Tung fjorårssesong - nå er Slaven Bilic optimist igjen

TABELLTIPS: 10.-PLASS - WEST HAM

West Ham har vært en overgangsvinner i sommer og leverer ikke kroaten Slaven Bilic varene helt fra starten av sesongen kan han være den første manageren som ryker.

På tampen av sesongforberedelsene virker Bilic optimistisk og ser stor bedring siden den skuffende fjorårssesongen. Siste lørdagen i juli spilte West-Ham 2-2 mot Werder Bremen i Tyskland og sikret seg uavgjort etter å ha ligget under. Nyervervelsen Marko Arnautovic og den unge angriperen sto for West Hams mål.

- Det var en god fotballkamp, akkurat det vi ønsket oss og hva vi trengte og vi spilte veldig godt, sa Bilic til whufc.com.

- Vi startet med et sterkere lag enn i forrige treningskamp og det samme gjorde motstanderen.

- Vi ser sterke ut i denne fasen av oppkjøringen. Vi greide å vri spillet, særlig gjennom back-fireren og gjennom midtbanen, konstaterte Bilic fornøyd.

Tøff overgang

Og West Ham trenger litt optimisme i troppen etter fjorårssesongen. Overgangen fra Upton Park til London Stadium (den omgjorte OL-stadion som ble brukt under olympiske leker i 2012) var smertefull for West Ham. West Ham karret seg til en 11.-plass på tabellen etter en katastrofal start på 16/17-sesongen.

Optimismen var stor etter 2015/16-sesongen med en 7. plass og kvalifisering til europacupspill og 62 poeng i serien, som er den høyeste poengsummen West Ham har oppnådd i sin Premier League-historie. Kroaten Slaven Bilic gikk fra jobben i Besiktas i Tyrkia til en treårskontrakt i West Ham og startet godt i 15/16-sesongen med seier over byrival Arsenal. Bilic skulle ta West Ham videre oppover på tabellen og sørge for at ingen merket at østkantklubben byttet bane.

Men så krasjet det i 2016/17.

Håvard Nordtveit.

Atmosfæren på den nye hjemmebanen, samt mye uro i forbindelse med franskmannen Dmitri Payets ønske om å forlate klubben, var to av årsakene.

- Sist sesong ble en skuffende sesong for West Ham, sier Erik T. Dammen, lederen for West Hams supporterklubb i Skandinavia, til Nettavisen

- Etter en svært god første sesong for Bilic, ble fjorårssesongen skuffende. Dette skyldes nok flere faktorer. Overgangsvinduet i fjor kan ikke kalles annet enn en fiasko. Ingen av spillerne vi kjøpte slo til. Simone Zaza som Bilic hentet på lån fra Juventus skulle score mål, men ble en stor flopp og vi hadde ingen som kunne spille høyreback.

- Tyrkeren Gökhan Töre, som Bilic tok med seg fra Besiktas på lån, spilte nesten ikke i det hele tatt, og Håvard Nordtveit som skulle sikre oss bakover holdt ikke nivået i det hele tatt, sier Dammen.

Få lyspunkter

Selvom West Ham vant 1-0 mot Bournemouth i sin første hjemmekamp viste tre tap mot Watford, Southampton og Arsenal, pluss uavgjort mot Middlesbrough og Stoke, at ikke alt var som det skulle være.

Disse resultatene førte West Ham mot nedrykksspøkelset.

Sesongen ble i realiteten reddet av seks seire på ni kamper rundt juletider. Men det var først i 1-0-seieren mot Tottenham i mai at de sikret seg Premier League-kontrakten.

I cupene gjorde West Ham det også dårlig. West Ham ble slått ut i Europaliga-kvalifiseringen av det svake rumenske laget FC Astra Giurgi, ble som sagt most 5-0 av Manchester City på hjemmebane i tredje runde i FA-cupen, men nådde kvarfinalen i ligacupen, der de ble slått 4-1 av Manchester United på Old Trafford.

Som Bournemouth, tapte West Ham 22 poeng i kamper som de ledet, og de tok 17 færre poeng enn i sesongen før. Michail Antonio ble toppskårer med ni mål.

Norsk fiasko

For norske West Ham-fans var Håvard Nordtveits innsats i West Ham-trøya en flau affære. Nordtveit gikk fra Borussia Mönchengladbach og skrev en femårskontrakt med West Ham i fjor, en kontrakt som gjorde han til tidenes best betalte norske fotballspiller, men suksessen uteble og oppholdet ble kortvarig og i desember i fjor ble han pepet ut av egne fans da han ble byttet inn i hjemmekampen mot Burnley, der West Ham vant 1-0.

