USAs landslagssjef til Nettavisen: - Ville ikke sammenlignet Christian Pulisic med noen annen spiller

2. januar 2019 er blitt en merkedag for amerikansk fotball, og dens utvikling. Chelsea valgte nemlig å legge hele 58 millioner pund på bordet for å sikre seg signaturen til 20-åringen Christian Pulisic fra Borussia Dortmund.

Det gjør den unge angriperen til tidenes dyreste amerikaner med god margin. Tidligere var det midtstopper John Brooks som holdt rekorden da han gikk fra Hertha Berlin til Wolfsburg for en sum «kun» rapportert til å ha vært 18 millioner pund.

Det som kanskje gjør overgangen til Pulisic enda mer spennende er at dette er første gang en av Europas virkelige gigantklubber satser en kjempesum på en amerikaner man antar at ennå ikke har nådd toppunktet i sin karriere.

USA i oppsving

Overgangen til Pulisic har skapt voldsom entusiasme i USA, og landslagstrener Gregg Berhalter mener at signeringen viser hvilke enorme steg man har tatt i amerikansk fotball:

- Jeg synes det er moro for den amerikanske fotballen at en spiller fra vårt land spiller i en av verdens virkelige toppklubber. Det er rundt seks topp, topp klubber i verden og hver av disse klubbene har en tropp på 25 mann. Det betyr at man sitter med rundt 150 fotballspillere som man anser som gode nok for det nivået, sier Berhalter til Nettavisen.

Han er veldig tydelig på at han hadde diskusjoner med den unge angriperen av betydningen rundt overgangen til den blå siden av London.

- Jeg ønsker ikke å diskutere private samtaler for mye, men vi snakket om overgangen hans og hva slags påvirkning det kom til å ha på hans utvikling i karrieren. Det var en diskusjon rundt hva det betyr for ham å forlate Borussia Dortmund for å ta det neste steget, forteller USAs landslagstrener.

Berhalter forteller at Pulisics utvikling beviser den vanvittige satsingen man har startet i amerikansk fotball, og toppdivisjonen MLS. Eierne investerer i langt større grad i lagene og akademiene i USA.

HAR TROA: USAs landslagssjef tror Christian Pulisic kan ta Premier League med storm.

I Pulisics gamle klubb, Borussia Dortmund, finner vi unggutten Giovanni Reyna, mens 20 år gamle Weston McKennie imponerte i Bundesliga denne sesongen for Schalke 04. I tillegg er også 20-åringen Tyler Adams på plass i RB Leipzig.

- Det viser utviklingen av amerikansk fotball og for vår del så er et steg mot å utfordre de aller beste. Ser man til de største nasjonene i verden, så har de alle spillere som spiller for klubber av Champions League-kaliber.

I Chelsea venter uansett en herkulisk oppgave for Pulisic. Denne sommeren forlot Eden Hazard klubben etter seks år. I belgierens tid i klubben samlet han med seg to Premier League-trofeer og ledet Chelsea til Europa League-tittel tidligere i år, da byrival Arsenal ble slått i finalen.

Nå er det mange som anser Pulisic som mannen som skal ta over etter den belgiske superstjernen. Berhalter er tydelig på at det er vrient å sammenligne de to spillerne:

- Jeg mener at Christian har noen fantastiske egenskaper, og det har jeg fått se på nært hold. Han er en helt unik spiller, jeg ville ikke sammenlignet ham med noen andre andre, sier Berhalter, som tror mye av nøkkelen blir å vende seg til Premier League fortest mulig:

STJERNE: Christian Pulisic imponerte tidvis stort i Borussia Dortmund.

- Jeg håper han vender seg til England kjapt. Jeg vet at han er veldig motivert til å få dette til å fungere. Han er en smart spiller, og dette finner han ut av, sier Berhalter.

Markedspakken Christian Pulisic

En som har fulgt Pulisics karriere i Borussia Dortmund tett er Eivind Bisgaard Sundet, Bundesliga-ekspert og kommentator for Viasport. Han er heller usikker på om Chelsea har gjort et godt kjøp i den unge angriperen.

- De får USAs største fotballspiller, men selv om han fortsatt er ung så har han vært ujevn. Jeg er i tvil over det de har gjort, jeg var veldig overrasket over at de valgte å betale så mye for ham, sier Bisgaard Sundet til Nettavisen.

