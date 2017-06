Tysk Arsenal-spiller: - Et lag uten superstjerner

På tross av at de aller største tyske stjernene er hjemme, er det liten tvil om hvilket lag som har de mest profilerte navnene når Tyskland møter Mexico til kamp om Confederations Cups siste finaleplass.

Mens Tyskland har spillere som PSG-ving Julian Draxler, Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen og Arsenal-spiller Shkodran Mustafi i startoppstillingen, er mexicanernes mest kjente spiller tidligere United-spiss Javier Hernandez.

Likevel er ikke dette nødvendigvis en fordel for tyskerne. I alle fall ikke om du spør nevnte Mustafi. I et intervju med Goal.com sa han derimot at Mexicos mangel på stjernespillere er det som gjør de gode.

- Mexico er et lag som ikke har den superstjernen, de er et lag som spiller godt sammen og har mye erfaring.

Deretter la han til:

- Du kan være sikker på at de kommer til å spille som et lag og være aggressive på grunn av det - på grunn av at de ikke har noen superstjerne. De spiller for hverandre og det er det som gjør de gode.

Den 25 år gamle forsvarspilleren understrekte også at han ikke ser på lett på torsdagens motstander.

- Hver spiller har sine kvaliteter og du må analysere styrkene deres for å kunne forsvare deg mot dem.

Og det er nettopp det Arsenal-midtstopperen som forøvrig snakker fem språk (engelsk, italiensk, albansk, tysk og spansk) har tenkt til å gjøre med mexicanerne.

- Det er det jeg kommer til å gjøre de neste dagene. Se kampene, se Mexico, se hvordan de spiller, finne hver spiller sin styrke og så sette meg selv opp mot dem.

To angripende lag

Det Mustafi kommer til å oppdage når han analyserer « El Tri» er at mexicanerne spiller såkalt possession-orientert fotball der de tre midtbanespillerne Jonathan Dos Santos, Hector Herrerra og Andres Guardado spiller nøkkelrollene.

Dessverre for søramerikanerne må de klare seg uten sistnevnte Guardado på grunn av en suspensjon han pådro seg i siste gruppespillskamp mot Australia.

Angripende fotball har vært et kjennetegn ved det mexicanske laget under trener Juan Carlos Osorio, og mot Tyskland-trener Joachim Low sitt tre back-system kan torsdagens oppgjør fort bli en målrik affære.

Tyskerne har nemlig scoret syv mål og sluppet inn fire i de tre gruppespillskampene, mens mexicanerne har 6-3 som sine sifre. Altså er det liten tvil om at det er to angripende lag som skal kjempe om den siste finaleplassen i Confederations Cup.

Klare favoritter

Likevel er det liten tvil om at tyskerne går inn i semifinalen som favoritter da oddsen for Mexico-seier er 3,50 (B) og tysk seier ligger på 1,85 (H). Uavgjort etter nitti minutter er 3,20 (U).

Oddsen for tre eller flere mål etter fulltid ligger på 1,75.