Styrelederen i den skandinaviske supporterkubben mente da at pipingen var uakseptabel.

- Man piper ikke på egne spillere eller eget lag uansett om ting ikke går helt veien. Jeg synes det er veldig trist, sa Dammen til Nettavisen etter denne hendelsen, samtidig som han mente at Nordtveit ikke hadde levd opp til forventningene.

- Han fikk en del tillit i starten av sesongen på det som nok var litt uvante plasser. Han var litt sånn potet som spilte både midtstopper, back og defensiv midtbane. Det var ikke så lett, og han hadde noen kamper i starten av kampen hvor han leverte under det man hadde forventet. Det virket litt som han slet litt. Spillet går veldig fort, og det er noe han ikke helt har vent seg til, sa Dammen.

What you get for playing someone out of position. Played in his proper place against Everton and was a rock! Shame to see him go. #WHUFC — Scott Burgess #29 (@Scott_Burgess) June 20, 2017

Absolute shocking player, thank god he will never play for us again. — Si Juster ⚒ (@JusterCR8) June 20, 2017

Reaksjoner på Nordtveits overgang til tyske Hoffenheim.

Dammen tror mange West Ham-fans mistet tilliten til Nordtveit etter kampen mot Tottenham i november 2016. Nordmannen ble byttet inn på stillingen 2-1 til West Ham etter 85 minutter. Da sluttsignalet gikk sto det 3-2 til Tottenham på tavla, og det avgjørende målet kom på et straffespark som Nordtveit forårsaket.

- Han lagde straffe og var litt klønete, men igjen; var det Håvard Nordtveit som var dårlig eller var det en dårlig vurdering av manager å ta ut Payet, som var den som holdt på ballen og var en bidragsyter i den kampen, sa Dammen.

Nordtveit fikk totalt 21 kamper for West Ham, men slet med skader og slett innsats i flere kamper. Blant annet blir han husket for selvmålet mot Manchester City i 5-0-tapet på London Stadium i FA-cupens tredje runde.

Stille på stadion - bråk i kulissene

West Ham startet sesongen full av optimisme etter å ha flyttet inn ny stadion, men optimismen sprakk som en såpeboble. Alle som hater fotballstadioner med løpebane rundt fikk alle sine fordommer oppfylt. Atmosfæren var slapp og ingen av motstanderne merket fiendtligheten og hjemmefordelen av et aggressivt publikum, slik det hadde vært på Upton Park.

- At Dmitri Payet gikk sur og ville vekk gjorde heller ikke tingene bedre. Krangelen om og uroen rundt Payet, lå nok over klubben som en tyngende faktor før han fikk reise videre til Marseille i januar.

- Bilic prøvde mye forskjellig uten at vi fikk flyt og lengre gode perioder. Vi skal selvsagt heller ikke undervurdere at første sesong på ny stadion var vanskelig, sier Dammen.

Franskmannen Dmitri Payet dro tilbake til Marseilles, som han spilte for i perioden 2013-15, selv om Slaven Bilic brukte alle triksene i boka for å få West Hams største stjerne og toppskårer til å bli i West Ham. Det lykkes han altså ikke med.

Ny optimisme

Det virker som eiere og ledelse i West Ham har sett alvoret. I skrivende stund ser West Ham ut som en av overgangsvinnerne, med solide og rutinerte forsterkninger i alle lagdeler.

- I sommer fikk vi raskt inn argentineren Pablo Zabaleta fra Manchester City. En god signering på en plass vi trenger en kvalitetsspiller, sier Dammen.

- Med Joe Hart fra et mislykket opphold i italienske Torino på keeperplassen, den gode, men litt ustabile østerrikeren Marko Arnatouvic fra Stoke på midtbanen og mexicaneren Javier «Chicharito» Hernández fra Bayer Leverkusen på topp, er det liten tvil om an dette vinduet begynner å se bra ut og at troppen begynner å bli balansert. Det blir spennende å se de nye spillerne i de siste treningskampene før sesongstart, utdyper supporterlederen.

Han mener West Ham bør være med å kjempe om plassene rett bak «de største og rikeste».

- Mange begynner nå og bli svært optimistiske før sesongen. Jeg vil tro at West Ham skal være med og kjempe om en plass mellom sjette- og tiendeplass, sier Dammen, og setter opp følgende startellever for Nettavisen:

Hart, Zabaleta - Reid - Ogbonna -Cresswell, Obiang - Noble, Antonio - Lanzini - Arnatouvic, Hernandez

I tillegg vil spillere som Kouyate, Massuaku, Carrol, Ayew, Fegouhli, Adrian, Byram være aktuelle for en plass i startelleveren, mener Dammen.

