canio, Frederic Kanoute, David James, Joe Cole og Michael Carrick for å nevne noen. Frank Lampard var også der en liten periode til Harry Redknapp og Frank Lampard senior fikk sparken.

I AKSJON: Soma i aksjon mot Chelsea og Jimmy Floyd Hasselbank tilbake i 2002. Joe Cole i bakgrunnen.

- Tiden i West Ham var lærerik. Jeg spilte sammen med veldig gode spillere hver dag, og jeg utviklet meg enormt på de 18 månedene jeg var i West Ham. Dessverre synes jeg ikke klubben klarte å videreutvikle alt det gode som var der etter at jeg dro. Det ble solgt mange spillere etterhvert, og det gikk nedover med klubben, sier Soma til Nettavisen.

West Ham anno 2019 har også mange gode spillere. Klubben går inn i sin fjerde sesong på London Stadium etter at de flyttet fra Boleyn Ground, med Manuel Pellegrini ved roret satses det hardt øst i London.

«The Hammers» vil etablere seg høyere på tabellen og har investert i stallen. Pablo Fornals og Sebastian Haller har kommet inn og skal tilføre ytterligere kvalitet i troppen.

Jack Wilshere er på vei tilbake fra skade og ser frem til å komme tilbake på banen, og bidra sammen med de nyankomne forsterkningene.

- Vi har så mange spillere som kan skape ting. Som midtbanespiller er det en drøm, du vet du kan gi ballen til noen og de vil enten gi den tilbake til deg eller vende opp og få noe til å skje. I Haller så har vi en stor mann på topp. Han er sterk og kan holde på ballen, sier Wilshere i et intervju med Hammers News.

VIL BIDRA: Jack Wilshere er endelig skadefri og håper å kunne bidra for West Ham denne sesongen.

Det er med andre ord fremdeles tøffe og sterke gutter i West Ham-troppen, men tidene har muligens forandret seg noe på de siste 20 årene allikevel.

Soma erindrer en historie om den notoriske råtassen Tomas Repka. Tsjekkeren kom inn i klubben på samme tid som nordmannen var i West Ham.

- West Ham hadde kjøpt Repka fra Fiorentina. Jeg hadde fått kjeft i pausen under en reservelagskamp fordi jeg ba om unnskyldning for å ha taklet spissen til Charlton. Jeg tenkte det kunne være fair å ta han i hånda og hjelpe han opp etterpå, noe manageren så på som pinglete. Jeg fikk streng beskjed om å følge nøye med på den nyinnkjøpte stopperen.

- Jeg mener å huske at han fikk to gule kort per kamp de to påfølgende kampene jeg så av ham, og dermed utvist i begge to. Jeg synes det var litt merkelig at jeg skulle lære av en sånn råtass som ble utvist til stadighet, avslutter Soma til Nettavisen.

Dagens West Ham ser noe mer balansert og harmonisk ut enn tidligere versjoner. Rutine, pågangsmot og ferdigheter blandet sammen, danner grunnlag for optimisme før sesongen 2019/2020.

Noe signeringene av Fornals og Haller er et synlig bevis på. Spennende tider i vente for West Ham-fansen.

Kilder: The Guardian, The Mirror, Westham.com, Transfermarkt

Analyse av West Ham:

Overgangsaktivitet:

INN:

Pablo Fornals (Villarreal)

Roberto (Espanyol)

David Martin (Milwall)

Sébastien Haller (Eintracht Frankfurt)

UT:

Lucas Pérez (Alavés)

Marko Arnautovic (Shanghai SIPG)

Nathan Trott (Wimbledon, lån)

Adrian (uten kontrakt)

Andy Carroll (uten kontrakt)

Samir Nasri (uten kontrakt)

Toni Martínez (uten kontrakt)

Edimilson Fernandes (Mainz 05)

Josh Pask (Coventry)

Vashon Neufville (frigitt)

Noha Sylvestre (frigitt)

Moses Makasi (frigitt)

Martin Samuelsen (Haugesund, lån)

Sam Byram (Norwich)

Toni Martinez (Famalicao)

Pedro Obiang (Sassuolo)

Keepere:

Her fortsetter Lukasz Fabianski som det ubestridte førstevalget. Polakken slapp inn 55 mål forrige sesong og burde slippe inn ti færre kommende sesong, for at West Ham skal kunne ta et nytt steg på tabellen. Fabianski har fått godt med rutine og har vært lenge i England. Der han tidligere kunne varte opp med noen reale blundere fra tid til annen, har han nå stabilisert seg på et jevnt godt nivå. Tabber kan fremdeles forekomme, men Fabianski var god i sin første sesong i West Ham. Det er ingenting som tyder på at han skal gjøre det noe dårligere i 2019/2020.

