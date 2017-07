United-ekspert advarer kritikerne: - Ikke undervurder Woodward

GRENSEN (Nettavisen): Manchester United-journalist Eivind Brennhovd Holth fra United.no og den skandinaviske supporterklubben til United, var torsdag gjest i Nettavisens overgangslive, der han svarte på spørsmål fra leserne.

Her er et utdrag fra United-ekspertens spørsmål-og-svar-runde:

- Heisann! Startoppstillingen til United kommende sesong?

- Dette blir bingo på nåværende tidspunkt, men gjør et forsøk: De Gea, Valencia, Bailly, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Mkhitaryan, Lukaku, Rashford.

STJERNE: Paul Pogba ble hentet til Old Trafford for rekordsum før forrige sesong.

- Hva synes du om kaptein valget som falt på Carrick? Og er det noen lag i PL du frykter i år? Da tenker jeg på ett spesifikt lag du tror kan stikke fra.

- Et strålende valg. Den eneste som er igjen fra Moskva-finalen i 2008 og kan videreføre vinnermentaliteten som satt i garderobeveggen på Old Trafford på den tiden. Usikkert hvor mye Carrick kommer til å spille, men vil uansett være en viktig figur i kulissene.

- Hvem jeg frykter? Dersom Pep Guardiola får det til å stemme i den lyseblå delen av Manchester, kan de bli en hard nøtt.

- Hvem tror du kan bli kåret til verdens beste spiller av dagens United lag?

- Paul Pogba.

- Jeg har to spørsmål:

1. Hva mener du er Mensahs beste posisjon?

2. Hvordan ser du på fremtiden til unggutta i United nå som vi har mou som sjef? Historisk sett ikke veldig glad i å bruke unggutter.

- 1. Midtstopper. Ikke komplett nok foreløpig til å spille på midtbanen.

2. Jeg tror unggutta er i gode hender. Se bare på Marcu Rashford i fjor og alderen på Lukaku og Lindelöf.

- Om United skal bli blant verdens aller beste lag igjen trenger de jo spillere på nivå med Barca, Bayern, Juve osv. Lindeløf, Dier og Perisic er ikke akkurat Ramos, Kroos og Ronaldo. I fjor hentet United tre av verdens beste uten CL. Tanker?

- Selv om Ed Woodward skal være veldig opptatt av spillernes stjernestatus, er ikke det tilfelle med José Mourinho, som kun vil ha spesialistene sine. Personlig liker jeg balansen i troppen, med noen stjerner og noen som kan bli like gode i fremtiden.

TOPPENE: Manchester United- manager Jose Mourinho og direktør Ed Woodward feirer Europa League-seieren.

- Hva synes du om jobben Ed Woodward har gjort, etter at han vel fikk en ganske tøff start i rollen han har i klubben?

- Etter en meget tøff start, virker det som Ed Woodward i alle fall har lært seg håndverket til en viss grad. Måtte tåle mye kritikk tidligere i sommer, men svarte med å dra Romelu Lukaku opp av hatten. Jeg tror ikke han skal undervurderes, samtidig som jeg er veldig nysgjerrig på hva en sportsdirektør kunne gjort for Manchester United.

- Hva synes du nå om at United seiler opp som den aller største Galactico-klubben? En ting er at spillet er endret fullstendig i forhold til summer, men jeg er redd vi nå beveger oss riiiiimelig langt unna arven etter Ferguson!

- Det er vanskelig å være uenig med deg. Hvis jeg ikke tar helt feil, har United med kjøpet av Romelu Lukaku brukt mer penger på overganger siden Sir Alex Ferguson ga seg enn det skotten gjorde i løpet av sine 26 år som United-manager. Men det er andre tider, samtidig som det er uheldig at laget har vært gjennom tre ombygginger. Det virker dog som at optimismen aldri har vært større, siden 2013, enn det den er nå.

- Hva skal United med Ivan Perisic?/Tror du han blir United-spiller?



- Spille ham på vingen, antar jeg. Men jeg skjønner hvor du vil. Ivan Perisic tilbyr imidlertid en annen dimensjon enn det United har i Rashford og Martial, spesielt med tanke på det som på håndballspråket kalles en toveisspiller. Perisic har ikke det største navnet, men hvis Mourinho har bestemt seg for at han vil ha Inter-vingen, så har han sine grunner.

- Det er vanskelig å si. Mediene har meldt at Ivan Perisic blir United-spiller i nær framtid i flere måneder. Men jeg tror han blir landet - til slutt.

- Er du sikker på at Tuanzebe ikke kan fylle den rollen (def.midt.) allerede nå? Har du sett noe f.eks. med reservelaget som tyder på det motsatte? Mener det han viste på 1.laget i fjor tyder på at han kan ta en slik mulighet. Enig i at det er risiko med en så ung spiller i den rollen men han ser rå ut.

- For det første mener jeg Axel Tuanzebe er best som midtstopper og bør dyrkes der. For det andre vil den defensive midtbanerollen bli den kanskje viktigste rollen i systemet til José Mourinho. Der er du nødt til å ha en moden og klok spiller som presterer stabilt på et høyt. Når det er sagt er jeg veldig spent på Tuanzebe!

SPENNENDE: Axel Tuanzebe er en av Uniteds mest spennene unggutter akkurat nå.

- Det virker som Mourinho vil gå for et ganske fysisk lag med mange sterke og høye spillere (Lukaku, Pogba, Matic og evt Perisic som eksempler). Hvordan tror du dette vil påvirke spillere som Andreas Pereira? Helt klart et veldig stort talent, men vil han få nok sjanser?

- Interessant problemstilling. Andreas Pereira har utvilsomt mange spennende ferdigheter, men er nok ikke en typisk Mourinho-spiller. Så det er bare å løfte vekter og trene på returløp, selv om han hadde noen defensive oppgaver i Granada forrige sesong. Nå får han sjansen i USA, så får vi se om han blir med videre, eller om det blir et nytt utlån.