Thorstvedt: - Altfor mye mas om å havne topp fire

Manchester City og Manchester United møtes torsdag til et brennhett derby, som til syvende og sist kan avgjøre hvem som spiller Champions League neste år.

Begge lagene er for fullt med i kampen om en plass blant de fire beste, som gir muligheten til spill i Europas gjeveste klubbturnering. Skulle United mislykkes med å knipe en av disse plassene, kan klubben fremdeles kvalifisere seg gjennom å vinne Europa League.

- For lite fokus på pokaler

- For lite fokus på pokaler



TV 2-ekspert og tidligere Tottenham-keeper Erik Thorstvedt er ikke i tvil om hvem som har mest å tape i torsdagens byderby.

- Det laget som har mest å tape er City og Guardiola. Å tape den kampen er det suverent verst for Guardiola - da kan til og med topp fire forsvinne. United har uansett allerede en pokal i skapet, pluss at de har Europa League i tillegg. De har på en måte et sikkerhetsnett. Det har ikke City, sier Thorstvedt til Nettavisen.

Den tidligere keeperkjempen mener at nettopp jakten på pokaler får for liten oppmerksomhet og drukner i all praten om en plass blant de fire beste.

- Jeg mener pokaler generelt er litt undervurdert. Det er ekstremt mye mas om topp fire, men så er det altfor lite mas om pokaler, som det til syvende og sist handler om. Det er bedre å vinne en FA-cup enn å komme til Champions League og drite seg ut, som Tottenham omtrent gjorde i år.

Mourinho vs. Guardiola en parentes

Thorstvedt innrømmer at han var nær ved å avskrive United i kampen om en plass blant de fire beste, men har nå endret mening.

- De har det tøffeste kampprogrammet igjen, både med antall kamper, motstandere og med tanke på hjemme og borte. I utgangspunket hadde jeg lite tro på at United skulle klare topp fire, men resultatene nå i helga gjorde jo at det ble mye mer sannsynlig, i og med at Liverpool tapte og United vant mot Burnley. Sjansene er større nå enn de var før helga, mener Thorstvedt.

Da terminlisten kom, trodde mange at derbyet på tampen av sesongen kunne bli noe lignende en seriefinale - slik ble det ikke.

- Vi trodde jo at Guardiola-Mourinho-show og fighten mellom de to skulle være en av hovedsakene denne sesongen, men det har egentlig vært en parentes. Conte har stukket av gårde og de to andre har slitt.

Skadeproblemer

Sliter gjør også flere av Manchester Uniteds spillere.

Chris Smalling, Maros Rojo, Phil Jones, Paul Pogba, Juan Mata og Zlatan Ibrahimovic står alle på skadelista.

- Tror du skadeproblemene kan ødelegge Uniteds håp om Champions League-spill?

- Det kan det selvfølgelig, men de er uansett favoritter til å vinne Europa League. Det er nesten overraskende hvis de ikke vinner den turneringen. Det er begrenset hvor mange gode spillere du kan miste før du merker det, men det er en del av de spillerne som har kommet tilbake nå som har gjort det ganske bra. Luke Shaw for eksempel. Mourinho har vært ganske flink til å bruke de spillerne han har til rådighet, men da spørs det om det blir en for mye når Pogba også er ute, sier Thorstvedt.

- Zlatan til USA eller Kina



Nettopp Paul Pogba ble verdens dyreste spiller da han forlot Juventus til fordel for Manchester United før inneværende sesong. Thorstvedt innrømmer at han hadde ventet seg litt mer av franskmannen.

- Jeg synes det har vært litt skuffende, men vi har fått noen stats på bordet som viser at han har vært bra. Statisikk kan i grunn gjøre det meste, men det er vanskelig å definere hva slags type spiller han egentlig er. Er han en defensiv spiller? Er han en offensiv spiller? Han skal være en komplett midtbanespiller, men han har ikke vært fantastisk verken offensivt eller defensivt. Han har vært ganske bra over hele linja. Men når du kommer med den prislappen er det ekstra forventninger. Jeg må være ærlig og si at jeg håper vi får se mer av Paul Pogba de kommende sesongene enn han har vist denne sesongen.

Forrige uke ble det også kjent at sesongen er over for Zlatan Ibrahimovic, som skadet kneet i møtet med Anderlecht i Europa League. José Mourinho var lite snakkesalig angående svenskens fremtid på pressekonferansen onsdag.

- I hvilken drakt tror du Zlatan gjør comeback, Thorstvedt?

- Jeg tror det blir i USA eller Kina eller et eller annet slikt. Jeg tror han har spilt sin siste kamp for United.