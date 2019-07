Tabelltips: Var umoden og slet med dårlig oppførsel: Nå skal «nye» Jack Grealish sørge for at Aston Villa overlever

TABELLTIPSET: 19. PLASS - ASTON VILLA

Jack Peter Grealish ble født i Aston Villas hjemby Birmingham, og allerede som 6-åring startet han karrieren i Aston Villa. Det var starten på en lang og turbulent reise for 23-åringen som i dag er kaptein.

Unge Grealish skulle vise seg å være en begavet unggutt, og i 2014 fikk han sin debut for Aston Villa som 18-åring. Alt lå til rette for starten på en fantastisk Villa-karriere, men så begynte kontroversene.

OPPKJØRING: Aston Villa har vært gode i treningskampene, og her feirer John McGinn og co. en scoring mot Charlton.

Umoden oppførsel

I 2015 lå alt til rette for at stortalentet Grealish skulle fortsette utviklingen, men godt ut i sesongen 2014-2015 ble han avbildet med en ballong full av lystgass på forsiden av The Sun.

- Jeg sa til ham at denne oppførselen kan ikke tolereres. Nå er han en profesjonell fotballspiller som må ta ansvar. Han må sørge for at slike ting ikke skjer igjen, og han forsikret meg om at det ikke ville skje igjen, sa daværende Villa-manager Tim Sherwood til The Sun, ifølge BBC Sport.

Det skulle vise seg at unge Grealish brøt det løftet. Etter sesongen 2014-2015 dro Grealish og hans kamerater på sydenferie til Tenerife, og der ble Grealish funnet sørpe full liggende på bakken og bildet ble raskt spredt på sosiale medier.

- Vi er klar over bildene som sirkulerer på nettet. Vi skal møte spilleren, men enhver straff vil forbli en intern sak, sa Aston Villa i en uttalelse.



England eller Irland

I løpet av den sesongen hadde han likevel gjort nok til å få stempelet som et av Englands aller største talenter, men Grealish kunne fort ha valgt å representere Irland på grunn av irske besteforeldre. Det fikk daværende landslagssjef Roy Hodgson til å ta affære.

- Kanskje han kan ta en avgjørelse før kampene våre i oktober. Jeg er ikke 100 prosent sikker på hva han venter på. Hadde det vært opp til meg, så hadde han sagt: «Jeg har tenkt på det, og jeg velger å representere England».

- Da vil han selvfølgelig være i diskusjonen til EM 2016, sa Hodgson videre til avisen Birmingham Mail.

KLAR TALE: Roy Hodgson ba Jack Grealish om å bestemme seg for England eller Irland.

Unge Grealish lyttet til den rutinerte manageren, og bestemte seg for at fra nå av skal jeg representere England i fremtiden. Det betydde likevel ikke full fokus på fotballen.

Grealish slet fortsatt med utenomsportslige episoder, og i september 2016 måtte politiet tilkalles etter at han og flere venner hadde festet på et hotell i Birmingham, til klokken 07.45 om morgenen.

Fikk ansvar som kaptein

Grealish visste da at han hadde kniven på strupen. Det var mange spekulasjoner om at klubben ville selge den talentfulle midtbanespilleren, men han fikk en ny sjanse og forrige sesong tok han seg virkelig sammen.



Med sin kreativitet og sine dribleferdigheter var han strålende som enten ving eller offensiv midtbanespiller. Utenomsportslig tull hadde han også lagt bak seg, men så ble han involvert i en av sesongens største skandaler i engelsk fotball.

Denne gangen var det ikke Grealish sin feil, men i rivaloppgjøret mot Birmingham i mars ble han angrepet av en supporter. Det gikk heldigvis bra for 23-åringen som hadde fått tildelt kapteinsbindet av Villa-manager Dean Smith, kun noen dager før kampen mot Birmingham etter å ha vært ute med en skade.

ANGREP GREALISH: Oppgjøret mellom Birmingham og Aston Villa ble rammet av en skadale. Her blir Aston Villa-kapteinen slått rett i bakken.

- Jeg tror at Jack er mannen til å lede oss til Premier League. Han er fremtiden til denne klubben, sa Smith til klubbens hjemmeside.

Det skulle vise seg at Smith hadde helt rett. Grealish blomstret i rollen som kaptein, og klubben vant 10 seriekamper på rad som sikret en 5. plass og playoff. Der kom klubben til finalen, og i finalen var 23-åringen toneangivende i 2-1 seieren mot Derby.

