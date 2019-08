Tabelltipset: Youri Tielemans signerte for Leicester. Nå forklarer han hvorfor han vraket storklubben

TABELLTIPSET: 9. plass - Leicester

Leicesters viktigste signering i årets sommervindu, er de allerede godt kjent med. Belgiske Youri Tielemans (22) tilbragte andre halvdel av sesongen på lån i klubben. Der leverte han tre scoringer og fire målgivende på 13 seriekamper.

Nå er overgangen gjort permanent, til den nette sum av 40 millioner pund.

I følge Sky Sports ønsket franskmannens agent å avvente overgangen for å se om Manchester United ville gjøre alvor av interessen sin for midtbanemannen. Flere rapporterte at Tielemans var sett på som en god erstatter hvis Paul Pogba forlot klubben. 22-åringen satte selv ned foten og ønsket å ta en rask avgjørelse.

- Jeg ønsket å gjennomføre pre-season med den klubben jeg skal spille for. Derfor la vi vekt på å bli enige så raskt som mulig. Jeg ønsket å fortsette å spille for en klubb i positiv utvikling med store ambisjoner og høyt potensiale, sa Youri Tielemans på klubbens pressekonferanse.

Den unge belgieren har blitt spådd en stor karriere av mange i flere år. I fjor beviste han at han kan bli en svært viktig mann for Leicester i Premier League. Det tiltrakk seg oppmerksomhet fra de største klubbene i Europa, men Tielemans bestemte seg tidlig for hvor han ville gå.

- Jeg brukte litt tid på å vurdere mulighetene mine etter landslagspausen. Det ble raskt klart for meg at jeg ønsket å bli i Leicester. Siste halvdel av sesongen var veldig god for både meg og laget. Både spillere og støtteapparat har vært fantastiske mot meg siden jeg kom hit, sa Tielemans.

FANT TONEN: Youri Tielemans og Jamie Vardy feirer etter et mål i Premier League.

- Klubben kan oppnå noe stort

Flere har pekt på at Leicester kan ha gjort sommerens største kupp, da de signerte Tielemans for 40 millioner pund, foran nesen på en rekke storklubber. Han har vist seg som en viktig brikke for at lagkameratene skal få ut sine beste egenskaper.

Tielemans har stor løpskapasitet, et godt blikk for spillet og en god skuddfot, som kan sørge for viktige bidrag til mål og assists i sesongen som kommer.

- Jeg har stor tro på talentet som finnes i stallen. Jeg tror klubben kan oppnå noe stort igjen, og det er spennende å være med på for enhver spiller. Jeg kan ikke vente med å komme I gang og gjøre alt jeg kan for å hjelpe mine lagkamerater, sa Tielemans til pressen.

Manager Brendan Rodgers er, naturlig nok, strålende fornøyd med å signere Tielemans på permanent basis og mener kjøpet signaliserer klubbens store ambisjoner i tiden som kommer.

- Jeg er strålende fornøyd med at han har valgt å være med på reisen til Leicester City. Det er en veldig spennende tid for denne klubben og at vi har mulighet til å hente spillere av Youri Tielemans kaliber, er en indikasjon på klubbens sult etter suksess, sa manager Brendan Rodgers på klubbens pressekonferanse etter signeringen.

En av sommerens største overgangssagaer, Harry Maguire har dratt ut i tid. Leicester har hatt god tid til å planlegge en Maguire-exit. Når alt nå ser ut til at overgangen går i havn er klubben godt forberedt, ifølge Leicester-manager Brendan Rodgers.

- Det er noe vi har forberedt oss godt på. Klubben og speiderapparatet har gjort et virkelig godt arbeid her. Vi har flere alternativer som er aktuelle dersom Harry Maguire forlater oss, sier Brendan Rodgers til klubbens nettsider.

Analyse av Leicester:

INN:

James Justin (Luton)

Ayoze Perez (Newcastle)

Youri Tielemans (Monaco, lån gjort permanent)

Vontae Daley-Campbell (Arsenal)

George Hirst (OH Leuvens)

Ali Reghba (Bohemians)

Mitchell Clark (Aston Villa)

Chituru Odunze (Vancouver Whitecaps)

UT:

Shinji Okazaki (uten kontrakt)

Danny Simpson (uten kontrakt)

Daniel Iversen (Rotherham United på lån)

Elliot Moore (Oxford United)

Josh Knight (Peterborough United)

Ryan Loft (Carlisle United)

Harry Maguire (Manchester United)

STORFORNØYD: Brendan Rodgers er åpenbart fornøyd med at klubben klarte å sikre seg Tielemans på permanent basis.