- De har betalt en kjempesum for en spiller som kanskje måtte anses som et fjerde- eller femtevalg på kanten hos Dortmund forrige sesong. Han har kvalitetene, men han er tidvis veldig frustrerende å se på. Jeg kan ikke se at han skal erstatte Eden Hazard på noen som helst måte.

Forrige sesong endte han på syv scoringer og seks målgivende totalt på 30 kamper for de gule og sorte fra Dortmund. Selv om hans karriere i Tyskland startet lovende, mener Bisgaard Sundet at han har stagnert denne sesongen.

STILLER SPØRSMÅL: Bundesliga-ekspert Eivind Bisgaard Sundet.

Han er klar på at det virker veldig åpenbart at selv om Pulisic har potensial, og talentet til å bli en av Europas beste spillere, så ligger det en annen historie bak hvorfor Chelsea valgte å legge så mye penger på bordet for å sikre seg ham.

- Pakken til Pulisic er jo at han åpner et nytt marked. Jeg tror mange klubber ønsker å bli store i USA, og da er det viktig med en amerikaner som folk i Statene kan identifisere seg med. Det tror jeg gjenspeiles i prisen til Pulisic, sier Bisgaard Sundet.

Denne sesongen har veldig mye handlet om engelskmannen Jadon Sancho i Borussia Dortmund. Han endte på 13 mål og 19 målgivende på 43 kamper, og engelskmannens suksess uthever gjerne problemene Pulisic har hatt i Dortmund, mener Bisgaard Sundet.

- Han er bedre på flere ting enn Pulisic. Men det som virkelig skiller dem er mål og målgivende. Det skjer noe farlig hver gang Sancho har ballen, og han avgjør kamper. Der han står frem, så forsvinner Pulisic mer.

- Jeg tror markedspotensiale er veldig viktig her. Om han spiller mye i Premier League, så vil det føre til at Chelsea står sterkere i USA. Jeg tror det hadde mye å si for hvor dyr han ble. Å diskutere priser på spillere er uansett vanskelig, men jeg tror en del av millionene for ham handler om det amerikanske markedet, sier Bisgaard Sundet.

Analyse av Chelsea:

Overangsaktivitet:

INN:

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Mateo Kovacic (Real Madrid, lån gjort permanent)

Tammy Abraham (Aston Villa, tilbake fra lån)

Michy Batshuayi (Crystal Palace, tilbake fra lån)

Kurt Zouma (Everton, tilbake fra lån)



UT:

Eden Hazard (Real Madrid)

Ola Aina (Torino)

Gary Cahill (uten kontrakt)

Álvaro Morata (Atlético Madrid, lån gjort permanent)

Gonzalo Higuain (returnerer til Juventus etter lån)

Marcin Bulka (Paris Saint-Germain)

Fankaty Dabo (Coventry)

Tomás Kalas (Bristol City)

Jay Dasilva (Bristol City)

Richard Nartey (Gillingham, lån)

Rob Green (lagt opp)

Todd Kane (frigitt)

Nathan Baxter (Ross County, lån)

Bradley Collins (Barnsley)

Josimar Quintero (frigitt)

Ruben Sammut (frigitt)

Kyle Scott (frigitt)

Renedi Masampu (frigitt)

Jared Thompson (frigitt)

Martell Taylor-Crossdale (frigitt)

Nathan (Atletico Mineiro)

Charly Musonda (Vitesse, lån)

Daishawn Redan (Hertha Berlin)

Luke McCormick (Shrewsbury)

Jake Clarke-Salter (Birmingham, lån)

Lewis Baker (Fortuna Dusseldorf, lån)

Ethan Ampadu (RB Leipzig, lån)



Keepere:

Det var flere som var greit sjokkerte da Chelsea knuste overgangsrekorden for en keepersignering, og hentet Kepa Arrizabalaga fra Athletic Club sist sommer. Den baskiske burvokteren hadde sine famøse feider med tidligere trener Maurizio Sarri, men viste at det bor en keeper i verdensklasse i ham. Fantastisk rekkevidde og forståelse av spillet, samt evnen til å ha ballen i beina gjør at han er helt essensiell dersom Chelsea skal forsøke å spille seg ut bakfra. Svinger dessverre litt i prestasjonene med Kepa, og det er åpenbart at han trenger å inneha mye selvtillit for å levere sine beste kamper.