Men det er nå alt starter for Grealish. Kommende sesong må 23-åringen vise seg som en moden leder, hvis Aston Villa ikke skal rykke rett ned til Championship igjen. Gjør han det er sjansen også stor for at landslagssjef Gareth Southgate ringer.

Analyse av Aston Villa:

Overgangsaktivitet:

Inn:

Douglas Luiz (Manchester City)

Trezeguet (Kasimpasa)

Wesley (Club Brugge)

Matt Targett (Southampton)

Jota (Birmingham City)

Anwar El Ghazi (Lille)

Ezri Konsa (Brentford)

Kortney Hause (Wolverhampton)

Tyrone Mings (Bournemouth)

Bjorn Engels (Stade Reims)

Ut:

Ross McCormack (fristilt)

Mile Jedinak (fristilt)

Alan Hutton (fristilt)

Tommy Elphick (fristilt)

Albert Adomah (fristilt)

Glenn Whelan (fristilt)

Ritchie De Laet (fristilt)

Mark Bunn (fristilt)

Micah Richards (fristilt)

Harry McKirdy (Carlisle)

Cory Blackett-Taylor (Tranmere )

Matija Sarkic (Livington)

Gary Gardner (Birmingham City)

Keepere:

Villa har tre gode keepere i Jed Steer, Lovre Kalinic og vår egen Ørjan Nyland. Nyland spilte en del i starten av sesongen, men så mistet han plass tidlig på vinteren og pådro seg en langvarig skade. Inn kom Jed Steer, og han var glimrende i den siste halvdelen av sesongen.

KLASSE: Jed Steer var meget god på slutten av forrige sesong. Her redder han et skudd i playoff-finalen mot Derby.

Han var spesielt god i perioden Villa vant ti ligakamper på rad. Han reddet blant annet to straffer i playoff-semifinalen mot West Bromwich. Steer ble belønnet med en ny kontrakt rett etter sesongen, og vil nok fortsette å være førstevalget til Villa-manager Dean Smith kommende sesong.

Forsvar:

Klubben slapp inn hele 61 mål i forrige sesongs Championship, og det holder ikke for å overleve i Premier League. Dean Smith har derfor tatt affære ved å hente inn hele fem forsvarsspillere (hittil) i dette overgangsvinduet.

Det store spørsmålet er om Smith klarer å komponere sammen en firer som aldri har spilt sammen før, til å bli samspilt nok for at Villa ikke sprekker bakover. Kjøpet av Mings og belgieren Engels er derimot spennende.

TALENT: Aston Villa-manager Dean Smith har stor tro på nyinnkjøpte Bjorn Engels (til høyre).

Spesielt var Mings meget god for Villa forrige sesong på lån, og nå har klubben kjøpt ham for 20 millioner pund. Targett er også en ung og solid spiller som kan bli bra. Smith må uansett bruke sommeren godt til å komponere en ny forsvarsfirer, hvis Villa ikke skal lekke som en sil.

Midtbane:

Klubben har også brukt mye penger på denne lagdelen. Jack Grealish må selvfølgelig ta steget og levere fra første sekund, men det blir spennende å se om Douglas Luiz fra City til 15 millioner pund kan bli en “hit”. Brasilianeren fikk det aldri til i City, men Dean Smith har stor tro på ham. Det blir meget viktig for Villas sjanser at disse to finner tonen sammen. Luiz blir “ryddegutten”, slik at Grealish kan få en friere rolle lenger opp på banen.

Den egyptiske vingen Trezeguet vil sannsynligvis også gå rett inn på laget. Han er kjent for å være en driblefant med god fart, en slags Mohamed Salah-”light”. På den andre vingen blir det sannsynligvis Anwar El Ghazi som får tillit. Nederlenderen var veldig god for Villa forrige sesong, da han spilte i klubben på lån.

KREATIV: Den egyptiske spilleren Mahmoud Ibrahim «Trézéguet» Hassan er en spennende vingtype.

Nå blir det spennende å se hva den kvikke nederlenderen kan få til på permanent basis. Og vi har selvfølgelig ikke glemt John McGinn, en svært spennende skotte som ble kåret til klubbens spiller forrige sesong. Midtbanen ser bra ut på papiret, men det er noe helt annet å spille i Premier League sammenlignet med Championship.

Angrep:

Klubbens toppscorer i fjor, Tammy Abraham, er tilbake i Chelsea etter å ha vært på lån. Han vil bli sårt savnet på topp for Villa. Den unge spissen banket inn nesten 30 mål forrige sesong, men nå er det brasilianske Wesley som må ta ansvar.

