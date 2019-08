Tabelltips: Son om farens treningsregime: - Han var så sint

TABELLTIPSET: 3.-plass - Tottenham

Heung-min Son hadde en fantastisk fjorårssesong og markerte seg som en av Tottenhams viktigste spillere.

27-åringen noterte seg for 12 mål og seks målgivende i Premier League forrige sesong, men sørkoreanerens suksess er et resultat av knallhard jobbing over mange år.

Han forteller til The Guardian at hans far Son Woong-jun, som selv spilte på høyt nivå i hjemlandet, kjørte han og storebror Heung-yun hardt fra de var unge, angivelig for å få dem til å unngå å gå i samme fallgruver som han selv gikk i.

Og det er spesielt én hendelse fra da Son var ti år som sitter brent fast i minnet hos Tottenham-spilleren.

- Han fikk oss til å stå og trikse i fire timer. Begge to. Etter rundt tre timer så jeg tre baller. Bakken var rød (gjennom blodsprengte øyne). Jeg var så sliten. Og han var så sint. Jeg tror det er den beste historien, og vi prater fortsatt om det når alle er samlet. Å holde ballen i lufta i fire timer uten å miste den. Det er vanskelig, ikke sant?, sier Son til den britiske storavisen.

KAPTEIN: Son er svært populær i hjemlandet.

- Streng og skremmende



For angrepsspilleren bekrefter at han mestret den nærmest umulige oppgaven det er å holde ballen i lufta i fire timer i strekk, og historien illustrerer Sons naturlige talent.

- Så fort jeg kunne gå, sparket jeg en ball, forteller han.

Stjernespilleren tegner et bilde av en streng, og til tider skremmende far. I det sørkoreanske samfunnet er det vanlig at farens ord er normen, og Son har uttalt at han har omfavnet nettopp det.

Nå gyver han løs på en ny sesong i Spurs for et lag som er på jakt etter et trofé. Laget endte på fjerdeplass forrige sesong etter en svak sesongavslutning der det meste handlet om Champions League-finalen.

Men i Madrid ble det knepent tap for Liverpool, og dermed måtte manager Mauricio Pochettino nok en gang innse at det ble en troféløs sesong.

Fjorårssesongen var likevel imponerende, spesielt tatt i betraktning at Pochettino ikke hentet en eneste spiller, mens rivalene forsterket seg kraftig.

I sommer kom imidlertid endelig en ny spiller inn portene på ferske Tottenham Hotspur Stadium da Tanguy Ndombélé ble hentet for rekordsummen 65 millioner euro.

Pochettino har i sommer uttrykt frustrasjon over at han ikke har kontroll over spillerlogistikk i klubben, men eier Daniel Levy virker å ha vært på jobb i dette overgangsvinduet.

Både Paulo Dybala og Giovani Lo Celso har vært kraftig koblet til klubben i sommer. Førstnevnte var ryktet å være svære nære en overgang på Deadline Day, men deretter kom kontrameldingen om at overgangen var kollapset etter at Juventus bestemte seg for å beholde argentineren.

Spurs-fansen fikk likevel noe å juble for da Ryan Sessegnon ble bekreftet klar for klubben fra Fulham.

Analyse av Tottenham:

INN:

Tanguy N'dombélé (Lyon)

Jack Clarke (Leeds)

Ryan Sessegnon (Fulham)

UT:

Kieran Trippier (Atletico Madrid)

Vincent Janssen (Monterrey)

Michel Vorm (klubbløs)

Fernando Llorente (klubbløs)

Keepere:

Tottenham har en rutinert sisteskanse i Hugo Lloris. 32-åringen har tonnevis med erfaring, til tross for at han forrige sesong viste noen svakhetstegn.

Den sindige franskmannen kom i søkelyset på sensommeren i fjor av helt feil grunner da han ble tatt for fyllekjøring, og det kan ha påvirket hans prestasjoner senere i sesongen.

På benken vil Paulo Gazzaniga sitte også denne sesongen. 27-åringen vil nok få muligheten i de hjemlige cupene, og er en god reservekeeper om Lloris skulle bli skadet i løpet av sesongen.

KAPTEIN: Hugo Lloris står løs på en ny sesong mellom stengene hos Tottenham.

Forsvar:

Mange ble tatt på senga da Kieran Trippier forlot Spurs til fordel for Atletico Madrid for 20 millioner pund. Den engelske landslagsbacken hadde ingen prikkfri fjorårssesong, men var likefullt Pochettinos førstevalg på høyreback.

Med ham borte blir det Kyle Walker-Peters som får starte i ligaåpningen. 22-åringen har en gyllen mulighet til å få sitt gjennombrudd ettersom klubben ikke har hentet inn noen direkte erstatter for Trippier, men i bakhånd lurer også Juan Foyth (suspendert i ligaåpnignen).

På stopperplass er Spurs svært godt forspent med Toby Alderweireld og Jan Vertonghen. Pochettino har også bredde i troppen med Davinson Sanchez i bakhånd, og også Foyth (21) kan vise seg å få en viktig rolle utover i sesongen.

