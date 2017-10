TV 2: Disse starter for Norge mot San Marino

Lars Lagerbäck gjør fem endringer på laget som tapte 6-0 mot Tyskland i Stuttgart tidligere i høst når Norge møter San Marino torsdag.

Det er TV 2 som hevder å vite hvem som er Lagerbäcks elleve utvalgte.

Rune Jarstein fortsetter i mål, mens bare Håvard Nordtveit får fornyet tillit i backrekka. Inn kommer Jonas Svensson, Gustav Valsvik og Birger Meling.

Midtbanefireren består av Jo Inge Berget, Markus Henriksen, Sander Berge og Moi Elyounoussi, mens Joshua King og Alexander Sørloth starter på topp.

TV 2s Jesper Mathisen spår ytterligere endringer når Nord-Irland er motstander til helgen.

- På stopperplass har det vært usikkerhet rundt hvem som skulle spille, og Lagerbäck har enda ikke funnet frem til et stopperpar som virkelig fungerer godt sammen. Valsvik kom inn mot Tyskland sist og var den minst dårlige, og derfor blir han nok valgt nå. Når det er sagt hadde nok Reginiussen blitt valgt sammen med Nordtveit her om dette var en viktig kamp mot en god motstander, og jeg tipper de to blir valgt mot Nord Irland på søndag.