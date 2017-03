Tyskland - England: Elendige dommere, flaks og målorgier

Tyskland og England har ikke alltid vært de beste vennene.

Mellom de to verdenskrigene spilte lagene tre kamper. England vant to (3-0, 6-3) og den siste endte 3-3 og uavgjort.

Etter krigen spilte England mot Vest-Tyskland (som er det laget som motregnes mot Tyskland) fem ganger før det ble tap. Det første tapet kom 1.juni 1968 i en treningskamp. Totalt har Tyskland likevel vunnet 14 ganger mot England mens England har vunnet 13 ganger. 3 kamper har endt uavgjort (to av dem 0-0).

Vi har sett nærmere på tre kamper mellom lagene.

1.september 2001: Tyskland - England 1-5

Før denne treningskampene var forventningene svært lave til England. Bortelaget hadde tapt sin hjemmekamp mot Tyskland (Dietmar Hamann) 0-1. Kevin Keegan sa opp jobben sin etter tapet, og ingen trodde at den første kampen til Englands nye trener - Sven-Göran Eriksson - kom til å gå bra. Hvis Tyskland vant ville laget også være kvalifisert til VM.

Etter en nervøs start headed Oliver Neuville ned en lang ball til Carsten Janecker i det sjette minutt. Tyskland ledet oppskriftsmessig.

Så etter 12 minutter tok David Beckham et frispark som Gary Neville etter hvert headet til Nick Barmby som sendte ballen til Michael Owen. England utlignet. Rett før pause fikk så England et nytt frispark som til slutt endte med at Steven Gerrard kunne sende England i føringen 2-1 til pause.

Michael Owen scorte igjen etter 48 minutter og så etter 66 minutter. Emile Heskey laget det siste målet etter 74 minutter.

Alle målene ble laget av det som da var Liverpool-spillere.

30.juli 1966: England - Tyskland 4-2

En av tidenes mest kontroversielle VM-finaler er en legendarisk finale, har også en av de mest legendariske kommentarene fra en kommentator:

And here comes Hurst. He's got... some people are on the pitch, they think it's all over. It is now!

Etter det tredje målet, som fortsatt diskuteres om skulle vært godkjent, ventet folk på fløyta for slutt. Slutten kom da Hurst satte inn sitt tredje mål...

27.juni 2010: Tyskland - England 4-1

VM har ikke alt for mange gode minner for England, og denne kampen var ikke noe unntak. I denne kampen var muligens England på mange måter på nivå med Tyskland, men klarte rett og slett ikke å vinne en kamp hvor Thomas Müller, Klose og Podolski laget målene for Tyskland.

Likevel er det vel en ting denne kampen huskes for, og det var dommerens innsats da England utlignet til 2-2.

Englands mål ble for øvrig laget av Matthew Upson, men på grunn av blant annet en særdeles udyktig dommer ble England sendt ut av VM.

PS! Den siste kampen mellom lagene var 26.mars 2016. Målene for England den gangen ble laget av Harry Kane, Jamie Vardy og Eric Dier. Kroos og Mario Gomez laget målene for Tyskland.