På venstreback er det godt dekning i Danny Rose og Ben Davies, og Pochettino har også muligheten til å spille med en trebackslinje bestående av Sanchez, Vertonghen og Alderweireld.

Midtbane/angrep:

Etter 517 dager kom endelig en ny spiller inn portene på Tottenham Hotspur Stadium da 18-åringen Jack Clarke ble klar for klubben.

Senere samme dag kom imidlertid bekreftelsen på signeringen som ga Spurs-fansen vann i munnen. Klubben knuste sin egen overgangsrekord og betalte 60 millioner pund for å hente Tanguy Ndombélé fra Lyon.

22-åringen vil få en svært viktig rolle sentralt på midtbanen denne sesongen, i likhet med Christian Eriksen. Dansken har vært koblet bort fra klubben på tampen av overgangsvinduet, men gå løs på en ny sesong i London.

I tillegg har Pochettino et stort arsenal å velge mellom i de offensive posisjonene. Harry Kane er klink som midtspiss, mens Heung-min Son blir svært viktig kommende sesong. Sørkoreaneren hadde en eventyrlig fjorårssesong, og danner sammen med Dele Alli en fantastisk angrepsrekke, med Lucas Moura i bakhånd.

Om Pochettino velger å gå ut med en trebackslinje i utvalgte seriekamper, kan han også benytte seg av anvendelige Moussa Sissoko som vingback. Franskmannen bidrar alltid med enorm løpskapasitet og duellstyrke, mens Harry Winks er ventet å ta ytterligere steg denne sesongen.

Spørsmålet er imidlertid om dekningen bak Harry Kane er god nok. Fernando Llorente hadde blandet hell forrige sesong, men han har forlatt klubben etter at kontrakten gikk ut.

VIKTIG: Harry Kane blir svært viktig også denne sesongen.

Se opp for: Juan Foyth (21)

Pochettino har en svært spennende spiller i sin landsmann Juan Foyth. Den unge forsvarsspilleren kan bekle både midtstopper- og høyrebackrollen, og han fikk flere kamper for det argentinske landslaget i sommerens Copa America.

Foyth kan både operere som én av tre midtstoppere i en trebackslinje, og han vil kjempe med Walker-Peters og Serge Aurier om høyrebackplassen denne sesongen.

Argentineren, som fikk direkte rødt kort i sesongavslutningen forrige sesong, er imidlertid ute med en ankelskade og vil ikke være tilbake i spill før tidligst i september.

TALENT: Juan Foyth kan få en fremtredende rolle denne sesongnen.

Manager:

Etter mye spekulasjoner forrige sesong, maktet Tottenham å beholde Mauricio Pochettino. Det er hevet over enhver tvil at argentineren er blant de største managerprofilene i Europa, og forrige sesong viste han blant annet fram sin briljante evne til å snu kamper fullstendig på hodet.

For mens Tottenham ved flere anledninger slet stort mot topplagene før pause, kom de ut som et helt annet lag etter pause, mye takket være Pochettinos taktiske disposisjoner underveis i kampene.

Ankepunktet mot argentineren er imidlertid trofeer. Han har utviklet Tottenham til å bli et lag som er konkurrasedyktige mot de aller, aller beste, men London-klubben er fortsatt sultefôret på en tittel.

Pochettino kom svært nære i Champions League forrige sesong, men en annenplass i turneringen henger neppe spesielt høyt hos manageren.

SJEF: Mauricio Pochettino er klar for en ny sesong som Spurs-manager.

Plusser:

+ Harry Kane er på sitt beste et angrep alene.

+ Har matchvinnere i både Dele Alli, Son, Eriksen og Moura.

+ Har fått inn en etterlengtet forsterkning sentralt på midtbanen i N'Dombélé.

Minuser:

- Er klart svekket på høyreback etter at Trippier forlot klubben.

- Harry Kane er skadeutsatt, og Pochettino har ikke spesielt god dekning bak ham som midtspiss.

- Kjemper på mange fronter også kommende sesong. Er stallen bred nok til å hevde seg der laget ønsker?

Konklusjon:

Det er på mange måter vanskelig å bli klok på Tottenham. Laget kjempet lenge nærmest Manchester City og Liverpool forrige sesong, men ble forbigått av Chelsea i ligainnspurten.

Pochettino var svært nære å føre laget til CL-triumf forrige sesong, og før denne sesongen har han endelig forsterket laget.

Tanguy Ndombélé blir et svært spennende bekjentskap i Premier League, og på Deadline Day ble også Ryan Sessegnon klar for klubben. De to vil få en viktig rolle og bidra til øke bredde i Spurs-stallen.

Det betyr at den argentinske manageren har fått spillere til å kjempe med de beste lagene om ligatittelen, men det er vanskelig å komme utenom høyrebackplassen som et spørsmålstegn.

Det hviler et stort ansvar på Walker-Peters/Foyth/Aurier, der de to førstnevnte ikke har alt for mye erfaring, mens sistnevnte varierer stort i prestasjonene.