Derfor er det kanskje veldig deilig for Chelsea å kunne se til Willy Caballero på benken. Argentineren er kanskje Premier Leagues aller beste andrekeeper, og har få problemer med å avlaste Kepa dersom spanjolen skulle trenge det. I tillegg er Caballero en potensiell joker i straffesparkkonkurranser, som fort kan bli aktuelt for Lampards menn på flere fronter. Marcin Bulka hadde fort fått den tredje plassen som keeper i Chelsea, men det er til slutt unge Jamie Cumming som erstatter Robert Green, som har lagt hanskene på hylla.

VERDENS DYRESTE: Kepa Arrizabalaga.

Forsvar:

Forsvarsrekka til Chelsea er kanskje der de er aller mest solide, rett og slett fordi det er en firer bestående av fire karer som har spilt veldig mye fotball med hverandre. César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz og Marcos Alonso vil, etter alle solemerker, være de fire man lener seg på først og fremst. Det er uansett mange som mener at det er på høy tid at Andreas Christensen får sin plass fast i dette Chelsea-laget, og sesongen 2019/2020 kan fort være helt vital for danskens videre karriere på Stamford Bridge.

Kurt Zouma er også tilbake i klubben, og vil nok være interessert i å gi Chelseas stoppere kamp til døra. Dermed har Lampard flere vanskelige valg å ta når han skal sette opp sitt mannskap denne sesongen, men i det store og det hele burde han ha god kontroll på forsvarsrekka si.

Emerson Palmieri har slitt med skader, men burde kunne avlaste Marcos Alonso på venstrebacken, mens David Zappacosta er et habilt alternativ til Azpilicueta, som dette kanskje er den klareste nedgraderingen Chelsea potensielt kan gjøre i forsvarsleddet sitt.

Midtbane:

I oppkjøringen har Lampard valgt å variere mellom en 4-2-3-1 og en 4-4-2 i diamant, hvilket uansett ser ut til å antyde at han vil ha tre mann på midtbanen. Det kan fort vise seg å bli vitalt å få på plass N'Golo Kanté til starten av sesongen for å få energi i laget, og duoen med franskmannen og italienske Jorginho virker overhode ikke umulig. Italieneren fikk mye kritikk for å ikke være aggressiv nok under Maurizio Sarri, og vil nok få en ny rolle i et Lampard-lag. Mateo Kovacic er en annen som kan spille dypere i banen, og etter å ha signert permanent for Chelsea, så trenger han en stor sesong. Tiemoue Bakayoko er fortsatt i Chelsea han også, og kan vise seg å bli en avlastning for Kanté.

DUO: N'Golo Kanté og Jorginho spiller fort en viktig rolle på Chelseas midtbane.

Aller mest spennende blir det nok å følge Mason Mount, som var en åpenbaring for Lampard i Derby. Chelsea-gutten har signert en forlengelse av sin kontrakt, og har vært åpen på at han anser Lampard som sitt store idol. Det er derfor tenkelig at han blir å finne i rommet bak spissene, der han kan komme på dype løp inn i boks. Mount skal uansett få kamp til døra om den plassen bak spissen med både Ross Barkley og Ruben Loftus-Cheek i troppen, og med evnen å levere målpoeng. Barkleys pasningsferdigheter blir fort helt vitale høyt i banen for Chelsea denne sesongen.

Angrep:

Spissplassen er fort et av de virkelig store spørsmålene i Chelsea. Tammy Abraham har blitt gitt trøye nummer ni klubben, så det er logisk å tenke at Chelsea-produktet kommer til å bli gitt en skikkelig sjanse av Frank Lampard denne sesongen. Han bøttet inn mål for Aston Villa i Championship i fjor, og ble stående på 25 ligamål på 37 ligakamper totalt. Det gjør at det kanskje er dags for at han får en sjanse hos de blåkledde, som har mistet både Álvaro Morata og Gonzalo Higuaín denne sommeren.

NUMMER NI: Tammy Abraham.

Det sikre kortet er uansett Olivier Giroud, som har flere år med Premier League-erfaring på baken, og har vist at han kanskje også fortjener en større rolle enn han tidligere hatt. I et Chelsea-lag som fort bli avhengige av sine brede angrepsspillere, så er det nok smart å ha en god tilrettelegger. Her vil nok Giroud stille en del sterkere enn Abraham. Også Michy Batshuayi er med i regnestykket, så det blir hard kamp om plassen.

