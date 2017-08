Tilbake på Marienlyst for første gang: - Vi går selvsagt for tre poeng

For første gang siden han tok seriegull med Strømsgodset i 2013 er Ronny Deila tilbake på trenerbenken på Marienlyst. I kveld er det i midlertid som en del av GodsetUnionens «fiender»

21. oktober i fjor tok nemlig 41-åringen over roret hos «Godsets» rivaler, Vålerenga. Siden den gang har Deila ledet Oslo-laget i 22 kamper. Fasiten er elleve seire, seks uavgjort og fem tap.

Seksten av disse kampene har vært en del av Eliteserien 2017, der «Enga» foreløpig okkuperer niendeplassen, men med tre poeng i kveld, vil Deilas mannskap klatre til femteplass.

Dermed er det kanskje ikke rart at den tidligere Celtic-treneren er lysten på å slå sin tidligere arbeidsgiver.

- Jeg vil være fornøyd med tre poeng. Vi kjører på, sier han til Vif.no.

Telemarkingen med 240 kamper for Odd Grenland er også tilfreds med Vålerengas situasjon etter omtrent halvspilt sesong.

- Vi er med i alt, og vi ligger godt an til å ta medalje om vi får en god høst. Vi er også med i cupen der vi møter Elverum på torsdag.

Også for Vålerengas nyervervelse, Adam Larsen Kwarasey, er det noe ekstra ved kveldens kamp.

Kan få sin debut mot gamleklubben



Kwarasey spilte i «Godset» mellom 2007-2014 og har 154 kamper for de marineblå. Etter å ha blitt solgt til Portland Timbers i desember 2014, har Trosterud-gutten vært innom både Rosenborg og Brøndby i tillegg til MLS-klubben.

6. juni signerte keeperen for Vålerenga, men ble spilleklar 21. juli. Dermed blir Godset-kampen 29-åringens første mulighet til å få sin debut i Vålerenga-drakten.

Riktignok startet han treningskampen mot Manchester United forrige søndag, men den offisielle debuten gjenstår fortsatt. Det er i alle fall om man ser bort ifra kamper for Vålerengas 2. lag.

Kwarasey spilte nemlig for Oslo-klubben da han ennå var juniorspiller, men fikk aldri noen kamper for A-laget. Derimot står han med seks kamper for Vålerenga 2.

Forøvrig vokste Kwarasey opp bare noen kilometer fra der Vålerengas nye stadion kommer.

Poengnød



Tor Ole Skulleruds lag er så langt den største skuffelsen i Eliteserien, men på hjemmebane har «Godset» fått frem potensialet sitt. På åtte hjemmekamper har Drammen-laget vunnet fire kamper og kun tapt en gang. For å lade opp til kampen har laget vært på Norefjell for teambuilding hvor vår medarbeider i hvert fall kunne melde om relativt god stemning.

De tre siste Eliteserie-oppgjørene på Marienlyst mot Viking, Molde og Kristiansund endte henholdsvis 4-2, 1-1 og 4-2.

Likevel skiller det bare ett poeng mellom drammenserne og kvalikplass. Altså er det et Godset i poengnød som tar i mot Vålerenga i kveld.

Sistnevnte har tapt fire av åtte kamper på bortebane så langt. Vålerengas to eneste borteseire har kommet mot Eliteseriens sisteplass, Tromsø, og Aalesund som har like mange seire som tap på Color Line Stadion.

Strømsgodset-Vålerenga begynner 19:00.