Keepere:

Kasper Schmeichel (32) er et klart førstevalg mellom stengene, selv om enkelte ønsket at Danny Ward, som signerte fra Liverpool, skulle få sjansen i løpet av forrige sesong. I dansken har Leicester en rutinert keeper og kapteinsemne som har båret armbindet mange kamper, mens Wes Morgan har sittet på benken.

Han er en god skuddstopper og igangsetter og har bevist med det danske landslaget at han holder internasjonalt nivå i sluttspill. Keeperteamet bestående av tre mann utover dansken har også to ekstra skandinaviske skuddstoppere. Viktor Johansson (20) og Daniel Iversen (22).

Sistnevnte er sendt på lån til Rotherham United. Walisiske Danny Ward (26) og Edin Jakupovic (34) danner god backup dersom noe skulle skje med Schmeichel. Danny Ward er ventet å få tillit i Ligacup og FA-cupkamper, og er antakelig sett på som Schmeichels arvtaker.

Forsvar:

Leicester er godt forspent på backsiden med talentfulle Ben Chilwell og Ricardo Pereira på henholdsvis venstre- og høyreback. De to markerte seg med mye offensive involveringer, spesielt i andre halvdel av sesongen. I bakhånd har de rutinerte Christian Fuchs (33) og nyervervelsen og talentet James Justin, som fort kan utfordre de to på begge plasser.

På stopperplass er det derimot litt dårligere stilt. Johnny Evans mister sin makker, Harry Maguire. Selv om vi tar utgangspunkt i at Leicester henter inn en god erstatter, har de liten tid til å bygge samarbeid før seriestart. Det er ikke utenkelig at rutinerte Wes Morgan (35) tar plass ved siden av Evans fra start av.

Midtbane:

Youri Tielemans styrer revenes midtbane med stjerneskuddet James Maddison, som fikk sitt store gjennombrudd i fjor. Maddison var ligaens eneste spiller som skapte over 100 målsjanser i fjorårets sesong, ifølgte Opta. Wilfred Ndidi kan få den viktige rollen som anker foran forsvaret, i et svært offensivt Leicester-mannskap.

På høyresiden mønstrer de rutinerte Marc Albrighton som fortsatt har en av ligaens bedre innleggsføtter. I I bakgånd har de blant andre, Nempalys Mendy (27), Demarai Gray (23) og talentet Hamza Choudry (21). Harvey Barnes (21) markerte seg sterkt på sitt utlån til West Bromwich i fjor, før han returnerte til Leicester.

Han scoret ni mål og leverte seks målgivende på utlån. Tilbake i Leicester scoret han ett og ga to målgivende pasninger på 16 kamper. En spennende engelsk spiller som kan få sitt virkelig store gjennombrudd i år.

NY PÅ KING POWER: Ayoze Perez ble hentet fra Newcastle til Leicester i sommer.

Angrep:

Nysigneringen, Ayoze Perez fra Newcastle, kan både spille ute på kanten og sammen med Jamie Vardy på topp. Det gir både Brendan Rodgers flere valgmuligheter, men kanskje også Vardy den støtten han trenger for å spikre scoringsformen igjen.

Perez ble hentet fra Newcastle etter 48 scoringer og 17 målgivende på 195 kamper over fem sesonger for «The Magpies». Han har vært lovende i oppkjøringen og kan gi Leicester litt etterlengtet variasjon i angrep for et lag som har vært litt for avhengige av Jamie Vardy. Sistnevnte så ut til å finne tilbake til sitt gamle jeg etter at Brendan Rodgers tok over laget i fjor.

Kelechi Iheanacho viste mot slutten av fjoråret hvorfor han ble sluppet av Manchester City. Det mangler litt på toppnivået hans. Nysigneringen George Hirst (20), sønn av den tidligere landslagsspissen David Hirst, var sett på som et kjempetalent for Sheffield Wednesday, etter 40 mål på én sesong for deres U18-lag. Han håper å få fart på karrieren etter kun tre scoringer på 23 kamper i belgiske OH Leuven i fjor.