Det er knyttet stor spenning til hvorvidt Christian Pulisic kan erstatte noen av målpoengene som forlot Chelsea med Eden Hazard. Amerikaneren mistet sin plass i Borussia Dortmund, men har vist at det bor en potensiell stjernespiller i ham. Med Willian og Pedro får man rutine og presisjon, men kanskje ikke den råskapen man helst hadde ønsket. Det hadde man fått med Callum Hudson-Odoi, men han er ute med en alvorlig skade. Hans retur vil være «like a brand new signing» utover i sesongen, og det er grunn til begeistring over at Chelsea ser ut til å ha sikret ham på ny kontrakt.

Se opp for: Mason Mount (20)

Chelsea-unggutten ser endelig ut til å få sin sjanse for de blåkledde etter å ha imponert for daværende Derby-trener Frank Lampard forrige sesong. Nå er Lampard i Chelsea, og det er all mulig grunn til å tro at unge Mount får være med på ferden. Selv har han uttalt at han anser Lampard som sitt store idol, og de to har veldig mange likhetstrekk i måten de anser spillet på.

NY LAMPARD?: Mason Mount.

Mount ligger gjerne bak spissen og jakter i mellomrommet, men han er vel så god til å komme dypere og bidra i pasningsspillet. Han har en gudbenådet høyrefot, og hamrer til fra distanse eller på frispark. Når han i tillegg også kan avslutte med venstre, så har man fort en potensiell poengplukker av rang. Sist sesong stoppet Mount på 11 scoringer og seks målgivende for et Derby som endte på sjetteplass i Championship.

Manager: Frank Lampard (41)

Har kun én full sesong bak seg som hovedtrener, og da endte han på sjetteplass i Championship med Derby. Det gjorde ham med et ungt og fryktløst lag, som i stor grad kjempet mot flere klubber som satset tungt på å rykke opp til Premier League. Det er uansett noe veldig usikkert og uvisst rundt Lampards evner, selv om hans spillestil i stor grad ser ut til å basere seg på det energirike og direkte.

Det som taler til Lampards fordel er hans forståelse av Chelsea. Han er klubbens mestscorende gjennom historien, og har vunnet det som vinnes kan med klubben. Det har tidligere vist seg å stemme med tidligere spillere i klubber de virkelig kjenner. Eksempler er Diego Simeone i Atlético Madrid, Pep Guardiola i Barcelona og Zinedine Zidane i Real Madrid. Man har også typer som Ciro Ferrera som overhode ikke fikk det til i Juventus. Lampard vil uansett ha supporterne på sin side fra dag én, og de forholder seg nok mer tålmodige til ham enn de gjorde Maurizio Sarri.

Plusser:

+ En manager som kjenner til klubben og ikke er redd for å ta sjanser med unge spillere

+ Forsvarsrekka er innspilt, rutinert og bunnsolide

+ Manglende fornying til tross, dette er et rutinert og slagkraftig mannskap

Minuser:

- Har mistet en av ligaens aller, aller beste spillere: Eden Hazard

- Overgangsnekten

- Hvem er egentlig hovedspissen deres?





Konklusjon:

Det er en del spørsmål rundt dette Chelsea-laget, og det er verdt å fremheve at Lampard fortsatt er uprøvd på dette nivået som trener. Det betyr fort at Chelsea kommer til å ha perioder der de sliter utover i sesongen, og når de i tillegg også kommer til å være i Europa så blir det mye å styre og stelle med for Chelsea-legenden.

Det som veier tyngst er uansett at de ikke har oppgradert eller utlignet tapet av Eden Hazard, selv om Christian Pulisic ser ut som en spennende variant i Chelsea-angrepet. Dermed blir det fort en utfordrende 2019/2020-sesong for et Lampard-prosjekt som definitivt har potensiale til å klatre høyere i årene som kommer.

Treningskamper

10. juli: Bohemians - Chelsea 1-1 (Batshuayi)

13. juli: St. Patrick's Athletic - Chelsea 0-4 (Mount, Emerson, Giroud x2)

19. juli: Kawaski Frontale - Chelsea 1-0

23. juli: Barcelona - Chelsea 1-2 (Abraham, Barkley)

28. juli: Reading - Chelsea 3-4 (Barkley, Kenedy, Mount x2)

31. juli: Red Bull Salzburg - Chelsea 3-5 (Pulisic x2, Barkley, Pedro, Batshuayi)

3. August: Borussia Mönchengladbach - Chelsea 2-2 (Abraham, Barkley)