Roberto har kommet inn fra Espanyol. Den høyreiste spanjolen bytter ut benken i Spania, med en ny benketilværelse i England. 33-åringen er rutinert og en fin mann å ha hvis Fabianski blir skadet.

David Martin er også ny og komplementerer keeper-teamet i West Ham.

FØRSTEVALG: Lukasz Fabianski blir en viktig brikke mellom stengene til West ham.

Forsvar:

Defensivt ser det spennende ut i West Ham. Det jobbes med å hente inn en spiller eller to til, og får de tak i det kan West Ham gå inn i en ny sesong med hevet hode. Diop og Balbuena virker å bli førstevalgene i midtforsvaret. Spesielt Diop har et enormt potensial og kommer til å ta rollen som forsvarssjef.

Laget holder seg til en firebackslinje og har offensive typer på backene. Arthur Masuaku og Aaron Cresswell konkurrerer om den venstre backplassen, offensive typer som liker å bli med fremover. Det kan til tider ble mye rom back dem og West Ham kan bli sårbare for kontringer. Ryan Fredericks ser ut til å få mye ansvar på motsatt side. Det kan se noe tynt ut bak han, Pablo Zabaleta tar en siste sesong i Premier League og er en rutinert herremann, men argentineren blir ikke noe mer enn en backup-løsning.

Angelo Ogbonna og Winston Reid utgjør bredden forsvarsleddet. Noen vil mene at dette kan bli litt tynt over en lang sesong og det virker som West Ham er på markedet på jakt etter en spiller som kan fylle på, før overgangsvinduet stenger. Det kan være tiltrengt.

STOPPERTALENT: Issa Diop er viktig for forsvaret til West Ham.

Midtbane:

På den defensive midtbanen patruljerer Declan Rice rommet foran forsvaret. Han vil enten få med seg Carlos Sanchez, Mark Noble eller Jack Wilshere ved siden av seg. Det er mulig å stille spørsmålstegn ved om Rice sin makker holder høyt nok nivå. Wilshere er skadeutsatt, Noble mangler tempo og begynner å dra på årene og det samme gjør Sanchez.

Rice har et enormt potensial og vil få et stort ansvar. Det skal bli spennende å se om det holder, kvaliteten på de andre defensive midtbanespillerne holder ikke like høyt nivå.

Den offensive midtbanen ser spennende ut. Fornals er ny i engelsk fotball og må ta nivået raskt. Klubben har mistet Arnautovic og det er flere målpoeng som forsvinner med østerrikeren. Fornals er taktisk veldig smart og kan bekle den sentrale rollen, i tillegg til på sidene. Han er flink til å skaffe seg selv tid og rom mellom motstanderens forsvar og midtbane. Det blir viktig for West Ham at spanjolen lykkes med å omsette klokskapen han besitter over i målpoeng.

Felipe Anderson, Manuel Lanzini, Michail Antonio, Andrii Yarmolenko og Robert Snodgrass fyller opp de resterende offensive plassene på midtbanen. Her finner man en miks av tekniske ferdigheter, fysikk og rutine. I utgangspunktet er det en gjeng som kan gjøre mye bra for West Ham. Muligens mangler det noe tempo og gjennombruddskraft her. Spesielt på bortebane er dette en egenskap som er viktig og som må forsterkes, om West Ham skal øke antallet seire på fremmed gress kommende sesong.

ENGELSK LANDSLAGSSPILLER: Declan Rice vraket Irland og har debutert for England.

Angrep:

West Ham sverger til en formasjon der den sentrale spissen spiller en vital del av angrepsspillet. Pellegrini er en offensivt anlagt manager, men han besitter ikke et lag med ekstremt tempo. Dermed må West Ham være gode med ballen i laget og bygge opp etablerte angrep med tålmodighet.

Målene til Arnautovic er som tidligere nevnt borte. Han spilte mye spiss forrige sesong, der får Sebastien Haller en viktig rolle med å fyller rollen og gjøre den til sin.