Se opp for: James Justin (21)

James Justin er en svært spennende signering, som manager Brendan Rodgers visstnok har hatt i kikkerten en stund. Han var sterkt koblet til Celtic etter fjorårets sesong, hvor han var en sterk bidragsyter til Lutons opprykk til Championship, bare ett år etter opprykket fra League One.

Med 43 kamper og elleve målpoeng, samt utallige løpeturer opp og ned langs kantene, gjorde han seg fortjent til en plass på årets lag i League One. 21-åringen har vokst opp i Luton og ble hentet derfra etter fire sesonger på A-laget- Han kan bekle både høyre- og venstrebackplass og har alt det man ønsker seg fra en moderne, offensiv back; Hurtighet, utholdenhet, dribleferdigheter og en god pasningsfot.

Prestasjonene har for lengst sikret ham en plass på aldersbestemte landslag og mange tror han kan utfordre Ricardo Pereira på høyreback allerede denne sesongen, selv om han spilte mest på venstresiden for Luton i fjor. Leicester City viser nok en gang godt arbeid på overgangssiden, som har blitt «big business» for de.

Med salg som Riyad Mahrez og Harry Maguire for henholdsvis 65 og 80 millioner pund, kan de seks millionene de har gitt for Justin gi valuta for pengene om noen år. En stjerne for fremtiden, som kan slå til allerede nå.

EN Å FØLGE MED PÅ: James Justin har gjort sakene sine meget bra for Luton Town.

Manager: Brendan Rodgers

Nord-Irske Brendan Rodgers kom fra Celtic og overtok som Leicester-manager etter at Claude Puel mistet garderoben og fikk sparken i slutten av februar. Da hadde «The Foxes» kun vunnet fire av 13 ligakamper på hjemmebane, og befant seg på 12. plass i serien.

Rodgers tok umiddelbart tak i hjemmestatistikken og vant fire av de siste seks hjemmekampene forrige sesong. Laget og klubben fremstod med en helt annen selvtillit og økte poengsnittet fra fattige 1,18 til 1,81 poeng per kamp. Claude Puel forsøkte å endre Leicesters direkte måte å spille på, til en mer allround, spillende og besittende spillestil.

Brendan Rodgers har fortsatt på dette arbeidet med langt større suksess en sin forgjenger. Nå har han fått en hel sesongoppkjøring for å sette sitt preg på laget, i tillegg til sommerens overgangsvindu.



Revenes målkonge Jamie Vardy var en av de som nøt godt av managerbyttet. Han doblet målsnittet sitt og kom også til langt flere sjanser under Nord-Irens ledelse. Rodgers innførte en mer målbevisst angrepsstil som førte til lavere ballbesittelse, men også høyere pasningssikkerhet. Både spillere, supportere og ledelse var begeistret. Nå er managerbytte-effekten over og det gjenstår å se om Brendan Rodgers kan føre Leicester nærmere topp 6.

Plusser:



+ Erfaren og tydelig manager

+ Offensivt lag med god miks av rutine og talent

+ Sterkt speidernettverk og god talentutvikling

Minuser:

- Er sårbare på topp ved skader

- Har per dags dato, ingen erstatter for Harry Maguire

- Kort tid til å spille inn en ny forsvarsrekke

Konklusjon:

Med Youri Tielemans og Ayoze Perez på plass har Leicester sikret seg en annen dimensjon og variasjon i angrep de har savnet.

Tielemans markerte seg umiddelbart da han fikk sjansen i januar og ga laget en ny dimensjon. Både han og Brendan Rodgers vil dra stor nytte av en hel oppkjøring sammen med laget. Rodgers har utvilsomt hatt godt av en hel sesongoppkjøring og ønsker et høyere tempo og høyere press fra laget sitt, som har vist gode takter til dette i treningskampene.

Med James Maddison, som fikk sitt gjennombrudd i fjor, sammen med Youri Tielemans på midtbanen, Perez og Vardy i angrep og Ben Chilwell og Ricardo Pereira på kantene, ser «The Foxes» farlige ut fremover. Får Leicester beholde alle spillerne gjennom januar-vinduet kan de fort lukte på plasser høyere enn vårt tips.

Treningskamper:

Scunthorpe – Leicester: 0-1

Cheltenham Town – Leicester: 1-2

Cambridge United – Leicester: 0-3

Stoke – Leicester: 1-2

Rotherham – Leicester: 2-2

Leicester – Atalanta: 2-1

Kilder: Leicester Mercury, WhoScored.com, Goal.com, 90min.com, Transfermarkt