Brasilianeren har blitt hentet fra belgisk fotball for 22 millioner pund og må levere fra første sekund. Rapportene sier at brasilianeren gjør det veldig godt på trening. Stor, sterk og lynende hurtig, kvaliteter som verdsettes i Premier League, noe som kan bli veldig bra. Dessverre er også Wesley kjent for å hisse på seg unødvendige kort.

MÅLSCOREREN: Brasilianske Wesley blir nødt til å score mye for at Aston Villa ikke skal rykke ned.

Hvis Wesley og Jack Grealish kan få til et fungerende samarbeid, blir klubben en offensiv trussel mot flere lag i Premier League. Da kan Wesley fort score tosifret kommende sesong, men da må han tilpasse seg engelsk fotball raskt og unngå unødvendige kort.

Se opp for: John McGinn

24-åringen er en skikkelig favoritt hos supporterne. Er et rivjern på midtbanen som alltid gir alt, men har også god teknikk og godt overblikk. Skotten kan også score mål, noe han gjorde i playoff-finalen mot Derby. McGinn er meget mulig den første spilleren Dean Smith skriver på tavla, når han skal ta ut en 11-er.

NØKKELSPILLER: Skotsk John McGinn blir svært viktig for Aston Villa kommende sesong.

Det har vært rykter om at større klubber er ute etter skotten, men det ser ut som at han i hvert fall spiller kommende sesong i Birmingham. Skotten blir en nøkkelspiller i Smiths første sesong Aston Villa-manager i Premier League.

Manager: Dean Smith (48)

Smith er uprøvd på dette nivået, og kom inn så sent som oktober i fjor til klubben. 48-åringen leverte likevel varene umiddelbart, hvor klubben spilte morsom fotball og vant ti ligakamper på rad i løpet av vinteren.

Selv om Smith er uprøvd på dette nivået etter å ha bare trent lag i lavere divisjoner, vil han ofre «liv og lemmer» for at Aston Villa overlever. Smith er faktisk en livslang Aston Villa-supporter, og ingenting hadde betydd mer for ham enn å gjøre det bra med favorittlaget sitt.

MANAGER: Dean Smith får en tøff oppgave som manager-debutant i Premier League.

Smith liker å spille i en 4-2-3-1 formasjon, men er også tilpasningsdyktig og kan gjøre justeringer utifra motstanderens kvaliteter. Det vi vet er at han liker å spille en offensiv fotball, men det spørs hvor godt det vil fungere mot langt bedre motstand i Premier League. 48-åringen er uansett elsket av supporterne, så det skal vært mye til at han får sparken utover sesongen, selv om det skulle gå dårlig.

Plusser:

+ Har en massiv supporterskare og mye ressurser i form av penger.

+ Har stolte tradisjoner i engelsk fotball og hører egentlig hjemme i Premier League.

+ Dean Smith lever for Aston Villa og går det dårlig neste sesong, så går han i hvert fall ned med flagget til topps.

Minuser:

- Har kanskje handlet for mye? Det vil ta tid for flere spillere å tilpasse seg dette nivået.

- Dean Smith er spennende og elsker klubben, men har aldri trent en klubb på dette nivået. Tåler han presset?

- Er svært avhengig av Wesley som midtspiss. Blir han langtidsskadet, så har klubben et stort problem.

Konklusjon:

Laget er nyopprykket, men er godt rustet med nye spillere i troppen. De kan likevel fort bli det “nye” Fulham fra forrige sesong, gode på papiret, men ikke noe samhold og kjemi på banen. Vi må ikke glemme at klubben slapp inn mye mål i Championship. Klubben er også svært avhengig av at noen nøkkelspillere som må levere.

Det er så mange forandringer i dette laget, sammenlignet med laget fra forrige sesong, at vi må nok konkludere med at Premier League 2019/2020 blir en kamp for å overleve. Vi tror likevel ikke at de klarer det.

Treningskamper:

17. juli: Minnesota- Aston Villa 0-3 (Grealish, Lansbury og Bjarnason).

21. juli: Shrewsbury-Aston Villa 0-1 (Hogan).

24. juli: Walsall-Aston Villa 1-5 (Jota (2), Wesley (2) og Grealish).

27. juli: Charlton-Aston Villa 1-4 (El Ghazi (2), McGinn (2) og Green).

3. august RB Leipzig-Aston Villa

