Tøft derby for Barcelona

Seieren i sist søndags El Clásico-oppgjør sørget for at Barcelona nå er à poeng med ligaleder Real Madrid i spansk fotball. Hovedstadslaget har samtidig én kamp til gode.

Dermed må Lionel Messi og co. fortsette å legge press på ligalederen, i håp om at Zinedine Zidanes stjernetunge Real-mannskap skal få et nytt feilskjær før sesongen er omme.

Lørdag skal Real ut mot Valencia noen timer før Barcelona møter Espanyol til byderby.

Neymar tilbake

Barcelona har brasilianske Neymar tilbake i troppen etter suspensjon. Vingen har stått over de tre siste kampene etter det røde kortet han pådro seg mot Málaga tidligere denne måneden. Brasilianeren applauderte sarkastisk da han forlot banen og fikk skjerpet straffen som følge av det.

Onsdag kjørte Barcelona over tabelljumbo i Osasuna med 7-1, mens Real Madrid tok seg av Deportivo La Coruna 6-2. Kampene ga med andre ord ingen nye avklaringer i tittelkampen.

Real-sjef Zidane valgte å hvile både toppscorer Cristiano Ronaldo og den tyske midtbaneeleganten Toni Kroos, uten å bli straffet for det. Også Barcelona-sjef Luis Enrique lot flere stjerner få en pust i bakken.

Luis Suárez, Andrés Iniesta, Samuel Umtiti og Jordi Alba kom aldri på banen, mens Lionel Messi ble byttet ut før timen var spilt.

Vil bite fra seg

Lørdag kan Barcelona vente seg solid motstand fra et Espanyol-mannskap som er i ferd med å levere en svært god sesong. Laget er i øyeblikket nummer ni i La Liga.

– Fansen mener bestemt at vi kan stå opp for oss selv mot Barcelona. Både de på tribunen og vi spillere ser veldig fram mot kampen, sier midtbanespiller Victor Sanchez.

Han mener storlagene i Spania har vist flere svakhetstegn enn vanlig denne sesongen.

– De har tapt flere kamper enn de pleier. De er kanskje ikke så sårbare, men de har gått på flere blemmer denne gangen, sier Sanchez.

(©NTB)