15 mål og åtte assist i Bundesliga for Frankfurt er lovende tall. Haller innehar egentlig hele pakken for å lykkes i Premier League. Han har høyde, fysikk og gode tekniske ferdigheter. Han kan både bidra i det oppbyggende spillet, være involvert i kombinasjoner langs bakken og i lufta. Samtidig kan han sette fart og avslutte. Franskmannen har vist seg å være en god avslutter.

Dette virker som et fornuftig kjøp av West Ham og en spiller de kan bygge det offensive spillet rundt.

Javier Hernandez er på hell og hadde ingen god sesong for West Ham i 2018/2019. Meksikaneren må heve seg om han skal kunne ta noe av presset vekk fra skuldrene til Haller. Grady Diangana er en spennende spiller og kan bidra offensivt, men fortrinnsvis på kanten.

NY SPISS: Franske Sebastien Haller er West Hams nye spiss.

Se opp for: Pablo Fornals (23)

Fornals er taktisk veldig smart og kan bekle den offensive rollen sentralt i banen. Han kan også fungere ute på en av sidene. Han er flink til å skaffe seg selv tid og rom mellom motstanderens forsvar og midtbane. Fornals vil diktere tempoet og rytmen i West Ham med ballen. Med pasninger, driblinger, teknikk og et våkent blikk har spanjolen alle forutsetninger til å bli en populær mann hos west Ham-fansen.

Den tidligere Malaga og Villarreal-spilleren har en god link til Manuel Pellegrini. Det kan gjøre Fornals trygg slik at han kommer raskt inn i et nytt lag. Det blir viktig for West Ham at spanjolen lykkes med å omsette klokskapen han besitter over i målpoeng.



.@pablofornals starting as he means to go on... 🥜🔥 pic.twitter.com/7wMp4QS8Sg — West Ham United (@WestHamUtd) July 28, 2019

Manager: Manuel Pellegrini (65)

Chileneren tar fatt på sin andre sesong som sjef for West Ham. Pellegrini ledet klubben til 10.plass forrige sesong, deres beste plassering siden 2016 da de endte på 7.plass.

Det kan se ut som Pellegrini har tatt med seg en slags stabilitet inn i West Ham. Han fremstår som en avbalansert type med mye rutine. Med klubber som Villarreal, Real Madrid, Malaga og Manchester City på sin CV er det et tydelig bevis på at Pellegrini vet hva han holder på med. Han kan kunsten å bygge lag og det ser ut til at han kan være på vei til å knekke koden med West Ham.

Spillerne vet hva de får og det blir sjelden noen store overraskelser med Pellegrini. Det er kanskje ikke uten grunn at han ofte omtales som en «gentleman».

HØFLIG TYPE: Manuel Pellegrini er rutinert og bringer med seg rutine til West Ham.

Plusser:

+ De har spennende spillere i hele sentrallinjen. Fra keeper og helt frem til spissplass.

+ Declan Rice har blitt et år eldre og kan slå ut i full blomst denne sesongen.

+ De nye kjøpene ser ut som klare forsterkninger

Minuser:

- Troppen kan bli for tynn. De mangler kvalitet utenom de klare førstevalgene.

- Tempoet i laget er ikke høyt nok for et topp Premier League-lag.

- Usikkerhet rundt den sentrale midtbanen. Hvem har kvalitet nok til å danne den defensive duoen sammen med Rice.

Konklusjon:

West Ham har flere spennende typer i troppen og de nye kjøpene ser ut som gode spillere. De ser ut til å beholde viktige brikker som Rice og Diop, de kan vise seg å bli gull verdt for laget den kommende sesongen. Med en stor fanskare i ryggen vil West Ham løftes frem såvel borte som hjemme. De mangler noe bredde i troppen og det skorter litt på tempo i enkelte lagdeler. I tillegg har de mistet viktige bidrag fra Arnautovic som har forlatt klubben. Det ser ut til å bli en ny sesong på det jevne for West Ham og vi tror London-klubben tar en ny 10.plass i Premier League 2019/2020.

Treningskamper:

11.juli Altach-West ham 2-3 (Sanchez, Antonio, Diop)

17.juli Manchester City-West Ham 4-1 (Noble)

20.juli West Ham-Newcastle 0-1

27.juli Fulham-West Ham 0-1 (Lanzini)

31.juli Hertha Berlin-West Ham 3-5 (Fornals,Lanzini, Haller, Diangana, Antonio)

3.august West Ham-Athletic Club 2-2 (Lanzini, Wilshere)