Analyse av West Ham

Overgangsaktivitet:

INN:

Pablo Zabaleta (Manchester City)

Joe Hart (Manchester City, lån)

Marko Arnautovic (Stoke)

Javier Hernández (Bayer Leverkusen) UT:

Jonathan Calleri (Deportivo Maldonado, lån avsluttet)

Gökhan Töre (Besiktas, lån avsluttet)

Alvaro Arbeloa (frigitt)

Sam Howes (frigitt)

Sam Ford (frigitt)

Kyle Knoyle (frigitt)

Sam Westley (frigitt)

Håvard Nordtveit (Hoffenheim)

Reece Oxford (Borussia Mönchengladbach, lån)

Raphael Spiegel (frigitt)

Stephen Hendrie (frigitt)

George Dobson (Sparta Rotterdam)

Darren Randolph (Middlesbrough)

Ashley Fletcher (Middlesbrough)

Målvakt og forsvar

I år har West Ham raidet overskuddsmateriale fra Manchester City og hentet inn Pablo Zabaleta (32) og Joe Hart (30), henholdsvis høyreback og keeper. Alle West Ham-supportere skrek etter en ny høyreback i fjorårssesongen. I argentineren Pablo Zabaleta (32) har West Ham fått en rutinert og merittert mann i den posisjonen. Zabaleta kom gratis fra City og han har skrevet under på en toårskontrakt. Joe Hart kommer på lån, men West Ham har opsjon på kjøp av den rutinerte engelske landslagskeeperen. Summen for å utlyse denne opsjonen er på ca. 115 millioner kroner. Leverer de to varene for West Ham kommende sesong kan West Ham ha løst sine defensive problemer. Midtbane

Etter at Dmitry Payet forlot klubben i januar blomstret den 24-årige argentineren Manuel Lanzini opp. Han spilte så godt at han ble belønnet med debut på det argentinske landslaget. Innsatsen til Lanzini gjorde ham til en het spiller på overgangsmarkedet og det ble rapportert at han var interessant både for Everton og Liverpool. Lanzini erstattet Payet på en god måte og hans unge alder gjør ham til en framtidig spiller for West Ham, skulle de greie å beholde ham. Michail Antonio hadde også en god sesong for West Ham og det ventes ytterligere framgang.



Angrep

Simone Zaza hadde en forferdelig fjorårssesong og fikk lånekontrakten sin terminert i januar, samtidig som Payet forlot klubben. Med skader på Andy Carroll, som utgjorde en giftig spissduo sammen med Payet i 15/16-sesongen, og på Diafra Sakho ble det tynt framover for West Ham i fjor. Med Javier «Chicharito» Hernandez i troppen, og med en velfungerende midtbane som kan fore ham med baller, ligger det til rette for flere mål for West Ham denne sesongen.



Manager





Se opp for Slaven Bilic er heldig som fikk beholde jobben som West Ham-manager etter forrige sesong, selv om West Ham til slutt bare endte opp ett poeng bak 8. plassen til Southampton. I sesongen som kommer er det kun resultater som gjelder for Bilic, og sjansen er stor for at han ryker som manager skulle han få samme start som i fjor. Han har få unnskyldninger igjen, særlig når han bare har hjemlig serie og cup å konsentrere seg om. Javier «Chicharito» Hernandez er en spiss som vet hvor målet ligger, men er ikke spilleren som bidrar til å bygge opp spillet. Får West Ham spillet til å fungere rundt Chicharito kan det godt hende at han blir en skåringshit i Premier League. Chicharito har presset på seg etter overgangen fra Bayer Leverkusen, der han skårte 28 mål på 54 kamper. Med en rekordhøy ukelønn på godt over 1,5 millioner kroner i uka skal det ikke mye måltørke til i starten av sesongen før fansen vender ham ryggen. Samtidig ønsker sikkert mexicaneren å revansjere seg fra sitt opphold i Manchester United i 2010-15 der han skårte 37 mål på 103 kamper, men etter eget hode fikk altfor lite spilletid.

Plusser

+ Kjøpt inn flere kvalitetsspillere

+ Ferdig med den vanskelige førstesesongen på ny bane

+ Bare hjemlig spill å konsentrere seg om

Minuser

- Høye forventninger

- Nye spillere på sentrale plasser kan ta tid å samkjøre

- For koselig for motstanderne å spille på London Stadium

Konklusjon